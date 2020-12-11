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    Книги | Отрывки
    #отрывок #Плоский мир #Терри Пратчетт

    Читаем книгу «Полный атлас Плоского мира»

    11 декабря 2020
    Кот-император
    11.12.2020
    4186
    0 минут на чтение
    #отрывок #Плоский мир #Терри Пратчетт

    У нас на сайте — небольшой отрывок из большой энциклопедии «Полный атлас Плоского мира», которую выпустило «Эксмо». Этот фрагмент рассказывает о стране Убервальд. Публикуем с разрешения издательства.

    Читаем книгу «Полный атлас Плоского мира» 1

    Незримый Университет рад представить самый Полный атлас Плоского мира!

    Опираясь на знания исследователей, моряков, торговцев и проповедников, найдите Острова Пряностей. Проследите за течением реки Кнек до Великого Плесневого Озера. Взгляните на обширные пустыни континента Клатч (и не позволяйте больше своим козам пастись где не следует). Узнайте, где находится самый большой магазин ковров и что ждёт путешественника в землях Великого Нефа. Насладитесь флорой и фауной эфемерной страны За-Лунь (к вашим услугам — пчёлы-убийцы, ядовитые змеи, арбузы-кровососы и непроходимые зелёные насаждения).

    Читаем книгу «Полный атлас Плоского мира» 2 Читаем книгу «Полный атлас Плоского мира» 3 Читаем книгу «Полный атлас Плоского мира» 4 Читаем книгу «Полный атлас Плоского мира» 5 Читаем книгу «Полный атлас Плоского мира» 6

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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