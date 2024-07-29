    Книги | Обзоры книг
    #Брент Уикс #рецензии на книги

    Брент Уикс «Слепящий нож». В духе Дэвида Геммела

    29 июля 2024
    Фото аватара
    29.07.2024
    18791
    3 минуты на чтение
    #Брент Уикс #рецензии на книги

    Гэвин Гайл всё ещё Призма. Умирающий, слепнущий, он крепко держится на своей позиции — как военачальник и лидер. Причём ради достижения целей он готов на всё — хотя основной противник непрост, ведь это его дед, сходящий с ума тиран Андросс Гайл. События, начавшиеся в романе «Чёрная призма», набирают обороты. Ставки повышаются, а цена ошибки велика как никогда.

    Брент Уикс «Слепящий нож». В духе Дэвида Геммела

    Brent Weeks

    The Blinding Knife

    Роман

    Жанр: эпическое интриганское фэнтези

    Выход оригинала: 2012

    Переводчик: В. Иванов

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024

    Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

    Возрастной рейтинг: 16+

    880 с., 3000 экз.

    «Светоносец», часть 2

    Похоже на:

    Робин Хобб цикл «Сага о Видящих»

    Дэвид Геммел, цикл «Нездешний»

    Гэвин расставляет фигуры на шахматной доске, однако фигуры эти обладают разумом, честью, совестью и достоинством. Одна из таких ведущих фигур — Кип, чья сюжетная линия напоминает роман взросления в духе классического young adult. Кип приезжает в Хромерию, чтобы поступить в Чёрную гвардию, а для этого ему предстоит пройти жёсткое обучение. Толстый, неуклюжий, он тем не менее получает прозвище Молот благодаря упорству и растущему воинскому умению. У него появляются друзья, ему впервые в жизни симпатизирует девушка. А ещё у Кипа есть кинжал, который он тщательно прячет. Этот кинжал обладает скрытыми свойствами и играет очень важную роль в финале книги. Неслучайно роман называется именно «Слепящий нож» — и это не метафора, а термин.

    Линия Каррис также получает продолжение. Её сложные отношения с Гэвином развиваются довольно болезненно, но в конце концов они оба находят путь друг к другу. Причём, узнав страшную тайну Гэвина, девушка не отшатывается от него и примиряется с прошлым.

    В «Слепящем ноже» заканчивается и история противостояния Дазена и Гэвина Гайлов. Дазен всё чаще произносит вслух своё настоящее имя, а череда его поступков и ошибок приводит к тому, что в сражении с Цветным Владыкой Семь Сатрапий одерживают победу…

    Однако ничего не даётся просто так, тем более что впереди ещё три книги. И, как это часто бывает в длинных циклах, сюжет начальных книг может завершиться сам по себе, однако основная история развернётся уже дальше. Что ждёт героев впереди? Определённо ничего хорошего. Но это и увлекательно.

    И если первый роман цикла оставался в рамках героического фэнтези с лёгким замахом на эпику, то вторая книга уже перешагнула эту черту. К тому же «Чёрная призма» фактически лишь раскрывала мир и персонажей, играя роль вводного романа. С учётом того, что придуманный автором сеттинг весьма внушителен и в нём есть сложная система магии (из-за этого в «Слепящем ноже» даже появляется глоссарий!), такое построение истории было необходимо для расстановки фигур — или раздачи карт. Так будет правильнее, ведь игра «Девять королей» имеет очень важное значение в мире.

    А вот «Слепящий нож» сосредотачивается вокруг сюжета и действий персонажей, причём Уикс устраивает настоящие американские горки. Герои то и дело попадают в передряги, и как только случается проблеск надежды, так сразу же всё становится ещё ужаснее. Стоит им угодить в смертельную ловушку, из которой, кажется, нет выхода, как чудесным образом таковой находится. И так всё время. Сюжет постоянно делает кульбиты, и история захватывает дух, отчего покидать мир романа совсем не хочется. Особенно с учётом финального клиффхэнгера, благодаря которому Уикса, похоже, можно по праву причислить к мэтрам концовок-сюрпризов.

    И вообще его не зря считают новой звездой в жанре героического и эпического фэнтези. Он одновременно похож на Дэвида Геммела, Робин Хобб, Брендона Сандерсона и Джорджа Мартина, но вместе с тем удивительно самобытен. Такого мира и такой магии не было ни у кого, к тому же Уикс совершенно безжалостен к персонажам, и предсказать финал всей пенталогии так же трудно, как угадать, чем закончится следующая глава.

    Итог: роман для всех ценителей приключений, магии, интриг и ярких героев. Уикс, конечно, открытие — и он совершенно точно однажды займёт место на полке среди классиков фэнтези.

    Девять королей

    Игра «Девять королей» вдохновлена карточной игрой Magic: the Gathering. В послесловии «Слепящего ножа» Уикс намекает на то, что, возможно, игра однажды обретёт вполне материальную форму. Что ж, было бы интересно действительно сыграть в неё — особенно чёрными картами.

    — Прошлой ночью ты просил меня не искушать тебя, быть с тобой более формальной, а сегодня с первых слов ещё больше идешь на сближение? Не выйдет, лорд Призма! Ты в своем тщеславии можешь наслаждаться тем, что разбиваешь чужие сердца, но моего среди них не будет.

    Тщеславии? Это звучало несколько оскорбительно. Слишком прямолинейно. Слишком… справедливо. Гэвин открыл рот, но понял, что ему нечего ответить.

    Брент Уикс «Слепящий нож». В духе Дэвида Геммела
    Стоит ли читать?
    Стоит, если вы давно ждали нового Дэвида Геммела
    Удачно
    крутые повороты сюжета
    яркое развитие персонажей
    убийственный финал
    Неудачно
    некоторая затянутость
    8
    Оценка
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Писатель, редактор «Эксмо»
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    «Периферийные устройства»: книга Гибсона и сериал Нолана
    «Периферийные устройства»: книга Гибсона и сериал Нолана
    Эл Робертсон «Взломанные небеса»
    Эл Робертсон «Взломанные небеса»
    Сергей Лукьяненко «Форсайт». Воспоминания о печальном будущем
    Сергей Лукьяненко «Форсайт». Воспоминания о печальном будущем

    Статьи

    «Мне нравится моя игра, потому что она милая». Дневник разработчика настольной игры «Космобюро» 22
    0
    14143
    «Мне нравится моя игра, потому что она милая». Дневник разработчика настольной игры «Космобюро»

    Андрей Колупаев — об истории создания игры про космических торговцев

    Читаем книгу: Ричард Суон — Тирания веры
    0
    50887
    Читаем книгу: Ричард Суон — Тирания веры

    Отрывок, в котором Вонвальт зеленеет, а Шестнадцатый легион отправляется подавлять восстание.

    Художник Михаил Сидоренко: 9
    0
    78395
    Художник Михаил Сидоренко: славянское фэнтези, чертановские мифы и пандемия коронавируса

    Беседа о персональных проектах, творческом выгорании и лайках в соцсетях

    1
    0
    118329
    Обчищаем чужие карманы в серии Thief в 136 выпуске «Фантастического подкаста»

    Осторожно, этот подкаст точно украдёт ваше время!

    Другая Земля: леса Антарктиды, джунгли Сахары и инопланетные пейзажи Средиземного моря 10
    0
    115430
    Другая Земля: леса Антарктиды, джунгли Сахары и инопланетные пейзажи Средиземного моря

    Как менялась наша планета на протяжении веков

    Олдос Хаксли: дивный новый мир и самая сладкая антиутопия 5
    0
    182160
    Олдос Хаксли: дивный новый мир и самая сладкая антиутопия

    Предсказания и предостережения, которые никто не послушал

    Сила в склянке: зельеварение как видеоигровая механика 10
    0
    231174
    Сила в склянке: зельеварение как видеоигровая механика

    Выпейте кружечку отравы… ой, то есть, отвара!

    Марта Уэллс «Король ведьм». История хорошего демона
    0
    232016
    Марта Уэллс «Король ведьм». История хорошего демона

    Авантюрное фэнтези о мести бессмертного

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить