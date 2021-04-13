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    #городское фэнтези #технотриллер #Чарльз Стросс #шпионы

    Чарльз Стросс «Дженнифер Морг»: возвращение супершпиона и демонолога Боба Говарда

    13 апреля 2021
    Артём Киселик
    13.04.2021
    12211
    3 минуты на чтение
    #городское фэнтези #технотриллер #Чарльз Стросс #шпионы

    «Дженнифер Морг» продолжает историю, начатую в «Каталоге катастрофы», возвращая читателю гика-супершпиона и демонолога Боба Говарда. В цикле «Прачечная» Чарльз Стросс опирается на почтенную традицию шпионских романов, черпая из них с удовольствием и знанием дела. В «Дженнифер Морг» по-прежнему витает тень Джона Ле Карре и немного Тома Клэнси, но в первую очередь это оммаж Яну Флемингу — о чём прямым текстом говорится в книге.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2021 7

    Charles Stross
    The Jennifer Morgue
    Роман
    Жанр: городское фэнтези, шпионский триллер
    Выход оригинала: 2006
    Художник: В. Половцева
    Переводчик: Е. Лихтенштейн
    Издательства: «Астрель-СПб», АСТ, 2021
    Серия: «Мастера магического реализма»
    512 стр., 2000 экз.
    «Прачечная», часть 2
    Похоже на:
    бондиана с Шоном Коннери
    Хью Лори «Торговец пушками»

    Мир Стросса мало чем отличается от нашего, да к тому же события происходят приблизительно в современную эпоху. Разница в том, что в какой-то момент люди выяснили, что использование определённых математических вычислений может открывать порталы в другие измерения, сквозь которые на Землю проникают всяческие Древние Непроизносимые Ужасы. Естественно, ни для учёных, ни для остального населения планеты открытие ничем хорошим не закончилось. Именно поэтому по всему миру появились спецслужбы, вербующие талантливых магов — либо устраняющие, если те отказываются сотрудничать. Тот же Боб Говард работает на британскую службу под названием «Прачечная».

    В отличие от первого романа, в «Дженнифер Морг» Боб выступает уже полноценным оперативником, что, впрочем, радует его совсем недолго. Он получает задание остановить злодея-миллиардера, собирающегося найти на дне океана нечто ужасное (под кодовым названием «Дженнифер Морг») — точку входа для чудовищ.

    Если Боб не справится с миссией, из глубин поднимутся Великие Древние, а кому это надо? Вместе с ним на задание отправляется представительница американского агентства Рамона — женщина, в которую вселилась суккуб.

    Очень скоро Боб понимает, что ничего не понимает. Почему он носит смокинг и отправляется в казино? С каких пор он заказывает водку с мартини? Почему у него постоянно возникают неловкие ситуации с напарницей, если он искренне любит свою жену? Зачем злодею огромный пушистый кот и почему он каждый раз, когда ловит Боба, произносит длинные, театральные монологи? Со временем Бобу предстоит выяснить, что он оказался в «ловушке на героя» — специальном заклинании-гейсе, которое имитирует сюжеты про Джеймса Бонда. Что, разумеется, сильно затрудняет и без того нелёгкую работу скромного госслужащего.

    Складывается впечатление, что перед написанием второго романа Стросс решил проанализировать, почему стал популярным предыдущий. В «Дженнифер Морг» усилены все фишки первой книги: офисный юмор (хотя то, что в аудиторию вселяется дьявол после презентации в PowerPoint, не кажется такой уж магией тем, кому доводилось присутствовать на офисных презентациях), пасхалки для гиков и нердов, обыгрывание мифологии Лавкрафта через псевдонауку и, разумеется, выворачивание шпионских штампов.

    И второй роман получился куда ярче и динамичней. Однако за чехардой отсылок и шуток для своих теряются темп и, собственно, сюжет. Нарративная магия — замечательная задумка, эту идею ставили в центр истории очень немногие авторы. Но если объяснять ей все натяжки и откровенные сюжетные слабости — мол, так получилось, поскольку геройский гейс сработал, — то вскоре становится скучновато.

    Похожие вопросы возникают и к обыгрыванию бондианы. Многие моменты, вроде замены машины «Астон Мартин» на смарткар, вызывают улыбку, но через какое-то время кажется, что Стросс просто составил список всего «джеймсбондовского» и последовательно по нему идёт. В результате где-то на середине книги возникает ощущение, что вот сейчас всё закончится. Обманчивое ощущение. При том, что «Дженнифер Морг» хороший и неглупый развлекательный роман, настойчивое желание Стросса высмеять мачизм и бондиану утомляет. Тем более что даже для самых больших поклонников супершпиона абсурдность сюжетов и действий Бонда вполне очевидна — любят агента 007 совсем не за то.

    Итог: вполне достойное продолжение, со многими удачными моментами и шутками. Тем, кому понравился первый роман, скорее всего, понравится и этот. Большинство недостатков книги можно списать на её объём — «Морг» несколько затянута. Но даже и так она сгодится, чтобы приятно провести время.

    Дожить до финала

    На сегодня в цикл «Прачечная» входит девять романов, две повести и три рассказа. Кроме того, Стросс выпустил начальный роман новой трилогии, действие которой происходит во вселенной «Прачечной», хотя циклы не связаны ни сюжетом, ни героями.

    Рамона почти на пять сантиметров выше меня, блондинка с такими скулами, за которые Мо задушила бы кого угодно. И во всем остальном тоже хороша. У нее такая фигура, о какой мечтают фотомодели, — если, конечно, она сама не подрабатывает моделью, когда не тыкает пистолетами в спину госслужащим, — а шелковое вечернее платье наверняка стоит больше, чем я зарабатываю за год, и это без учета сверкающих украшений.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2021 7
    Чарльз Стросс «Дженнифер Морг»
    Стоит ли читать?
    Любителям лёгкого ироничного фэнтези с элементами шпионского боевика — вполне.
    Удачно
    обилие отсылок
    сеттинг
    гиковость
    ироничный стиль
    Неудачно
    неровный темп
    затянутость
    7
    Достойно

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    Артём Киселик
    Блогер, любитель фантастики.

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