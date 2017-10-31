Художник Радо Явор рисует огромные космические корабли, шагоходы из «Звёздных войн», самолёты начала века, заброшенные городки и мистические сценки, действие которых разворачивается в Хэллоуин. А ещё он любит путешествовать, интересуется кельтской мифологией и с подозрением относится к реализму. Обо всём этом мы и поговорили.

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22 сентября 1692 года в Салеме, штат Массачусетс. Суд над ведьмами, который состоялся там в этот день, стал ужасным примером массовой истерии. Вспомните об этих невинно осуждённых людях в канун Дня всех святых!

Радо, искусство — ваше основное занятие?

Я много чем занимаюсь, но деньги зарабатываю только своими рисунками. Правда, я бы не назвал это искусством.

Но почему?

Мне трудно дать определение искусству. У меня вообще проблемы с этим термином. В моём восприятии искусство — это что-то вроде большой картины маслом на холсте. Вообще, думаю, это зрители должны решать, называть ли мои картины искусством.

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Эта картина — моё видение фильма «Прометей». Я нарисовал её где-то за год до выхода фильма. Фильм мог закончиться сценой, где раса Космических жокеев прилетает на Землю. Их корабль должен был бы смотреться намного древнее и величественнее человеческих звездолётов. Я стремился сделать корабль похожим на Дереликт из первого «Чужого», только больше и другой формы.

А сами вы не считаете искусством цифровые картины других художников?

Сложный вопрос. Не всегда. Иногда это просто коммерческая ерунда. Но иногда нет, и это прекрасно. В мире масса отличных цифровых картин, масса художников, чьему мастерству я могу только позавидовать.

Вы рисуете только в «цифре»?

Большинство моих картин до сих пор цифровые, но несколько лет назад я начал рисовать акварелью и использовать другие традиционные техники. И это, скажу я вам, не так-то просто.

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Ещё одна работа, вдохновлённая «Прометеем». Земные исследователи обнаруживают зал с Космическими жокеями и пытаются понять, что же здесь произошло.

Как думаете, есть ли что-то такое, чего цифровая живопись выразить не в состоянии?

Полагаю, да. Когда ты рисуешь кистью, у тебя совершенно иной подход к творчеству — оно становится более резким, более спонтанным. Я стараюсь перенести этот подход и в цифровую живопись.

На своих картинах вы очень редко изображаете людей и прочих живых существ. Почему?

На то есть две причины. Во-первых, я не уверен, что справлюсь с этим как следует. А во-вторых, мне просто нравятся пейзажи и масштабные сцены, где люди только добавляют штрихи к общей картине, но не оказываются в центре внимания.

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Концепт-арт для игры Total War: Rome II. Дело происходит на Ближнем Востоке около двух тысяч лет тому назад. Римские легионы осаждают персидский город. Одна из самых сложных работ, что я рисовал в последнее время. Особенно трудно мне дались персонажи.

Ваши работы зачастую довольно мрачные…

Да. Но сам по себе я довольно жизнерадостный человек.

Так почему же вы выбираете такую стилистику?

Не могу объяснить. Возможно, за ответом мне стоило бы обратиться к психологу. Мне просто нравятся эти оттенки синего и зелёного.

Мистика и техника на картинах Радо Явора 1

Картина по мотивам «Звёздных войн». Вот так я представляю себе имперский шагоход. Мне хотелось изобразить огромную боевую машину по-новому, при этом сохраняя сходство с AT-AT. Так что особого простора для экспериментов не было.
Этот шагоход раза в два выше своего «старшего брата». В его дизайне использованы некоторые элементы имперских линкоров. Он вооружён турболазером, восемью тяжёлыми лазерными пушками и множеством бластерных пушек.
На картине шагоходы безжалостно сметают повстанцев на какой-то холодной планете (не Хоте:)). У повстанцев просто нет оружия, которое могло бы повредить этим машинам.

А пейзажи, которые вы рисуете, полностью вымышлены или основаны на каких-нибудь реальных местах?

По-разному. Иногда меня вдохновляет какое-нибудь интересное фото. А иногда я просто выдумываю всё из головы. Вообще, для меня важно не то, что изображено на картине, а то, какая история за всем этим стоит. Надо сказать, что я много путешествую, но увиденные в реальности пейзажи довольно редко вдохновляют меня на картины. Не знаю почему.

Может, они недостаточно мрачные?

Да нет, они и мрачные, и красивые. Но, понимаете, эти места многие и так могут посетить. А мне нравится изображать что-нибудь, чего никто раньше не видел.

Черновик 227

Мой любимый космический корабль из новых «Звёздных войн». Он не слишком известен — вероятно, потому, что промелькнул всего на несколько секунд в начале I эпизода. Но мне безумно нравится его дизайн. Здесь изображён Кореллианский дипломатический крейсер, который сгинул на какой-то далёкой планете.

«Люблю изображать то, чего никто раньше не видел»

Получается, в искусстве, которое просто копирует реальность, нет никакого смысла?

Для меня — нет. Мне такие картины даже в детстве не нравились. Я люблю, например, Тёрнера. И Айвазовского. Да, они в основном писали реалистичные картины, — но при этом что-то вкладывали в свои работы. Какое-то особое настроение. А сам я только пытаюсь нащупать свой путь в традиционной живописи. Последний раз я держал в руках кисть ещё подростком — до того, как год назад снова взялся за это дело.

Черновик 223

Картина, нарисованная для одной игры по просьбе друзей. Классический сюжет — пришельцы вторгаются на Землю и всё крушат. Только изображённый здесь город — вовсе не типичный американский мегаполис. Было очень интересно работать над этой картиной. Я нашёл в интернете фотографии нескольких зданий и отталкивался от них. Всё остальное дорисовало воображение.

А когда вы вообще начали рисовать?

Мне, наверное, было года четыре. А полноценные картины я стал писать к двенадцати-тринадцати годам. Я ходил в художественную школу, но недолго — всего два года. Бросил её, потому что было скучно. Потом жалел об этом: за два года я освоил кое-какие приёмы и техники, но свой стиль не успел выработать. Но тогда у меня не было возможности продолжить образование, а теперь уже поздно.

 

Мистика и техника на картинах Радо Явора

Фанарт по вселенной Warhammer 40,000 времён Ереси Хоруса. Это финальная битва между силами Империи и Хаоса. Одно из последних сражений, где Титаны противостояли несметным легионам предателей. Перспектива не сразу мне далась, но в итоге всё получилось как я хотел.

Вы работали над играми из серий Total War и Warhammer 40,000. А сами играете?

Раньше играл, но в последние годы толком не успеваю. Или, может, я просто вырос. У меня есть другие хобби, и времени на всё не хватает.

Какие хобби, кстати?

Странные (смеётся). Например, я коллекционирую винтажные джинсы и куртки. Ещё люблю кататься на старых мотоциклах. И путешествовать по побережьям Европы, по всяким богом забытым местам. Я всегда стараюсь привезти что-нибудь из таких поездок — камень с берега моря, например, или кусок дерева. У меня дома уже не хватает для всего этого места — впору открывать музей. А ещё я собираю старые морские флаги.

А вы помещаете эти находки на свои работы?

Иногда. Например, у меня есть военно-морские флаги Испании и Великобритании — их можно найти на моих картинах.

Черновик 229

Старая работы для одной фэнтезийной игры. Линейный корабль сокрушает вражеский флот с помощью магической статуи на носу. Мне хотелось, чтобы корабль выглядел большим и грозным. Его внешний облик вдохновлён средиземноморскими галерами.

Для меня важно не что изображено на картине, а какая история за этим стоит

Возвращаясь к картинам: я верно поняла, что за каждой из них стоит своя история?

Именно. История для меня важнее всего — может быть, поэтому мои картины в чём-то проигрывают с художественной точки зрения. Я могу, например, задуматься о каком-нибудь историческом событии или о том, что ждёт нас в будущем, и воплотить своё видение всего этого на картине. Иногда мои работы напрямую основаны на чём-то, что я видел и читал, иногда они просто чем-то вдохновлены — как, например, в случае с Хэллоуином.

С Хэллоуином?

Да, это такой праздник. Не знаю, насколько он известен в России…

Черновик 221

Моё любимое место и время — Америка эпохи первых поселенцев. Я рисовал эту картину по ночам, чтобы создать нужную атмосферу. Я изобразил здесь Плетёного человека — это образ уходит корнями в кельтскую мифологию и связан с жертвоприношениями

Мы его даже отмечаем! А что за история у вас связана с Хэллоуином?

У меня Хэллоуин ассоциируется с земледельческими обрядами, которые в Западной Европе уже давно забыты. Он связан с кельтским праздником мёртвых, которых поминали 1 ноября. Теперь Хэллоуин коммерциализировался, стал чем-то вроде детского праздника, но его история никуда не делась. Праздник, корнями уходящий в ирландские традиции, прижился и в США — когда люди обнаружили, что тыквы отлично смотрятся, если засунуть внутрь свечку. Меня как художника тыквы очень привлекают своей необычной формой и цветом — я часто их рисую.

Черновик 224

Хэллоуин в американском антураже. Коренные племена создают себе хранителя, чтобы тот защищал их от английских колонистов. Эдакого огромного индейского голема, увешанного тыквами. Вдохновил меня на эту картину прекрасный фильм Терренса Малика «Новый Свет».

 

Сам не знаю почему, но я очень люблю истории об американских первопоселенцах, о том, как они боролись за существование и делили землю с индейцами. В те два столетия, XVII-XVIII, происходило множество всяких мрачных историй. И почти никто не рисует картин на эти сюжеты. Возможно, для европейца это странно, но я почувствовал, что должен это изобразить. Я получил множество отзывов на свои работы от американцев, которые почувствовали в моих картинах подлинный дух Хэллоуина и ощутили связь со своими предками. Я нарисовал около двенадцати картин на этот сюжет, и за каждой стоит своя история.

Это моя маленькая традиция — каждый октябрь рисовать новую картину про Хэллоуин. И множество людей каждый год этого ждут. И это отлично: значит, я делаю что-то, что нужно людям.

Черновик 225

Триста пятьдесят лет назад англичане захватили голландскую колонию Новый Амстердам и переименовали её в Нью-Йорк. Я представил, как всё это могло бы происходить. Моя версия, конечно, слегка отличается от исторической. Голландцам нечем защититься от вражеского флота, и они пытаются запугать англичан.

Черновик 220

Мне вообще нравятся старые самолёты, а у этого к тому же совершенно необычный дизайн. Это тяжёлый итальянский бомбардировщик Caproni Ca.3 1916 года. Я был заворожён тем, насколько диковинным и хрупким выглядел этот самолёт, и захотел немедленно его нарисовать. И были ведь смельчаки, которые вылетали в бой на этих вот хрупких машинах!

Черновик 231

Я нарисовал эту картину в 2006 году. Спокойный вечер в Багдаде, контраст между боевой машиной и тихой улицей. Я надеялся, что будет больше таких мирных дней, без войны и убийств. На этой картине я много работал со светом — хотел показать, как он преломляется в полумраке улицы.

Черновик 222

Улица заброшенного американского городка в 1950-х — картина, на которую меня вдохновила поездка в США.

О художнике

Радо Явор родился в городе Братислава, в Словакии, которая тогда была частью Чехословакии. Рисовать он начал ещё в раннем детстве, но полноценного художественного образования так и не получил. Радо работал в игровой индустрии, занимался проектами, связанными с книгами, играми и фильмами. Сейчас Радо трудится над игрой Ugly Jack: The Halloween Curse, посвящённой его любимой теме — Хэллоуину.

Больше работ вы можете найти на странице художника.

Мистика и техника на картинах Радо Явора 2

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Екатерина Пташкина
Екатерина Пташкина
Выпускающий редактор журнала, главная по соцсетям, а также по точкам и запятым.


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