Человек-муравей в комиксах. Хэнк Пим

Человек-муравей — один из старейших персонажей вселенной Marvel, но сравниться по популярности со своими более молодыми коллегами ему так и не удалось. К тому же за более чем полувековую историю комиксов под маской Муравья успело засветиться как минимум три персонажа, один другого краше… В первой части статьи мы расскажем про Хэнка Пима, гениального изобретателя и домашнего тирана.

Не могу сказать, что я прожил жизнь без сожалений. Я делал много ошибок. Я даже предавал близких. Моих товарищей по команде. Моих друзей. Даже Джен. Я хочу искупить свою вину.

Хэнк Пим

Муравей в городе

Досье. Генри «Хэнк» Пим Год появления: 1962

Первое появление: Tales to Astonish #27

Создатели: Стэн Ли, Ларри Либер, Джек Кирби Доктор Генри Пим — блестящий учёный, специалист в области биохимии, нанотехнологий, искусственного интеллекта и энтомологии. Был дважды женат, оба раза неудачно. Первая жена, венгерская диссидентка Мария Тровая, погибла во время медового месяца, когда пара по глупости решила приехать обратно в Венгрию. Считается, что именно гибель супруги подтолкнула Хэнка к открытию частиц Пима. Хэнк, пожалуй, единственный из Муравьёв, изначально подготовленный к полевой работе — благодаря знанию дзюдо Пим хотя бы может постоять за себя в драке.

Хэнк Пим впервые появился ещё в январе 1962 года в двадцать седьмом выпуске журнала Tales to Astonish. В семистраничной истории, озаглавленной «Человек в муравейнике», Стэн Ли, Ларри Либер, Джек Кирби и Дик Эйерс рассказали об учёном, который открыл возможность уменьшать предметы до миниатюрного состояния, а потом возвращать им оригинальный размер с помощью двух различных сывороток.

Будучи настоящим экспериментатором, доктор Пим решил проверить действие эликсира на себе и благополучно уменьшился до размеров насекомого. Сыворотка подействовала настолько быстро, что Хэнк не успел осознать одну простую вещь: теперь, чтобы добраться до второго зелья и вернуться к своим нормальным размерам, ему нужно будет преодолеть огромное расстояние.

Зато он начал понимать, что в его текущем положении даже толпа обычных муравьёв может представлять реальную опасность.

Хэнк попал внутрь муравейника и едва не погиб, но внезапно обнаружил, что каким-то образом может общаться с насекомыми. С помощью одного особо дружелюбно настроенного муравья доктор Пим вернулся обратно в лабораторию и выпил вторую сыворотку. Вернувшись к нормальным размерам, Хэнк по-новому оценил своё открытие и от греха подальше вылил остатки обоих эликсиров в канализацию.

Изначально приключения доктора Пима на этом и должны были закончиться. Стэн Ли задумывал Хэнка как проходного персонажа и не планировал рассказывать его историю дальше, но комикс продался настолько хорошо, что восемь месяцев спустя Пим вернулся уже в обличии Человека-муравья.

Оказалось, что либо Пим вылил не всё зелье, либо запомнил его формулу и приготовил новую порцию. Сделанное им открытие получило скромное название «частиц Пима». По какой-то необъяснимой причине частицы позволяли человеку временно уменьшаться в размере, перемещая лишнюю массу в другое измерение. При этом, находясь в уменьшенном состоянии, Хэнк сохранял силу обычного взрослого человека. Позже выяснилось, что частицы Пима могут работать и в обратном направлении, позволяя существенно увеличиваться.

Приключения внутри муравейника заставили Хэнка заняться изучением муравьёв. Пим пришёл к выводу, что эти насекомые могут общаться друг с другом при помощи своих антенн, и разработал специальный шлем, позволяющий коммуницировать с муравьями и даже управлять ими. В дополнение к шлему Хэнк сшил специальный костюм, состоящий из нестабильных частиц. Благодаря этой нестабильности костюм уменьшался и увеличивался вместе с хозяином и защищал своего владельца от большинства угроз.

Вскоре после начала супергеройской карьеры Хэнк познакомился с профессором Верноном Ван Дайном и его привлекательной дочкой Джанет. Джанет начала оказывать молодому учёному знаки внимания, а Вернон попросил Пима помочь ему в попытках наладить контакт с внеземными формами жизни.

Досье. Джанет ван Дайн Непременная спутница и возлюбленная Хэнка Пима, Джанет возникла в комиксах про Человека-муравья практически сразу. Девушка везде сопровождала любимого, помогала и в лабораторных экспериментах, и в борьбе со злом. Именно она придумала название «Мстители». Джанет всегда поддерживала мужа, хотя порой он был попросту невыносим. После развода была замечена в романтических отношениях с Тони Старком и Соколиным глазом, хотя время от времени возвращалась к Хэнку. Считалась погибшей в ходе вторжения скруллов, однако затем выяснилось, что слухи о её смерти были преувеличены.

Увлечённый собственными исследованиями, Пим проигнорировал заигрывания дочери и отказался от предложения отца. Однако вскоре его спокойному существованию пришёл конец. Профессор Ван Дайн случайно связался со злобным и противным существом с планеты Космос. Существо отследило источник сигнала, перенеслось в наш мир, убило Вернона и отправилось дальше сеять хаос и разрушения. Стремясь отомстить за гибель отца, Джанет обратилась за помощью к Хэнку, и в этот раз Пим уже не смог отказать безутешной девушке.

Хэнк провёл с Джанет сеанс экспериментальной хирургии. Он вживил ей под кожу специальные синтезированные клетки, благодаря которым девушка также обрела возможность уменьшаться до размеров насекомого, причём, когда она находилась в миниатюрном состоянии, у неё отрастали осиные крылышки. Джанет взяла себе псевдоним Оса и стала постоянной напарницей Человека-муравья. Вместе они отомстили за гибель профессора Ван Дайна и продолжили бороться с преступниками. Постепенно между молодыми людьми разгорелся роман.

Спустя некоторое время Человек-муравей и Оса услышали по радио призыв о помощи, который, как они решили, был адресован им. Поспешив на помощь, они познакомились с Тором, Халком и Железным человеком и вместе нанесли поражение Локи. Оценив прелести работы в команде, герои решили и дальше держаться сообща, а Оса даже придумала группе собственное название — Мстители.

Впрочем, надолго в рядах команды парочка не задержалась. Постоянный стресс, необходимость регулярно менять размер и другие аспекты супергеройской жизни начали отрицательно сказываться на физическом и психическом состоянии Хэнка, и он решил сделать перерыв. Джанет последовала за возлюбленным, и пара ушла в отпуск.

Кризис личности

К сожалению, Хэнк Пим был не только гениальным учёным, но и человеком с очень трудным характером. Оказавшись плечом к плечу с величайшими героями Земли, Пим внезапно начал ощущать собственную незначительность. Он продолжил работать с частицами Пима и вскоре обнаружил, что они позволяют не только уменьшаться в размере, но и увеличиваться. Правда, поначалу Хэнк мог вырастать только до четырёх метров в высоту, но со временем он сумел преодолеть это ограничение.

Первым делом Пим сменил имя и стал известен как Великан. Пару лет спустя его супергеройский облик пережил ещё один ребрендинг, и на свет появился Голиаф. Со временем Хэнк открыл и ещё одну особенность частиц Пима. Поначалу, чтобы изменить свой размер, ему приходилось либо выпивать специальную сыворотку, либо подвергаться действию газа, содержащего частицы. Но, как оказалось, если работать с частицами в течение длительного времени, они постепенно накапливаются в организме носителя, даруя возможность менять размер по желанию.

К сожалению, смена имиджа не избавила Хэнка от проблем. После открытия частиц его научная карьера заглохла. В течение нескольких лет ему не удавалось совершить новых прорывов в исследованиях, и в результате его авторитет в учёном сообществе пошатнулся, а большинство опубликованных трудов перестали быть востребованы. Джанет, напротив, стала вполне успешным дизайнером модной одежды, и её дела пошли в гору.

Хэнк решил заняться исследованием искусственного интеллекта, но и здесь его поджидал провал: созданный им робот оказался суицидальным маньяком, ненавидящим всё человечество и в мгновение ока обернувшимся против своего создателя. Да, именно так в комиксах Marvel впервые возник Альтрон. Причём, поскольку при создании Альтрона Пим использовал собственные мозговые волны, столь откровенно выраженную неприязнь к человечеству робот вполне мог унаследовать от своего творца.

Создание Альтрона не научило Пима осторожности, и во время очередного неудачного эксперимента Хэнк вдохнул химикаты, вызвавшие у него шизофрению и временное раздвоение личности. Пим принял облик нового супергероя по имени Жёлтый Жакет и заявил, что старого Хэнка больше нет.

Жёлтый Жакет оказался более жёстким, грубым и отталкивающим персонажем, чем Хэнк, но в то же время он решился на шаг, которого Пим избегал долгое время. Жакет сделал Джанет предложение, и та с радостью согласилась. Редкая супергеройская свадьба обходится без визитов суперзлодеев, и бракосочетание Жакета и Джанет не стало исключением. В ходе драки к Хэнку вернулся рассудок, но, поскольку супруга была счастлива, молодожёны решили ничего не менять.

Падение на дно

К сожалению, брак не принёс Хэнку счастья. Пим продолжал считать себя неудачником по сравнению с женой и другими супергероями. А когда он понял, что может продолжать свои эксперименты только благодаря деньгам Джанет, всё стало совсем плохо. Хэнк стал срываться на супругу, унижать её, а в какой-то момент и вовсе дошёл до рукоприкладства.

Трагическая случайность Каких бы высот в будущем ни достиг Хэнк Пим, в людской памяти он навсегда останется как создатель Альтрона и человек, который поднял руку на свою жену. Оба этих события стали ключевыми в жизни Хэнка, и многие дальнейшие сюжетные решения напрямую зависели от них. При этом второй грех лёг на душу Пима по случайности. Автор спорной сцены Джим Шутер признался, что вовсе не планировал описывать сцену так, как будто бы Хэнк ударил жену нарочно. В его версии это произошло случайно — Пим всего лишь хотел оттолкнуть Джанет, но не рассчитал силы. Однако художник Боб Холл истолковал намёки по-другому, а когда ошибка вскрылась, уже не было времени перерисовывать сцену и всё оставили как есть.

Не лучше обстояли дела и со Мстителями, к составу которых Хэнк периодически присоединялся. После того, как в ходе очередного задания Пим в обличии Жёлтого Жакета со спины напал на злодея, которого Капитан Америка почти уговорил сдаться, терпение коллег лопнуло. Стив Роджерс в кои-то веки озаботился возможными последствиями неразумных действий Хэнка, задумался о жертвах среди мирного населения и решил устроить Пиму военный трибунал. При этом Стива совсем не смутил тот факт, что Хэнк по факту был гражданским лицом. Впрочем, об ответственности супергероев за свои поступки «Мир фантастики» уже писал.

У Хэнка, если называть вещи своими именами, случилась истерика, и он придумал на удивление глупый способ реабилитировать собственное имя. Пим создал очередного робота с известным лишь ему одному уязвимым местом. Робот должен был напасть на усадьбу Мстителей во время трибунала, и Хэнк почему-то посчитал, что, если он одолеет агрессора, ему простят все былые прегрешения.

Джанет прознала о планах мужа и попыталась его отговорить, но безуспешно. Хэнк не только не стал слушать доводов жены, но и наградил её увесистым хуком слева. Когда об этом стало известно Мстителям, Пима мгновенно выставили из рядов команды, а сама Джанет вскоре подала на развод.

Пим оказался на улице без гроша в кармане. Джанет пыталась помочь бывшему мужу материально, но Хэнк гордо отказался от любой поддержки.

Однако на этом его неприятности не закончились.

Прознав о бедственном положении героя, на него вышел его давний враг Яйцеголовый, которого все считали умершим. Обманом Яйцеголовый заставил Хэнка похитить национальные запасы адамантия, а когда кража вскрылась, свалил всю вину на Пима. Поскольку никаких улик против злодея найти не удалось, Хэнка приговорили к тюремному заключению и отправили за решётку.

Альтернативный Пим Во вселенной Ultimate все отрицательные черты Пима оказались выражены ещё ярче. В этом мире он регулярно избивал свою жену, и, хотя Джанет в долгу не оставалась, после одной из особо ожесточённых схваток девушка угодила в больницу. Тогда Капитан Америка лично донёс до Хэнка уведомление об увольнении из команды. После этого карьера Пима покатилась под откос, и, пусть ему порою удавалось искупить вину и даже помириться с Джен, итог, как правило, был всё равно плачевен. В этом мире Пим также создал Альтрона и даже подсел на наркотики (не без его участия). После смерти Осы во время наводнения в Нью-Йорке Хэнк добровольно пожертвовал собой, спасая остальных героев от верной гибели.

Долгий путь к искуплению

К счастью, Яйцеголовый не смог вовремя остановиться и его участие в краже стало достоянием общественности. С Хэнка сняли все обвинения и позволили вернуться к работе. Попрощавшись с Джанет и другими супергероями, Пим с головой ушёл в исследования.

Впрочем, надолго удержаться в стороне от супергеройской деятельности Хэнк не смог. Сначала он появился в рядах Мстителей Западного побережья как консультант, а затем стал полноценным участником группы. Причём на этот раз Хэнк отказался от своих многочисленных личностей и действовал исключительно как доктор Пим. У него завязался роман с коллегой по имени Тигра, но развития эти отношения не получили. Отголоски былых проблем продолжали преследовать Хэнка, и в какой-то момент он чуть было не покончил жизнь самоубийством, но ему вовремя помешали.

В конце концов Хэнк вернулся в состав Мстителей и несколько раз серьёзно помог команде, в том числе во время очередной битвы с Альтроном, в ходе которой Пим наконец-то избавился от годами мучившего его чувства вины.

Восстановить отношения с Джанет оказалось гораздо сложнее, но в конечном итоге Хэнку помогла трагедия. Во время распада Мстителей, когда Алая Ведьма обрушила на соратников весь свой гнев и несколько героев погибли, Джанет серьёзно пострадала. Пока Оса лежала в больнице, Хэнк не отходил от бывшей супруги ни на шаг, и, когда девушка поправилась, пара решила дать себе ещё один шанс и переехала в Англию, где Хэнк получил место преподавателя в Оксфорде.

Впрочем, надолго их не хватило, и вскоре Джанет снова ушла. Хэнк вступил было в отношения с одной из своих новых коллег, но и здесь ему не повезло. Девушка оказалась шпионкой скруллов и в конечном итоге похитила Пима, заменив его двойником — скруллом по имени Крити Нолл.

Двойник принял активное участие в Гражданской войне на стороне сторонников Акта о регистрации супергероев. При его помощи Рид Ричардс и Тони Старк создали кибернетического двойника Тора и построили тюрьму в Негативной зоне.

В конце войны с Ноллом случился забавный курьёз. Один из Молодых Мстителей, Халклинг, сам похитил Хэнка и, заняв его место, помог освободить заключённых Негативной зоны.

По окончании войны журнал «Тайм» за действия Хэнка в прошедшем конфликте признал его человеком года.

Скрулл-Пим принимал активное участие и в личной жизни Хэнка Пима. Он предпринял ещё одну попытку восстановить отношения с Джанет и снова закрутил роман с Тигрой.

В конце концов подлог вскрылся, и Крити Нолла разоблачили. Настоящего Пима нашли лишь в конце Секретного вторжения вместе с другими похищенными героями на борту одного из кораблей скруллов. Оказавшись на свободе, Хэнк узнал страшную весть: Джанет погибла во время решающей битвы.

Опустошённый потерей, Хэнк с головой ушёл в работу. В память о Джанет он создал себе ещё одну супергеройскую личность — Осу. Пим вернулся в состав Мстителей и основал Академию Мстителей — учебное заведение, в котором воспитываются новые поколения молодых героев.

Спустя какое-то время Хэнк узнал, что его жена всё-таки жива, но шансов вволю насладиться семейной жизнью у него не было. В результате очередного возвращения Альтрона личности Пима и Альтрона по случайности слились в одну, создав гибридную версию человека и машины. Новая личность сбежала обратно в космос, а оставшиеся на Земле герои провели в честь Хэнка поминальную панихиду.

Впрочем, вселенная Marvel уже давно славится тем, что, за исключением дяди Бена и Гвен Стейси, никто не остаётся мёртвым надолго. И следующий Человек-муравей служит наглядным подтверждением этого правила.

Продолжение следует