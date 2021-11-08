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    #анонс #дайджест #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021

    8 ноября 2021
    08.11.2021
    3532
    5 минут на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 17

    Осень подходит к концу. На финал сезона издатели запланировали несколько ярких релизов. Особенно порадуются поклонники ориентального фэнтези, основанного на мифологии, истории и культуре народов Востока. Среди новинок ноября произведения Джо Аберкромби, Энди Вейера, Адама Нэвилла, Гарта Никса, а также несколько богато иллюстрированных артбуков и энциклопедий. По традиции рассказываем о самых любопытных книгах месяца.

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Энди Вейер «Проект „Аве Мария“»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 3

    Учитель Райланд Грейс приходит в себя на борту космического корабля. Поначалу он не помнит даже своего имени и понятия не имеет, как здесь оказался. Но постепенно до героя доходит, что цель его миссии — спасти человечество. 

    Что нас ждёт: самый последний роман 2021 года от автора «Марсианина», одновременно похожий и непохожий на него. 

    Роджер Леви «Платформа»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 2

    Земля стала непригодной для жизни, и человечество нашло новый дом в другой звёздной системе. Правда, излучение тамошней звезды вызывает практически у всех переселенцев разные болезни. Из-за многочисленных проблем люди увлекаются религией воскрешения, существующей в виде глобальной соцсети. Действие происходит на одной из планет, где есть Платформа — огромный комплекс, связанный с воскрешением…Что нас ждёт: внецикловый роман, в котором автор пытается проецировать на будущее многие проблемы современного общества. 

    Антология «Лучшая фантастика 2020»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021

    Актуальные моменты настоящего, попытки прогнозировать будущее, проблемы окружающей среды, опасности, исходящие от искусственного интеллекта и социальных сетей, апокалиптические мутанты и непостижимые инопланетяне… Всё это и многое другое отражается в рассказах признанных мастеров жанра Теда Чана, Питера Уоттса, Грега Игана, Кена Лю, Н. К. Джемисин, Элизабет Бир и многих не столь известных авторов. 

    Что нас ждёт: ежегодная антология НФ-рассказов, составленная редактором Джонатаном Стрэном. 

    Антология «Невидимые планеты. Новейшая китайская фантастика»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 1

    Антология современной китайской фантастики, составленная постоянным её популяризатором, американским фантастом китайского происхождения Кеном Лю. Среди авторов — уже известные западному читателю Лю Цысинь, Хао Цзинфан, Чэнь Цюфань и другие фантасты Поднебесной.

    Что нас ждёт: кроме рассказов в сборнике есть биографии авторов и несколько эссе об истории фантастической литературы КНР.

    ФЭНТЕЗИ

    Джо Аберкромби «Мудрость толпы»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 6

    Хаос революции охватил многие земли. Ветер перемен дует во все паруса. А толпа хочет навязать властителям свою сомнительную мудрость… Герои пытаются выжить в этой мясорубке, и далеко не каждому это удастся.

    Что нас ждёт: финальный роман трилогии «Эпоха безумия», который, похоже, свидетельствует, что в творчестве Аберкромби наступил кризис.

    Ф. Джели Кларк «Хозяева джиннов»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 7

    1912 год, Каир стал центром мира благодаря тому, что 40 лет назад колдун аль-Джахиз открыл портал между Землей и другим измерением Каф, где обитают джинны. Из-за этого магические существа проникли в мир людей, но те сумели подчинить себе пришельцев. И вот в Каире начинают твориться странные дела, угрожающие существующим порядкам. За расследование берется Фатима эль-Шаарави, чиновник Министерства алхимии и чародейства.

    Что нас ждёт: роман, повесть и рассказ из «Каирского цикла», динамичный фэнтези-детектив в экзотическом арабском антураже. 

    Андреа Стюарт «Дочь костяных осколков»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 4

    Дочь великого повелителя Империи Феникса принцесса Лин пытается спасти свой народ от великой опасности. Но из-за болезни у Лин появились проблемы с памятью, потому отец отказался обучать ее магии. И Лин решает сама в тайне овладеть волшебством, что может стоить ей жизни.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Тонущая империя», популярного в последнее время фэнтези с азиатскими мотивами.

    Аркадий Саульский «Красный Лотос»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 5

    Самурай Кентаро жаждет отомстить заклятому врагу. Но стоит ли это делать? Ведь главный герой — единственный, кто может спасти страну от нашествия варваров. Что важнее — личные чувства или общественное благо?


    Что нас ждёт: первый роман цикла ориентального фэнтези «Стальные Хроники», основанный на японской истории и культуре, от польского автора.

    МИСТИКА И ХОРРОР

    Адам Нэвилл «Пропавшая дочь»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 8

    2053 год, экологическая катастрофа поставила человечество на грань уничтожения. Происходит чудовищное падение нравов. У простого жителя Бирмингема похищают маленькую дочь. Через два года поисков он выходит на её след. Однако, чтобы спасти девочку, ее отцу нужно превратиться в монстра, жестокого и беспощадного. 

    Что нас ждёт: внецикловый роман, попытка известного мастера мистического ужаса сочинить кровавый детективный триллер в НФ-декорациях.

    Джо Р. Лансдейл «Дорога мертвеца. Руками гнева»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 10

    Преподобный Мерсер блуждает по просторам Дикого Запада. Потеряв семью, бродячий пастырь пытается обрести новый смысл жизни, сражаясь с разнообразной нечистью крестом и револьвером.

    Что нас ждёт: роман и рассказы из цикла «Преподобный Джебидайя Мерсер», а также схожие по тематике истории из сборника «Руками гнева».

    ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

    Гарт Никс «Леворукие книготорговцы Лондона»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 9

    1983 год, альтернативный Лондон, где существует магия. В столицу прибывает юная Сьюзен Аркшо. Она пытается разыскать своего отца, имея лишь смутные подсказки в виде библиотечного билета с его фамилией да серебряного портсигара с полустертым гербом. Поиски приводят Сьюзен в клан книготорговцев, которые охраняют мир от козней сверхъестественных созданий. 

    Что нас ждёт: внецикловый роман известного мастера подросткового фэнтези, лауреат австралийской премии «Ауреалис» 2020 года.

    Джун Ч. Л. Тан «Нефрит. Огонь. Золото»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 11

    Принц-изгой Алтан Он хочет взойти на престол и использует для этого девушку-сироту Ан, обладающую смертоносной магией. Взамен Ан требует информацию о своем происхождении. Невольные союзники отправляются на поиски мифических зверей феникса и дракона — они должны помочь принцу и колдунье. Однако цена может оказаться высока.

    Что нас ждёт: внецикловый роман, вышедший на английском буквально месяц назад. Это дебют американской писательницы родом из Сингапура, которая подражала столь любимому ей китайскому фэнтези в жанре сянься.

    Нина Трамунтани «Ярость воды»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 16

    В разделенном на части городе Тессарект обитают четыре народа — воды, огня, земли и воздуха. Межвидовые отношения под запретом, однако всякое случается. Результат подобной связи — девочка Киана, которую родители спрятали в мире людей. За ней охотятся старейшины народов воздуха и огня.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Город стихий» немецкой писательницы.

    Лиза Розенбеккер «Поцелуй музы»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 15

    В Литерсуме, Вселенной книжных миров, существуют девушки-музы, чей поцелуй способен сделать человека талантливым писателем. Крайне редко появляются антимузы, чье внимание, наоборот, отнимает идеи, существующие лишь в фантазии автора и еще не перенесенные на бумагу. Живущая в реальной вселенной Малоу Уинтерс — антимуза, и у нее есть доступ ко всем книжным мирам. Однажды Малоу стала подозреваемой в убийстве. Вместе с детективом из Скотланд-Ярда Крисом Лэнсбери она пытается разобраться в деле. Расследование ведется в реальном и вымышленном мире, и постепенно девушка начинает понимать — неладно что-то в книжном королевстве… 

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Литерсум», где немецкая писательница очевидно подражает книгам Джаспера Ффорде «Четверг Нонетот», но раскрывает тему в совершенно ином ключе.

     

    АРТБУКИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ

    Ксавье Долло «История научной фантастики в комиксах»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 14

    Великие фантасты Жюль Верн, Мэри Шелли, Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн, Говард Лавкрафт, Артур Кларк, путешествуя на своеобразной машине времени, расскажут о зарождении и развитии фантастики как жанра, а также о своем и чужом творчестве.

    Что нас ждёт: комикс французских авторов 2020 года, где в занимательный форме рассказана история фантастического жанра: от древности до наших дней.

    Дезирина Боскович «Потерянные сигналы. Тайная история фантастики»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 13

    Книга расскажет о некоторых событиях из истории фантастики и о её влиянии на современную массовую культуру — от кино и музыки до архитектуры и моды. Особое внимание уделено нереализованным фантастическим проектам вроде потерянного романа Жюля Верна или неснятой экранизации «Дюны» Алехандро Ходоровски. Издание содержит более 150 фотографий и 75 эссе, написанных Нилом Гейманом, Джеффом Вандермеером, Уильямом Гибсоном и другими авторами.


    Что нас ждёт: иллюстрированная история потерянных, непризнанных и незавершённых произведений научной фантастики и фэнтези.

    «Halo: Боевой флот. Иллюстрированная энциклопедия военных кораблей Halo»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 12

    На страницах этого альбома-справочника можно в деталях рассмотреть важнейшие элементы самых известных кораблей франшизы Halo: «Столп осени», «Бесконечность», «Тень намерения» и многие другие. Каждое судно представлено в разрезе и сопровождается справочной информацией.

    Что нас ждёт: официальный иллюстрированный гид по военным кораблям вселенной Halo.

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