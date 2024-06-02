Читаем книгу: Яцек Дукай «Старость аксолотля»

В июне в серии «Звезды научной фантастики» выйдет новый сборник Яцека Дукая, автора бестселлеров «Иные песни» и «Идеальное несовершенство». В сборник войдут романы «Старость аксолотля», повести «Агерре в рассвете» и «Глаз чудовища» и рассказы «Школа и сердце мрака». Заглавный роман «Старость аксолотля» повествует о мире, в котором неизвестный космический организм убивает на Земле все живое, и лишь немногим людям, которые успевают оцифровать свой разум, удается выжить и положить начало обществу, которое живёт совсем по иным законам. Мы публикуем на сайте первую главу «Апо», в которой главные герои узнают, что им осталось жить около трёх часов.

Перед вами иные пространства, оживающие под пером Яцека Дукая. В одном из них нейтронная волна неизвестного происхождения убила на Земле все живое. Уцелели только те люди, которые успели оцифровать свой разум. Они живут в оставшихся сетях, в телах военных, промышленных и бытовых роботов и начинают строить новую цивилизацию. Но какой она будет теперь, когда человек освобожден от оков тела? В другом перед нами разворачивается головокружительная и предельно непривычная картина грядущего, в которой человечество благодаря людям, вступившим в симбиоз с инопланетным организмом, осваивает космические дали. И когда на другой планете исследователь погибает при загадочных обстоятельствах, эта, казалось бы, частная детективная история грозит кризисом всей нашей цивилизации. В третьем мы оказываемся в ретрофутуристическом будущем, где команда обыкновенного космического тягача сталкивается в поясе астероидов с чем-то немыслимым, то ли иным разумом, то ли чудовищным порождением чужой эволюции. Все это и многое другое ждет вас в сборнике небольших романов и повестей «Старость аксолотля», который завораживает пейзажами невероятной, странной красоты и уникальностью по-настоящему сложных, но притягательных миров.

Перевод с польского Кирилла Плешкова и Миланы Ковальковой.

Апо

В день апокалипсиса, до того как обрушились небеса, они всей компанией договорились пойти на обед в торговый центр, и Гжесь остался жив — если остался — лишь потому, что у соседки сверху раздолбанная стиральная машина разбила стену ванной, залила выдранную проводку, и полетели пробки по всему стояку.

Гжесь, со времен техникума считавшийся в доме мастером на все руки, застрял там до четырех, а потом предпочел поехать на работу, чтобы, несмотря на выходной, доделать оставшееся со вчерашнего дня.

В отделе IT, то есть в подвале, было прохладнее всего. Презик любил спуститься сюда после особо напряженного дня и выпить кофе со льдом, прижавшись виском к холодному корпусу серверного шкафа.

Войдя, Гжесь опустил на глаза черные очки. Презик приподнял левое веко.

— Не думай, будто я тебя не вижу.

— Это я вас не вижу, шеф,— он споткнулся о пучок кабелей.— Fuck!

— Ты вообще ничего не видишь. Ты что, с трубочистами подрался?

— Ха-ха.

— Иди умойся.

Гжесь в самом деле был весь в тавоте и прочей гидравлической смазке. Когда он вернулся из туалета, в серверной царило уже совершенно другое настроение: босс, засучив рукава, орал по-английски в мобильник, Ритка стучала по клавиатуре бокового терминала в темпе обезумевшего джазмена, а Боцек, Юзек и Татарин стояли, разинув рты, и таращились на мониторы с открытыми новостными каналами, польскими и мировыми.

— Что такое?

— Армагеддон, вашу мать,— выдохнула Ритка, не поднимая головы.

Никто ничего не хотел объяснять, всех будто оглушило. Гжесь зашел на gazeta.pl и прочитал написанный жирными красными буквами заголовок: КОНЕЦ ВСЕМУ?! НЕЙТРОННАЯ ВОЛНА В ВАРШАВЕ В 19:54. Затем gazeta.pl сменилась ошибкой 404.

— Что еще за «нейтронная волна»?

— Погугли, болван.

Все гуглили. Википедия зависла. На мировых сервисах он нашел объяснения для дилетантов: нейтронная бомба убивает с помощью так называемых быстрых нейтронов, а не самой ударной волны; здания и оборудование остаются нетронутыми, зато погибает органическая материя — что на данный момент выглядело наиболее четким диагнозом катастрофы.

В случае нейтронных бомб речь, однако, идет о небольшом радиусе действия и промежутке в несколько десятков часов от облучения до смерти. А тут людей поджаривало практически мгновенно, уличные камеры из азиатских мегаполисов показывали тысячи прохожих, скошенных почти на месте, аллеи трупов, над которыми лишь ветер нес рекламные листовки и мусор.

Татарин был по образованию физиком-ядерщиком, наверняка должен знать.

— Как такое вообще возможно?

— Невозможно! — простонал бледный Татарин.— Атмосфера гасит излучение.

— Не гасит.

— Должна! Даже при реакции синтеза, при энергии нейтронов в четырнадцать мега, лишь немногие из них дошли бы до поверхности Земли.

— Мега?

— Мегаэлектронвольт. Дальше уже релятивистские скорости, не знаю, с нейтронной звезды прилетело или еще откуда.

— То есть идет откуда-то сверху?

— Но, как сам видишь, не с Солнца.

Если бы вдруг Солнце так припекло, в Польше уже никого не осталось бы в живых. Она находилась в дневном полушарии, сейчас было шестнадцать часов сорок одна минута семнадцать секунд. Гжесь покрутил планету на флеш-симуляции «Би-би-си». Волна ударила от 123 градусов западной долготы до 57 восточной, примерно в плоскости эклиптики, и двигалась в соответствии с вращением Земли, то есть на запад. До гибели оставалось три часа тринадцать минут.

Разве что если волна до этого погаснет, столь же неожиданно и необъяснимо, как появилась.

Гжесь начал гуглить о шахтерах и экипажах подводных лодок. Не должны ли массы земли и воды защитить органическую материю? А может, он спутал нейтроны с нейтрино?

— Но они умирают не от облучения. Скорее в них как бы свернулся белок.

— Небесная микроволновка?

— Тогда точно так же должен плавиться пластик. Или нет?

— Кто-то вообще это измеряет?

— Автоматы. Нужно удаленно добраться до лабораторного оборудования за меридианом смерти, перехватить управление датчиками, скачать данные через спутники.

Все посмотрели на Ритку.

— Отвалите, господа,— вежливо попросила она, сгорбившись над клавиатурой.— Иначе мне не сосредоточиться.

Гжесь ощутил все признаки клинического раздвоения личности: через несколько часов он умрет, и вместе с тем смотрит на себя со стороны, будто на человечка из городка лего — ручка вверх, ручка вниз, головка вправо, посадить его, поставить, поменять кубики.

Он вышел из IT-отдела.

На верхних этажах царила совершенно иная атмосфера. Большинство сотрудников, еще не уехавших домой, столпились у экранов с новостями и комментировали ужасающие картины, прихлебывая кофе или пиво; самым заметным проявлением стресса здесь было нервное хихиканье старшей секретарши. Главный бухгалтер поспешно продавал акции азиатских компаний, а юридический отдел подсчитывал суммы компенсаций за разорванные вследствие массовой смерти клиентов и субподрядчиков контракты. Ну да, подумал Гжесь, всем же очевидно, что этот голливудский Армагеддон невозможен в реале.

На доске объявлений писали фломастером ставки, на каком меридиане остановится смертоносное излучение. Взяв из автомата «сникерс» и банку колы, Гжесь вернулся в подвалы IT — и тут же утратил всяческую надежду. Презик сидел по-турецки в углу возле мусорной корзины и отчаянно рыдал в смартфон. Боцек залогинился в свою ММО и со спринтерской скоростью мчался через безлюдные подземелья. «По крайней мере, пройду последний уровень». Татарин же заперся в туалете и издавал оттуда звуки родом из ужастика о пожирателях мозгов. Часы над дверью отсчитывали секунды. Было семнадцать часов восемнадцать минут.

Гжесь выпил колу, съел батончик — и сахар в крови вновь склеил воедино его сознание. Гжесь вернулся в реал.

Он позвонил Данке — занято. Позвонил брату — занято. Позвонил отцу — и в это мгновение заблокировалась мобильная сеть.

Юзек покачивался на пятках и бился головой о крышку кондиционера.

— Не верю не верю не верю.

Ритка закончила стучать по клавиатуре и теперь сидела молча, скрестив руки на груди, с лицом разочарованной ведьмы.

Гжесь присел рядом.

— Ну что?

— Идем напьемся.

— Что там у тебя?

— Я зашла на китайские спутники. Качаю данные прямо с «Го Цзя Хан Тянь Цзюй»*. — Вся Азия поджарилась, Азия и кусок Америки, прямой эфир с камер «Си-эн-эн» и «Аль-Джазиры». — Я хотела скачать сырые данные о дельте интенсивности излучения, по мере вращения Земли.

— И что с этой интенсивностью? Уменьшается?

— Она скачкообразно росла первые двенадцать секунд, а потом график плоский как стол.

— Что это, черт побери? Сверхновая?

— Сверхновая припекла бы на всех долготах. Anyway. Идем напьемся.

Она сидела, прикусив губу и все больше мрачнея. Гжесь толкнул ее локтем.

— Все будет хорошо.

— Что ты несешь?!

— Мы все погибнем в одну и ту же долю секунды,— прошептал он ей на ухо.

Она вздрогнула, будто он хлестнул ее бичом. И тут же вздохнула, моргнула, бледно улыбнулась — и успокоилась.

Они перешли в кухню заварить себе чай.

— Я знала, что нечто такое случится,— дуя в чашку, Ритка задумчиво поглядывала в угол между стеной и потолком.— Человечеству не может настолько везти, чтобы не получить в конце концов кувалдой по башке.

Закончился сахар. Гжесь поискал в шкафчике, за холодильником и под раковиной, наконец заглянул в кладовку.

— Видела?

— Что?

— Те ящики.

Он вытащил в коридор фирменные коробки, еще с пенопластовыми вставками внутри, будто подготовленные для отправки по рекламации. Под ними громоздились старые «энвидии» и «реалтеки».

— Шеф запихал.

InSoul3. На боках коробок, под логотипом производителя, виднелись улыбающиеся рожицы игроков, чьи хрустальные мозги взрывались фонтанами планет, спутников, звезд, галактик.

Гжесь и Ритка молча переглянулись.

То была одна из новейших фич для Xbox’ов и персоналок. Сперва она активно рекламировалась (в эту технологию вложили сотни миллионов), но вскоре начались протесты со стороны разнообразных религиозных, политических и медицинских движений, а также обществ защиты прав потребителей. В итоге компании, собиравшиеся заработать на приложениях и играх, пошли на попятную, и аппаратура по большей части лежала, никем не используемая. А потом в сеть утекли исходные коды, и любители начали дописывать разные странные неавторизованные модификации, в том числе функции mind copy & paste, предназначенные для генерации максимально достоверного поведения ботов-аватаров.

Фирма купила на распродаже самую дорогую промышленную версию, с приложениями для клиник и университетов, с наивысшей на тот момент разрешающей способностью сканирования. После очередной аферы с утечками к конкурентам Презик несколько месяцев носился с идеей использования IS3 как универсального детектора лжи. Потом вмешались юристы, и идея босса провалилась. Остались коробки с фирменно запечатанными комплектами, запихнутые грудой в угол подвала IT. Их постепенно выставляли на «Аллегро»**, откуда их вылавливали за полцены доморощенные искусники нейрософта***.

Гжесь разодрал пленку, достал комплекты. На голову надевалось нечто вроде резиновой шапочки, к компу же требовалось подключить несколько карт с выделенными процессорами, которые были толще новейших графиче- ских карт 3D; одни системы охлаждения весили по полкило.

Пока Гжесь со всем этим возился. Ритка читала инструкцию.

— Куча работы с конфигурацией. Он взглянул на часы.

— Успеешь?

Ритка пожала плечами.

— Запускай, и посмотрим.

Они выбрали машину Татарина, который к этому времени уже наверняка утопился в толчке. Гжесь залез под железо, переключая порты и проверяя кабели, а Ритка на своем терминале скачивала любительские приложения для InSoul3. Существовали целые форумы, википедии и категории торрентов, посвященные нейрософту. Тем временем скорость передачи падала с каждой минутой.

Через два часа конфигурация подошла к концу, диагностика дала зеленый свет ОЗУ и процессорам.

За ними наблюдал сидевший у стены Боцек, уже основательно обдолбавшийся марихуаной****.

— Я в это играл. Крутая штука.

Гжесь вылез из гущи вентиляторов и кабелей, отряхивая штаны.

— Это не игра, у нас есть читы для полного сканирования.

Боцек подошел к ним, покачал на пальце гарнитуру, еще пахнущую фабричной новизной; с шапочки сыпался тальк.

— Но это же просто игрушка, вы же понимаете, что всего никак не считать, то есть до каждого атома мозговой коры?

— А откуда ты знаешь, сколько надо считать? Может, как раз этого и хватит? С тем же успехом ты мог бы требовать сканирования кварков и струн.

Боцек глубже затянулся косяком.

— Хотите? — он пыхнул дымом.— «Кандагар Блад». В самый раз для апокалипсиса.

— Я не стану жечь себе нейроны в последний час.

— Что за травка!.. С таким позитивным настроем перед концом света на все насрать. Даже на него.

Речь шла о боссе, который кружил по зданию с таким отчаянием во взгляде, что даже самые истеричные, увидев его, застывали как вкопанные. Теперь он вернулся в IT. Развязав галстук, наматывал его на стиснутый кулак, туда и обратно, с такой силой, будто это был боксерский бандаж для схватки с Тайсоном.

Ритка и Гжесь бросили монету.

— Решка.

— Давай.

Ритка села за клавиатуру, Гжесь выбрал сканер IS3. Боцек угостил Презика превратившимся в микроскопический окурок косяком. Презик лишь сплюнул. У него трещали зубы и кости ладони.

Гжесь надел шапочку. Ритка откалибровала скан; Гжесь снял шапочку, и они снова проверили конфигурацию. Все так же зеленый.

— Оно сообщило тебе, сколько приблизительно времени займет полное сканирование?

— Черт его знает, этот аддон потом перехватывает управление и проводит повторные сканирования, пока не извлечет из твоей башки все, что ему требуется.

— А ты не можешь вывести среднее из истории прежних пользователей? Чтобы ты сама тоже успела скопироваться. Чье это творение?

— Студентов из Карабаха, команда «Уралочка». Хочешь почитать?

— Без гугл-переводчика? Спасибо.

На новостных экранах погибали Афины, уличные камеры у кафе и достопримечательностей показывали туристов, которые падали на мостовую, как от солнечного удара, под величественно-невозмутимыми руинами из камня и кирпича.

— А вы не хотите, шеф?

— Да на что мне ваши аватары, я и так тут сдохну!

— Но дух, дух переживет.

— Какой, блин, дух, сам ты дух, а ну, вали отсюда, это мои игрушки!

И Презик бросился к ним, намереваясь пинками прогнать из подвала.

Гжесь стукнул его по башке старым ультрабуком «Леново», и шеф рухнул без чувств.

— Компьютеры правят миром.

— True.

— Давай, Ритка.

Гжесь натянул шапочку, Ритка нажала ENTER, и понеслось.

* Китайское национальное космическое агентство, государственная организация, руководящая китайской космической программой.

** Польская платформа электронной коммерции (прим. пер.).



*** Категория программного обеспечения, предназначенного для устройств, работающих на нейтронных сетях в мозгу. Включает в себя различные приложения: медицинские (контроллеры для искусственных конечностей, зрительных и слуховых имплантатов и т. д.), развлекательные (управление аватарами в игре с помощью мысли и т. д.), лингвистические (считывание мыслей по графику мозговой активности), военные (например, для пилотов истребителей, управляющих машинами при перегрузках, не позволяющих двигать телом), уличные (для ведения телефонных разговоров посредством мыслей), для здорового образа жизни (генерирование цикла зависимости от желаемых действий и гашение цикла зависимости от нежелательных), вплоть до преступных (нейрохакинг).

**** Юридический статус марихуаны в Польше достиг уровня «квантового закона»: марихуана пребывает в суперпозиции легального и нелегального — ее можно иметь и употреблять, и одновременно ее нельзя иметь и употреблять.