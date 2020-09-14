Dragon Ball. Более 9000 знаков об истории франшизы

В глухом лесу, вдали от людей, жил-был мальчик. Он был так силен, что одним ударом валил наземь дерево, ему ничего не стоило побороть медведя или добыть на ужин волка. Но был он дикарь дикарем, ведь единственный человек, которого он знал — учивший мальчика боевым искусствам старик, которого тот звал дедушкой — давно умер, оставив ему в наследство сияющий шарик с искорками внутри. Однажды к нему забрела девушка и сказала, что разыскивает эти шарики по всему свету. Тому, кто соберет все семь, явится бог-дракон и исполнит любое желание…

Начиная работать над «Драконьим жемчугом», Акира Торияма был уверен, что делает сказку для детей младшего школьного возраста — такую же, как другие его творения. Предыдущая крупная работа Ториямы, манга Dr. Slump, повествовала о живущем в маленьком городке растяпе-изобретателе и созданной им девочке-роботе. Вереница безумных изобретений так надоела художнику, что следующую свою вещь он решил делать в жанре фэнтези.

Для западной культуры столп фэнтези — легенды о короле Артуре, а точнее, роман «Смерть Артура» Томаа Мэлори. На Востоке ту же роль играет роман «Путешествие на Запад», который в шестнадцатом веке написал китайский литератор У Чэн-энь, собрав воедино множество народных легенд вокруг повести о паломничестве святого Сюань-цзана в Индию за священными книгами. Компания, состоящая из священника, царя обезьян Сунь У-куна (в японском произношении Сон Гоку), «странствующего монаха» в теле свиньи Чжу Ба-цзе и речного чудовища Ша-сэна, стала для китайцев, а затем и японцев, образцовой командой героев, а их поход — образцом чудесного путешествия. Неудивительно, что, решив делать фэнтези, Торияма обратился именно к этой книге.

Поначалу сходство было очевидным. Место Сюань-цзана заняла Булма — гениальная изобретательница шестнадцати лет от роду. Она собрала особый детектор, обнаруживающий драконьи жемчужины, чтобы исполнить заветную мечту — обрести идеального парня (хотя, как Булма призналась позже, вначале она планировала потребовать у бога-дракона запас клубники на всю жизнь). Главного героя, одиннадцатилетнего мальчика с обезьяньим хвостом, автор так и назвал: Сон Гоку, а заодно вручил ему любимые игрушки царя обезьян — носящее его по небу облачко и меняющий длину боевой шест. Свинтуса Чжу Ба-цзе заменил свинтус Улун (для детской манги герои, названные в честь чая, еды или предметов одежды, не редкость), оборотень-неумеха, ставший в компании дежурным клоуном. Наконец, место речного чудовища занял пустынный бандит Ямча — изначально, как и почти все действующие лица, противник героев, ставший их верным соратником, а заодно и парнем Булмы.

Даже цель путешествия, поиск драконьих жемчужин, была вариацией на ту же классическую тему похода за чудесной реликвией. Первоначально Торияма планировал на обретении семи волшебных шариков историю и завершить. Поиск жемчужин закончился довольно быстро и прозаично: их похитил злобный «император» Пилаф (испорченный ребенок, чья империя состояла из двух приспешников да дворца), и, чтобы не позволить ему пожелать власти, Улун загадал первое, что пришло в его свинскую голову — трусы. Исполнив желание, бог-дракон улетучился, а жемчужины вновь разлетелись по всему свету, на целый год превратившись в простые камни. Конец? Конечно, нет.

Досье: Акира Торияма Торияма родился 5 апреля 1955 года в городке Киёсу. Когда он был маленьким, у детей было гораздо меньше развлечений, чем сейчас, и ребятишки проводили время, рисуя и показывая свои картинки друг другу. Большинство это дело бросило, а маленький Акира продолжал рисовать животных, портреты друзей и выдуманных персонажей. Он был большим любителем «Могучего Атома» — творения «бога манги» Осаму Тэдзуки. Еще его очень впечатлил диснеевский «101 далматинец» (нарисовав героев этого мультика для конкурса в школьном кружке, он получил первую в жизни награду), а также ранние боевики Джеки Чана. В девятнадцать лет Торияма закончил отделение дизайна местного средне-специального училища и поступил на работу в качестве художника-рекламщика, но через три года бросил этот неблагодарный труд, чтобы рисовать комиксы. Он отправил работу на конкурс журнала Shounen Jump и, хотя ничего не выиграл, с ним связался редактор Кадзухико Торисима, с которым Торияме предстояло работать бок о бок всю последующую карьеру. Спустя год упорной учебы увидела свет его первая публикация — Wonder Island. Настоящая известность пришла к художнику в 1980 благодаря Dr. Slump — манге о чудаковатом изобретателе, который собрал девочку-робота. Он продолжал рисовать ее до 1984 года, всего вышло 18 томов, плюс множество экранизаций. «Это очень глупая манга, но мне нравится рисовать глупую мангу. Это моя профессия» — сказал Торияма, когда она выходила в Америке. Неудивительно: как и большинство его работ, «Доктор Провал» был предназначен для младшего школьного возраста. Для той же аудитории первоначально предназначалась и следующая работа Ториямы, принесшая ему мировую известность — Dragon Ball. Она выходила одиннадцать лет, с 1984 по 1995, и по ходу работы настрой сильно изменился и «повзрослел». Наконец, после 519 еженедельных глав, составивших 42 тома, была поставлена точка. Торияма также работал над дизайном персонажей таких популярнейших серий приставочных игр, как Dragon Quest, Chrono Trigger и Blue Dragon.

Выходи на честный бой

Одним из любимых источников вдохновения для Ториямы были боевики с Джеки Чаном. Большинство героев его манги владело боевыми искусствами, и в истории уже было нетрудно разглядеть действие законов жанра не столько фэнтези, сколько фильма о восточных единоборствах: чего стоил один момент, когда Гоку узнал, что Ямчу тренировал его «дедушка» — великий мастер Гохан.

Где боевые искусства, там и стремление выяснить, чье кун-фу лучше. Потерпев неудачу с исполнением желаний, Гоку пошел в ученики к мастеру Роси, также известному как «Черепаший отшельник» — сексуально озабоченному похабнику, а по совместительству легендарному мастеру единоборств, у которого учился «дедушка» Гоку. После долгих и жестоких тренировок мальчик отправляется на мероприятие, ставшее для сюжета не менее мощным двигателем, чем поиск драконьих жемчужин: всемирный чемпионат боевых искусств.

Популярность манги заметно выросла: чемпионат по боевым искусствам — практически беспроигрышная тема, и Торияма разработал ее как следует. Один бой мог продолжаться множество глав: если вас раздражает длина боев в «Наруто», значит, вы просто не знакомы с «Драконьим жемчугом». Когда дело дошло до аниме, все стало еще хуже: в неделю Торияма рисовал четырнадцать страниц, а аниматоры — двадцатитрехминутную серию. Аниме быстро догнало и перегнало мангу, вынудив студию вставлять в повествование многочисленные проходные серии — «филеры». Поскольку делались они без участия Ториямы, то события сериала то и дело конфликтовали друг с другом. Впрочем, изредка случалось и так, что Торияма одобрял идею аниматоров и включал ее в мангу, делая таким образом частью «канона».

Фанаты следили за долгими сражениями и, конечно, болели за Гоку, твердо зная: он победит. Но Торияма показал читателю нос: в последнем бою юный герой проиграл бойцу с подозрительным именем Джеки Чун, который оказался замаскированным мастером Роси.

«Все вокруг меня говорили, что точно знают: Гоку должен победить. Но у меня такой вредный характер, что я нарочно, всем назло, заставил его проиграть». Акира Торияма

Твердо решив стать чемпионом, Гоку у порно тренируется у разных учителей, попутно гоняя злодеев, которым не дают покоя Драконьи Жемчужины, а заполучив-таки желание, просит бога-дракона вернуть жизнь погибшему другу (смерти героев в «Драконьем жемчуге» не редки, и оживить убитых — одно из самых часто загадываемых желаний). После долгих похождений и еще одного поражения, в возрасте восемнадцати лет Гоку с третьего раза выигрывает-таки чемпионский титул, после чего женится на другой ученице мастера Роси, очаровательной Чи-Чи. Гоку стал взрослым… А вместе с ним повзрослело и аниме.

Свыше девяти тысяч

Не сказать, чтобы Гоку, повзрослев, при этом похорошел.

Свадьба Гоку и Чи-Чи завершила в 1989 году сериал Dragonball. За ним безо всякого перерыва последовал Dragonball Z, но, к удивлению многих зрителей, это был уже совсем не тот «Драконий жемчуг», к которому они привыкли. Начнем с того, что Торияма практически похоронил фэнтезийную составляющую сюжета, везде, где это было возможно, объяснив чудеса сверхтехнологиями пришельцев (в полном соответствии с третьим законом Артура Кларка, гласящим: «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии»). Что же касается говорящих животных, в обилии встречавшихся в первой части, то они как-то пропали сами собой.

«Может быть, дело в том, что история стала серьезнее, но скорее я просто забыл о них. Когда все начиналось, я еще работал под впечатлением от Dr. Slump». Акира Торияма

Но главное — совершенно изменилось настроение истории, растерявшей всю сказочность и превратившейся в напряженный боевик.

В начале нового сериала Гоку — не мальчик, но муж, отец подрастающего сына Гохана — узнает тайну своего происхождения. Невесть откуда взявшийся брат сообщает Гоку, что он — саянин, пришелец с другой планеты, отправленный на Землю, чтобы завоевать ее. Братец похищает Гохана, и лишь ценой собственной жизни Гоку побеждает злодея и спасает мир. Но настоящим героям и смерть не помеха: в очередной раз собрав драконьи жемчужины, друзья возвращают Гоку с того света… Как раз к новой волне вторжения саян — на этот раз гораздо более могущественных.

Собственно говоря, «более могущественные» — ключевые слова, вкратце описывающие основные события всех трех сотен серий. Dragonball Z — это история бесконечной эскалации насилия, в которой герои сталкиваются с сильными, еще более сильными, невообразимо сильными противниками, обретая для победы над ними большое, еще большее, невообразимо огромное могущество. Герои погибают и возвращаются назад (впрочем, не всегда). Побежденные злодеи присоединяются к героям, когда над ними нависает тень еще более чудовищного врага…

Квинтэссенцией всего этого безобразия можно считать сцену, вошедшую благодаря своей абсурдности в интернет-фольклор. Когда саянский принц Вегета попытался при помощи изобретенного Булмой прибора замерить «уровень силы» Гоку, то, едва взглянув на соперника, в ужасе раздавил устройство в кулаке и завопил: «он больше девяти тысяч!» Довольно много, если учесть, что уровень силы обычного человека равен пяти (не спрашивайте, пяти чего), а обладатель уровня силы 300 может одним ударом разнести планету. Довольно немного, если учесть, что еще до конца первой сотни серий уровень силы Гоку и его противников достиг девятизначных чисел, после чего Торияма просто бросил счет.

До встречи!

Все, даже бессмысленная эскалация насилия, имеет свой конец. Единственное, что не имеет пределов — человеческая жадность. В 1995 году Торияма закончил-таки свой монументальный труд, а за ним подошел к концу и следовавший за мангой аниме-сериал. Гоку, ставший трижды супер-саянином, а также дедушкой, одержал победу над неуязвимым разрушителем Буу и принялся тренировать оставшийся от него «добрый» осколок — мальчика по имени Ууб. Художник отложил перо в сторону… Но разве можно было удержаться от продолжения такого популярного аниме?

За вторым сериалом последовал третий, получивший название Dragon Ball GT, который начался с того, что в результате чьего-то неудачного желания Гоку снова стал ребенком. Что еще хуже, это желание было исполнено драконьими жемчужинами черной звезды — гораздо более сильными, но разлетевшимися не по Земле, а по всей галактике, и к тому же грозящими уничтожить планету, если в течение года их не соберут вновь.

Даже несмотря на то, что Гоку развился до суперсаянина почетной четвертой степени, рейтинги «Драконьего жемчуга» опускались все ниже. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграло то обстоятельство, что сериал делался без участия Ториямы. В конце концов, спустя каких-то 64 серии он был завершен битвой с богами-драконами надтреснутых жемчужин, после которой Гоку получил-таки то, чего, как ни странно, не добился раньше: благодарность простых людей. Бог-дракон объявил, что никакого исполнения желаний больше не будет, и они вдвоем с Гоку исчезли. Легендарный герой улетел на чудесном облачке, с шестом в руках, крича: «До встречи!»

Ну что же, до встречи, так до встречи! Пусть сага о драконьих жемчужинах завершена, никуда не делся ее огромный фэндом. Продолжали выходить игры, в Голливуде в 2009 году сняли экранизацию с живыми актёрами «Драконий жемчуг: Эволюция» (впрочем, чем меньше о ней сказано, тем лучше). В 2015 году вышел сериал-продолжение Dragon Ball Super, а в 2018-м — полнометражное аниме к нему Dragon Ball Super: Broly. Такая уж у легендарных героев работа: пока их хоть кто-то ждет — обязательно возвращаться назад.