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    #Брендон Сандерсон #рецензии на книги

    Брендон Сандерсон «Юми и укротитель кошмаров». Увлекательный путь к любви

    27 мая 2024
    Мария Лебеденко
    27.05.2024
    36436
    3 минуты на чтение
    #Брендон Сандерсон #рецензии на книги

    Девушка по имени Юми — йоки-хидзё, заклинательница духов, и своим образом жизни напоминает божественных девочек Кумари из Непала. Она живёт в стране, залитой лучами вечного солнца, — земля тут такая горячая, что можно обжечь ноги, а деревья умеют летать. Парень Никаро по прозвищу Художник — кошмарист, и его профессия заключается в том, чтобы с помощью рисунков превращать ожившие ночные кошмары в безобидные вещи. Художник — обитатель города непроходящей ночи, единственным источником света в котором остаются пурпурные и голубые хионные линии, напоминающие современный неон.

    Брендон Сандерсон «Юми и укротитель кошмаров». Увлекательный путь к любви

    Brandon Sanderson

    Yumi and the Nightmare Painter

    Роман

    Жанр: юношеское фэнтези

    Выход оригинала: 2023

    Художник: Алия Чэнь

    Переводчик: Ю. Павлов

    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024

    Серия: «Звёзды новой фэнтези»

    Возрастной рейтинг: 16+

    480 с., 8000 экз.

    Похоже на:

    аниме «Твоё имя» (2016)

    фильм «Матрица» (1999)

    Для предпоследней книги своего «секретного проекта» (четырёх романов, которые создавались во время пандемии без оглядки на требования издательств) Брендон Сандерсон припас целых два интересных мира из мультивселенной Космера.
    Кажется, у героев из этих миров нет ничего общего — но им поневоле приходится искать общий язык, когда неведомая сила заставляет их ежедневно меняться телами. Сандерсон не скрывает, что этот приём он позаимствовал из аниме Макото Синкая «Твоё имя» — связанные против желания герои вынуждены пройти долгий путь от взаимного неприятия до настоящей любви. Романтики в «Юми и укротителе кошмаров» гораздо больше, чем в других книгах автора, — впрочем, она вписана в сюжет так аккуратно, что не вызовет отторжения даже у закоренелых циников. Испортить картину может разве что чересчур слёзовыжимательный финал — кажется, Сандерсон так хотел хеппи-энд для всех и каждого, что слегка забыл о чувстве меры.

    В остальном же «Юми и укротитель кошмаров» мало чем отличается от прочих книг автора — и для кого-то это может стать серьёзным минусом, а для кого-то главным плюсом. По существу, Сандерсон не выходит из своей зоны комфорта и пишет типичную для него вещь. Здесь есть всё, за что любят его творчество: лёгкий и ироничный слог, благодаря которому роман читается влёт, мягкий юмор, неожиданные повороты сюжета и яркий сеттинг.

    О последнем стоит сказать особо: создавая города Юми и Художника, писатель вдохновлялся древней Кореей и современной Японией. Псевдоазиатский антураж получился очень ярким, хотя технологичный мир кошмариста всё же проработан чуть лучше традиционного общества заклинательницы духов. Мрачный мегаполис, освещённый голубоватыми огнями, словно сошёл со страниц какой-нибудь киберпанк-манги — ещё больше это впечатление усиливают второстепенные персонажи, которые укладываются в рамки стандартных типажей аниме («добродушный силач», «решительная красотка», «застенчивая молчунья»).

    К счастью, главных героев клишированность обошла стороной — они, как это заведено у Сандерсона, получились очень симпатичными. Избранница духов Юми посвятила всю жизнь служению, отказавшись даже от собственной личности: впервые столкнувшись со свободой, она понимает, что до этого толком и не существовала. Упрямый и нагловатый Художник носит на плечах груз ошибок прошлого — и слишком боится снова стать самим собой. Вместе молодые люди неожиданно оказываются сильнее, чем поодиночке: каждый помогает другому взглянуть на собственную жизнь со стороны и стать взрослее. Развиваются их отношения на диво плавно — автор показывает себя умелым психологом, способным создавать абсолютно разные характеры.

    Так же хорошо ему удаются и ударные финалы. Ближе к концу романа темп повествования возрастает, подвешенные ружья начинают стрелять одно за другим, а тайное становится явным — только успевай переворачивать страницы. Если бы не излишняя сладость, последние главы романа можно было бы назвать образцовыми — они так мастерски дёргают за все нужные эмоциональные крючки, что просто не могут оставить равнодушным. Отдельно хочется отметить прекрасные иллюстрации художницы Алии Чэн — её акварельные рисунки в анимешной стилистике как нельзя лучше подходят этой истории и создают нужное настроение.

    Итог: типичный для Сандерсона роман о первой любви в непростых обстоятельствах. Вполне подойдёт для первого знакомства с творчеством писателя — а давним поклонникам подарит много приятных минут.

    Слово творца

    Это самый любимых из моих секретных проектов. Непривычно заявлять такое, ведь обычно я не выбираю любимчиков из собственных книг. Однако этот роман — особый подарок моей жене, которая часто просит меня включать в книги больше романтики.

    Из послесловия

    Он поднял голову и увидел тварь уже у самого окна. Длинная шея тянулась к нему, пальцы-ножи царапали стену внутри комнаты. Две белые глазницы, казалось, всасывают Художника, затягивают в иную вечность. До того дня он не встречал кошмаров с подобием лица; этот же ухмылялся белой волчьей ухмылкой.

    Брендон Сандерсон «Юми и укротитель кошмаров». Увлекательный путь к любви
    Стоит ли читать?
    Тем, кто любит Сандерсона, аниме и романтику (в любых сочетаниях), — непременно.
    Удачно
    лёгкий слог
    яркий мир
    приятные герои
    «типичный Сандерсон»
    Неудачно
    «типичный Сандерсон»
    излишне сентиментальный финал
    8
    Оценка
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    Мария Лебеденко
    Редактор
    Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.
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