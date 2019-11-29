В новом выпуске «что почитать» — ещё одна занятная подборка для поклонников фантастики, на этот раз от АСТ. В 2020-м издательство собирается выпустить переиздание «Ведьмака» (с понятно какой обложкой) и немецкую научную фантастику про альтернативную историю времён Второй мировой (только у Германии уже есть интернет). В продажу недавно поступил неожиданный анатомический бестиарий.

Эрик Хадспет

«Воскреситель, или Анатомия фантастических существ»

Книга позиционируется как своего рода документальный сборник (естественно, вымышленный). Она рассказывает, с одной стороны, загадочную биографию доктора Спенсера Блэка. А с другой, описывает множество удивительных животных.

Филадельфия, конец 1870-х. Город газовых фонарей, мощеных улиц, конных экипажей — и родина вызывающего споры хирурга Спенсера Блэка. Обучаясь в престижной Филадельфийской медицинской академии, юный доктор Блэк, сын расхитителя могил, разработал необычную гипотезу: что, если самые знаменитые мифические существа — русалки, минотавры и сатиры — на самом деле эволюционные предки людей? «Воскреситель» — это две удивительные книги в одной. Первая — это вымышленная биография доктора Спенсера Блэка: от детства, проведенного за эксгумацией трупов, до обучения медицине, путешествий с карнавалами и, наконец, загадочного исчезновения в конце. Вторая книга — это главный труд его жизни — «Кодекс вымерших животных». Это «Анатомия Грея» для мифических существ — драконов, кентавров, пегасов, церберов, — каждое из которых представлено на тщательно детализированных анатомических иллюстрациях. Достаточно одного взгляда на эти рисунки, чтобы понять: это творение безумца. И «Воскреситель» — его история.



Книга поступила в продажу в ноябре. Твёрдая обложка, 192 страницы.

Читайте также Средневековый бестиарий, часть 1 «Крокодил — чудовище, которое горько плачет всегда после того, как съест человека». Нет, это не выдержка из юмористического сборника, это цитата из средневекового бестиария.

Андреас Эшбах

NSA

Издательство приобрело права на выпуск немецкого НФ-романа, вышедшего в прошлом году на языке оригинала (переводить тоже будут с немецкого). Книга — лауреат премии Курда Лассвица, вручаемую за лучший НФ-роман из Германии.

История XIX века повернулась совсем по-другому, когда Чарльз Бэббидж все-таки создал свою разностную машину, запустив новую технологическую революцию задолго до того, как это случилось в реальности. В результате, ХХ век стал выглядеть совсем по-иному. Веймар, 1942 год, идет Вторая Мировая война. Это нацистская Германия с соцсетями, мобильными телефонами, форумами и интернетом. Программистка Хелена Боденкамп, дочь знаменитого на всю Германию хирурга и евгеника, работает в УНБ, Управлении национальной безопасности, которое отслеживает онлайн-деятельность немецких граждан. Ее личная преданность режиму под воздействием личных обстоятельств начинает рушиться и параллельно она узнает, что ее начальник Ойген Леттке, сын героя Первой мировой войны, начинает использовать систему в собственных целях. Только ни он, ни она еще не подозревают, на что способны новые технологии в исторических условиях середины ХХ века, и насколько страшным может быть все то, к чему мы так привыкли сегодня.

Выход книги ожидается в 2020-м в редакции «Астрель-Спб» — без подробностей.

Перездания «Ведьмака»

Издательство также показало обложки переиздания книг по «Ведьмаку» Сапковского — с обложками, где показаны образы персонажей из сериала.