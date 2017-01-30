«Вселенная Стивена»: мультсериал о любви без границ

Два года назад канал Cartoon Network запустил в эфир мультсериал, который по успешности оказался сопоставим с «Гравити Фолз» и «Временем приключений». Если вам только предстоит его посмотреть — вы большой везунчик, потому что «Вселенная Стивена» — это ни на что не похожее приключение. История про маленького мальчика и инопланетных воинов, защищающих Землю от врагов, с первой серии может показаться наивной, с третьей захватит атмосферой и отличной анимацией, а к пятой вы уже попадёте в коварные сети сценаристов. Всего несколько эпизодов — и вот вы уже сидите в интернете и проходите тест «Какой я самоцвет». Но обо всём по порядку.

Стивен и кристальные самоцветы

На планете Земля есть городок Пляжный с (вот сюрприз) морем и пляжем. На берегу моря стоит древний храм, и в нём живут инопланетные существа: кристальные самоцветы и мальчик Стивен — получеловек-полусамоцвет. Его мама, Роза Кварц, предводительница кристальных самоцветов, влюбилась в земного мужчину Грега и исчезла, чтобы Стивен мог появиться на свет. Стивен предположительно носит маму в кристалле на своём пупке, и никто точно не знает, жива она или нет.

Стивена воспитывают, защищают и обучают три воительницы-самоцвета — Гранат, Жемчуг и Аметист. Папа Стивена, стареющий рокер, живёт в потрёпанном автофургоне, работает на автомойке и поёт сыну песни собственного сочинения.

Кристальные самоцветы в свободное от воспитания Стивена время сражаются с монстрами, отражают атаки своих сородичей с планеты Родной Мир и наслаждаются земной жизнью. У Стивена есть розовый лев — аватар его мамы, и мальчик достаёт из его гривы оружие и разные артефакты. Ещё от мамы Стивену достался набор суперсил: способность к левитации, магический щит, исцеляющая слюна — список постоянно растёт.

Стивен и взрослеет не как другие люди: на момент четвёртого сезона ему исполняется четырнадцать, но он по-прежнему обладает внешностью десятилетнего ребёнка. Мальчик сам до конца не знает своих возможностей и каждый день учится быть кристальным самоцветом.

Стивен и краткое самоцветоведение

Самоцветы — разумные камни из далёкой звёздной системы. Это раса с тоталитарной формой правления и жёсткой общественной иерархией. Тысячи лет назад они прилетели на Землю, чтобы выкачать все её ресурсы и уничтожить. Но в рядах самоцветов случился бунт, и группа повстанцев из числа неэлитных камней, кристальных самоцветов, подняла восстание и развязала гражданскую войну. Под предводительством Розы Кварц кристальные самоцветы отбили Землю, чтобы существовать на ней мирно, свободно и по своим правилам.

Самоцветы живут тысячи лет. У них нет пола в земном понимании, но по какой-то причине они принимают женскую форму. Они почти бессмертны — убить их можно, только расколов кристалл. Каждый самоцвет обладает своей суперсилой, особым видом оружия и может сливаться с другими самоцветами в новый камень — «fusion», или «слияние», который будет обладать собственной личностью.

Стивен, Жемчуг, Гранат и Аметист

У Стивена есть наставницы, защитницы и приёмные мамы — самоцветы Жемчуг, Гранат и Аметист. Все трое — яркие индивидуальности и отважные воительницы.

Аметист Сумасбродная Аметист умеет менять форму, отвешивает врагам при помощи хлыста и любит побездельничать и полакомиться земной едой Жемчуг Жемчуг — гордая, педантичная, но преданная и отважная, мастер фехтования и копья Гранат Мудрая, спокойная и справедливая Гранат вооружена перчатками-кастетами и обладает даром предвидения

У каждой героини есть свои секреты и козыри в рукаве, но Гранат — самый сильный и самый непростой самоцвет из всей троицы. Дело в том, что она стабильное слияние. Она состоит из двух самоцветов, Рубина и Сапфира, которые очень любят друг друга, поэтому могут постоянно находиться в слиянии.

При этом как сама Гранат, так и другие самоцветы могут создавать разные слияния друг с другом — Сугилит, Опал, Александрит, Сардоникс, Радужный Кварц, Малахит. Стивен же может входить в слияние как с самоцветами, так и с простыми людьми.

Слияние Слияние — это одновременно форма партнёрства, способ стать сильнее, любовь и дружба, а в отдельных случаях и способ пленения. Чтобы слиться, самоцветы должны испытывать друг к другу сильные эмоции, не обязательно положительные, и обладать веской причиной для слияния. Чем сильнее и увереннее чувства — тем стабильней слияние. В Родном Мире в слияние имели право входить только самоцветы одного вида, и использовался он строго в утилитарных целях — например, в битве или при строительстве. Любые другие варианты считались противоестественными. Именно поэтому слияние Сапфира и Рубина в Гранат привело к появлению повстанцев.

Если на этом месте у вас взорвался мозг и вы закрыли статью — вас можно понять. Если вы побежали гуглить справочник камней и минералов, прежде чем смотреть сериал, — значит, вы прочувствовали всю мощь и оригинальность «Вселенной Стивена». Согласитесь, не каждый день в мультфильме для детей встретишь проработанную НФ-вселенную про разумную нечеловеческую расу с богатой предысторией.

Хоть кристальные самоцветы выгнали своих агрессивных сородичей с Земли многие века назад, призраки прошлого не дремлют. Одна из матриархов самоцветного мира, Жёлтый Алмаз, посылает на Землю с разведывательной операцией воина Яшму и учёную Перидот. В случайно найденном зеркале обнаруживается несчастная, потерянная и очень могущественная Лазурит.

В разных уголках земли, да и в самом Пляжном городе появляются жуткие полуразумные самоцветы-монстры. Зло то и дело протягивает к кристальным самоцветам и Стивену свои щупальца, заставляя их бороться за Землю, принимать тяжёлые решения и даже терять друзей.

Стивен и люди

Несмотря на полуинопланетное происхождение и невероятные способности, Стивен никогда не забывает, что он простой паренёк с Земли. И сериал потерял бы огромную долю шарма, будь это иначе. Стивен не шаблонный супергерой, он человек — добрый, отзывчивый, искренний и по-детски непосредственный. Он не боится плакать, может быть смешным, злым, безрассудным и одновременно мудрым не по годам.

Стивен любит пиццу, пончики, сериалы, фильмы про Пса-вертолёта и игровые автоматы. Он легко заводит друзей и дружит практически со всем Пляжным городком. Жители Пляжного тоже любят Стивена и совершенно не удивляются странному соседству и загадочным вещам, время от времени происходящим вокруг.

Во «Вселенной Стивена» почти нет персонажей второго плана — каждый обитатель города важен, у каждого есть своя история, характер, желания, каждый влияет на Стивена и его отношение к миру. Девочки из пиццерии, продавщица из магазинчика пончиков, парень, ведущий блог про аномальные явления, удостаиваются отдельных сюжетных арок, за которыми не менее интересно следить, чем за приключениями самоцветов. Мультфильм с первых серий оброс кучей фанатских теорий — и половина из них касается обычных горожан.

Стивен и эмоции

Благодаря филигранному вниманию авторов к деталям «Вселенная Стивена» не просто детский мультсериал. Как и у хороших сериалов для взрослых, здесь есть чёткая структура, проработанный сценарий и грамотно поданный сюжет. Медленно, серия за серией зрителям приоткрывают тайны мира, рассказывают истории персонажей и раскрывают характеры. Сюжетообразующие серии перемежаются милыми «филлерами», которые не раздражают, а наоборот, придают вселенной объём.

Тут есть всё: экшен, юмор, капелька ужасов, трагедия и много эмоций. Пожалуй, именно эмоции лежат в основе сериала. Без них «Вселенная Стивена» была бы очередным мультиком про волшебного ребёнка и его магических помощников. Стивен грустит об утраченной маме и волнуется за друзей. Жемчуг тоскует по Розе. Аметист не может смириться со своим происхождением. Рубин и Сапфир любят друг друга.

Это не просто сюжетные клише — персонажи действительно проживают все эти эмоциональные состояния, они идут сквозной нитью через все сезоны, им посвящено множество отдельных серий. В итоге веришь абсолютно всему, что происходит на экране, плачешь и смеёшься вместе с героями — это ли не признак отличного сериала?

Стивен и Ребекка

«Вселенная Стивена» — мультсериал-пионер во многих отношениях. Его создательница, Ребекка Шугар, стала первой женщиной-аниматором, которой Cartoon Network дал «зелёный свет» на создание своего полноценного проекта — вслед за ней свой мультсериал получила, например, и Дарон Нефси, автор «Звёздной принцессы и Сил зла».

Мультфильм Ребекки был обречён на успех. Шугар — одна из талантливых аниматоров новой волны: она начала свой путь в команде «Времени приключений» и успела поработать бок о бок не только с Пендлтоном Уордом, но и с авторами «По ту сторону изгороди» и «Би и Паппикэт». «Стивен» получился очень ярким, с великолепной анимацией, нестандартным дизайном персонажей, отличной озвучкой и с кучей отсылок к классическим лентам девяностых вроде «Юной революционерки Утэны».

«Вселенная Стивена» — тот счастливый случай, когда создатель мог творить, а студия и большие боссы не вставляли ему палки в колёса. Ребекка сделала очень личный мультфильм: главный герой срисован с её младшего брата Стивена, а Жемчуг, Гранат и Аметист переняли от создательницы разные грани её личности.

Про музыку Нравятся песенки из «Времени приключений»? Многие громкие хиты миру Ууу сочинила и исполнила на укулеле именно Ребекка Шугар! Сочинение музыки и песен — любимое хобби художницы, поэтому неудивительно, что «Вселенная Стивена» иногда пытается превратиться в мюзикл. Герои поют часто и очень здорово, как на смешные и дурацкие, так и на сложные темы. Обычно из мультсериалов запоминается только музыка из опенингов, но это не тот случай — во «Вселенной Стивена» полно очень привязчивых песен.

Стивен и непростые вопросы

Сказки должны учить чему-то хорошему. Обычно это прописные истины про долг, честность, веру в себя и своё предназначение. Во «Вселенной Стивена» всё это есть. Но есть в ней и намного больше. Там, где создатели среднестатистического мультсериала едва осмеливаются намекнуть на взрослый серьёзный подтекст, Шугар подаёт его напрямую.

«Вселенная Стивена» рассказывает, что разнообразие — это здорово. Что в неидеальности скрывается настоящая сила и красота. Что нестрашно быть непохожим ни на кого, ведь главное, какой ты внутри. И, наверное, главное, о чём рассказывает этот сериал, — любовь.

Как Ребекка Шугар много раз заявляла, она ставила перед собой цель показать, что у любви существует миллион сценариев и у каждого человека есть выбор. «Вселенная Стивена» учит любви в самом всеобъемлющем смысле — не важно, кто ты и кого любишь, если эти чувства настоящие. Всякая любовь имеет право на существование, пока это любовь.

Эта особенность сериала вызвала бурные споры. В некоторых странах мультфильм подвергался цензуре и изменениям в озвучке, хотя в нём нет ни кадра, которого нельзя было бы показать детям. «Вселенная Стивена» не похожа ни на один доныне созданный мультсериал, и сам факт её существования вселяет веру в человечество.