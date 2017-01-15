Публикация ежегодных антологий отечественной фантастики стала для ряда издательств уже доброй традицией. Вот и издательство АСТ на самом излёте 2016 года порадовало читателей антологией «Затерянный Дозор», которую Андрей Синицын составил из весьма разноплановых текстов. Тут и научная фантастика, и фэнтези, и альтернативная история, и мистика… Авторский состав очень приличный — Сергей Лукьяненко, Евгений Лукин, Олег Дивов, Святослав Логинов, Александр Громов, Ольга Онойко, Антон Первушин… С разрешения издательства мы публикуем один из рассказов антологии — пародийную хронооперу Василия Мидянина, отсылку к знаменитому рассказу Рэя Брэдбери.

Василий Мидянин

И громнул грян

Рэю Брэдбери, с неизменным уважением

1666. 1812.

В кабине машины времени царила угрюмая тишина. Они умылись и переоделись, сунув окровавленные комбинезоны в корзину для белья. Экельс уже преодолел психологический шок после столкновения с тираннозавром, но до сих пор не произнес ни слова. Тревис так же молча разглядывал его из-под седых бровей.

— Не смотрите так, сэр! — вырвалось наконец у Экельса. — Ничего ведь не случилось!

— Как знать, мой добрый лорд, — хладнокровно откликнулся проводник, не отводя серьезного взгляда.

— Я просто сошел с Полосы и испачкал ботинки! Чего вы хотите, уважаемый сэр? Чтобы я еще раз извинился?..

— Не уверен, что этого будет достаточно. Не исключено, что мне придется в итоге прислать вам вызов на поединок.

2000. 2010.

Машина времени замерла.

Офис бюро путешествий оставался таким же, как и в момент старта. Или не вполне таким же? За стойкой ресепшен сидел все тот же служащий… хотя нет, совсем другой, и стойка выглядела не так, как прежде. Этот клерк казался похожим на индийца, и не совсем понятно было, почему на такой ответственный пост не посадили нормального белого человека. И вроде бы в прошлый раз стойка была сделана из солидного красного дерева с прихотливой викторианской резьбой по краю, а теперь, похоже — из какой-то дешевой дрянной пластмассы с древесным узором.

Впрочем, издали недолго было и ошибиться.

— Во вверенном вам помещении все в порядке, милейший? — пробурчал Тревис.

— Разумеется, приятель, — бодро отозвался служащий. — С благополучным возвращением!

Старого охотника слегка покоробила подобная фамильярность прислуги, но он не стал обращать внимания на такие мелочи. Кажется, им повезло, и знакомый мир не претерпел разительных изменений в результате малодушия его клиента.

— О’кей, мистер Экельс, можете идти, уважаемый сэр.

И ради всего святого, не попадайтесь мне больше на пути, иначе я вынужден буду требовать строжайшей и неукоснительной сатисфакции в соответствии с имперским дуэльным кодексом…

Экельс словно прирос к полу.

— В чем дело? — насторожился Тревис. — Что это вас так удивило, почтеннейший?

Ноздри Экельса медленно раздувались и опадали.

В окружающем воздухе произошли какие-то изменения, едва уловимые, практически незаметные — и тем не менее четко фиксируемые потрясенным подсознанием.

На стене висел рекламный постер, который он сегодня уже видел, когда открыл дверь этого злополучного офиса. В объявлении что-то было не так. Буквы прыгали перед глазами, и охотник никак не мог понять, почему они выглядят такими дикими и чужеродными.

А/О САФАРИ В ДОИСТОРИЧЕСКИХ ДЖУНГЛЯХ

ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ НА ОХОТУ В САМУЮ ОПАСНУЮ ЭПОХУ ПРОШЛОГО

ГАРАНТИРУЕМ САМОГО СВИРЕПОГО ДИНОЗАВРА

МЫ СОПРОВОЖДАЕМ ВАС В ПРОШЛОЕ

ВЫ УБИВАЕТЕ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ХИЩНИКА

И ГРОМНУЛ ГРЯН 401

Экельс ощутил, что теряет опору под ногами. Объявление было совсем не таким, как раньше. Теперь оно было написано рубленым, плебейским, предельно конкретным языком, каким разговаривают бандиты в портовых кварталах или презренные торговцы на бирже. Ни одного красивого деепричастного оборота, ни одного знака препинания, ни одного обращения «любезный сэр» или «милостивые государи». И набрано оно было безликим пролетарским шрифтом Times New Roman вместо изящного баскервиля, стильной елизаветы или ласкающего взгляд бодони.

Экельс принялся яростно ковырять грязную подошву армейского ботинка.

— Этого просто не может быть! Из-за такого пустяка… Этого не может быть!..

На ладони у него лежал смятый, выпачканный грязью комок, отливающий изумрудной зеленью. Бабочка, просто бабочка… точнее, то, что от нее осталось после того, как он нечаянно ее растоптал. Руки Экельса затряслись, и мертвое насекомое упало на пол — крошечное создание, отсутствие которого в привычной ткани времени оказалось способно через многие миллионы лет поколебать незыблемое равновесие мирового порядка.

Чувствуя, как внутри у него все холодеет, незадачливый охотник с огромным трудом проговорил:

— Простите, любезнейший… а кто выиграл последние выборы?

Смуглый человек за стойкой недоуменно пожал плечами.

— Это что, шутка? Барак Обама, конечно! А кого мы могли выбрать вместо него? Уж не этого ли старого маразматика и вояку Маккейна?

— Черный?! — прохрипел Экельс, не веря своим ушам. — Черный президент?! Этот выскочка-сенатор от Иллинойса, единственный цветной в Конгрессе?..

— Черный, — подтвердил служащий. — Что именно вас смущает? И с чего это вы вдруг решили, что он единственный черный в Конгрессе?

Экельс внезапно разглядел флаг на стене и застонал. Это не был заполненный пятьюдесятью звездами благословенный Андреевский крест — священное знамя Конфедерации.

Это были ненавистные звезды и полосы давно разгромленных северян, полтора века назад едва не приведших Штаты к социальной и культурной катастрофе.

— Теперь у власти настоящий демократ, который всегда думает о правах меньшинств!.. — гордо заявил служащий. — Что это с вами, приятель? — участливо обратился он к Тревису. — Почему вы так пристально на меня смотрите? Какой вы импозантный и мускулистый! Вы не собираетесь сегодня на гей-прайд под эгидой мэрии Нью-Йорка? Мы могли бы весело провести вечер, а потом поужинать у меня…

Экельс рухнул на колени, беспомощно протягивая руки к мертвой бабочке.

— Пожалуйста, — горячо молил он сошедшую с ума вселенную, — пожалуйста, верни все как было! Пусть она оживет! Ну, пожалуйста! Может быть, если мы снова возвратимся в доисторическую эпоху, все еще можно исправить…

Стоя на коленях в позе безутешного кающегося грешника, он слышал, как свирепо и хрипло дышит Тревис. Он слышал, как старый южанин передергивает затвор и с характерным клацаньем тянет спусковой крючок…

И громнул грян.