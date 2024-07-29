Гэвин Гайл всё ещё Призма. Умирающий, слепнущий, он крепко держится на своей позиции — как военачальник и лидер. Причём ради достижения целей он готов на всё — хотя основной противник непрост, ведь это его дед, сходящий с ума тиран Андросс Гайл. События, начавшиеся в романе «Чёрная призма», набирают обороты. Ставки повышаются, а цена ошибки велика как никогда.

Brent Weeks The Blinding Knife Роман Жанр: эпическое интриганское фэнтези Выход оригинала: 2012 Переводчик: В. Иванов Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024 Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези» Возрастной рейтинг: 16+ 880 с., 3000 экз. «Светоносец», часть 2 Похоже на: Робин Хобб цикл «Сага о Видящих» Дэвид Геммел, цикл «Нездешний»

Гэвин расставляет фигуры на шахматной доске, однако фигуры эти обладают разумом, честью, совестью и достоинством. Одна из таких ведущих фигур — Кип, чья сюжетная линия напоминает роман взросления в духе классического young adult. Кип приезжает в Хромерию, чтобы поступить в Чёрную гвардию, а для этого ему предстоит пройти жёсткое обучение. Толстый, неуклюжий, он тем не менее получает прозвище Молот благодаря упорству и растущему воинскому умению. У него появляются друзья, ему впервые в жизни симпатизирует девушка. А ещё у Кипа есть кинжал, который он тщательно прячет. Этот кинжал обладает скрытыми свойствами и играет очень важную роль в финале книги. Неслучайно роман называется именно «Слепящий нож» — и это не метафора, а термин.

Линия Каррис также получает продолжение. Её сложные отношения с Гэвином развиваются довольно болезненно, но в конце концов они оба находят путь друг к другу. Причём, узнав страшную тайну Гэвина, девушка не отшатывается от него и примиряется с прошлым.

В «Слепящем ноже» заканчивается и история противостояния Дазена и Гэвина Гайлов. Дазен всё чаще произносит вслух своё настоящее имя, а череда его поступков и ошибок приводит к тому, что в сражении с Цветным Владыкой Семь Сатрапий одерживают победу…

Однако ничего не даётся просто так, тем более что впереди ещё три книги. И, как это часто бывает в длинных циклах, сюжет начальных книг может завершиться сам по себе, однако основная история развернётся уже дальше. Что ждёт героев впереди? Определённо ничего хорошего. Но это и увлекательно.

И если первый роман цикла оставался в рамках героического фэнтези с лёгким замахом на эпику, то вторая книга уже перешагнула эту черту. К тому же «Чёрная призма» фактически лишь раскрывала мир и персонажей, играя роль вводного романа. С учётом того, что придуманный автором сеттинг весьма внушителен и в нём есть сложная система магии (из-за этого в «Слепящем ноже» даже появляется глоссарий!), такое построение истории было необходимо для расстановки фигур — или раздачи карт. Так будет правильнее, ведь игра «Девять королей» имеет очень важное значение в мире.

А вот «Слепящий нож» сосредотачивается вокруг сюжета и действий персонажей, причём Уикс устраивает настоящие американские горки. Герои то и дело попадают в передряги, и как только случается проблеск надежды, так сразу же всё становится ещё ужаснее. Стоит им угодить в смертельную ловушку, из которой, кажется, нет выхода, как чудесным образом таковой находится. И так всё время. Сюжет постоянно делает кульбиты, и история захватывает дух, отчего покидать мир романа совсем не хочется. Особенно с учётом финального клиффхэнгера, благодаря которому Уикса, похоже, можно по праву причислить к мэтрам концовок-сюрпризов.

И вообще его не зря считают новой звездой в жанре героического и эпического фэнтези. Он одновременно похож на Дэвида Геммела, Робин Хобб, Брендона Сандерсона и Джорджа Мартина, но вместе с тем удивительно самобытен. Такого мира и такой магии не было ни у кого, к тому же Уикс совершенно безжалостен к персонажам, и предсказать финал всей пенталогии так же трудно, как угадать, чем закончится следующая глава.

Итог: роман для всех ценителей приключений, магии, интриг и ярких героев. Уикс, конечно, открытие — и он совершенно точно однажды займёт место на полке среди классиков фэнтези.



Девять королей Игра «Девять королей» вдохновлена карточной игрой Magic: the Gathering. В послесловии «Слепящего ножа» Уикс намекает на то, что, возможно, игра однажды обретёт вполне материальную форму. Что ж, было бы интересно действительно сыграть в неё — особенно чёрными картами.

— Прошлой ночью ты просил меня не искушать тебя, быть с тобой более формальной, а сегодня с первых слов ещё больше идешь на сближение? Не выйдет, лорд Призма! Ты в своем тщеславии можешь наслаждаться тем, что разбиваешь чужие сердца, но моего среди них не будет. Тщеславии? Это звучало несколько оскорбительно. Слишком прямолинейно. Слишком… справедливо. Гэвин открыл рот, но понял, что ему нечего ответить.