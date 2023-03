Фантастическое аниме зимы 2023: что стоит смотреть?

Каждый сезон выходит множество самых разных аниме. И чаще всего, глянув хотя бы несколько эпизодов, можно понять, есть ли смысл смотреть дальше. Наш редактор Борис Невский, давний поклонник аниме, составил обзор фантастических новинок зимнего сезона 2023 года. Он, конечно, получился субъективным — но надеемся, что вам всё же пригодится.

Начало 2023 года выдалось очень урожайным на новые сериалы — особенно фантастические. И это не говоря о многочисленных вторых, третьих и далее сезонах. Новинок более двух десятков, а потому в обзор не попали аниме, где фантастический элемент незначителен, — про превращение мальчика в девочку/собачку/кошку, про офисный роман ледяного служащего, самурайскую месть, шпионский класс.

А ещё привычный уже формат обзора несколько изменен. Я решил не быть столь категоричным, как ранее. В конце концов, мои вкусы не абсолют — и вполне естественно, что у тех, кто любит аниме, они могут сильно отличаться. Потому теперь обзор просмотренных аниме будет делиться на три раздела. Первый — чисто субъективный, предварительный топ сезона от Бориса Невского, чьё мнение вы вполне можете проигнорировать (или нет). Второй раздел — спорные аниме, просмотр которых под вопросом по разным причинам. Третий раздел — максимально объективный, без личных оценок, «информация к размышлению», не более.

1. Стоит посмотреть

Старшая карта (High Card)

Первоисточник: оригинальный сценарий Кавамото Хомуры

Сюжет: королевство Форланд, похожее на Англию 1980-х. В ходе налёта преступников на королевский замок был похищен артефакт — колода из 52 карт, каждая из которых даёт владельцу разные магические силы. Большинство карт попали к случайным людям, часть достались мафии, кое-что осталось в руках правительства. И теперь сотрудники компании «Пинокль», под прикрытием которой скрывается королевская спецслужба, соперничают с мафиозной семьёй Клондайк в борьбе за карты. Сирота Финн Олдман, обладатель двойки пик, пытаясь найти денег для спасения родного приюта, становится сотрудником автосалона «Пинокль», где работают тайные агенты с могучими картами.

Впечатления: часть мультимедийной франшизы, куда также входят манга, романы и радиоспектакли. Впрочем, аниме самодостаточно, хоть и оно похоже на другую франшизу. А именно на «Кингсмен». Тайная организация на службе Короны под видом магазина. Колоритные сотрудники с разными навыками и тараканами в голове. Герой-пройдоха, хоть и внутренне порядочный. Благородный джентльмен-шеф. Стоящий над ним малосимпатичный босс. Лишь знаменитой фразы «манеры — лицо мужчины» не хватает.

Атмосферой и стилем «Старшая карта» напоминает недавний хит «Семья шпиона», только экшена побольше, причём довольно кровавого. В начальной серии был перебор с пафосом, но в последующих эпизодах он практически исчез. Много иронии, эффектные драки с применением разных экзотических способностей, симпатичные герои, тайные намерения — плюс неплохая графика с достаточно умелым использованием 3D.

Вердикт: странно, что «Старшая карта» малопопулярна. Возможно, причина в том, что для поклонников аниме она слишком похожа на голливудские боевики. Тем не менее это зрелищный и увлекательный криминально-супергеройский сериал про условно хороших и плохих «суперов», сделанный умело и с выдумкой.

Ниер: Автомата. Версия 1.1а (NieR: Automata Ver1.1a)

Первоисточник: сценарий Масуяма Рёдзи и Таро Ёко на основе видеоигры NieR: Automata

Сюжет: в далёком будущем Земля атакована пришельцами, которые заполонили нашу планету своими роботами. Остатки людей продолжают сражаться на Земле, а на Луне и в ближнем космосе находятся базы Совета Человечества, чья главная ударная сила — похожие на людей андроиды класса YoRHa, машины с искусственным интеллектом и эмоциями. Два андроида YoRHa, боевик 2B и разведчик 9S, отправляются на Землю, чтобы узнать о странных действиях роботов, которые, кажется, начали эволюционировать. Их поведение похоже на человеческое — значит ли это, что с ними можно договориться?

Впечатления: экранизация очень популярной видеоигры, на удивление весьма выразительная. Главное — пережить первый эпизод, где много экшена, но мало смысла. А вот дальше идёт увлекательная история, отчасти напоминающая «Призрака в доспехах», где поднимается тема человечности с главным вопросом — может ли машина обрести не только разум, но и душу?

Андроиды и люди-повстанцы неоднозначны и раскрываются постепенно. Враждебные им роботы начинают вызывать понимание и даже симпатию, а Совет Человечества явно многое скрывает и преследует мутные цели. Графика не идеальна, но неплоха, экшен динамичен, 3D почти не раздражает. В общем, сериал вполне на уровне.

Вердикт: тот случай, когда экранизация игры сделана не только ради привлечения дополнительных пользователей и фансервиса для уже имеющихся почитателей. История толковая, есть эмоциональные моменты. Не «Призрак», конечно, и даже не Appleseed, но по начальным сериям вещь вполне годная.

Истории о нечисти (Mononogatari)

Первоисточник: манга Онигунсо

Сюжет: ещё в детстве Кунато Хёма потерял семью. Его родные погибли по вине цукумогами — демонов из потустороннего мира, которые вселяются в старые вещи. Повзрослев, Хёма стал излишне безжалостным охотником на цукумогами, хотя далеко не все из них творят зло. Поэтому дед Хёмы отправляет его на год в Киото, чтобы парень пожил в клане Нагацуки, у главы которого, девушки Ботан, специфические отношения с цукумогами — они фактически часть семьи. Поначалу Хёма настроен враждебно, но потом начинает понимать, что его прежние воззрения могут быть ошибочны. Правда, у всех событий оказывается много скрытых сторон.

Впечатления: в принципе, аниме типичное — ушибленный жизнью паренёк попадает в новую среду, знакомится с разными людьми (и нечистью), получает знания и опыт, ну и без моральных уроков не обходится. В таких историях многое зависит от персонажей, а здесь они проработаны вполне достойно. Конечно, поначалу Хёма смотрится несколько дубовато, а Ботан, наоборот, излишне кавайно. Но это лишь ширма. Постепенно история становится всё более многослойной, а герои оказываются неоднозначными. Тот же Хёма — вроде бы сугубо положительный персонаж, что не мешает ему быть убийцей с маниакальной ухмылкой. Да и милая Ботан далеко не пай-девочка.

Вердикт: вроде бы шаблонный сериал, но у него, впрочем, есть ощутимые достоинства. Во-первых, персонажи, которые раскрываются по-настоящему не сразу. Во-вторых, запутанный сюжет, также раскручивающийся постепенно. Ну и общая атмосфера неплоха — как в «Ложных выводах», но гораздо динамичнее.

Гигантские звери Арса (Ars no Kyojuu)

Первоисточник: оригинальный сценарий Кайхо Норимицу

Сюжет: мир, где гигантские звери угрожают людям. Есть люди, способные использовать божественную силу, для чего нужен тандем паладина и жрицы. Паладин Джиро потерял напарницу в бою, но вот он встречает загадочную безымянную девочку, рядом с которой вновь ощущает себя способным сражаться.

Впечатления: суть происходящего раскрывается шаг за шагом. Некоторые вещи понимаешь инстинктивно, кое-что объясняется по ходу сюжета, но полная картина, вероятно, станет видна лишь в финале. Поэтому после нескольких начальных серий остаётся ещё много вопросов.

Перед нами очень разнообразный мир, где развитые технологии перемешаны со средневековым укладом. Кроме гигантских монстров, очень разных, в мире есть несколько враждебных сил, в первую очередь агрессивная империя. Есть и специфические типы зверолюдов. Герои хоть и шаблонные, но симпатичные. А ещё аниме очень динамичное — в каждой серии происходит много всего, и нужно обращать внимание даже на мелкие детали, чтобы не упустить суть повествования.

Вердикт: аниме с упором на сеттинг и динамику. Вторичное, конечно: много похожего вспоминается, от «Изгнанника» до «Атаки титанов», но смотрится очень прилично.

Сказка о сахарном яблоке (Sugar Apple Fairy Tale)

Первоисточник: ранобэ Микавы Мири

Сюжет: в королевстве Хайленд люди используют фей как рабов. Однажды юная Энн Хэлфорд, начинающий мастер сладостей из серебряного сахара, покупает фею-воина Шаля для охраны в опасном путешествии. В пути, где много всякого происходит, между девушкой и феем начинает зарождаться дружба. Или нечто большее?

Впечатления: конечно, это сёдзё, но продуманное и выразительное. Общая история толковая, героиня, при всей наивности, далеко не глупая и с характером, а её потенциальный романтический интерес — притягательный и крутой. Второстепенные персонажи тоже неплохи. Есть неожиданные сюжетные повороты вроде предательства тех, от кого подобного не ждёшь. А ещё боёвка в духе самураев. Манерой драться Шаль напоминает Затоичи: раз-два — и готов свеженький покойник. А общая атмосфера навевает воспоминания о другой классике с постепенно зарождающейся межвидовой романтикой — об аниме «Волчица и пряности».

Вердикт: симпатичные герои, милая графика, вменяемый сюжет и, конечно, бурление чувств. Что ещё нужно для качественной романтической истории?



Кулинарные скитания в параллельном мире (Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi)

Первоисточник: ранобэ Эгути Рэна

Сюжет: 27-летний служащий Цуёси Мукода и трое подростков переносятся в фэнтезийный мир, где намечается битва с демонами. Правда, призванными героями оказываются лишь школьники, получившие сверхспособности, — Мукода же стал попаданцем случайно, и боевых умений ему не досталось. Потому король вручает парню немного денег и отправляет на все четыре стороны. А один дар у Мукоды всё же есть — «Онлайн-магазин», позволяющий заказывать еду и сопутствующие товары из современной Японии.

Впечатления: у этого во многом шаблонного исекая есть три плюса. Во-первых, протагонист — реалистичный современный японец, чьё главное достоинство в том, что он умеет и любит готовить. Мукода не герой: никого не спасает, в битву не рвётся, приключений не ищет — ведёт себя как нормальный человек. Его поведению веришь!

Второй плюс — это еда. Смотреть сериал без вкусняшек под рукой совершенно невозможно. Некоторые серии могут сыграть роль аперитива — особенно те, где Мукода готовит мясные блюда. Говядина! Свинина! Орчатина! МЯСО!!! Полцарства за маринованные рёбрышки орка! После таких слюновыжимательных сцен без стремительных бросков к холодильнику не обойтись.

Наконец, третий плюс — фамильяр Фер, фенрир, легендарный монстр в виде гигантского волка, который так полюбил готовку японца, что стал его спутником и защитником. Правда, очень прожорливым. Разумный слайм Суи и милая богиня, подсевшая на десерты другого мира, тоже хороши.

Вердикт: совершенно отдыхательное аниме с примитивным сюжетом и отсутствием интриги. Герой шастает туда-сюда, нехотя и изредка сражается, немного осваивает магию. Зато вкусно готовит и ест. Очень смачно ест. В этом и прелесть.

2. Можно посмотреть

Триган: Ураган (Trigun Stampede)

Первоисточник: оригинальный сценарий по мотивам манги «Триган» Найто Ясухиро

Сюжет: Вэш Ураган — знаменитый головорез, за чью голову назначена огромная награда. Человек-тайфун, за которым остаются разрушенные города с горами трупов. Вот только при встрече он производит впечатление безобидного простачка с глубокой душевной травмой. Загадку Вэша пытается разгадать начинающая журналистка Мерил Страйф. И всё это на фоне постапокалиптического мира в декорациях вестерна.

Впечатления: делать новую экранизацию или ремейк классики очень сложно. Слишком много придирчивых фанатов, слишком высоки ожидания. И оценивать свежую версию тоже непросто — даже при самом объективном подходе невольно вспоминается версия предыдущая, столь популярная и любимая. Потому новый «Триган», пожалуй, можно оценить по достоинству, лишь досмотрев до конца.

Но если судить по трём-четырём начальным эпизодам, яркого впечатления сериал пока не производит. Основные тайны раскрываются уже в самом начале, что заметно снижает накал интриги. Поведение персонажей излишне киношное, логика отбрасывается в угоду зрелищности. Вэш Ураган не обладает ни харизмой, ни очарованием. Герой старого сериала, несмотря на своё шутовство и навязчивый пацифизм, был реально крут, а здесь он выглядит совсем уж ботаном-зумером.

Ещё есть проблема с общей атмосферой: комические и кровавые эпизоды слабо сочетаются между собой. Даже гурятину и юмор можно удачно совместить («Человек-бензопила» тому пример), но здесь пока не получается. Из достоинств нужно отметить интересно показанный, детально проработанный мир и обилие экшена. Графика тоже неплоха, хотя 3D временами режет глаз.

Вердикт: сериал динамичный, с множеством событий, но какой-то искусственный. Словно фансервис для тех, кому неохота в очередной раз пересматривать «Триган» 1998 года. Фанфик по мотивам, а не самодостаточный продукт. Хотя, возможно, после финала мнение изменится.

Кайна в великом Снежном море (Ooyuki Umi no Kaina)

Первоисточник: оригинальный сценарий Нихэя Цутому

Сюжет: планета, покрытая снегом и льдом. Большинство людей живут у подножия огромных деревьев, из стволов которых добывают воду. На вершинах этих деревьев находится Небесная сень — замерший газообразный туман, где также ютятся люди.

В последнее поселение Небесной сени пребывает Ририха — принцесса маленького государства низинников, которому угрожает агрессивная империя. И так выходит, что Ририха и молодой охотник Кайна, которого девушка встретила наверху, отправляются в опасное путешествие по умирающей планете. Возможно, им удастся спасти человечество?

Впечатления: главное достоинство сериала — это сеттинг, что неудивительно, ведь автор придумал «Рыцарей Сидонии» и «Блейм!». Причудливый мир — то ли постапокалиптическая Земля, то ли колонизированная людьми далёкая планета. Это продуманная экосистема, находящаяся в явном кризисе. Антураж экзотический — от Снежного моря до Орбитальных деревьев. Всё это красиво, хоть и специфически отрисовано, да и 3D использовано грамотно. Сюжет полон клише — получилось что-то вроде отголоска «Навсикаи», но выглядит вполне интересно.

Проблем две. Во-первых, герои настолько шаблонные, что не вызывают никаких эмоций: обычные парень-тормоз и девица-живчик. Возможно, в приключениях они раскроются более полно. Но есть вторая проблема, из-за которой о личностях героев можно даже не узнать. И это динамика — её просто нет. Манера повествования невероятно тягучая. Чувствуется, что у истории есть потенциал, нельзя сказать, что в сериале ничего не происходит, но, боже мой, насколько всё медленно! С одной стороны, эта авторская обстоятельность помогает более тщательно познать мир, а с другой — временами просто скучно.

Вердикт: вроде бы история с большим потенциалом, но из-за подачи смотреть её не очень-то и хочется.

Пожинатель огня (Hikari no Ou)

Первоисточник: роман Хинаты Риэко

Сюжет: давным-давно цивилизация была разрушена войной. Люди кое-что восстановили, но живут убого. Главная проблема в том, что из-за использованного в войне биооружия тела людей вспыхивают от малейшей огненной искры. И потому безопасным источником огня становятся огромные звери-духи, которых добывают пожинатели-охотники.

Однажды пожинатель Каната ценой жизни спас деревенскую девочку Токо, которая отправилась в столицу, чтобы передать семье погибшего его пса и оружие. Там девочка встретила студента Коси, сына Канаты. Эта встреча привела к неожиданным последствиям.

Впечатления: аниме основано на полноценном романе, даже не ранобэ, и это чувствуется. И сеттинг, и сюжет, и персонажи проработаны на совесть. В общем, большинство компонентов для успешного аниме в наличии. Но есть пара проблем, которые топят проект практически с ходу.

Во-первых, изрядную часть сюжетных событий пересказывает закадровый рассказчик, из-за чего сериал становится похож на аудиокнигу с вкраплениями анимации. Во-вторых, уровень этой анимации ужасает. Стиль графики неплох, но выглядит она словно флеш-анимация начала века с обилием стоп-кадров. Первый эпизод ещё ничего, но дальше начинается треш и угар. Похоже, бюджет сериала просто микроскопический. Иначе сложно объяснить такой нелепый подход.

Вердикт: обычно я считаю, что графика в аниме не самое важное. Но всё-таки её качество имеет значение. Если проработаны мир, сюжет и герои, достаточно даже среднего видеоряда. Но не столь убогого. Да и подача сюжета вызывает вопросы. «Пожинателя огня» вряд ли ждёт успех. А жаль.

3. На любителя

Перерождение сильнейшего оммёдзи (Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki)

Первоисточник: ранобэ Косудзу Киити

Сюжет: сильнейший в средневековой Японии оммёдзи (заклинатель духов) Харуёси предательски убит по приказу властей, опасавшихся его могущества. Но перед смертью Харуёси смог реинкарнировать свою личность со всеми способностями в другом мире, став там младшим отпрыском семьи магов-аристократов. И вот юный Сэйка отправляется на учёбу в магическую Академию, причём с целью никогда не быть лучшим — ведь он больше не желает становиться мишенью завистников.

Впечатления: напоминает недавний хит «Восхождение в тени», хотя герой здесь поинтереснее. Так, Сэйка не скрывает своей силы от окружающих, потому что хочет быть в элите общества — однако и не желает быть номером один, предпочитая роль «соратника героя». Причём Сэйка-Харуёси довольно реалистичен как перерожденец взрослого сознания в детском теле — хладнокровный, расчётливый и временами коварный тип под личиной «хорошего парня».

Фермерская жизнь в ином мире (Isekai Nonbiri Nouka)

Первоисточник: ранобэ Найто Киноскэ

Сюжет: умерший от переработок клерк Хираку Матио переродился в фэнтезийном мире с дарованным богом навыком фермера и универсальным инструментом, идеальным для ведения хозяйства. Размеренная, тихая жизнь — строительство дома, возведение сортира, возделывание полей. Участок превращается в поместье. Появляются домашние животные. А потом и поселяне — причём все как на подбор милые девушки разных рас.

Впечатления: чем-то напоминает игру типа некогда знаменитой «Цивилизации», только в сельском варианте. Аниме спокойное, отдыхательное — фэнтезийная повседневность с элементами гаремника.

Реинкарнация выдающегося Короля-героя (Eiyuu Ou, Bu o Kiwameru Tame Tenseisu: Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kishi)

Первоисточник: ранобэ Хаякэн

Сюжет: великий король и воин Инглис переродился в далёком будущем как маленькая девочка. Он скрывает свои таланты ради спокойной жизни, но со временем решает стать доблестным оруженосцем.

Впечатления: крутая девочка даёт всем прикурить, но старается делать это незаметно для окружающих. Много нереалистичных сражений. Лёгкий феминистский посыл о превосходстве девочек над мальчиками (хотя главный герой старичок в теле девицы, это не чувствуется, ведь ведёт он себя как дитя малое).

Мастер на все руки Сайто в другом мире (Benriya Saitou-san, Isekai ni Iku)

Первоисточник: манга Ититомо Кадзутомо

Сюжет: паренёк Сайто, который в современной Японии занимался мелким ремонтом, перенёсся в фэнтезийный мир, где стал авантюристом-взломщиком. Он состоит в группе из довольно колоритных личностей и переживает приключения в подземельях. А ещё в этом мире целая толпа странных персонажей!

Впечатления: экранизация ёнкомы — комедийной мини-манги без сквозного сюжета. Фактически это просто коллекция скетчей, в основном пародирующих фэнтезийные штампы.

Сбережение восьмидесяти тысяч золотых в другом мире к моей старости (Rougo ni Sonaete Isekai de 8-manmai no Kinka o Tamemasu)

Первоисточник: ранобэ Фуны

Сюжет: девушка Ямано Мицуха, потеряв в аварии семью, перенеслась в мир, напоминающий средневековую Европу. Причём героиня обрела способность по своей воле перемещаться между двумя мирами. Она решает заработать денег, чтобы комфортно жить в Японии — для этого нужно 80 000 золотых другого мира (примерно 15 миллионов долларов). Мицуха открывает в королевской столице лавку экзотических товаров — от закусок до перочинных ножей, которые закупает в японских магазинах эконом-класса типа «Всё по сто иен». Бизнес кипит!

Впечатления: милая, но однообразная комедия про девушку с характером. Героиня неглупая, отважная, предприимчивая, но излишне порядочная для настоящей бизнес-леди. Соблюдать копирайт в другом мире — это перебор! А ещё ей слишком везёт.

Сказ о парии (Nokemono-tachi no Yoru)

Первоисточник: манга Хосино Макото

Сюжет: викторианский Лондон конца XIX века. Сирота Вистерия прозябает в приходском приюте, где её вынуждают просить милостыню на городских улицах. Однажды девочка встречает бессмертного демона Марбаса, с которым у неё завязывается нечто вроде дружбы. И так получается, что ради спасения Марбаса и самой себя Вистерия заключает с демоном контракт, пожертвовав своим зрением. Теперь они странствуют вместе по дорогам Англии, пока по следам Марбаса идут беспощадные охотники за демонами.

Впечатления: милая девочка, у которой никогда не было ничего хорошего в жизни, жаждет внимания. Бессмертный демон страдает от одиночества. Охотники за демонами переполнены сожалениями и отчаянием. На их пути множество разных людей, добрых и злых. Бессовестные аристократы и коварные церковники. Дорожные приключения с неочевидным финалом.

Князь тьмы выгнал меня из своей армии / Неспешная жизнь уволенного тёмного солдата тридцати лет от роду (Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life)

Первоисточник: ранобэ Окадзавы Рокудзюёна

Сюжет: тридцатилетний Дариэль уволен из армии Короля Демонов, потому что не мог использовать магию. Оказавшись в деревне, где живут люди, Дариэль стал авантюристом, нашёл друзей и жену Марику. Правда, война с демонами продолжается, к тому же Дариэль, оказывается, всё-таки владеет могучей магией, но она человеческая.

Впечатления: поначалу это повседневность про спокойного и здравомыслящего начинающего авантюриста, на которого положила глаз деревенская красотка. Потом появляется сюжет, связанный с демонами и тайной происхождения героя. Деревенские будни, немного сражений и интриг, чуток романтики (причём с браком и детьми), простенький юмор.

Похоже, мнительные авантюристы спасут мир (Ningen Fushin no Boukensha-tachi ga Sekai o Sukuu You Desu)

Первоисточник: ранобэ Фудзи Синта

Сюжет: четверо искателей приключений разуверились в окружающих, ведь каждый из них стал жертвой предательства. Добросовестного мечника Ника несправедливо выгнали из гильдии, талантливого мага Тиану оболгали завистники, доброго жреца Зема отлучили от церкви из-за ложного обвинения, могучую воительницу-драконида Карран предали товарищи. Эти четверо никому не доверяют, но случай свёл их вместе.

Впечатления: нетривиальная завязка очень быстро растворяется в стандартных приключениях авантюристов. Герои вместе сражаются с монстрами, по-разному отдыхают и постепенно сближаются. А все их обиды и комплексы исчезают.

Волшебник ледяного клинка правит миром (Hyouken no Majutsushi ga Sekai o Suberu)

Первоисточник: ранобэ Микосибы Наны

Сюжет: в магическую Академию Арнольда для аристократов поступает простолюдин Рэй Уайт, которого все презирают за происхождение. Однако Рэй на самом деле один из величайших магов — он совершил свои подвиги, будучи ещё совсем малышом.

Впечатления: нагибатор под прикрытием. Умный, красивый, добрый, чуткий, но с душевной травмой. Естественно, вокруг много девушек. А все неприятели идиоты и получат по щам!

Магическая революция перерождённой принцессы и гениальной юной леди (Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei)

Первоисточник: ранобэ Карасу Пьеро

Сюжет: принцесса Анисфия ещё в детстве вспомнила свою прошлую жизнь современной японки и возмечтала летать, благо в этом мире есть магия. Однако сама девушка ею не владеет, а потому создаёт магические инструменты, в том числе летающие метлы. Однажды, увидев, как её брат кронпринц Альгард расторгает помолвку с очаровательной герцогиней Юфилией, принцесса протягивает руку помощи несчастной девушке и берёт её под покровительство. Начинается всё с девичьей дружбы, но потом…

Впечатления: сёдзе-ай в фэнтезийных декорациях. Бойкая и умная девушка, робкая и гениальная девушка, мужики — козлы разной степени козлистости, девичья дружба превыше всего. И лёгкие намёки на нечто большее.

Эндо и Кобаяши в прямом эфире комментируют злодейку (Tsundere Akuyaku Reijou Liselotte to Jikkyou no Endou-kun to Kaisetsu no Kobayashi-san)

Первоисточник: ранобэ Эносимы Судзу

Сюжет: школьница Кобаяши без ума от одной отомэ-игры, где ей больше всего нравится злодейка Лизелотта, красавица-цундере с трагическим финалом. Кобаяши подбивает поиграть вместе одноклассника Эндо, который втайне в неё влюблен. Во время игры школьники комментируют происходящее, и внезапно их слышит один из главных героев, принц Сигвард, принимающий голоса геймеров за волю богов. Пользуясь этим, Кобаяши и Эндо решают спасти Лизелотту от гарантированной гибели. Однако не всё так просто.

Впечатления: в аниме две линии. Одна связана с тем, что школьники сближаются в процессе игры: хитрый Эндо, пользуясь ситуацией, надеется завоевать сердце Кобаяши. Другая — сама отомэ-игра, симулятор свиданий с множеством типичных клише, которые начинают изменяться из-за вмешательства геймеров. Большинство комедийных ситуаций связаны с тем, что принц по-своему интерпретирует «божественные голоса».

Легенда о героях: След холодной стали — Северная война (The Legend of Heroes: Sen no Kiseki — Northern War)

Первоисточник: сценарий Судзумуры Тики на основе видеоигры The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

Сюжет: небольшой наёмный отряд Северных егерей, куда записалась новобранец Лавиан Уинслет, участвует в войне между родным королевством и враждебной империей. Причём для успешного исхода кампании этот отряд должен осуществить важную разведывательную миссию на территории врага.

Впечатления: экранизация на основе очень популярной видеоигры, точнее, даже целой серии игр с масштабным и проработанным сеттингом. Действие разворачивается между событиями второй и третьей частей — в этом проблема. Тем, кто играл, наверное, понравится. Остальным приходится долго выслушивать пространные рассказы персонажей о мире, событиях и героях. Движ начнётся далеко не сразу, так что нужно запасаться терпением.

* * *

