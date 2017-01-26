Таинственными путями в наши руки попал файл, который с превеликим трудом удалось расшифровать. Эта запись — уникальная возможность побывать на занятиях Академии звёздных конкистадоров, расположенной где-то на задворках созвездия Водолея (от чёрной дыры налево, лететь три парсека, на планетоиде у жёлтого карлика спросить Мымрика — у него можно записаться всего-то за полтысячи галактических кредитов). Данные неполные и обрывочные, но временами довольно поучительные.

Итак, курсанты, сегодняшнее занятие мы посвятим планете, которую аборигены самонадеянно и без выдумки именуют «Земля». Почему представители высокоразвитых цивилизаций постоянно пытаются захватить Землю, с ходу непонятно. Эта планета находится вдали от оживлённых космических трасс, стратегического интереса не представляет, её кислородная атмосфера губительна для подлинно разумных существ, уровень развития аборигенов вызывает жалость, а полезные для сверхцивилизаций ресурсы смехотворны. Тем не менее каждый уважающий себя космический завоеватель пытается её захватить. Зачем? А как спортивный трофей. Ведь столько конкистадоров обломали об эту планету шипы и когти, и уж если ты с ней справился, значит, тебе любая задача по клюву!

Сегодня мы поговорим о самых неудачных завоеваниях и перечислим правила, которые должен усвоить любой звёздный конкистадор. Не зря же вы тратите на обучение свои галактические кредиты!

Осторожно, спойлеры! Вас предупредили!

Правило 1

Предохранение — не преступление!

Завоеватели под условным названием «марсиане» пытались захватить Землю примерно в 1900 году по местному летоисчислению. Выглядели они как головоногие создания с щупальцами, способные выжить в кислородной атмосфере, что, на первый взгляд, было преимуществом при захвате. К сожалению, ни одна особь не сохранилась, так что о природе этих существ можно лишь гадать. Есть подозрения, что это был десант отпрысков Ктулху, устроивших временную базу на планете Марс.

Высадившись в земной стране Англии, марсиане быстро и почти без потерь захватили её, после чего готовились завоевать остальную планету. Однако внезапно передохли все как один. И поделом! Ведь наука давно доказала (не верите — купите мой учебник, всего-то полсотни кредитов): кислород — самая вредная среда для высокого разума! Так что интеллект марсиан нельзя считать высоким. Иначе как объяснить, что их погубили жалкие земные микроорганизмы? Если есть проблемы с иммунитетом, нужно делать прививки — это даже моллюск способен усвоить!

Урок для конкистадора

Отправляясь захватывать чужие миры, нельзя забывать о личной гигиене и необходимости чистить мембранные перепонки восемь раз на дню. А уж делать прививки жизненно необходимо!

Да, это больно и неприятно. Далеко не каждая разумная особь способна вынести прививку от тысяч земных штаммов. Но лучше мучительно умереть от уколов рядом с родной кладкой, чем склеить щупальца от жалкого микроба в шаге от завоевания Земли. Честь дороже жизни!

Источники информации

◆роман Герберта Уэллса «Война миров»

◆повесть Лазаря Лагина «Майор Велл Эндъю»

◆роман Кристофера Приста «Машина пространства»

Правило 2

Скупой платит вдесятеро!

В 1996 году на Землю напала могущественная и хищная раса. Гигантский корабль-матка чужаков выпустил более мелкие, но тоже огромные суда, которые с помощью плазменных ударов уничтожили более десятка главных городов планеты. Земная армия не могла противостоять захватчикам, чью неуязвимость обеспечивало силовое поле. Даже самое мощное оружие землян — ракеты с ядерными зарядами — оказалось против него бессильно.

Но всё испортило командование чужаков. То ли эти идиоты пытались сэкономить, то ли вороватые адмиралы решили попилить баблишко на завоевании — но вместо того, чтобы купить совершенную операционную систему для контроля технологической начинки эскадры, эти глупцы или воры по дешёвке приобрели «левое» ПО. Как позже выявило расследование, ловкие дельцы всучили завоевателям софт, основанный на земной же операционной системе Windows (да ещё устаревшей версии).

Немудрено, что землянам удалось взломать систему и занести в неё компьютерный вирус, который отключил защитное поле кораблей эскадры, после чего поражение флота было предрешено. Конечно, уцелевшие в ходе разгрома виновные, не говоря уже об их выводках, были публично аннигилированы, но разве это утешение?

Урок для конкистадора

Если речь идёт о полноценном вторжении, не воруйте сами у себя и тем более не экономьте! Особенно на таких важных вещах, как технологии. И ни в коем случае не пользуйтесь «пиратским» программным обеспечением! Помните, бесплатный хавук бывает только в капкане для воурров!

Источники информации

◆фильм Роланда Эммериха «День независимости» (1996)

Правило 3

Слабоумие и отвага — конкистадору не во благо!

В 1942 году ящероподобные пришельцы, именующие себя Раса, напали на Землю с целью её колонизации. В это время аборигены занимались любимым делом — воевали в стиле «стенка на стенку». Но из-за нападения чужаков люди временно примирились друг с другом, принялись сражаться за свой мир и победили.

Причины неудачи — в плохой разведке и самонадеянности Расы. На первый взгляд, колонизаторы действовали почти по учебнику (цена — каких-то сто кредитов, не забудьте приобрести!), проведя предварительную разведку. Но генштаб ящеров не учёл, что между сбором информации и началом вторжения на Земле миновало несколько веков. Все данные безнадёжно устарели — согласно им, аборигены находились на уровне средневековья. Потому наличие у землян летательных аппаратов, бронетехники и огнестрельного оружия оказалось для Расы неприятным сюрпризом. И вместо того, чтобы провести повторную разведку, Раса, проявив фатальное слабоумие, ринулась в атаку.

О самонадеянности завоевателей говорит и невысокий уровень их оборудования, которое ненамного превосходило земное. Ядерное оружие и реактивная авиация не обеспечили вторженцам решающего превосходства. Ситуацию можно было бы исправить за счёт умения сражаться, но у постоянно воюющих землян оно оказалось выше. Итог — бездарное поражение завоевателей, которое поставило под угрозу существование их вида.

Урок для конкистадора

Если решили нападать, заранее обеспечьте тотальный перевес. Для этого нужно располагать актуальной информацией. Учиться, учиться и учиться! И не жалеть средств на перевооружение. А если с этим проблемы — лучше вообще не вылезать из яйца!

Источники информации

◆цикл романов Гарри Тертлдава «Мировая война»

Правило 4

Не складывай все яйца в одно гнездо!

Пришельцы-инсектоиды, которых земляне окрестили «жукерами», обрушились на эту примитивную планету и почти одержали победу. В так называемой Солнечной системе (убогий жёлтый карлик, тьфу!) земные эскадры терпели поражение за поражением. Инсектоиды уже предвкушали триумф, но их армада была неожиданно повержена крохотным резервным флотом землян. После этого, используя захваченные технологии пришельцев, людишки устроили жукерам тотальный ксеноцид.

Причина поражения кроется в общественном устройстве по типу улья, когда уничтожение Королевы приводит к параличу всей орды. Одна случайная ракета изменила ход истории. Потеряв лидера, жукеры утратили волю к жизни, сложили лапки и покорно отошли к праматерям…

По той же причине проиграла битву за Землю и раса мимиков. Они составляли единую нейронную сеть, а роль «центра управления» исполняла особь под условным названием Омега. Правда, её лежбище находилось вдали от поля боя, но людям удалось выследить и уничтожить главного мимика.

Урок для конкистадора

Не зацикливайтесь на персоне командира! Исчезновение даже величайшей особи не должно означать поражения её соплеменников. Мантра «Народ — это Вождь, Вождь — это народ. Без Вождя не будет народа» труслива, неразумна и порочна. Обеспечивайте преемственность командования, тогда будет шанс на победу.

Источники информации

◆роман Орсона Скотта Карда «Игра Эндера»

◆ранобэ Хироси Сакурадзаки «Грань будущего»

Правило 5

Правильный выбор — половина успеха!

Кроме открытого нападения, есть и другие способы захвата планеты. Некоторые расы из-за своих биологических особенностей вынуждены действовать тайно. Ряд подобных видов пытались завоевать Землю через инфильтрацию.

В 1953 году в американском городке Санта-Мира разумные споры пытались скопировать всех местных жителей. Копии землян выращивали в стручках, а оригиналы пришельцы обращали в пыль. Правда, дубликаты существовали только пять лет и не могли размножаться. Потому, заменив аборигенов и завоевав планету, споры истощали её ресурсы и двигались дальше. Пришельцы обладали коллективным разумом, что помогало им координировать действия и учиться на ошибках. Но в этом была и слабость захватчиков — индивидуальность землян была для них непостижима. Потому ошибки оказались неизбежны, и люди почуяли неладное.

В 1957 году в английской деревне Мидвич родились дети, которые на самом деле были скрытыми инопланетянами. За несколько месяцев до этого Мидвич был накрыт куполом, внутри которого жители впали в кому. Позже оказалось, что все местные женские особи готовы к откладке яиц (ну, или что там эти дикие земляне практикуют для появления потомства). Несколько десятков детёнышей ничем не отличались от аборигенов, кроме цвета глаз. Но со временем люди поняли, что инопланетные подкидыши владеют телепатией и силой внушения. А ещё кукушата (так их назвали аборигены по аналогии с каким-то земным чудовищем — не спрашивайте, как оно выглядит, не знаю и знать не хочу!) взрослели вдвое быстрее землян. Кроме Мидвича, аналогичные случаи произошли ещё в четырёх регионах планеты, где люди расправились с пришельцами, когда те были ещё слабы. Впрочем, мидвичские подкидыши тоже кончили плохо…

Если собираетесь тайно захватить эту планету, вселяться надо в тех, кто имеет доступ к власти

В 1969 году в советском городке Тугарино завоеватели стали подселять свои сознания в тела аборигенов. Захват шёл успешно, но оказалось, что самые юные земляне не могут стать вместилищем высокого разума (я уже говорил, что это дефективная планета?). План был сорван, так как земные детёныши оповестили власти, которые изолировали город. Конкистадорам пришлось убраться…

Урок для конкистадора

Во всех описанных случаях скрытое вторжение потерпело неудачу. Причина — неправильный подбор объекта инфильтрации. Жители маленьких городков? Серьёзно? Захватчикам пора усвоить: земные обыватели ничего не значат. Если собираетесь тайно захватить эту планету, вселяться надо в тех, кто имеет доступ к деньгам, власти и СМИ. Если будете контролировать источник, который земляне зовут «зомбоящик», сможете убедить людей в чём угодно. Даже в том, что пришельцев не существует.

Источники информации

◆роман Джека Финнея «Похитители плоти» («Вторжение похитителей тел»)

◆роман Джона Уиндэма «Кукушки Мидвича»

◆повесть Александра Мирера «Главный полдень»

Правило 6

Терпение и труд аборигена перетрут!

Даже тщательно подготовленное тайное вторжение может быть провалено в последний момент из-за сущих мелочей. Так, однажды способные к абсолютным телесным трансформациям инопланетяне воспользовались алчностью человечества, выкупив почти всю Землю. План был блестяще проработан, шарообразные пришельцы использовали против людей их собственные законы и традиции. И земляне добровольно продали свой дом за условные единицы, именуемые «долларами» (по сравнению с галактическими кредитами это мусор!). Но завоеватели утратили бдительность, потому из-за нелепой случайности их план стал известен местному журналисту (дешёвенький аналог наших почтенных брехунов). И этот жалкий тип сумел отыскать слабое место вторженцев!

В другой раз пришельцы из созвездия Волка внедрились в высшие эшелоны земного общества под видом политиков, учёных и бизнесменов. Чтобы сделать Землю пригодной для себя и погубить человечество, захватчики строили заводы, которые своими выбросами ускоряли парниковый эффект. Благодаря подкупу влиятельных людей и обману остальных план был близок к успеху. Но из-за потери бдительности в тайну случайно проник любопытный радиоастроном, который помешал захватчикам.

Наконец, раса оборотней-рептилий читаури, именуемых также скруллами, смогла подменить многих супергероев «марвеловской вселенной» — совершенно антинаучного измерения Земли. Однако нелепая гибель наёмницы Электры, потерявшей после смерти человеческий облик, привлекла внимание местного авторитета Тони Старка, известного также как Железный человек. Под его началом уцелевшие супергерои сумели разгромить «секретное вторжение» читаури. Во всех случаях до победы космических конкистадоров не хватило самой малости, буквально кончика ракопаучьего хвоста!

Урок для конкистадора

Помните: нужно быть терпеливыми и внимательными. Тщательная подготовка вторжения пойдёт ядрёной медузе в дышло, если хоть на мгновение утратить концентрацию. Никаких поблажек себе и соратникам! Успешное завоевание — это учёт и контроль!

Источники информации

◆роман Клиффорда Саймака «Почти как люди»

◆фильм Дэвида Туи «Прибытие» (1996)

◆комикс Брайана Майкла Бендиса «Секретное вторжение»

Правило 7

Голодное брюхо к разуму глухо!

Однажды часть землян подверглась заражению червеобразными инопланетными паразитами, которые, проникая в тело носителя, берут под контроль его мозг. Захватчики обладали огромной силой, высокой скоростью, отличной реакцией и способностью трансформировать носителя, превращая его в оружие. Интеллектуально продвинутые пришельцы захватывали всё больше людей, продвигая своих кандидатов на видные позиции в обществе, — в общем, успешно инфильтрировались. Но основным интересом эгоистичных пришельцев было личное преуспевание и желание насытиться — паразиты использовали людей как пищу. В результате некоторые особи не смогли сдержаться, и люди узнали о присутствии чужаков. После чего поражение захватчиков было лишь вопросом времени…

Монстры-зубастики, похожие на земных ежей, известны по всей галактике как непревзойдённые пожиратели. Эти хищные твари благодаря своей прожорливости могут быстро увеличиваться в размерах, после чего способны управляться со сложными механизмами, включая огнестрельное оружие и звездолёты. Кроме того, зубастики способны на коллективные действия. Но главный инстинкт этих существ — голод. Есть — значит жить, вот их девиз! Потому зубастики крайне уязвимы перед лицом организованного сопротивления. Тем более что людям в уничтожении этих хищников помогла раса Космических охотников…

Урок для конкистадора

Еда и другие удовольствия важны для конкистадора. В конце концов, захапать как можно больше — смысл вторжения! Но, чтобы преуспеть, надо держать инстинкты под жёстким контролем. Если даёте волю своим страстишкам, становитесь уязвимыми. Разумная диета — вот путь конкистадора!

Источники информации

◆манга Хитоси Ивааки «Паразит»

◆аниме-сериал «Паразит» (2014)

◆кинофраншиза «Зубастики» (1986–1992)

Правило 8

Не играй с едой!

Пришельцы, которых люди называли Иные, обрушили на планету несколько волн завоевания. Они вызвали управляемые землетрясения, цунами, тотальную эпидемию смертельной болезни, лишили людей возможности пользоваться их техникой. В четыре этапа Иные избавились от большинства аборигенов и… зачем-то принялись за непонятный пятый этап. Они начали охотиться на остатки людишек вручную! Сверхцивилизация, почти достигнув цели, забавлялась с остатками человечества, поставив под угрозу свои достижения. От скуки?

В другой реальности так называемые Души, лишённые физической оболочки, внедрялись в тела людей, вытесняя их разум. Внешне с человеком не происходило изменений, но его сознание оказывалось подавлено вторженцем. И вот опытная Душа-Странница, попав в тело юной земной девушки, неожиданно столкнулась с сопротивлением. И вместо того, чтобы ликвидировать непокорную, Странница попыталась сосуществовать с носителем, перечеркнув интересы своей расы, что в конце концов привело вторжение Душ к поражению…

В обоих случаях уже почти завершённое завоевание планеты потерпело неудачу из-за глупых прихотей и нелепой доброты захватчиков.

Урок для конкистадора

Земляне — лишь добыча для любого вменяемого захватчика. Потому никаких игр, никаких поблажек! Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы! А кто думает иначе, записывайтесь не в конкистадоры, а в Корпус Миротворцев. В нашей Академии вам делать нечего! Впрочем, кредиты за обучение возвращены не будут, и не мечтайте.

Источники информации

◆роман Рика Янси «Пятая волна»

◆роман Стефани Майер «Гостья»

Правило 9

Не тяни воурра за хвост!

Раса, которую земляне назвали Визитёрами, посетила планету, предложив аборигенам дружбу — передовые технологии взамен химических отходов, которые были якобы необходимы для их мира. Земляне радостно согласились, не замечая, что пришельцы постепенно берут под контроль их общество. СМИ с подачи пришельцев начали преследовать учёных, пытающихся анализировать действия чужаков. Хотя Визитёры выглядели как люди, на самом деле они были плотоядными рептилиями. Истинной целью их прибытия на Землю было завоевание планеты, похищение земной воды и использование людей в качестве пищи или воинов-рабов. Узнавшие правду земляне наладили контакт с диссидентами среди Визитёров, желающими реального сотрудничества, и сумели помешать завоеванию.

Вот что бывает, когда инвазия затягивается! Хотя Визитёрам и удалось хитростью втереться в доверие к землянам, захватчики слишком долго почивали на лаврах.

Урок для конкистадора

Человечество погрязло во лжи и взаимном недоверии — ими пропитана вся многовековая история этой расы. Даже если поначалу люди доверчивы, это быстро проходит. Их недавний кумир легко может стать мишенью. Так что не откладывайте завоевание в защёчный мешок! Как только люди потеряли бдительность, немедленно нападайте. Помните: хороший землянин — мёртвый землянин!

Источники информации

◆франшиза «Vизитёры» (минисериал 1983 года, сериал 1984 года, сериал 2009–2011 годов)

Правило 10

Хороший конец — завоеванию не венец!

Даже если вам удалось покорить Землю, не факт, что вам удастся её удержать, если вы наделаете ошибок. Империя хозалихов захватила планету почти без крови. Под властью завоевателей человечество процветало несколько веков — хозалихи обучили дикарей Высшему Этикету, избавили от болезней и голода, открыли путь к звёздам… А что в итоге? Кровавая война за независимость!

Раса гигантов-псайклов была с людьми более жестока. 99% процентов населения уничтожили, осталась лишь горсть одичавших. Но спустя тысячу земных лет захватчики решили обучить аборигенов работать на машинах по добыче ископаемых. И, открыв людям путь к технологиям, сделали шаг к уничтожению империи Псайкло.

Завоевавшие Землю пришельцы-триподы контролировали планету более ста лет. Большинство людей погибло, оставшихся превратили в рабов и слуг. Покорность землян обеспечивалась ментальным контролем через специальные устройства на голове. Однако всего 5% землян не поддавались этому. И жалкая кучка ренегатов всё-таки смогла организовать успешный мятеж против своих хозяев!

Урок для конкистадора

Земляне — хитрые и подлые твари, которым чужда благодарность. И после успешного завоевания Земли конкистадорам не стоит расслаблять свои сфинктеры. Даже если вы сохранили часть земляшек в живых, за ними нужен глаз да глаз да глаз. Все глаза, какие у вас есть! Иначе ваши успехи могут легко накрыться октариновой лоханью.

Источники информации

◆цикл романов Уолтера Йона Уильямса «Дрейк Мейстрал»

◆роман Л. Рона Хаббарда «Поле битвы — Земля»

◆цикл Джона Кристофера «Триподы»

* * *

Наше занятие подошло к концу. Надеюсь, теперь вы зарубили на щупальцах: обитатели Земли такие непоследовательные и принципиальные, строптивые и управляемые, пугливые и отважные… Противоречивые. Странные. Так что, прежде чем вы решитесь завоёвывать эту жуткую планету, подумайте: а оно вам надо? В качестве домашнего задания подготовьте реферат на тему «Почему лучше всего оставить Землю в покое». А те скользкие поганцы, которые не сумеют выполнить это простейшее задание, будут оштрафованы на пятьдесят кредитов или лишатся одной псевдоподии. Ну всё, проваливайте!