Читаем книгу: «Ужас Аркхэма. Хищная бездна»

У нас на сайте — отрывок из книги Тима Пратта «Хищная бездна». Это роман по мотивам настольной игры «Ужас Аркхэма», действие которой происходит во вселенной Говарда Лавкрафта и его Мифов Ктулху. Книга рассказывает о рыбаке, который нашёл в океане древний храм и основал в Аркхэме культ. Но секта выходит из-под контроля, и её основатель вынужден бороться с нашествием нечеловеческих существ. Предзаказать книгу можно уже сейчас на сайте Crowdrepublic.

Было время, когда Авель Дэвенпорт смотрел на море с восхищением, но сейчас он наблюдал с покачивающейся палубы своего обшарпанного трайлера «Гидра» за надвигающейся с юго-запада грозой и чувствовал лишь обречённость… смешанную с облегчением. Смерть приберёт его, и не нужно будет больше бороться. Корабль затонет, и всё упокоится на дне.

Огромная волна подбросила лодку так, что та аж накренилась, но Авель устоял. Сколько себя помнил, он работал на рыболовецких судах Новой Англии: сперва помогал отцу удить рыбу, затем стал этим же зарабатывать себе на жизнь.

Он просто не думал, что недоживёт даже до тридцати пяти. Раньше с ним на «Гидре» ходила команда из четырёх чело-век, но то было ещё до медицинских счетов и похорон матери, до поломки двигателя, проеденного корабельными червями, до того, как термиты и банк сожрали дом. До того ужасного месяца, когда вся пойманная рыба оказывалась то гнилой, то многоглазой, а то и вовсе без глаз.

Авель содрогнулся при воспоминании о том чудовищном четырёхфутовом удильщике с рудиментарными руками и кистями. Он не выбросил его за борт только потому, что понадеялся сбыть какому-нибудь университетскому профессору или, может, в цирк, однако не успел корабль преодолеть и полпути до порта, как рыбина превратилась в непонятную слизь и труху.

У Авеля совсем не осталось денег, чтобы платить матросам, и те ушли, а одному с таким судном было не сладить. С разрешения знакомого докмейстера Авель стал ночевать на корабле; питался пойманной рыбой, а остатки продавал, чтобы купить у бутлегеров виски да оплатить причал. Всё шло своим чередом – иначе говоря, летело в тартарары.

Затем пришло штормовое предупреждение. Пока остальные рыбаки сетовали на упущенный день, Авель отвязал «Гидру» и пустился по мертвенно тихим водам навстречу стене свинцово-серых туч. Бывшие друзья кричали ему возвращаться, мол слишком опасно, но он не обращал внимания. Не в его положении было переживать из-за ветра. Но теперь, глядя на надвигающуюся бурю, Авель задавался вопросом: не надеялся ли он подсознательно, что та положит конец его бедам?

Как бы то ни было, он подготовился к непогоде по полной: натянул сети, поставил штормовой парус, задраил люки. Ещё не поздно попытаться убраться с пути шторма.

Очередная волна подбросила «Гидру» так резко и высоко, что Авель мог поклясться, будто та на миг зависла в воздухе. Он рухнул на палубу, и сердце начало биться в бешеном темпе. Рыбака охватило желание жить. Поразительно, как близость смерти всё меняет!

Когда Авель пополз к мачте, его окатила первая волна ледяного дождя. Жалящие капли осыпали затылок и руки, одежда мгновенно промокла. Корабль со стоном накренился, и Авель покатился по палубе. Тучи теперь были прямо над ним, повсюду сверкали молнии, шторм надвигался с чудовищной быстротой.

Авель пополз вперёд, дотянулся до мотка верёвки и принялся привязывать себя к мачте. Формального образования у него не имелось, но мать, заядлая читательница, много рассказывала ему о богах и античных героях. Авель нарёк своё судно в честь сражённого Гераклом морского чудовища – девятиглавого змея, обладающего способностью отращивать новые головы вместо срубленных. Авель надеялся, что будет столь же неукротимым перед лицом напастей.

Но сейчас ему вспоминался другой герой – мореплаватель Одиссей, что привязал себя к мачте своего же корабля, чтобы не следовать смертельному зову сирен. Авель обвязал верёвку вокруг талии, перекинул крест-накрест на груди и затянул импровизированную сбрую крепким узлом. Теперь его судьба была буквально связана с «Гидрой». Выстоит она – выстоит он. Анет… Что ж, несмотря на все виденные им подводные ужасы, утопление было не самым худшим способом расстаться с жизнью. Внезапно совсем рядом сверкнула молния, а затем, к изумлению Авеля, вдоль бортов замерцало сказочное голубовато-фиолетовое сияние. Мужчина запрокинул голову и увидел медленно вращающийся вокруг мачты светящийся шар. Старые моряки называли их огнями святого Эльма. Появление огней, которые горят, но не сжигают, в равной степени могло быть как хорошим, так и дурным предзнаменованием.

Очередная мощная волна ударилась о лодку, закружила её, и Авель так приложился затылком о мачту, что в глазах вспыхнули чёрные звёзды. Затем всё померкло…

* * *

Авель проснулся со стоном. Под ним было что-то жёсткое, не-ровное и острое, врезающееся в плечи при движении. Он что, задрых на груде устричных раковин?

Мужчина с трудом выпрямился. Память медленно возвращалась. Шторм!..

Он открыл глаза и устремил взгляд в усеянное клочьями облаков голубое небо. Солнце клонилось к западу. Буря миновала. Обошла его стороной. Он выжил!

Авель громко рассмеялся, но тут же смолк; горло саднило, солёные губы потрескались. В голове гудело, порез на правой щеке жгло огнём. Тело ныло, а руки и ладони были все в царапинах и ссадинах. Денёк-другой, и он превратится в один сплошной синяк.

Авель посмотрел вниз, ожидая увидеть под собой палубу лодки, но увидел толи скальный выступ, толи коралловый риф. В этих холодных атлантических водах водились кораллы, северный звёздчатый, например, но тот встречался только на дне и, насколько было известно рыбаку, не образовывал настолько сложных рифов. Покойный дядя Авеля Иерихон был военным моряком; он служил на Гавайях и много рассказывал о причудливой красоте таких образований. Однажды он даже привёз юному Авелю кусочек коралла на память. Тот был острым и пористым. Авель до сих пор хранил его в своей импровизированной спальне в трюме «Гидры»…

Лодка! Авель сбросил с себя промокшую, распутавшуюся верёвку и поднялся на ноги. Окинул взглядом воду вокруг странного острова, но увидел одни лишь обломки: несколько обветренных серых досок, обрывки сетей, кусок парусины да искорёженный спасательный круг.

Он опустился на колени и уставился на покачивающиеся на волнах остатки своего единственного имущества. Затем поднял голову и, заслонив глаза от солнца, вгляделся в горизонт. Его окружала вода, и нигде не показывалось никаких признаков суши. Авель медленно выдохнул, борясь с нарастающим приливом паники. Люди знали, что он попал в шторм; скоро его хватятся и начнут искать… но вот найдут ли? Как далеко от привычных маршрутов его унесло? У него нет ни еды, ни пресной воды, ни материалов для постройки укрытия…

Авель поднялся с колен. Близость смерти вернула ему желание жить, а чтобы выжить, необходимо постараться. Нужно подсчитать имеющийся скарб и прикинуть, что из этого может пригодиться.

Он осмотрелся. Скалистый выступ, на который его каким-то чудом выбросило, не заслуживал называться островом. Каменистая насыпь возвышалась над поверхностью моря едва ли на фут– места хватало, чтобы лечь калачиком, но не более.

Рядом возвышалась тридцатифутовая скала неправильной формы, походившая на высокую башню, устремлённая в небо подобно обвиняющему персту. Авель не мог обойти «башню» и, как следствие, определить её диаметр, но слева имелся небольшой выступ, исчезавший за краем «шпиля» и усеянный многочисленными выбоинами, которые могли стать отличной опорой рукам и ногам. Можно было попробовать перелезть на ту сторону – возможно, там больше места. Кроме того, небольшая физическая нагрузка поможет согреться и расслабить затёкшие мышцы.

Авель медленно взбирался на утёс, тщательно выбирая точки опоры. Он прижимался к скале почти вплотную, хоть острые камни и грозились распороть рубашку. Пальцы тщательно выискивали ложбинки. Наконец Авель перевалил через выступ, а дальнейший путь оказался гораздо легче.

По ту сторону шпиля, точно передний двор, расстилалась каменная площадка площадью около дюжины квадратных футов. В центре площадки располагался глубокий приливной бассейн – верный признак того, что скала периодически уходила под воду. Значит, лучше ему забраться повыше. Авель в изнеможении повалился на колени и заглянул в бассейн. В животе заурчало. В воде кишмя кишели разноцветные морские звёзды: ярко-жёлтые, тёмно-синие, нежно-розовые, – но ни рыбы, ни крабов, ни моллюсков, ничего съедобного. Ну да как говорится, на безрыбье и морская звезда рыба. Главное, правильно приготовить, чтобы не отравиться. Впрочем, Авель подозревал, что умрёт от жажды раньше, чем от голода. С другой стороны, совсем недавно отгремела буря…

Он поднялся и, шатаясь, направился обратно к скале, которая с этой стороны была вся сплошь в естественных контрфорсах, выступах и гребнях. У самого подножья Авель обнаружил несколько глубоких впадин с водой. Он наклонился, принюхался и с усмешкой зачерпнул дождевую воду ладонями. Она была солоноватой и неприятно тёплой, но вполне пригодной для питья. Жидкость жгла иссохшие от соли губы, но Авель всё равно продолжал пить, покуда не напился досыта.

Освежившись, он снова посмотрел на «шпиль». Тот был выше, чем сперва показалось, выше любого виденного Авелем дерева. И правда– башня. Авель мог бы попытаться взобраться наверх и соорудить из плавающих вокруг обрывков сети, верёвки и паруса что-то вроде флага. Что-то, что будет видно издалека. Это могло бы повысить его шансы на спасение.

Или он только зря потратит время. Что ж, попытка не пытка. Авель принялся осторожно карабкаться вверх. С этой стороны оказалось больше опор, но и больше острых краёв, жаждавших его крови. Он медленно подбирался к вершине. Моря полнились подобными пустынными островами, но этот не походил на другие – Авель пришёл к выводу, что это лишь верхушка некоего гораздо более обширного основания, восставшего с морского дна. Однако он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь хоть раз упоминал о подобном нагромождении скал. Как далеко его унесло от родных вод? Сумеют ли его найти?..

Он преодолел примерно две трети пути до вершины, когда натолкнулся на пещеру.

Овальный зев был около пяти футов в высоту и трёх в ширину, с небольшим выступом спереди. Авель встал на выступ, заглянул в отверстие и ахнул: внутри было светло. Авель тут же вообразил себе сошедшего с ума морского отшельника, жгущего костёр из плавника, но затем смекнул, что в верхушке башни, вероятно, есть другие «окна», пропускающие солнечный свет. Вот только свет почему-то был зеленовато-жёлтым. Возможно, отражался от застойной воды?

Авель заполз в пещеру. Пол был шероховатым, но не таким острым как снаружи – будто истёрся. Через несколько шагов потолок пещеры резко пошёл вверх, и Авель смог выпрямиться во весь рост.

Авель прошёл вперёд и оказался в гроте – таком же большом, как главная комната в его старом доме. Мужчина нахмурился. Башня сужалась кверху, так откуда внутри столько места? Не иначе как он неверно прикинул диаметр. Или, возможно, одна из сторон башни была выпуклой.

Авель вошёл в грот и задрал голову. Он ожидал увидеть дыры в своде и небо, но увидел только потолок в светящихся жёлто-зелёным наростах. Некоторые были размером чуть меньше ладони, другие– больше груди. При ближайшем рассмотрении их можно было бы принять за морские звёзды, однако Авелю подумалось, что это какой-то неизвестный ему вид люминесцентных водорослей.

Вскоре его глаза привыкли к полумраку, и он разглядел куда более странные детали. По центру грота зияла большущая, около четырёх футов в поперечнике, дыра неопределённой глубины. Но куда больше Авеля заинтересовала дальняя часть грота.

То, что он поначалу принял за скальное образование, на деле оказалось отполированным чернокаменным столом или алтарём, причём достаточно большим, чтобы на нём мог уместиться человек. Над ним был высечен барельеф с изображением огромной семиконечной морской звезды. В центре её тела был круг, украшенный рядами направленных внутрь треугольников. Авелю это напомнило зубы миноги. Он знал, что у морских звёзд есть рты, но беззубые. Мужчина вздрогнул от отвращения, по коже пробежали мурашки. Что за безумный творец создал барельеф?

У основания морской звезды виднелись и другие рисунки, по нескольку с каждой стороны– человеческие коленопреклонённые фигуры с вытянутыми вверх руками. Авель нахмурился. Если это люди, то звезда должна была бы быть размером с… Нет, морских звёзд размером с кита не бывает. Или?.. Он покачал головой. Что за чудной народ оставил тут эти рисунки? Какому забытому богу они поклонялись?

В алтаре имелось продолговатое углубление, наполненное солёной, тёмной водой. Авель подался вперёд: ему почудилось, будто там что-то блеснуло. Он погрузил руку в обжигающе ледяную воду, удивляясь глубине. Внезапно пальцы нащупали нечто похожее на толстую цепочку.

Ожерелье! Из чистого золота!.. У Авеля пересохло во рту. Цепочка оказалась очень тяжёлой. Да эта штучка махом решит все его беды! Возможно, ему даже удастся выкупить дом или хотя бы арендовать. Оставалось лишь найти способ выбраться.