7 продолжений новых книжных циклов

Приятнее погружения в новый вымышленный мир может быть только возвращение в уже полюбившуюся вселенную. Иногда новую часть цикла приходится ждать десятилетиями, но к книгам из нашей сегодняшней подборки это не относится! Читатели просили – авторы написали: рассказываем о громких продолжениях популярных фэнтезийных и научно-фантастических циклов, вышедших совсем недавно.

Брент Уикс «Слепящий нож»

Второй роман из цикла «Светоносец» и продолжение книги «Чёрная Призма» — динамичное эпическое фэнтези с досконально проработанной вселенной. Автор создал уникальную систему магии, в основе которой лежит разделение по цветам. Самых могущественных колдунов, стоящих на вершине государственной иерархии, зовут Призмами.

«Светоносец» — это история одного из них, Гэвина Гайла. Смерть следует за ним по пятам. До того, как отмеренный ему срок истечет, Гайл должен многое успеть. Решить проблемы с сыном, невестой, беженцами и богами, куда же без них. Мир вот-вот рухнет, и единственный способ удержать его от краха – обратиться к тому, чье имя было предано забвению.

Ричард Суон «Тирания веры»

Сэр Конрад Вонвальт возвращается во второй части цикла «Империя волка», продолжении романа «Правосудие королей». Ричард Суон вновь поместил изощренный детектив в декорации героического фэнтези. Глубокие познания в политике и юриспруденции позволили автору придать убедительности вымышленной истории и вывести жанр на новый уровень.

На этот раз самому жесткому судье Конраду Вонвальту предстоит раскрыть заговор против самого императора, но прежде – отыскать его внука и наследника. Поиски принца заведут Вонвальта на далекий юг, где поднимает голову зло невероятной силы.

Бен Гэлли «Жуткое утешение»

Соскучились по опасной атмосфере Аракса? Городу Бесчисленных Душ еще есть чем удивить новых гостей. «Жуткое утешение» – сиквел фэнтезийного блокбастера «Гонка за смертью», мрачной истории с нотками фольклора Древнего Египта. Бен Гэлли вынес на суд читателей необычную концепцию жизни после смерти, суть которой сводится к превращению душ покойников в рабов. Такой судьбы и врагу не пожелаешь!

Келтро Базальт, главный герой этой истории, еще недавно был искусным взломщиком. Теперь же он призрак, блуждающий по улицам проклятого города. Иные смирились со своим положением, но только не он. Дабы обрести спасение, Келтро готов пойти на все и победить в жестокой игре, где на кону судьба Аракса.

Девин Мэдсон «Мы потребуем крови»

Хорошие новости для фанатов цикла «Возрожденная империя»: встречайте третью часть эпической серии Девин Мэдсон. Прошлые книги «Мы оседлаем бурю» и «Мы обнимем смерть» погрузили читателей в сложную политическую систему, где каждая фракция всеми силами старается заполучить наибольшее влияние. Как это часто бывает в мрачном фэнтези, жажду власти дворцовых интриганов вынуждены утолять солдаты на полях сражений.

К ногам Мико Ц’ай брошены осколки Кисианской империи. Ряды дезертиров пополняет Рах э’Торин. Планы Лео рискуют сорваться из-за Кассандры. У каждой из сторон своей амбиции. Но лестница к власти слишком тесна для них всех.

Мэри Робинетт Коваль «Рок небес»

Леди-астронавт возвращается в продолжении романа «Вычисляя звезды». На примере своей героини Мэри Робинетт Коваль осуществляет мечты всех девушек, грезивших о космосе, но в какой-то момент жизни отказавшихся от мыслей о полетах к неизведанным мирам. Несмотря на то, что события книги происходят в далеком прошлом, писательница рассуждает о социальных проблемах, актуальных по сей день.

В отличие от знакомой нам реальности, во вселенной Мэри Робинетт Коваль к середине XX века Луна была успешно колонизирована человеком. Разумеется, никто не собирается останавливаться на достигнутом: теперь взгляды ученых устремлены к Марсу. Элма Йорк загорается мечтой достичь красной планеты вопреки словам тех, кто сомневается в ее успехе.

Шелли Паркер-Чан «Тот, кто утопил мир»

В свое время роман «Та, что стала солнцем» прославился как бестселлер в сеттинге альтернативной версии средневекового Китая. «Тот, кто утопил мир» – масштабный сиквел и завершение дилогии Шелли Паркер-Чан. Книги являются переосмыслением реальной истории прихода к власти династии Мин и избавления Китая от монгольских захватчиков. Дилогию часто сравнивают с «Мулан» из-за схожего сеттинга и главной героини, вынужденной притворяться мужчиной.

После недавней победы Чжу нацелилась на трон самого императора. Само собой, не она одна. Чтобы выжить в гонке за власть и достичь своей цели, героине придется постараться и даже заключить союз со злейшим врагом.

Дженн Лайонс «Память душ»

Третья книга цикла «Хор дракона» («Погибель королей», «Имя всего сущего»). Маневрируя между несколькими временными линиями, Дженн Лайонс рисует на холсте своего мира поистине эпическую картину, где хватило места пророчествам и хитросплетениям семейных уз, мечам и магии, баталиям и героям, о которых еще долго будут слагать легенды.

Демоны заполонили империю, а это явный признак надвигающегося конца света. Кирин всеми силами старается избежать подобного исхода. Однако его связь с повелителем демонов становится все крепче.