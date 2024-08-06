Художник Роман Авсеенко: фантастические пейзажи, безлюдные миры и огни в небесах

Рисую с детства, изучал разные виды дизайна, но больше всего люблю делать иллюстрации и выдумывать окружение. Всегда мечтал работать в индустрии игр.

Прозвучит банально, но меня с детства тянуло к творчеству. Я смотрел, как рисует отец, любовался работами других художников, и мне захотелось делать такие же крутые вещи, захотелось что-то придумывать самому. Спустя годы я сформулировал для себя более конкретное желание: уметь запечатлевать какое-то пространство, место, состояние или настроение.

Долгий период мои попытки рисовать нельзя было назвать серьёзными (рисовал на уроках изо, для стенгазеты и школьного журнала), поэтому я нигде не учился художественным навыкам и вообще не задумывался о будущем, пока не пришло время выбирать, куда поступить после школы. Моих хилых на тот момент умений хватило, чтобы поступить в вуз, где обучали дизайнеров. Там я и узнал очень многое об основах рисунка, живописи и композиции. Увидел кучу других творческих людей и на что они способны. С того времени творчество стало для меня серьезным делом.

А почему выбрал это своей профессией? Потому что мне всегда нравилось рисовать, а что-то другое интересовало мало.