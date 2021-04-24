Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии

Ещё в начале 1990-х Гильермо Дель Торо впервые задумался об экранизации «Хребтов безумия» — классического романа ужасов Говарда Лавкрафта. Тогда он написал черновик сценария весьма вольной экранизации — о группе конкистадоров, нашедших инопланетный город под руинами пирамид майя. Но переломной точкой стал 2006 год. На тот момент карьера Дель Торо находилась на подъёме. Только что вышедший на экраны «Лабиринт Фавна» удостоился прекрасных рецензий критиков. Уже было очевидно, что он станет одним из главных претендентов на различные премии того киносезона. Вероятно, благодаря этому успеху режиссёр счёл, что наконец-то готов взяться за свой magnum opus. Дель Торо привлёк к написанию сценария своего старого знакомого Мэттью Роббинса, с которым когда-то поработал над «Мутантами».

Вскоре они завершили работу над первой версией скрипта. Её действие начиналось в 1939 году. Береговая охрана нашла дрейфовавший у берегов Тасмании корабль «Аркхэм», входивший в состав бесследно исчезнувшей в 1930 году антарктической экспедиции Мискатоникского университета. На борту разгромленного судна спасателей встретил безумец с окровавленным топором (позже мы узнаем, что его зовут Уильям Дайер), который в приступе ярости атаковал их и убил нескольких человек. Морякам удалось скрутить нападавшего, и его направили в психиатрическую лечебницу. В скором времени Дайера навестил капитан Старкуэзер — командир следующей антарктической экспедиции, которая намеревалась повторить маршрут «Аркхэма».

Все дальнейшее действие представляло собой гигантский флэшбек, рассказанный Дайером в камере психушки. В свое время герой оставил беременную жену, чтобы принять участие в экспедиции в Антарктику. Супруга умерла во время родов, после чего Дайер начал видеть кошмары.

Но худшее было ещё впереди. Корабли экспедиции попали во временную аномалию. Когда герои пришли в себя, выяснилось, что прошло больше месяца и «Аркхэм» прибило к антарктическому побережью рядом с грядой невообразимо высоких гор, на вершине которой — исполинские руины древнего города.

Одна команда вылетела на самолёте для исследований руин, а вторая пошла вдоль побережья и нашла покорёженный корпус пропавшего корабля «Мискатоник». Вскоре на морском дне обнаружились саркофаги с погребёнными в них Старцами — пришельцами, построившими покинутый город. В дальнейшем участники экспедиции узнали, что цивилизация Старцев была уничтожена шогготами — восставшей расой рабов, протоплазменных существ, способных ассимилировать и имитировать любую форму жизни.

Дальше события развивались очень быстро. Выяснилось, что Старцы в саркофагах вовсе не мертвы. Очнувшись и увидев, что их сородичей вскрыли, они проделали то же самое с участниками экспедиции. Одновременно с этим на людей напали шогготы. Они ассимилировали почти всех участников экспедиции (а заодно и Старцев), после чего начали чинить корабль, намереваясь добраться на нем до человеческих поселений и захватить мир. Дело в том, что в этой версии сценария морская соль смертельна для шогготов, и потому они не могли вырваться за пределы Антарктиды (остаётся вопрос, что мешало им воспользоваться сверхтехнологиями Старцев).

Чтобы не допустить конца света, группа выживших попыталась помешать шогготам. Ценой невероятных усилий Дайеру удалось захватить корабль. В попытке его остановить шогготы провели ритуал и вызвали Ктулху (в версии Дель Торо они поклонялись ему), но герою все же удалось вырваться.

Впрочем, это была пиррова победа. Капитан Старкуэзер не поверил ни единому слову Дайера и все равно уплыл в Антарктику. Узнав об этом, герой покончил жизнь самоубийством. В финальной сцене экспедиция Старкуэзера нашла остатки разбитого экипажем «Аркхэма» лагеря, после чего появились шогготы и напали на полярников.

Этот ранний сценарий Дель Торо и Роббинса произвёл на меня неоднозначное впечатление. С одной стороны, мне понравились масштаб, нагнетание атмосферы и общая мрачность истории. Но у сценария также было много минусов. Например, слабо прописанные герои. Кроме Дайера, единственным более-менее запоминающимся персонажем был брутальный канадец Ларсен, который в конце героически пожертвовал собой, взорвав тонну динамита. Эта роль явно писалась под Рона Перлмана.

Также мне показалась странной идея превращения шогготов в эдакий аналог Нечто из одноименного фильма Карпентера — как и то, что морская соль оказалась их «криптонитом». Фанаты Лавкрафта также могли не оценить некоторые вольности с мифологией. Скажу честно, я не могу похвастать её глубоким знанием, но Ктулху явно не был древним божеством шогготов, которому они поклонялись и могли вызвать при помощи ритуала. В целом третий акт истории показался мне скомканным и скоротечным. Сценарий «Хребтов» насчитывал 108 страниц чего, на мой взгляд, явно недостаточно для столь масштабного проекта.

В любом случае, это был ранний вариант, и я полагал, что в более поздних версиях Дель Торо исправил многие недостатки. Но, прочитав недавно всплывший в интернете более поздний сценарий, я, честно говоря, уже не столь в этом уверен. Взять хотя бы его объем: всего 97 страниц. Если у Дель Торо были проблемы с раскрытием персонажей и некоторых сюжетных моментов в формате 108 страниц, уменьшение объёма вряд ли могло исправить ситуацию.

Я не буду вновь пересказывать сюжет и ограничусь основными различиями версий:

Сценарий полностью лишился закадрового голоса главного героя, а вступительная часть с плаванием экспедиции в Антарктику значительно сократилась.

Кое-где история заметно потеряла в масштабе. Были удалены некоторые локации и действующие лица. Также из сценария вырезали эпизоды с ожившими Старцами и их битву с шогготами.

По сравнению с ранней версией, этот сценарий уделял заметно больше внимания временным аномалиям. Изучая город, герои периодически попадали в места, время в которых текло намного быстрее, чем в остальном мире (что-то вроде «Интерстеллара» наоборот). Некоторые персонажи даже умерли от скоропостижной старости.

Дель Торо избавился от идеи использовать соль для борьбы с шогготами. В новой версии их уничтожили при помощи огня.

Скрипт сделал заметный уклон в сторону боди-хоррора. Он стал более кровавым, в нём появились созданные шогготами существа, состоящие из отдельных частей поглощенных ими людей. Нечто подобное мы видели в короткометражке «Зигота» Нила Бломкампа.

Концовка сценария все ещё предполагала явление Ктулху, вызванного шогготами . Но при этом из неё удалили упоминание о самоубийстве главного героя.

Вторая версия сценария удивила меня. С одной стороны, хоть вступление и заметно сократили, местами оно стало даже более эффективным в плане подачи материала и основных сюжетных моментов. Но вот вторая половина, откровенно говоря, вышла более скомканной и хаотичной, чем в предыдущей версии. События развивались слишком быстро, безликие герои стремительно отправлялись на тот свет в режиме пушечного мяса, а малый хронометраж не позволял как следует проникнуться яркими моментами и атмосферой. Скрипт лишился Ларсена (единственного персонажа второго плана, кто хоть немного выделялся), роль же остальных окончательно свелась к сюжетным функциям.

После прочтения второй версии я окончательно понял, что по какой-то причине Дель Торо пытался превратить «Хребты» в своеобразное переосмысление «Нечто». Тут и подозрительно схожие сюжетные ходы, и изменение концепции шогготов, и даже щедрое использование слова thing (с добавленным через дефис именем персонажа) для обозначения ассимилированных героев.

Мне кажется, многие проблемы этих двух сценариев проистекали из того, что на самом деле Дель Торо лучше даются не обычные люди, а всякие удивительные создания, существа из потустороннего мира и прочие «не такие как все». У него есть талант заставить зрителя сопереживать диковинным изгоям, в то время как заурядные homo sapiens обычно предстают злодеями. Проблема в том, что в случае с «Хребтами» эта формула не работала. Тварям Лавкрафта по определению нельзя симпатизировать. Это настолько враждебные нам силы, что один их вид способен свести человека с ума. На мой взгляд, именно из-за этого Дель Торо не сумел выдать то, на что он, как мы все знаем, способен. По крайней мере, в прочитанных мною скриптах.

Как бы то ни было, сразу после завершения работы над самым первым драфтом, Дель Торо обратился к студии Warner Bros, занимавшейся дистрибуцией в Штатах «Лабиринта Фавна», с предложением снять фильм. Там некоторое время поизучали материал, но в итоге так и не решились запустить его в производство.



После этого Дель Торо решил попытать удачи с Universal, для которых он как раз начал снимать сиквел «Хеллбоя». Там его ждал более тёплый приём. Хоть по итогу фильм и не оправдал возложенных финансовых ожиданий (чему немало способствовала неудачная дата релиза — кино вышло в прокат за неделю до «Тёмного рыцаря»), студия решила не прекращать сотрудничество. Так что Дель Торо получил добро и продолжил разработку проекта. Благо, через некоторое время у него появилась весомая поддержка. Изначально на главную роль в «Хребтах» метил Джеймс Макэвой, но затем ими заинтересовалась ещё более крупная звезда — Том Круз.

Следующим пополнением в команде стал великий и ужасный Джеймс Кэмерон. Он согласился спродюсировать кино, в то время как Дель Торо обязался снимать его в новомодном формате 3D. Кэмерона и Дель Торо связывает давняя дружба. Когда в 1997 году отца Дель Торо похитили, Кэмерон предоставил ему миллион долларов, который был затем уплачен бандитам в качестве выкупа.

Что касается Круза, на тот момент ему уже было под 50 лет, а главный герой на начало сценария был значительно моложе. Но благодаря введению в сюжет временных аномалий это в принципе не должно было стать проблемой. По ходу истории Дайер серьёзно старел и к финалу фактически превращался в старика. Что немаловажно, в скрипте была сцена, где он весьма резво убегал по льду от преследовавшего его Ктулху.

Я рассказал лишь про две версии сценария «Хребтов безумия» но, насколько мне известно, их было написано намного больше. Также нельзя не упомянуть и про внушительную подготовительную работу. Проект обзавёлся многочисленными концепт-артами, съёмочный сценарий был раскадрован, были созданы детальные дизайны всех основных существ.

И вот, летом 2010 года было официально объявлено, что фильм получил зелёный свет. Съемки картины должны были начаться в мае 2011 года. Но, даже несмотря на наличие Круза и Кэмерона и эффектную презентацию, которую Дель Торо назвал лучшей в своей жизни, руководство Universal серьёзно нервничало. Дело в том, что бюджет проекта оценивался в 150 миллионов долларов. Напомню, что тогда (как, впрочем, и сейчас) Дель Торо не был особо кассовым режиссёром. Тот же второй «Хеллбой» с трудом собрал лишь 160 миллионов (при 80-миллионом бюджете), и на тот момент это было лучшим достижением в его карьере.

Не улучшало настроения студии и то, что «Хребты» имели рейтинг R, в сценарии практически не было женских персонажей, отсутствовали даже намёки на хэппи-энд. И в какой-то момент нервы руководства Universal не выдержали. Чиновники объявили Дель Торо, что 150 миллионов — это все же слишком много для проекта со столь узкой аудиторией. Ему настоятельно посоветовали переработать сюжет под PG-13.

Позже, вспоминая эту историю, Дель Торо признал, что, возможно, ему стоило поступить по умному и на словах согласиться с требованиями студии, а затем спустить идею на тормозах. Но режиссёр не стал хитрить. Он категорически отверг предложение Universal, прямо заявив, что не станет делать кино с подростковым рейтингом.

После этого судьба «Хребтов» была предрешена. В марте 2011 года, всего за два месяца до начала съёмок, было объявлено об отмене проекта. В Universal решили сделать ставку на два «надёжных» фильма с рейтингом PG-13. Ими стали «Морской бой» и «47 ронинов». Оба в итоге заняли места в топе наиболее убыточных картин всех времён.

После отказа Universal Дель Торо принял последнюю попытку спасти проект и отправился на студию Fox. Но там не захотели заниматься материалом, сославшись на то, что проект слишком похож на грядущий «Прометей» Ридли Скотта.

Крах «Хребтов» стал большим ударом для Дель Торо: по словам режиссёра, получив официальное уведомление от студии, он проплакал все выходные. Ранее он фактически отказался от «Хоббита» ради возможности снять этот фильм. В итоге, чтобы хоть как-то отвлечься от негативных эмоций, Дель Торо подписался на «Тихоокеанский рубеж». По иронии судьбы, ранний сценарий «Рубежа» был намного более мрачным и серьёзным нежели, итоговый фильм. Но Дель Торо намеренно решил выдержать кино в более лёгком духе. Скорее всего, чтобы максимально дистанцироваться от «Хребтов».

* * *

Исходя из двух имеющихся сценариев я, конечно, не могу назвать «Хребты» Дель Торо потерянным шедевром. В них было достаточно много слабых мест, и текст явно можно было бы улучшить. Но тут есть несколько «но». Как я уже сказал, сценариев было написано куда больше, чем два. И я не знаю, насколько сильно они отличались от прочитанных мной версий. Могу лишь надеяться, что когда-нибудь более поздние драфты тоже станут достоянием общественности. Дель Торо пообещал, что в один прекрасный день он опубликует все наработки по проекту, чтобы каждый смог оценить, какое кино мы потеряли. Этого пока так и не произошло, но надежда, как говорится, умирает последней.

А так, судьба «Хребтов» до боли напоминает BioShock, другую несостоявшуюся экранизацию тех лет с огромным бюджетом и рейтингом R, которую Universal зарезала буквально за месяц до начала съёмок ради блокбастерного мусора в виде все тех же «47 ронинов» и «Морского боя». Если уж выбирать, на чём терять деньги, то уж лучше бы студия профинансировала фильм, чьё название сейчас было бы не стыдно произносить.

Да, возможно «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо и не стали бы идеальной экранизацией. Но что-то всё же подсказывает мне, что независимо от кассовых сборов и различных недостатков, их бы отлично помнили и по сей день.

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