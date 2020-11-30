Читаем книгу «Кабинет редкостей» Гильермо Дель Торо

У нас на сайте — эксклюзивный отрывок из иллюстрированного путеводителя по творчеству Гильермо Дель Торо «Кабинет редкостей: Мои зарисовки, коллекции и другие одержимости». В декабре-январе книгу выпустит «Азбука», а пока почитайте отрывки, посвящённые «Хребту дьявола» и записям Нила Геймана о работе с режиссёром.

Книга не только содержит рассказ Дель Торо о всех своих заветных проектах, реализованных и нет, но предоставляет вам уникальную возможность заглянуть в творческую кухню мастера, полистать его рабочие блокноты, ознакомиться с коллекцией, которую он собирает всю свою жизнь: «Холодный дом можно смело назвать кабинетом редкостей, моей кунсткамерой. Я предавался коллекционированию… потому что моя коллекция — это мир, каким я его себе представляю. Каким я вижу его в своей душе».