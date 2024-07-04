Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2024-го

Середина лета — пора отпусков и каникул. А значит, время развлекаться и отдыхать — в том числе читать книги. Издатели не подкачали — новинок в достатке, и некоторые из них очень даже. Выходит самый последний (но не совсем) «секретный» роман Брендона Сандерсона, на сей раз в жанре космического фэнтези, кибертриллер с социальным подтекстом Шамиля Идиатуллина, планетарный вестерн Нейтана Баллингруда, археологическая НФ Джеймса Хогана, пара сборников хоррора, продолжения циклов гримдарка и новые серии эпического фэнтези… О потенциально интересных книгах месяца расскажет наш регулярный дайджест.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Шамиль Идиатуллин «Бояться поздно»

Январь 2024 года. Шестеро молодых людей, мало знакомых друг с другом, приезжают на турбазу под Казанью, чтобы повеселиться и испытать бета-версию новой видеоигры.

Однако игра оборачивается кошмаром, и её участники гибнут один за другим. Причём все они попадают в петлю времени, где роковой день повторяется бесконечно. Что происходит?

Что нас ждёт: роман-шарада, специфическая версия «дня сурка» с уклоном в триллер, киберпанк и социальную драму от автора знаменитого молодёжного ужастика «Убыр».

Издательство, серия: «АСТ: Редакция Елены Шубиной» / «РЕШ: страшно интересно»

Джеймс Хоган «Звёзды в наследство»

Недалёкое будущее. Человечество активно осваивает Луну. И вдруг одна из экспедиций обнаруживает в лунной пещере труп человека в скафандре. Анализ показывает, что возраст останков — 50 тысяч лет! Но как такое возможно? Похоже, всю историю Земли придётся пересмотреть.

Что нас ждёт: начальный роман цикла «Гиганты» 1977 года. Дебют очень известного мастера НФ, который, увы, скончался в 2010-м.

Издательство: «Эксплорер Букс»

Нейтан Баллингруд «Странность»

В начале XX века человечество вышло за пределы Земли и колонизировало Марс. Однако связь с метрополией прервалась, и на Красной планете воцарилось беззаконие. Однажды на городок Нью-Галвестон нападает банда жестокого отморозка Сайласа Мундта, и юная Анабель Крисп идёт по следам преступников — чтобы отомстить и вернуть дорогую ей вещь…

Что нас ждёт: оригинальный гибрид вестерна и космооперы.

Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Иная фантастика»

ФЭНТЕЗИ



Брендон Сандерсон «Озарённый Солнцем»

Скиталец вынужден бесконечно странствовать по галактике, спасаясь от преследования наёмников из «Ночной бригады». Когда у беглеца заканчивается магическая энергия, он застревает на далёкой планете, где бушует гражданская война.

Что нас ждёт: технофэнтези из Космерской вселенной. С цветными иллюстрациями! А ещё четвёртый «секретный проект» Сандерсона — роман должен был стать последним в условном «секретном» цикле, но в прошлом году писатель анонсировал пятую книгу.

Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Замиль Ахтар «Эпоха Древних»

Священная война бросила в своё горнило четыре империи. Герои предыдущих книг столкнутся в смертельной битве, переживут кошмар кровавой чумы и откроют древние тайны. А ещё попытаются исправить былые ошибки, что, впрочем, приведёт лишь к увеличению горы трупов.

Что нас ждёт: третий роман цикла тёмного фэнтези «Стальные боги», основанного на истории арабского Средневековья.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Майкл Флетчер «Правда зеркала»

Воин Бедект был одержим кодексом чести. Но однажды он всё-таки его нарушил, и из-за этого мир оказался в опасности. Теперь Бедект хочет всё исправить, но для этого ему нужно уничтожить новоявленного бога. Кто сказал, что это легко? Особенно в там, где сумасшествие считается нормой…

Что нас ждёт: второй роман и два рассказа из гримдарк-цикла о мире, где безумие даёт сверхспособности.

Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Шедевры фэнтези»

Гурав Моханти «Сыны тьмы»

Республика Матуранн проигрывает войну с Империей Магадха. Лидеры Республики, Кришна и Сатьябхама, пытаются спасти страну любыми способами. Пиратская принцесса Мати, привыкшая решать все проблемы убийствами, жаждет исправиться, чтобы заключить выгодный политический брак. Гениальный Карна, надеясь проложить себе путь наверх, скрывает низкое происхождение. Искалеченный герой войны Шакуни находит новое призвание — шпионаж. И всё это происходит на фоне пророчества о Сыне Тьмы, который может погубить мир…

Что нас ждёт: первый роман цикла, где «Игра престолов» встречается с индийским эпосом «Махабхарата».

Издательство: «Эксмо: Fanzon» / «Главные новинки фэнтези и фантастики»

Карисса Бродбент «Змейка и крылья ночи»

Однажды король вампиров удочерил человеческую девочку-сироту по имени Орайя. Повзрослев, она решает принять участие в смертельно опасном турнире, победитель которого получает возможность воплотить в жизнь любое своё желание. Девушка хочет обрести силы, чтобы соответствовать приёмному отцу и, возможно, отыскать уцелевших членов семьи. А для победы ей необходимо объединиться с главным соперником.

Что нас ждёт: первая часть дилогии вампирского фэнтези «Короны Ниаксии».

Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «С. Дж. Маас. Новая фэнтези»

Теа Гуанзон «Ураганные войны»

Две страны сражаются много лет. Их главные ударные силы — владеющая магией света Таласин и наследный имперский принц Аларик, чья сила заключена в магии теней. Способности молодых людей могут погубить мир — или спасти его. Но какой путь выберут они сами?

Что нас ждёт: начальный роман одноимённой трилогии эпического фэнтези.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Хиты зарубежной эпической фэнтези»

МИСТИКА И ХОРРОР

Джон Лэнган «Сефира и другие предательства»

Супруги подбирают ящик, в котором находится существо из иного мира… Друзья договариваются с древним колдуном, но их желания приводят к неожиданным последствиям… Обманутая мошенником женщина сталкивается с монстром… Дальнобойщик, свернув не туда, встречает мифологическое чудовище… В своих произведениях Джон Лэнган мастерски сталкивает обыденную реальность со сверхъестественным.

Что нас ждёт: сборник 2017 года известного мастера хоррора — заглавная повесть и пять рассказов.

Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Мастера ужасов»

Роберт Эйкман «Тёмные проёмы. Тайные Дела»

Что скрывают картины экспрессионистов? Вероятно, их полотна служат вратами в другие миры. Или из другого мира. И то, что может выйти из картины, вам точно не понравится… Жизнь способна обрести иное значение после встречи с некой странностью… Венеция прекрасна, особенно во время карнавала. Однако у этого города есть изнанка — смертельно опасная и отвратительная… Человек должен отыскать смысл своего существования — иначе он может стать призраком, даже если ещё не умер… Красота — страшная сила! Причём настолько страшная, что безудержная погоня за ней способна превратить женщину в чудовище.

Что нас ждёт: два сборника известного автора хоррора, в каждом из которых по семь рассказов.

Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Легенды хоррора»

ПУБЛИЦИСТИКА

Лю Цысинь «Взгляд со звёзд»

Лю Цысинь прославился на весь мир спорным романом «Задача трёх тел» и его продолжениями. В своих статьях и эссе он рассказывает о китайской фантастике в прошлом и настоящем, размышляет о будущем в целом и о месте фантастического жанра в развитии человечества.

Что нас ждёт: сборник самого знаменитого китайского фантаста — публицистика, выходившая с начала XXI века.

Издательство: «Эксмо: Fanzon» / «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

