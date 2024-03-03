Читаем отрывок из романа Марии Рудневой «Похоронное бюро “Хэйзел и Смит”»

В марте в издательстве ЭКСМО выйдет новый роман нашего постоянного автора Марии Рудневой «Похоронное бюро “Хэйзел и Смит”» — детективное городское фэнтези в сеттинге Викторианской Англии. Мы публикуем отрывок из второй главы, в которой к главным героям приходит первый клиент… а с ним — и первый призрак.

Дориан Хэйзел и Валентайн Смит — не простые гробовщики. Они способны видеть призраков и говорить с ними.

Призраки — их клиенты.

Смерть — праздник, который принадлежит только покойному, поэтому его просьбы и желания должны быть исполнены!

Похоронное бюро “Хэйзел и Смит” предлагает огромный спектр услуг, бизнес набирает обороты, а в Лондоне тем временем происходит череда загадочных убийств…

ГЛУБОКИЙ ТРАУР

Миссис Беллоуз в самом деле стала нашей первой клиенткой. К нашей большой удаче, у нее оказался огромный круг знакомств по всему Лондону, и каждому, кто интересовался ее полу-трауром и необыкновенно деликатному переходу лиловых кружев на черной юбке, рассказывала о только что открывшемся похоронном бюро «Хэйзел и Смит».

Моя радость, возможно, была слишком наивной — Валентайн, когда я поделился восторгами по поводу того, как быстро новости о нас летят по городу благодаря миссис Беллоуз, только усмехнулся уголками губ.

— Мой милый Дориан, — ласково ответил он. — На то и был расчет.

Удивительно, но Валентайн никогда не относился ко мне покровительственно, даже если мне случалось делать или говорить откровенные, с его точки зрения, глупости.

Я это глубоко в нем ценил.

По рекомендациям миссис Беллоуз у нас уже появилась небольшая очередь из заказов платьев для полу-траура. Валентайн мотался между ателье и похоронным бюро, организовывая примерки и выбор ткани, пока не махнул рукой и не привез мистера Джонса в контору. Потом они долго о чем-то спорили, откупорив бутылку виски и склонившись над какими-то бумагами. Я не вникал в суть их переговоров, но по итогу Джонс подписал обязательство приезжать раз в неделю на «примерочный» день, а Валентайн должен был организовывать клиентов в аккуратную очередь.

Мне досталась честь этот список вести и отправлять каждый понедельник с посыльным к Джонсу.

И месяца не прошло, как наши полу-траурные платья украсили собой сумрачный ноябрьский Лондон. Мне стало казаться, что я вижу больше фиолетового вокруг. Возможно, это был обман зрения.

Но так или иначе, настоящих клиентов, желающих не только заказать платье, но и устроить похороны, у нас еще не было. И я уже готов был смириться с тем, что на самом деле мы станем просто траурным ателье — что может быть плохого в таком исходе, кроме чувства вечного разочарования? — как на нашем пороге появилась Лилиан Уайт.

Мертвая Лилиан Уайт.

И ее громоздкая, неповоротливая, с лицом, похожим на высохший апельсин, мать.

***

Миссис Уайт была из тех грозных женщин, чье появление на пороге не сулило ничего хорошего. Она несла свои необъятные размеры, обтянутые вдовьим шелком, так гордо и с таким достоинством, что, наверное, сама Королева сначала склонилась бы перед ней в реверансе, и только потом сообразила, что к чему.

Окружающая ее аура подавляла все вокруг. Я ощутил желание сползти с кресла и просить убежища под столом, но было поздно — ее острый взгляд уже заметил меня и пригвоздил к месту. Клянусь, я не мог пошевелиться, пока она грузно шла ко мне, величественно переставляя ноги, подобно африканскому элефанту.

Как назло, Валентайн пропадал на кухоньке, в очередной раз вымеряя идеальные пропорции виски в кофе за три часа до вечернего чая. Удручающая привычка, но тут я не мог ни составить ему компанию, ни уговорить его следовать моим путем. Сейчас же я пожалел об этом — потому что оставался в конторе один и вынужден был принять удар на себя.

— Вы владелец этой конторы? — пророкотала миссис Уайт (тогда я еще не знал ее имени), без приглашения опускаясь в кресло для посетителей.

Деревянный каркас жалобно всхлипнул, но выстоял.

— Добрый день, — я вежливо улыбнулся. — Да, я совладелец похоронного бюро «Хэйзел и Смит» Дориан Хэйзел. Чем я могу вам помочь?

Миссис Уайт извлекла из крохотной бархатной сумочки отбеленный до хрупкости батистовый платочек и прижала к сухим глазам.

— Мое имя Миранда Уайт. Я вдова адмирала Гилберта Уайта и до недавнего времени одна воспитывала нашу надежду, прекрасную нашу дочь… — она всхлипнула.

Я внутреннее присвистнул. Генерал Уайт погиб недавно на фронте — Вторая опиумная война ощутимо ударила по верхушке командования британского флота. Однако адмирал Уайт до этого уже успел заработать прекрасную репутацию и, как следствие, огромное состояние. Дочь миссис Уайт, должно быть, завидная невеста, если только…

Если только миссис Уайт явилась к нам не по ее поводу.

Краем глаза я уловил движение у дверей. Миссис Уайт отвлекла на себя все мое внимание, поэтому тихое колебание воздуха я поначалу попросту не заметил.

Мне пришлось сделать вид, что я тянусь за чернильницей, чтобы иметь возможность посмотреть прямо на призрака.

Юная девушка в строгом закрытом платье стояла у вешалки, сцепив руки в замок. На бледном ее лице читались скорбь и отчаяние.

Ее даже сложно было принять за призрак — сколько таких замученных, затравленных девиц ходят по улицам города? Но для живой девушки она слишком просвечивала — я отчетливо видел за ее спиной черный зонтик Валентайна с рукоятью в виде головы ворона. Но что впечатлило меня куда сильнее — вокруг ее шеи был затянут крепкий корабельный канат толщиной в мое предплечье. Длинный его конец вился кольцами на подоле платья, и был крепко привязан к здоровенному якорю.

Призрак встретился со мной глазами и молитвенно сложил руки у груди.

Я вздохнул.

Итак, надежда и радость семейства Уайт, судя по всему, покончила с собой.

Тем временем миссис Уайт справилась с рыданиями и продолжила:

— Наша прекрасная дочь Лилиан, чудесное, воспитанное дитя… Должна была обручиться с сыном адмирала Лоули. Но она… Я нашла ее повесившейся в ее собственной спальне! Вот скажите мне, мистер Хэйзел, чего ей не хватало, чтобы так опозорить мать?

Я оторопел от столь резкой смены риторики. Я уже было приготовился утешать вдову, которая в короткий срок потеряла и мужа, и дочь, и никак не был готов к тому, что ее глаза вместо горя наполнятся яростью.

— Теперь единственное, что мне остается — обеспечить ей такие похороны, чтобы о них говорил весь город! Вы ведь понимаете, мистер Хэйзел, что я не могу никому сказать, что это было самоубийство! Такой позор с фамилии не отмыть. Я и пришла именно к вам, потому что о вас ходят слухи как о гробовщиках нового поколения, быть может, вы еще не продались священникам с потрохами и сможете сохранить тайну смерти ради спокойствия бедной вдовы!

Миссис Уайт снова прослезилась. От смен ее настроения меня начало укачивать.

Я даже не заметил, как появился Валентайн. Судя по его виду, он давно и с удовольствием подслушивал происходящее, но на помощь мне не спешил.

— О, дорогая мисс Уайт, вам решительно не стоит ни о чем переживать! — он оперся бедром на стол и поставил стакан и бутылку виски прямо на мои бумаги. — Разрешите налить вам немного успокоительных шотландских капель. Они лечат раненую душу!

Миссис Уайт с подозрением на него посмотрела, но стакан приняла.

— Мистер Смит, я предполагаю? — осведомилась она.

— Прошу прощения, — Валентайн склонился в изящном поклоне. — Я забыл представиться. Валентайн Смит. Миссис Миранда Уайт, если не ошибаюсь? Как печально встретиться с вами в столь душераздирающий момент.

Мне показалось, что Валентайн сразу вызвал у миссис Уайт гораздо больше доверия, нежели я. По крайней мере, дальнейший диалог она вела больше с ним, чем со мной.

Заручившись нашим обещанием, что мы не раскроем священникам тайну смерти мисс Лилиан, она рассказала следующее.

После трагической гибели мужа жизнь миссис Уайт была сосредоточена исключительно вокруг благополучия ее дочери. Единственная наследница и надежда рода Уайт должна была выйти замуж на сына адмирала Лоули — человека прекрасной репутации и истинно британской внешности (на этом месте я заметил, что призрака передернуло — видимо, настолько прекрасным был этот Лоули-младший).

Обсуждение помолвки состоялось месяц назад. И миссис Уайт и миссис Лоули торопились поскорее скрепить сердца и руки детей узами брака. И, хотя миссис Уайт не называла прямо причину такой торопливости, я предположил, что у адмирала Лоули дела шли не очень хорошо в финансовом плане (до меня долетали слухи, что он сделал несколько роковых ошибок и едва не лишился поста), но зато были статус и уважение общества, а миссис Уайт готова была дать за Лилиан большое приданое.

— Понимаете, Лилиан очень беспомощная, — доверительным тоном говорила миссис Уайт после третьего стакана. — У нее только и было, что симпатичное личико, которое оно отчаянно уродовала, отказываясь пользоваться современными косметическими достижениями. Ее природный цвет лица слишком темный, я силой заставляла ее белиться каждое утро. А какая проблема была затянуть ее в корсет! Она постоянно порывалась ослабить шнуровку. Словом, не девица, а катастрофа. Одна радость, что Лоули-младший не слишком-то разборчив.

Валентайн сочувственно покивал и наполнил ее стакан снова. Я бросил на него осуждающий взгляд, но он словно бы не заметил.

— А еще Лилиан была совершенно лишена вкуса! Не умела одеваться, и все тут! Но тут уж я ей спуску не давала, — в голосе миссис Уайт зазвучали горделивые нотки. — Она у меня одевалось только в то, что я сама заказывала для нее у портних. Никакого своеволия! Достаточно уже того, что я разрешала ей читать.

Она брезгливо поморщилась.

— Знаете, эти книжки так развращают… — вздохнула она.

— Понимаю, понимаю, — кивнул Валентайн, словно соглашаясь с ней.

Однако от меня не укрылось, как он с жалостью посмотрел на призрака. Мне тоже было жаль мисс Лилиан. Если ее так третировали при жизни, не удивительно, что она выбрала смерть.

— А теперь вот! Она так меня подвела! — история миссис Уайт приближалась к драматичной развязке. — Повесилась прямо в собственной спальне, еще и простыню испортила…

Я снова посмотрел на призрака. На шее у Лилиан по-прежнему висел тяжелый морской канат.

— Простыню? — переспросил я.

— Да, она на простыне повесилась. Разодрала на полосы, как-то за люстру зацепила. Еще хорошо, что люстра не упала, она со времен Генриха VIII висит! Я бы не пережила, если бы она разбилась!

Сказано это было таким тоном, что любому стало бы ясно — люстра представляла для миссис Уайт ценность гораздо большую, нежели дочь.

— И вы пришли к нам, чтобы?… — начал Валентайн, подталкивая ее мысль в нужное русло.

Не выговориться же она к нам пришла, в самом деле!

— Я хочу, чтобы вы ее подготовили к похоронам как полагается! Конечно, мы положим ее в семейный склеп. Потому я и прошу, нет, я требую, чтобы ни единого подозрения на самоубийство не возникло!

— Конечно, мы же вам уже обещали, — сладко улыбнулся Валентайн, напомнив мне большую хищную кошку. — Позвольте, я покажу вам каталог?

— Каталог чего? — недоуменно моргнула миссис Уайт.

— Платьев! — Валентайн вскочил на ноги. — Дориан, принесите, пожалуйста. Нам же надо выбрать, в чем хоронить милейшую Лилиан.

Я готов был поспорить, что в этот момент он подмигнул бедному призраку.

Через минуту каталог оказался в руках у миссис Уайт, и она довольно быстро выбрала платье самого убогого устаревшего фасона, которое только смогла найти. Такие, наверное, носят только в диких деревнях Шотландии, но точно не в Лондоне. И вряд ли это платье понравилось бы самой Лилиан. Словно в подтверждение моих мыслей, призрак закрыл лицо руками.

— Я немедленно отправлю к портному посыльного, — заверил Валентайн. — Через сутки все будет готово. Пока давайте обсудим остальные условия…

Он и миссис Уайт углубились в приготовления к похоронам так, как будто выбирали лошадь для скачек. У миссис Уайт была хватка бульдога, а Валентайн скользил и лавировал, подталкивая миссис Уайт к решениям, которые были выгодны ему самому. Почему же он тогда не стал спорить с выбором платья?

В остальном набор услуг был обычным для погребения: услуги танатопрактика, чтобы создать иллюзию свежести на мертвом лице, много белых роз и обеспечение приватности на церемонии погребения. Со священником пообещала договориться сама миссис Уайт — видимо, знала, кому заплатить двойную цену за возможные риски.

Мы же, как и сказал Валентайн, оба не слишком жаловали церковников. Я последний раз посещал церковь в статусе прихожанина еще будучи в колледже, а глядя на Валентайна, сложно было предположить, что его нога хоть раз переступала церковный порог.

Миссис Уайт ушла от нас весьма довольная. Тело мисс Лилиан должны были доставить завтра утром для подготовки к погребению, и миссис Уайт вновь увидит его уже только в гробу.

— А вы задержитесь, моя дорогая, — едва слышно уронил Валентайн, проходя мимо призрака.

Мисс Лилиан кивнула. Пальцы ее крепко сжимали и выкручивали призрачную перчатку. Она заметно нервничала.

— Вы что-то сказали? — тут же отреагировало чуткое ухо миссис Уайт.

— Погода плохая, — широко улыбнулся Валентайн. — Не простудитесь!

— Меня, конечно, ждет дилижанс, — с достоинством отозвалась миссис Уайт. — Я еще не так низко пала, чтобы передвигаться по Лондону на своих двоих.

С этими словами она наконец-то удалилась.

А мы — и призрак — остались одни.