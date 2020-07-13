Читаем начало романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана

Тимоти Зан — один из самых плодовитых авторов во вселенной «Звёздные войны». Он писал во времена Расширенной вселенной, а теперь занимается книгами в новом каноне. Он когда-то придумал гранд-адмирала Трауна, который позднее перекочевал из книг «Трилогия Трауна» в мультсериал «Повстанцы» и новую трилогию. Теперь Зан работает над ещё одним циклом, который расскажет о Доминации чиссов. Роман «Траун: Доминация — Грядущий хаос» выходит уже 1 сентября. В начале июля отрывок из книги опубликовал официальный сайт «Звёздных войн», а потом его перевела Анастасия Бугреева (участница Гильдии архивистов Ana-Ana, занималась текстами книг для «Азбуки» и fanzon) для для паблика Star Wars: Niemand’s Shadowfeed. Теперь публикуем и у нас.

ПРОЛОГ

Нападение на Цсиллу, главную планету Доминации чиссов, было внезапным, вероломным и, несмотря на скоротечность, — довольно-таки напористым.

Три тяжёлых боевых корабля вышли из гиперпространства с разных направлений и устремились к планете, на полной мощности поливая оборонительные платформы и патрульные корабли сил обороны чиссов из спектральных лазеров. Те, в свою очередь, хоть и были застигнуты врасплох, начали отстреливаться меньше чем через минуту. Но к тому моменту вражеские корабли изменили траекторию, нацелившись на скопление огней на ледяной поверхности, которое выдавало расположение столичного города Чаплар. Лазеры не останавливались ни на секунду, а как только корабли вошли в зону поражения, тут же выпустили несколькими залпами ракеты.

Впрочем, в конечном итоге атака ни к чему не привела. Оборонительные платформы без труда перехватили ракеты, а патрульные корабли расправились с чужаками, распылив их на такие мелкие обломки, что выжить в них при входе в атмосферу было невозможно. Не прошло и пятнадцати минут, как с нападавшими было покончено.

«Угроза миновала», — мрачно подумал верховный генерал Ба’киф, шагая по центральному коридору к Куполе, в которой собирались синдики и прочие аристократы после того, как отсиделись в убежищах.

Настал черёд настоящего громоизвержения.

Да ещё какого! Члены Синдикуры, высшего органа управления Доминации, держали марку рассудительных и благородных правителей, отменно владеющих собой. В большинстве случаев, если не принимать во внимание неизбежные политические разногласия, такими они и являлись.

Но не сегодня. Синдикура собралась в полном составе, и после заседания у спикеров было запланировано закрытое совещание, в связи с чем, когда грянула сирена, в кабинетах, коридорах и переговорных оказалось полным-полно высокопоставленных аристократов Доминации. Убежища под Куполой были весьма вместительными и комфортабельными, однако вот уже несколько десятилетий на Цсиллу никто не покушался, поэтому Ба’киф сомневался, что кто-то из нынешних правителей бывал в этих бункерах.

Два часа вынужденного безделья в ожидании, не начнётся ли вторая волна нападения, плохо сказались на их душевном расположении, посему в том, что встретят его отнюдь не рассудительно и благородно, сомневаться не приходилось.

Он не ошибся.

— Лично я хочу знать, — заявил спикер семьи Усфа, как только верховный генерал закончил свой доклад, — что это за чужаки, которые возомнили, будто могут безнаказанно на нас напасть. Конкретика, генерал. Нам нужна конкретика.

— Боюсь, спикер, я ею не обладаю, — ответил Ба’киф.

— Почему? — настаивал собеседник. — Ведь после них остались обломки, правда? У вас есть записи датчиков, трупы и энергетические профили оружия. По всему этому, несомненно, можно опознать виновников.

— Доминация подверглась атаке, — тяжеловесно вставил спикер семейства Митт, как будто окружающие каким-то образом могли этого не заметить. — Нам нужно знать, кто навлёк на себя наказание подобной дерзостью.

— Да, — согласился представитель семьи Усфа, метнув сердитый взгляд на соседа по столу.

Ба’киф едва сдержал вздох. В былые времена перед лицом серьёзной внешней угрозы правящие семьи, отложив на время политические интриги, становились сплочённым монолитом. Генерал надеялся, что сегодняшнее происшествие подтолкнёт их к такому же единомыслию.

Как видно, не судьба. Семьи Усфа и Митт схлестнулись в весьма неоднозначном споре за недавно открытые месторождения на Тиартерре, и первый спикер был явно раздражён тем, что главный конкурент перехватил у него инициативу на этом собрании.

— Более того, — добавил он, осадив соперника горящим взглядом, — нам нужны гарантии, что у сил обороны есть нужные ресурсы, чтобы защитить чиссов от новых нападок неизвестного врага.

Лежащий на столе перед Ба’кифом инфоридер серии «квестис», мигнув индикатором, просигналил о поступлении нового сообщения. Приподняв устройство, генерал расположил его на ладони левой руки, а правой тем временем провёл по полосе прокрутки сбоку экрана.

— Для беспокойства о безопасности Синдикуры нет поводов, — сказал он. — Мне только что сообщили, что с Нейпорара для усиления сил обороны срочно направлены четыре дополнительных боевых корабля Флота экспансии.

Генерал незаметно поморщился. Молодые бойцы обоих полов, готовые отдать жизнь за родину. Почётное и благородное рвение… и расточительное самопожертвование, о чём прекрасно известно всем присутствующим в Куполе.

К счастью, сегодня, кажется, обошлось без жертв.

— А если враг нападёт на другие планеты Доминации? — спросил спикер семьи Усфа.

— На случай новых атак к соседним системам были отправлены другие корабли, — ответил Ба’киф.

— Кто-нибудь из них докладывал о нападениях или о появлении врага? — поинтересовался представитель семьи Кларр.

— Пока нет, спикер, — сказал генерал. — Насколько я могу судить, это был единичный инцидент.

Спикер семьи Оббик драматично усмехнулась.

— Очень сомнительно, генерал, — заметила она. — Вряд ли кому-то придёт в голову из озорства выставить против Доминации боевые корабли, а потом как ни в чём не бывало убраться восвояси. Кто-то замышляет против нас недоброе. Нужно найти и проучить этого неведомого врага.

Так продолжалось битый час: каждый представитель девяти правящих семей — и многие выходцы из великих семей, мечтавшие примкнуть к этой элите — считали своим долгом выразить «под протокол» свои возмущение и непреклонность.

По большому счёту, Ба’киф терял с ними время. К счастью, благодаря обширному армейскому опыту он научился слушать политиков вполуха, сосредотачивая другую половину сознания на собственных неотложных делах.

Спикеры и синдики хотели знать, кто напал на Доминацию, но их понесло не в ту сторону.

На самом деле следовало озадачиться вопросом не «кто?», а «зачем?».

Ибо спикер семьи Оббик была права: никто бы не стал нападать на Цсиллу ради забавы, тем более ценой потери трёх боевых кораблей, которая, как представлялось генералу, ничем не окупилась. Итак, враг либо крупно просчитался, либо получил нечто, не очевидное на первый взгляд.

Что же это могло бы быть?

Большинство членов Синдикуры явно полагало, что неудавшаяся атака была преддверием более продуманного удара, и как только они покончат с позёрством, то наверняка потребуют, чтобы силы обороны стянули корабли к центральным системам. Более того, с них станется и Флот экспансии отозвать с границ для укрепления тыла.

Неужели этого добивался враг: чтобы чиссы обратили взгляд внутрь своих владений, оставив окружение без внимания? В таком случае потакание требованиям Синдикуры сыграет ему на руку. С другой стороны, если синдики правы, и это на самом деле начало затяжной военной кампании, оставлять Флот экспансии на границах не менее рискованно. В любом случае, если они выберут неправильный вариант, к моменту, когда враг обозначит свои истинные намерения, исправлять ошибку будет уже поздно.

Раздумывая над этими версиями, в какой-то момент Ба’киф осознал, что имеется и третья: возможно, нападение было затеяно для того, чтобы отвлечь внимание и силы чиссов от угрозы — но не предстоящей, а уже свершившейся.

Что ж, этот вариант он мог проверить не сходя с места. Генерал незаметно набрал запрос в своём «квестисе».

Примерно к середине совещания, когда он уже отвечал аристократам лишь участливым хмыканьем, ответ нашёлся.

Скорее всего.

Вернувшись в свой кабинет, Ба’киф застал поджидавшего его там адъютанта.

— Вы его нашли? — спросил генерал.

— Да, сэр, — подтвердил подчинённый. — Он сейчас на Нейпораре, проходит последний курс физиотерапии после операции против пиратов вагаари.

Ба’киф нахмурился: операция, о которой шла речь, будучи успешной в военном смысле, в политическом оказалась полнейшим провалом. Даже спустя несколько месяцев многие аристократы были недовольны ее исходом.

— Когда он освободится?

— Когда вам будет угодно, сэр, — ответил адъютант. — Он сказал, что явится в ваше распоряжение по первому вызову.

— Хорошо. — Генерал проверил время: полчаса, чтобы привести «Вихрь» в лётную готовность, четыре часа на дорогу до Нейпорара, ещё полчаса — чтобы спуститься на челноке в медицинский центр Флота экспансии. — Скажите, что он должен быть готов через пять часов.

— Слушаюсь, сэр. — Офицер помедлил. — Отправить официальный приказ или вы поедете как частное лицо?

— Отправляйте. — Аристократы наверняка останутся недовольны этим его ходом — возможно, Синдикура даже затеет трибунал, чтобы снова отнимать у него время бессмысленными вопросами, — но Ба’киф решил строго придерживаться процедуры.

— Официальный приказ верховного генерала Ба’кифа, — продолжил он, невольно понижая голос до тембра, которым всегда сопровождал приказы и доклады. — Приготовить транспорт для меня и старшего капитана Митт’рау’нуруодо. Пункт назначения: Дайоя. Цель: обследование заброшенного корабля, обнаруженного два дня назад в пограничной системе.

— Слушаюсь, сэр, — выпалил помощник. Голосом он владел отменно, ничем не выдав личного отношения к прозвучавшему приказу. В конце концов, не только аристократы недолюбливали капитана Трауна.

Но в данный момент их мнение Ба’кифа не волновало. Он получил первую половину ответа на вопрос «зачем?».

И отправлялся за единственным офицером, который поможет найти вторую половину.