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    Книги | Отрывки
    #артбук #Гильермо Дель Торо #отрывок

    Читаем книгу «Кабинет редкостей» Гильермо Дель Торо

    30 ноября 2020
    Кот-император
    30.11.2020
    3373
    0 минут на чтение
    #артбук #Гильермо Дель Торо #отрывок

    У нас на сайте — эксклюзивный отрывок из иллюстрированного путеводителя по творчеству Гильермо Дель Торо «Кабинет редкостей: Мои зарисовки, коллекции и другие одержимости». В декабре-январе книгу выпустит «Азбука», а пока почитайте отрывки, посвящённые «Хребту дьявола» и записям Нила Геймана о работе с режиссёром.

    Книга не только содержит рассказ Дель Торо о всех своих заветных проектах, реализованных и нет, но предоставляет вам уникальную возможность заглянуть в творческую кухню мастера, полистать его рабочие блокноты, ознакомиться с коллекцией, которую он собирает всю свою жизнь: «Холодный дом можно смело назвать кабинетом редкостей, моей кунсткамерой. Я предавался коллекционированию… потому что моя коллекция — это мир, каким я его себе представляю. Каким я вижу его в своей душе».

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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