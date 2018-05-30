Карта далёкой галактики. Обзор Star Wars: Destiny

Коллекционные карточные игры (ККИ) занимают особую нишу в настольном мире. Самый яркий представитель и основатель жанра — Magic: The Gathering, игра, созданная Ричардом Гарфилдом в 1993 году. Многие проекты пытались потеснить бессменного лидера. В 2016 году издательство Fantasy Flight Games предприняло очередную попытку, представив публике новую ККИ по известнейшему фантастическому миру — Star Wars: Destiny. И для успеха у творения FFG есть не только громкое название.

Тип игры: коллекционная карточная игра

Авторы: Лукас Лицзингер, Кори Коничка

Художники: Моника Хелланд, Кристофер Хош, Брайан Шомбур

Издатель в России: Hobby World

Количество игроков: 2

Возраст игроков: от 10 лет

Длительность партии: от 30 минут

Похоже на:

Magic: The Gathering

«Берсерк. Герои»

Hearthstone

Повторить путь лидера в ККИ не так-то просто. Популярного игрового мира и нововведений в геймплее недостаточно. Для успеха и развития игры важно постоянно её поддерживать дополнительными выпусками с новыми картами и механиками, а также регулярно проводить турниры. В России это удалось проекту компании «Мир фэнтези» (ныне Hobby World), представившей в своё время «Берсерк» — альтернативу Magic: The Gathering с самобытными персонажами и иллюстрациями, а также тактическим элементом.

Позднее компания FFG выпустила ряд игр в новом поджанре LCG («живые карточные игры», ЖКИ). Самыми яркими его представителями стали Android: Netrunner (2012) и игры по известным франшизам вроде «Властелина колец» и «Игры престолов». ЖКИ избавляли игроков от главного минуса ККИ — случайного состава бустеров, дополнительно приобретаемых наборов. ЖКИ обновлялись сетами с определенным набором карт, давали игрокам возможность делать более обоснованный выбор той или иной колоды, ограничивать неоправданный рост коллекции и в конечном счёте контролировать расходы на своё хобби.

Но ККИ не уступали позиций. В 2014 году Blizzard Entertainment представила цифровую коллекционную карточную игру Hearthstone, которая, не покидая пределов цифрового мира, значительно повлияла на печатные настольные игры.

В 2015 году вышло долгожданное продолжение «Звёздных войн». На новой волне популярности космосаги FFG выпустила в 2016 году ККИ Star Wars: Destiny, которая недавно добралась и до нас. В мае 2018 года издательство Hobby World начало выпуск локализованных наборов игры. Этот факт, безусловно, интересен в первую очередь фанатам «Звёздных войн», а также любителям ККИ. Но и остальным игрокам стоит обратить внимание на Destiny.

Рецепт нового хита по версии FFG прост. Выбрать популярнейшую франшизу с большими перспективами. В основу геймплея положить знакомую аудитории механику, но с учётом свежих веяний в жанре. По аналогии с Hearthstone игроки сражаются друг с другом в роли отдельных героев «Звёздных войн», однако зачастую им помогают другие персонажи, представленные персональными картами. Героями базового набора Star Wars: Destiny стали Рей и Финн на Светлой стороне и Кайло Рен в сопровождении десантников на Тёмной. Сражения происходят на локациях, реализованных отдельными от колоды картами. Свойства этих карт срабатывают при захвате локации. Как и положено, в игре есть всего один ресурс, позволяющий вводить карты в игру и оплачивать некоторые свойства.

Из интересных нововведений стоит отметить уникальные шестигранные кубики с цветной печатью на гранях, которые входят в комплект всех стартеров и бустеров. Практически все доступные игроку действия производятся через манипуляции с кубиками. При этом каждый из них привязан к одной из карт в наборе — в игру они вводятся вместе. Карта персонажа не атакует противника напрямую. При её активации определяются доступные персонажу эффекты на гранях брошенных кубиков. Это может быть получение ресурсов, проведение диверсии в игровой зоне соперника, активация особенностей отдельных карт на поле, получение щитов и, наконец, ближний и дальний урон. Чтобы их использовать, игрок выполняет специальное действие, выбирая один из видов эффектов. При этом можно задействовать несколько кубиков с выбранным символом, суммируя силу эффекта. Принимая решение, важно просчитывать порядок и силу эффектов, ведь после розыгрыша кубики возвращаются на карту, и её уже нельзя будет повторно активировать в ближайшие несколько действий. Не менее важно чувствовать момент, когда лучше перебросить некоторые кубики для вероятного улучшения результатов.

С одной стороны, кубики добавили в игру фактор случайности. С другой — в игре появилось масса моментов, когда нужно принимать решения. В игрока есть карты, позволяющие влиять как на свои кубики, так и на кубики соперника — докручивать, возвращать на карты в обмен на бонусы и особые эффекты и даже выводить из игры. Хоть геймплей и приобрёл глубину, это не сделало игру существенно сложнее по сравнению с другими ККИ.

Для участия в турнирах игроку необходимо иметь колоду из 30 карт. Это возвращает нас к реалиям жанра ККИ и недвусмысленно намекает, что 20 карт из стартера подходят разве что для пробных сражений. К счастью, для построения своей уникальной колоды у игроков уже предостаточно возможностей. На данный момент за рубежом вышло четыре сета, которые в совокупности содержат почти 700 уникальных карт и более 250 кубиков. Дальнейшая судьба игры во многом зависит от проведения турниров — при должной поддержке Star Wars: Destiny уверенно замарширует по полкам магазинов и столам игроков. Да пребудет с ними Сила!

Итог: достойное пополнение жанра ККИ, привлекающее внимание свежими механиками, оригинальными компонентами и популярным миром. Star Wars: Destiny подойдёт широкой аудитории — от любителей коллекционных карточных игр до фанатов «Звёздных войн».