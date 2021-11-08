Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021

Осень подходит к концу. На финал сезона издатели запланировали несколько ярких релизов. Особенно порадуются поклонники ориентального фэнтези, основанного на мифологии, истории и культуре народов Востока. Среди новинок ноября произведения Джо Аберкромби, Энди Вейера, Адама Нэвилла, Гарта Никса, а также несколько богато иллюстрированных артбуков и энциклопедий. По традиции рассказываем о самых любопытных книгах месяца.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Энди Вейер «Проект „Аве Мария“»

Учитель Райланд Грейс приходит в себя на борту космического корабля. Поначалу он не помнит даже своего имени и понятия не имеет, как здесь оказался. Но постепенно до героя доходит, что цель его миссии — спасти человечество.

Что нас ждёт: самый последний роман 2021 года от автора «Марсианина», одновременно похожий и непохожий на него.

Роджер Леви «Платформа»

Земля стала непригодной для жизни, и человечество нашло новый дом в другой звёздной системе. Правда, излучение тамошней звезды вызывает практически у всех переселенцев разные болезни. Из-за многочисленных проблем люди увлекаются религией воскрешения, существующей в виде глобальной соцсети. Действие происходит на одной из планет, где есть Платформа — огромный комплекс, связанный с воскрешением…Что нас ждёт: внецикловый роман, в котором автор пытается проецировать на будущее многие проблемы современного общества.

Антология «Лучшая фантастика 2020»

Актуальные моменты настоящего, попытки прогнозировать будущее, проблемы окружающей среды, опасности, исходящие от искусственного интеллекта и социальных сетей, апокалиптические мутанты и непостижимые инопланетяне… Всё это и многое другое отражается в рассказах признанных мастеров жанра Теда Чана, Питера Уоттса, Грега Игана, Кена Лю, Н. К. Джемисин, Элизабет Бир и многих не столь известных авторов.

Что нас ждёт: ежегодная антология НФ-рассказов, составленная редактором Джонатаном Стрэном.

Антология «Невидимые планеты. Новейшая китайская фантастика»

Антология современной китайской фантастики, составленная постоянным её популяризатором, американским фантастом китайского происхождения Кеном Лю. Среди авторов — уже известные западному читателю Лю Цысинь, Хао Цзинфан, Чэнь Цюфань и другие фантасты Поднебесной.

Что нас ждёт: кроме рассказов в сборнике есть биографии авторов и несколько эссе об истории фантастической литературы КНР.



ФЭНТЕЗИ

Джо Аберкромби «Мудрость толпы»

Хаос революции охватил многие земли. Ветер перемен дует во все паруса. А толпа хочет навязать властителям свою сомнительную мудрость… Герои пытаются выжить в этой мясорубке, и далеко не каждому это удастся.

Что нас ждёт: финальный роман трилогии «Эпоха безумия», который, похоже, свидетельствует, что в творчестве Аберкромби наступил кризис.

Ф. Джели Кларк «Хозяева джиннов»

1912 год, Каир стал центром мира благодаря тому, что 40 лет назад колдун аль-Джахиз открыл портал между Землей и другим измерением Каф, где обитают джинны. Из-за этого магические существа проникли в мир людей, но те сумели подчинить себе пришельцев. И вот в Каире начинают твориться странные дела, угрожающие существующим порядкам. За расследование берется Фатима эль-Шаарави, чиновник Министерства алхимии и чародейства.

Что нас ждёт: роман, повесть и рассказ из «Каирского цикла», динамичный фэнтези-детектив в экзотическом арабском антураже.

Андреа Стюарт «Дочь костяных осколков»

Дочь великого повелителя Империи Феникса принцесса Лин пытается спасти свой народ от великой опасности. Но из-за болезни у Лин появились проблемы с памятью, потому отец отказался обучать ее магии. И Лин решает сама в тайне овладеть волшебством, что может стоить ей жизни.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Тонущая империя», популярного в последнее время фэнтези с азиатскими мотивами.



Аркадий Саульский «Красный Лотос»

Самурай Кентаро жаждет отомстить заклятому врагу. Но стоит ли это делать? Ведь главный герой — единственный, кто может спасти страну от нашествия варваров. Что важнее — личные чувства или общественное благо?



Что нас ждёт: первый роман цикла ориентального фэнтези «Стальные Хроники», основанный на японской истории и культуре, от польского автора.



МИСТИКА И ХОРРОР

Адам Нэвилл «Пропавшая дочь»

2053 год, экологическая катастрофа поставила человечество на грань уничтожения. Происходит чудовищное падение нравов. У простого жителя Бирмингема похищают маленькую дочь. Через два года поисков он выходит на её след. Однако, чтобы спасти девочку, ее отцу нужно превратиться в монстра, жестокого и беспощадного.

Что нас ждёт: внецикловый роман, попытка известного мастера мистического ужаса сочинить кровавый детективный триллер в НФ-декорациях.

Джо Р. Лансдейл «Дорога мертвеца. Руками гнева»

Преподобный Мерсер блуждает по просторам Дикого Запада. Потеряв семью, бродячий пастырь пытается обрести новый смысл жизни, сражаясь с разнообразной нечистью крестом и револьвером.

Что нас ждёт: роман и рассказы из цикла «Преподобный Джебидайя Мерсер», а также схожие по тематике истории из сборника «Руками гнева».



ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Гарт Никс «Леворукие книготорговцы Лондона»

1983 год, альтернативный Лондон, где существует магия. В столицу прибывает юная Сьюзен Аркшо. Она пытается разыскать своего отца, имея лишь смутные подсказки в виде библиотечного билета с его фамилией да серебряного портсигара с полустертым гербом. Поиски приводят Сьюзен в клан книготорговцев, которые охраняют мир от козней сверхъестественных созданий.

Что нас ждёт: внецикловый роман известного мастера подросткового фэнтези, лауреат австралийской премии «Ауреалис» 2020 года.

Джун Ч. Л. Тан «Нефрит. Огонь. Золото»

Принц-изгой Алтан Он хочет взойти на престол и использует для этого девушку-сироту Ан, обладающую смертоносной магией. Взамен Ан требует информацию о своем происхождении. Невольные союзники отправляются на поиски мифических зверей феникса и дракона — они должны помочь принцу и колдунье. Однако цена может оказаться высока.

Что нас ждёт: внецикловый роман, вышедший на английском буквально месяц назад. Это дебют американской писательницы родом из Сингапура, которая подражала столь любимому ей китайскому фэнтези в жанре сянься.

Нина Трамунтани «Ярость воды»

В разделенном на части городе Тессарект обитают четыре народа — воды, огня, земли и воздуха. Межвидовые отношения под запретом, однако всякое случается. Результат подобной связи — девочка Киана, которую родители спрятали в мире людей. За ней охотятся старейшины народов воздуха и огня.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Город стихий» немецкой писательницы.

Лиза Розенбеккер «Поцелуй музы»

В Литерсуме, Вселенной книжных миров, существуют девушки-музы, чей поцелуй способен сделать человека талантливым писателем. Крайне редко появляются антимузы, чье внимание, наоборот, отнимает идеи, существующие лишь в фантазии автора и еще не перенесенные на бумагу. Живущая в реальной вселенной Малоу Уинтерс — антимуза, и у нее есть доступ ко всем книжным мирам. Однажды Малоу стала подозреваемой в убийстве. Вместе с детективом из Скотланд-Ярда Крисом Лэнсбери она пытается разобраться в деле. Расследование ведется в реальном и вымышленном мире, и постепенно девушка начинает понимать — неладно что-то в книжном королевстве…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Литерсум», где немецкая писательница очевидно подражает книгам Джаспера Ффорде «Четверг Нонетот», но раскрывает тему в совершенно ином ключе.



АРТБУКИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Ксавье Долло «История научной фантастики в комиксах»

Великие фантасты Жюль Верн, Мэри Шелли, Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн, Говард Лавкрафт, Артур Кларк, путешествуя на своеобразной машине времени, расскажут о зарождении и развитии фантастики как жанра, а также о своем и чужом творчестве.

Что нас ждёт: комикс французских авторов 2020 года, где в занимательный форме рассказана история фантастического жанра: от древности до наших дней.

Дезирина Боскович «Потерянные сигналы. Тайная история фантастики»

Книга расскажет о некоторых событиях из истории фантастики и о её влиянии на современную массовую культуру — от кино и музыки до архитектуры и моды. Особое внимание уделено нереализованным фантастическим проектам вроде потерянного романа Жюля Верна или неснятой экранизации «Дюны» Алехандро Ходоровски. Издание содержит более 150 фотографий и 75 эссе, написанных Нилом Гейманом, Джеффом Вандермеером, Уильямом Гибсоном и другими авторами.



Что нас ждёт: иллюстрированная история потерянных, непризнанных и незавершённых произведений научной фантастики и фэнтези.

«Halo: Боевой флот. Иллюстрированная энциклопедия военных кораблей Halo»

На страницах этого альбома-справочника можно в деталях рассмотреть важнейшие элементы самых известных кораблей франшизы Halo: «Столп осени», «Бесконечность», «Тень намерения» и многие другие. Каждое судно представлено в разрезе и сопровождается справочной информацией.

Что нас ждёт: официальный иллюстрированный гид по военным кораблям вселенной Halo.

