Аркади Мартин «Память, что зовётся империей»

В столицу космической империи Тейкскалаан прибывает новый посол станции Лсел, Махит Дзмаре, с подключённой к мозгу памятью прежнего посла Искандра Агавна. На месте выясняется, что прежний посол мёртв, а сама Махит втянута в клубок политических интриг, и судьба её родной станции висит на волоске…

Arkady Martine

A Memory Called Empire

Роман

Жанр: космическая опера, триллер

Выход оригинала: 2019

Художник: Джейми Джонс

Переводчик: С. Карпов

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021

Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

480 стр., 4000 экз.

«Тейкскалаан», часть 1

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Юн Ха Ли «Гамбит девятихвостого лиса»

Этот роман стал прошлогодним лауреатом «Хьюго» — огромный успех для первого романа писательницы, ранее публиковавшей только короткую прозу. По крайней мере одному критерию отличной фантастики «Память, что зовётся империей» соответствует: роман действительно увлекательно читать. Мартин с первых страниц закручивает интригу, и пускай её не удаётся выдержать до конца, читатель быстро втягивается и продолжает перелистывать страницу за страницей.

Интрига тут в первую очередь детективная: главной героине приходится расследовать убийство своего предшественника (в том, что его убили, сомнений у неё нет). Причём расследование проходит на фоне возможной аннексии станции Лсел, запутанных проблем престолонаследия, терактов на столичных улицах и прочих угроз, с которыми неглупой, но не искушённой в политике Махит справляться сложно даже при наличии союзников среди чиновников Тейкскалаана. Тем более что в этом расследовании важно не столько то, кто именно убил Искандра, сколько причина его убийства.

Куда сложнее — и запутаннее — ещё одна загадка: куда пропал Искандр? Нет, не тот, которого убили. А тот, что существует как часть личности Махит — в виде вшитого в её тело «имаго-аппарата», с помощью которых на малонаселённой станции Лсел сохраняют опыт наиболее ценных членов сообщества. Слияние собственной личности с чужой памятью — целый процесс, но Махит пришлось отправляться на свою миссию в срочном порядке, из-за чего этот процесс оказался пройден не до конца… а потом она и вовсе утратила связь с памятью своего предшественника.

Отсутствие этого контакта — одна из причин того, что героине очень непросто в новом окружении, среди людей иной культуры, которые считают её «варваркой». Империя Тейкскалаан — очень своеобразное государство: с одной стороны, это насквозь милитаризованное общество завоевателей и покорителей иных миров, с другой — утончённая изнеженная культура, увлечённая поэзией и сложными ритуалами. Она, судя по всему, намеренно выписана так, что напоминает сразу с полдесятка земных империй: от ацтекской до византийской и даже Древнего Китая.

В романе вообще много узнаваемых деталей. Империя Тейкскалаан вполне могла бы быть не космической, а-ля «Дюна», а фэнтезийной или исторической. Тем более что один из основных конфликтов романа — внутренний конфликт самой Махит Дзмаре, вынужденной разрываться между преданностью родине и искренней влюблённостью в иную культуру, а этот сюжет можно вписать в любой антураж. Сосуществование двух личностей в одном теле тоже идея не новая, с ходу вспоминается хотя бы нашумевший «Гамбит девятихвостого лиса» Юн Ха Ли. Клонирование, практически вытеснившее традиционный способ размножения? Искусственный интеллект, управляющий городом? Стопроцентная толерантность к однополым отношениям? Всего этого навалом не только в современной фантастике, но и в некоторых образцах жанра двадцатилетней давности.

Впрочем, читать роман всё равно интересно. Здесь масса занятных деталей — от странных имён имперцев до тонкостей их языка, важных для сюжета. Персонажи, даже второстепенные, вышли яркими и запоминающимися. Сюжет местами провисает и сбивается на диалоги и описания, но благодаря выверенному стилю (и хорошему переводу) текст всё равно читается на ура. В общем, многообещающий дебют, хотя достоин ли он «Хьюго» — вопрос дискуссионный.

Итог: «Свой среди чужих» космических масштабов — небезупречный, но увлекательный

триллер в неоригинальных, но колоритных декорациях.

Новое имя Аркади Мартин — псевдоним. Настоящее имя писательницы, американской еврейки — Анналинден Веллер. Часть псевдонима она взяла из романа Крис Мориарти «Одиночка», где фигурировала серия клонов по имени Аркадий, а фамилию Мартин выбрала просто ради благозвучия. Она находит определённую иронию в том, что Arkady — мужское имя в России и женское в Британии. У Аркади Мартин два образования: архитектор-градостроитель и историк со специализацией по Византии — и то, и другое заметно в её дебютном романе.

Махит придвинулась поближе — так близко, что почувствовала на лице теплый пульс дыхания Три Саргасс, — и улыбнулась во все зубы, как можно более варварски. Махит следила, как асекрета старается не отшатнуться; засекла момент, когда та переборола себя, когда здравый смысл возобладал над инстинктами.