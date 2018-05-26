Фабрика закрыта. Легендарный город-государство, поднявшийся среди жара и пепла Великой войны, ещё недавно выпускал лучших боевых роботов для всех воюющих стран. Теперь индустриальное сердце Европы внезапно остановилось, и нависла гнетущая тишина. Что же задумали хозяева Фабрики? Главы великих европейских держав отправляют своих лучших людей в поход, чтобы раскрыть коварные замысли, добыть секретные технологии и захватить контроль над затаившейся Фабрикой и прилегающими землями.

Тип игры: стратегия

Автор: Джейми Стегмайер

Художник: Якуб Розальски

Издатель в России: Crowd Games

Количество игроков: 1–5

Возраст игроков: от 14 лет

Длительность партии: 90–180 минут

Похоже на:

«Терра мистика» (2012)

«Эйфория» (2013)

Kemet (2012)

В битву за Фабрику вступают пять наций. Выбрав одну из них, игроки осваивают новые земли, занимаются сельским хозяйством и налаживают производство боевой техники. Развиваясь в различных направлениях, как экономических, так и военных, игроки получают звёзды за достижения своей нации и зарабатывают популярность у местного населения. Чем выше популярность, тем больше победных очков приносят звёзды, контролируемые территории и ресурсы в конце партии.

Подготовка к партии в «Серп» не самая быстрая из-за расстановки множества компонентов, однако сами сессии у опытных игроков займут не больше полутора часов. Экспансия начинается с окраин игрового поля, в центре которого располагается та самая Фабрика. Фигурки героев размещаются на базах своих наций, а на соседние клетки ставятся по две фишки рабочих. Игроки управляют партией с помощью двух персональных планшетов. Планшет нации задаёт стиль игры за счёт разных бонусов и уникального свойства нации. Другие планшеты в начале игры определяют очерёдность хода. Во время хода игрок выбирает и выполняет действия в одной из четырёх зон планшета — сначала в верхней части, затем в нижней. Верхние действия — перемещение, вооружение, торговля и производство. Нижние — модернизация, сборка, строительство и вербовка. Благодаря многочисленным комбинациям верхних и нижних действий игра за разные нации сильно различается.

Действие вербовки позволяет нанимать рекрутов, перенося соответствующую фишку с планшета игрока (и открывая постоянный бонус, скрытый до этого под фишкой) на планшет нации. С помощью сборки инженер, находящийся на игровом поле, подготавливает одного из боевых роботов. Фигурка меха переносится с планшета нации (также открывая бонус) на территорию с рабочим. Строительство похоже на сборку, но вместо роботов мы переносим на поле одно из четырёх зданий, обеспечивающих игрока различными преимуществами. Модернизация позволяет удешевить одно из описанных выше действий. Вооружение повышает боевую силу или приносит игроку карты боя, нужные для столкновений с противником. Торговля подразумевает взаимодействие с местными жителями: за монету можно либо повысить уровень популярности, либо получить два любых товара.

Производство — базовое экономическое действие, запускающее производство ресурсов на всех подконтрольных игроку территориях. Каждый из размещённых на поле рабочих приносит хозяйству жетон ресурса в соответствии с типом территории, на котором находится. Так, лес обеспечивает игрока деревом, а в тундре добывается нефть. Что интересно, ресурсы не копятся в персональных резервах игроков. Они производятся или торгуются на поле и остаются на нём, переходя в распоряжение игрока, контролирующего эту территорию. Поэтому борьба за ресурсы в «Серпе» предельно наглядна.

Несложно догадаться, что экономическая часть в «Серпе» преобладает над военной. Сражения в игре происходят нечасто. Если в ходе последнего из верхних действий, перемещения, отряды игрока оказываются на одной территории с фигурками противника, начинается бой. При этом нападение на мирных рабочих заставляет их отступить на базу и понижает уровень популярности агрессора. Очевидно, что война не самое благородное дело в игре, но порой она неизбежна.

Бой представлен механикой скрытого аукциона. Игроки с помощью особых дисков выбирают очки силы (от 0 до 7), которые они готовы потратить в текущем сражении. Сверху они могут добавлять карты силы по количеству своих боевых фигурок. Суммарное значение, вскрываемое в конце аукциона, определяет победителя. В случае ничьей победа достаётся агрессору. Победитель получает контроль над территорией и звезду за достижения в военном деле, а проигравший вынужден отступить на одну из своих территорий. Стоит отметить, что альянсы, привычные для многих военных стратегий, здесь необязательны. Игроки могут заключать неформальные договоры, но единственное, чем они могут обмениваться по правилам, — монеты. При этом достигнутые соглашения необязательны к исполнению.

Путешествуя по карте, игроки могут не только вступать в битвы, но и находить приключения — для этого достаточно оказаться на территории с соответствующим жетоном. Карта приключений содержит сюжетный текст, а также несколько заданий на выбор с различными наградами.

Ну и наконец, добравшись во время похода до центра игрового поля, игроки могут получить контроль над Фабрикой. Эта территория не производит ресурсов, но игроку, которым первым её достиг, открывает доступ к особой колоде карт, добавляющих к планшету пятый столбец действий, — причём эти действия отличаются от стандартных, хоть и делятся на верхние и нижние. Вдобавок мощь Фабрики позволяет контролирующему её игроку считать эту территорию за три вместо одной.

Итог: «Серп» захватил игровые столы неспроста. Оригинальный мир от первоклассного иллюстратора : «Серп» захватил игровые столы неспроста. Оригинальный мир от первоклассного иллюстратора Якуба Розальски , отличное качество компонентов, интересная экономическая модель и сюжет, богатые стратегические возможности, по-настоящему уникальные нации — игра пользуется заслуженным успехом у опытных игроков. Но и новички легко её освоят.

Дополнения Популярность «Серпа» у российских игроков позволила издать у нас уже два дополнения, которые повышают реиграбельность базы. «Небесный гамбит» привносит в игровой процесс целых два модуля. Первый добавляет в игру фигурки дирижаблей. Хотя сами летательные аппараты не могут контролировать территории наравне с героями и мехами, они очень помогают при транспортировке рабочих и ресурсов между локациями. Модуль «Резолюции», входящий в то же дополнение, повышает реиграбельность за счёт изменяемых условий окончания партии. Дополнение «Захватчики из далёких земель» добавляет две новые нации — «Альбион» (тот самый, туманный) и «Тогава», — увеличивая возможное число игроков до семи.