Как ямайский писатель стал лауреатом Букера и одним из самых влиятельных людей по версии Time

Издательство fanzon рассказывает об авторе романа «Черный леопард, рыжий волк» и об одном из самых нашумевших писателей последних лет.

В 2019 году писатель Марлон Джеймс вошел в список «100 самых влиятельных людей по версии Time». По его книгам планируют экранизации, а свежий роман «Черный леопард, рыжий волк», написанный на основе африканской мифологии, называют одним из самых ярких событий года в фэнтези.

Мы решили рассказать о том, как автор добился такого успеха.

Марлон Джеймс родился на Ямайке в пригороде Кингстона. С пяти лет будущий автор погрузился в мир книг и комиксов. Отец привил ему любовь к Шекспиру, мать — к О. Генри. Родители Джеймса работали в полиции. У него была большая семья, однако в детстве он часто чувствовал себя отчужденно и одиноко. По его словам, музыка и литература — единственное, что спасало его в эти годы.

Джеймс с детства понял, что хочет стать писателем. Когда он ходил в церковь, то вкладывал в кожаную обложку Библии художественную литературу, которую с интересом читал во время богослужений. Первые его писательские эксперименты начались с фэнтези-рассказов о злых духах из африканской мифологии. И почти всегда местом действия служила мистическая Ямайка.

Первый свой роман Джеймс назвал «Дьявол Джона Кроу». Увы, книгу отказывалось печатать одно издательство за другим. В итоге автор получил 78 отказов и на какое-то время отчаялся заниматься писательством. Он даже прилюдно сжег свою рукопись, а всем друзьям велел удалить электронную копию книги, которую он им высылал. Марлон окончил местный университет и после получения диплома работал в рекламном агентстве.

Однако в 2004 году во время литературного фестиваля Джеймс показал фрагмент своей рукописи писательнице Кайли Джонс, и та загорелась желанием отредактировать и помочь издать книгу. Критики и читатели позже отзывались о романе, как о запутанной и колдовской истории с лихорадочным повествованием. Сам писатель назвал свою дебют «нуарной притчей в жанре магического реализма о деревенской жизни Ямайки».

Начав издаваться, Марлон Джеймс перебрался в США. Он стал изучать писательское искусство в университете Вилкиса в Пенсильвании, а затем устроился преподавать в колледже Макалистер в Сент-Поле. Параллельно автор работал над новыми книгами.

Со временем у Джеймса стал виден свой литературный стиль. О нем отзывались так: «Многословно, дерзко, провокационно». Писатель не боялся поднимать самые неприятные темы и обволакивать сюжеты в атмосферу мистики и ужаса, однако не забывал о главном — ярких персонажах и психологизме их характеров.

В «Книге ночных женщин» он рассказал о шести сестрах-рабынях, что живут на тростниковой плантации Ямайки и планируют мятеж против своего надзирателя, который приходится им отцом. Джеймс написал этот роман в архаичном стиле эпохи 18-го века и «украсил» его сценами насилия и жестокости.

Следующей книгой стала «Краткая история семи убийств», действие которой вновь развернулось на Ямайке. В ней невероятное число центральных персонажей — 76. Сюжет разворачивается через 15 лет после обретения Ямайкой независимости и рассказывает о покушении на Боба Марли.

В 2015 году роман принес Джеймсу «Букеровскую премию», и он стал первым (и пока единственным) ямайским автором, получившим премию за 47 лет ее существования. Автор был настолько уверен, что не выиграет ее, что даже не подготовил соответствующую речь, о чем честно признался, когда вышел на сцену.

«Мне нравится слово «первый», оно означает, что потом будут и другие» Марлон Джеймс

«Краткой истории семи убийств» заинтересовались в HBO. Канал приобрел права на экранизацию, однако впоследствии отказался от съемок, и права перешли к Amazon. Сам Джеймс признался, что с трудом представляет, как такую историю можно перенести на экраны без серьезного вмешательства в сюжет и изменения числа главных героев. Он согласился с формулировкой редакторов о книге, как «слишком документальной для любителей художественной литературы и слишком художественной для любителей литературы документальной».

В начале работы над новым произведением Марлон Джеймс ставит целью создать что-то традиционное. Но, как он сам признается, этого еще ни разу не получалось. Когда автор погружается в источники, прорабатывает сюжет и персонажей, каждый раз история начинает жить своей собственной жизнью и уходит совсем не туда, куда планировал сам Джеймс.

Еще в 2000-х годах Джеймс подумывал о том, чтобы написать африканское фэнтези. Он с детства любил «Властелина колец» и восхищался фэнтезийным жанром, но тот был сформирован преимущественно под влиянием англо-саксонских и европейских традиций. Джеймсом двигало желание написать фэнтези, основанное на экзотическом африканском фольклоре. Из многолетнего исследования автором мифов и легенд древней Африки получился роман «Черный леопард, рыжий волк».

«Африканский фольклор очень богат: у нас есть ведьмы, демоны, гоблины и сумасшедшие короли» Марлон Джеймс

В одном из интервью писатель в шутку заявил, что новая книга будет этакой африканской «Игрой престолов». Он не имел в виду прямых параллелей, но фразу очень быстро распространили СМИ, и затем Джеймс был вынужден пояснять, что он имел в виду. Оказалось, «Черный леопард, рыжий волк» гораздо ближе к «Властелину колец» и африканским сказкам. Сравнением же с «Игрой престолов» автор хотел подчеркнуть, что не чурается жестокостей и серьезных тем. События разворачиваются в вымышленном мире, полном магии, ведьм, людоедов, великанов, призраков, садистских работорговцев, эгоистичных монархов и разумных бизонов.

На английском языке книга вышла 5 февраля 2019 года, но ажиотаж поднялся гораздо раньше. В 2018 году Нил Гейман назвал ее своей любимой книгой года. Восхвалял «Черного леопарда» и писатель Джефф Вандермеер, и множество других писателей и критиков. Роман вошел в большинство списков самых ожидаемых фантастических и фэнтезийных книг 2019 года. Сразу после выхода на английском компания Warner Bros приобрела права на экранизацию романа. А теперь книга вышла и на русском языке.