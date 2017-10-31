Художник Радо Явор рисует огромные космические корабли, шагоходы из «Звёздных войн», самолёты начала века, заброшенные городки и мистические сценки, действие которых разворачивается в Хэллоуин. А ещё он любит путешествовать, интересуется кельтской мифологией и с подозрением относится к реализму. Обо всём этом мы и поговорили.

Радо, искусство — ваше основное занятие?

Я много чем занимаюсь, но деньги зарабатываю только своими рисунками. Правда, я бы не назвал это искусством.

Но почему?

Мне трудно дать определение искусству. У меня вообще проблемы с этим термином. В моём восприятии искусство — это что-то вроде большой картины маслом на холсте. Вообще, думаю, это зрители должны решать, называть ли мои картины искусством.

А сами вы не считаете искусством цифровые картины других художников?

Сложный вопрос. Не всегда. Иногда это просто коммерческая ерунда. Но иногда нет, и это прекрасно. В мире масса отличных цифровых картин, масса художников, чьему мастерству я могу только позавидовать.

Вы рисуете только в «цифре»?

Большинство моих картин до сих пор цифровые, но несколько лет назад я начал рисовать акварелью и использовать другие традиционные техники. И это, скажу я вам, не так-то просто.

Как думаете, есть ли что-то такое, чего цифровая живопись выразить не в состоянии?

Полагаю, да. Когда ты рисуешь кистью, у тебя совершенно иной подход к творчеству — оно становится более резким, более спонтанным. Я стараюсь перенести этот подход и в цифровую живопись.

На своих картинах вы очень редко изображаете людей и прочих живых существ. Почему?

На то есть две причины. Во-первых, я не уверен, что справлюсь с этим как следует. А во-вторых, мне просто нравятся пейзажи и масштабные сцены, где люди только добавляют штрихи к общей картине, но не оказываются в центре внимания.

Ваши работы зачастую довольно мрачные…

Да. Но сам по себе я довольно жизнерадостный человек.

Так почему же вы выбираете такую стилистику?

Не могу объяснить. Возможно, за ответом мне стоило бы обратиться к психологу. Мне просто нравятся эти оттенки синего и зелёного.

А пейзажи, которые вы рисуете, полностью вымышлены или основаны на каких-нибудь реальных местах?

По-разному. Иногда меня вдохновляет какое-нибудь интересное фото. А иногда я просто выдумываю всё из головы. Вообще, для меня важно не то, что изображено на картине, а то, какая история за всем этим стоит. Надо сказать, что я много путешествую, но увиденные в реальности пейзажи довольно редко вдохновляют меня на картины. Не знаю почему.

Может, они недостаточно мрачные?

Да нет, они и мрачные, и красивые. Но, понимаете, эти места многие и так могут посетить. А мне нравится изображать что-нибудь, чего никто раньше не видел.

«Люблю изображать то, чего никто раньше не видел»

Получается, в искусстве, которое просто копирует реальность, нет никакого смысла?

Для меня — нет. Мне такие картины даже в детстве не нравились. Я люблю, например, Тёрнера. И Айвазовского. Да, они в основном писали реалистичные картины, — но при этом что-то вкладывали в свои работы. Какое-то особое настроение. А сам я только пытаюсь нащупать свой путь в традиционной живописи. Последний раз я держал в руках кисть ещё подростком — до того, как год назад снова взялся за это дело.

А когда вы вообще начали рисовать?

Мне, наверное, было года четыре. А полноценные картины я стал писать к двенадцати-тринадцати годам. Я ходил в художественную школу, но недолго — всего два года. Бросил её, потому что было скучно. Потом жалел об этом: за два года я освоил кое-какие приёмы и техники, но свой стиль не успел выработать. Но тогда у меня не было возможности продолжить образование, а теперь уже поздно.

Вы работали над играми из серий Total War и Warhammer 40,000. А сами играете?

Раньше играл, но в последние годы толком не успеваю. Или, может, я просто вырос. У меня есть другие хобби, и времени на всё не хватает.

Какие хобби, кстати?

Странные (смеётся). Например, я коллекционирую винтажные джинсы и куртки. Ещё люблю кататься на старых мотоциклах. И путешествовать по побережьям Европы, по всяким богом забытым местам. Я всегда стараюсь привезти что-нибудь из таких поездок — камень с берега моря, например, или кусок дерева. У меня дома уже не хватает для всего этого места — впору открывать музей. А ещё я собираю старые морские флаги.

А вы помещаете эти находки на свои работы?

Иногда. Например, у меня есть военно-морские флаги Испании и Великобритании — их можно найти на моих картинах.

Для меня важно не что изображено на картине, а какая история за этим стоит

Возвращаясь к картинам: я верно поняла, что за каждой из них стоит своя история?

Именно. История для меня важнее всего — может быть, поэтому мои картины в чём-то проигрывают с художественной точки зрения. Я могу, например, задуматься о каком-нибудь историческом событии или о том, что ждёт нас в будущем, и воплотить своё видение всего этого на картине. Иногда мои работы напрямую основаны на чём-то, что я видел и читал, иногда они просто чем-то вдохновлены — как, например, в случае с Хэллоуином.

С Хэллоуином?

Да, это такой праздник. Не знаю, насколько он известен в России…

Мы его даже отмечаем! А что за история у вас связана с Хэллоуином?

У меня Хэллоуин ассоциируется с земледельческими обрядами, которые в Западной Европе уже давно забыты. Он связан с кельтским праздником мёртвых, которых поминали 1 ноября. Теперь Хэллоуин коммерциализировался, стал чем-то вроде детского праздника, но его история никуда не делась. Праздник, корнями уходящий в ирландские традиции, прижился и в США — когда люди обнаружили, что тыквы отлично смотрятся, если засунуть внутрь свечку. Меня как художника тыквы очень привлекают своей необычной формой и цветом — я часто их рисую.

Сам не знаю почему, но я очень люблю истории об американских первопоселенцах, о том, как они боролись за существование и делили землю с индейцами. В те два столетия, XVII-XVIII, происходило множество всяких мрачных историй. И почти никто не рисует картин на эти сюжеты. Возможно, для европейца это странно, но я почувствовал, что должен это изобразить. Я получил множество отзывов на свои работы от американцев, которые почувствовали в моих картинах подлинный дух Хэллоуина и ощутили связь со своими предками. Я нарисовал около двенадцати картин на этот сюжет, и за каждой стоит своя история.

Это моя маленькая традиция — каждый октябрь рисовать новую картину про Хэллоуин. И множество людей каждый год этого ждут. И это отлично: значит, я делаю что-то, что нужно людям.

О художнике Радо Явор родился в городе Братислава, в Словакии, которая тогда была частью Чехословакии. Рисовать он начал ещё в раннем детстве, но полноценного художественного образования так и не получил. Радо работал в игровой индустрии, занимался проектами, связанными с книгами, играми и фильмами. Сейчас Радо трудится над игрой Ugly Jack: The Halloween Curse, посвящённой его любимой теме — Хэллоуину. Больше работ вы можете найти на странице художника.