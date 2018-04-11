Гонка на динозаврах и кораблях подошла к концу, но кому же достанется золотой город и его главное сокровище? Расстановка сил с последнего сета не изменилась: пираты, мерфолки, вампиры и наездники на ящерах. Но если в «Иксалане» мы играли колодами дипломата Джейса и благородной Уатли, то в «Борьбе за Иксалан» требуются крутые меры, и все средства хороши! Здесь друг другу противостоят два мироходца, использующие черную ману: горгона Враска и минотавр Анграт.

Анграт командует пиратами, а Враске отдали под начало вампиров. Следящие за сюжетом игроки могут поинтересоваться: «Разве горгона не сражалась против вампиров при штурме Ораски?» Все верно, у Враски были свои цели, но вот незадача: фракций в Иксалане четыре, а у двух (мерфолков и вампиров) своих planeswalker-ов нет. Так хитрый Джейс попал в колоду к Речным Стражам, а коварная Враска — к Легиону Заката.

Одиссея капитана Анграта

Как всегда, колоды planeswalker-ов сосредоточены вокруг нескольких ключевых механик и составлены так, чтобы начинающий игрок понял, как сочетаются и взаимодействуют цвета маны. Колода Анграта — черно-красная и настроена на постоянную атаку: пираты получают бонусы, когда атакуют (и неважно, как закончится налет), а способность «Набег» награждает за это: удешевляет розыгрыш заклинаний, наносит дополнительный урон противнику. Смущены количеством обороняющихся? Расстреляем их, и дело с концом! Пригодятся и способности «угроза» (это значит, что блокировать существо могут только двое и больше), и «первый удар», который позволяет существам наносить повреждения, не опасаясь ответа. Огневую поддержку окажет и капитан головорезов. Анграт стреляет по сопернику, вызволяет товарищей-пиратов с кладбища, а его последняя способность, скорее всего, не раз спасёт вам безнадёжную партию: минотавр уничтожает всех существ оппонента и наносит ему повреждения, равные сумме значений силы тех существ! Что можно добавить в такую колоду? Пожалуй, только еще огонька! Если в бустерах нашлись карты пиратов и ремувала лучше и не дороже тех, что уже есть в колоде, можете смело их добавлять.

Имя им — Легион

Колода Враски — черно-белая. Это цветовое сочетание в принципе не предполагает быстрой победы, но если дать вампирам призвать достаточно собратьев, последствия окажутся необратимыми. Тактика следующая: выстраивайте оборону, а когда соперник решит, что он легко ее пробьет, усильте своих вампиров или уничтожьте наиболее опасное существо противника. Напугать соперника должны и существа со «смертельным касанием», представленные в колоде. Многие вампиры умеют летать, и это неоспоримое преимущество перед нелетучими пиратами. Когда на поле выходит Враска, она может сразу усилить свои войска, чтобы накопить ресурсы для последней атаки, когда любой пропущенный оппонентом удар будет фатальным (кстати, это первая карта горгоны без зеленого цвета в мана-стоимости). Бросается в глаза, что в колоде не хватает существ с традиционным вампирским свойством «цепь жизни», позволяющим подпитывать своего хозяина на сумму нанесенных повреждений. Пропустить пару-тройку хороших затрещин от корсаров так или иначе придется, поэтому держите под рукой штабного лекаря. Пить кровь не только приятно, но и полезно!

Бессмертное Солнце и другие сокровища

Что еще интересного можно найти в бустерах «Борьбы за Иксалан»? Пожалуй, самое примечательное — это цикл Старейшин Динозавров, невероятно могучих существ в каждом цвете (даже в черном и синем, в которых динозавров раньше не бывало), вместе с их трехцветной праматерью — Сакамой, Первозданной напастью.

Вокруг каждого из Старейшин можно построить свою колоду (чем уже занимаются игроки в формат «командир»). Любопытна и карта «Бессмертное Солнце», которая одновременно служит универсальным ответом на planeswalker-ов, источником дополнительных карт, удешевителем заклинаний и усилителем ваших существ. Немудрено, что такое сокровище было для всех фракций лакомым кусочком!

Кстати, а кто в итоге завладел вожделенным артефактом? Джейс и Враска первыми добрались до сокровищницы, но путь им преградил не кто иной, как Азор — тот самый сфинкс-мироходец, который когда-то разработал систему гильдий в Равнике и дал одной из них свое имя. С тех пор Азор путешествовал по мирам и писал для них законы, которые считал справедливыми. В Иксалане он создал Бессмертное Солнце, вложив в него собственную Искру planeswalker-а и таким образов заперев себя в этом мире навсегда. Джейс и Враска, имеющие непосредственное отношение к Равнике, отчитали почтенного сфинкса-юриста за всю кашу, что он когда-то заварил, и после непродолжительной схватки прогнали.

Враска поняла, что, когда она принесет Бессмертное Солнце Николу Боласу, дракон-planeswalker прочтет ее мысли и узнает о дружбе с магом-телепатом. Поэтому Джейс стер последние воспоминания Враски о себе и заменил их ложными, в которых она превратила всех конкурентов за артефакт в золотые статуи. После этого Враска вызвала подручного Боласа Теззерета, и он забрал ее с Иксалана вместе с Бессмертным Солнцем.

С главным сокровищем все понятно, а что же сама Ораска? Какая из фракций должна была завладеть золотым городом, решали сами игроки путем голосования на официальном сайте. В итоге первенство осталось за Империей Солнца, и это логично. Пиратам город без его сокровищ ни к чему, мерфолки привыкли охранять Ораску, а не владеть ею, а вампиры и так нашли нечто очень ценное для себя: гробницу Эленды, Розы Заката. Легендарная вампирша за годы сна набралась сил и готова наставлять своих заблудших потомков на пути истинной веры, без насилия и кровавых ритуалов.

Уатли вернулась к императору с вестью, что Ораска завоевана. Однако он неприятно поразил ее, открыв, что Империя Солнца готовится к завоевательному походу, в том числе против мерфолков — ее недавних союзников. Отказавшись от службы, Уатли последовала примеру Анграта, который покинул Иксалан, как только исчезло Бессмертное Солнце, мешавшее planeswalker-ам перемещаться. Первым миром, который она посетила, стал Каладеш.

* * *

Покидать Иксалан немного грустно: охота за сокровищами была увлекательной и яркой. Сет явил «Магии» настоящих динозавров, познакомил с неожиданной стороной Враски, доказал, что вампиры и белый цвет — это жизнеспособное сочетание. Однако эта история завершена. Впереди нас ждет мир, в котором все и началось: бескрайняя Доминария.