Читаем книгу «Полный атлас Плоского мира»

У нас на сайте — небольшой отрывок из большой энциклопедии «Полный атлас Плоского мира», которую выпустило «Эксмо». Этот фрагмент рассказывает о стране Убервальд. Публикуем с разрешения издательства.

Незримый Университет рад представить самый Полный атлас Плоского мира!

Опираясь на знания исследователей, моряков, торговцев и проповедников, найдите Острова Пряностей. Проследите за течением реки Кнек до Великого Плесневого Озера. Взгляните на обширные пустыни континента Клатч (и не позволяйте больше своим козам пастись где не следует). Узнайте, где находится самый большой магазин ковров и что ждёт путешественника в землях Великого Нефа. Насладитесь флорой и фауной эфемерной страны За-Лунь (к вашим услугам — пчёлы-убийцы, ядовитые змеи, арбузы-кровососы и непроходимые зелёные насаждения).