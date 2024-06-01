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    #книжные новинки #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2024-го

    1 июня 2024
    Борис Невский
    01.06.2024
    19195
    5 минут на чтение
    #книжные новинки #Что почитать

    Первый летний месяц порадует немалым числом новых книг, причём очень разнообразных. Тут и научная фантастика Роберта Сойера, Яцека Дукая, Паоло Бачигалупи, и фэнтези Джека Вэнса, Кена Лю, Уэсли Чу, и магреализм из России и Ирландии, и книги для юношества… О потенциально интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест.

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Роберт Сойер «Гоминиды»

    Два параллельных мира: первый для нас привычен, а во втором доминирующий вид — неандертальцы. Один из них, квантовый физик Понтер Боддит, попадает в нашу реальность и видит разницу между цивилизациями. Кажется, сравнение в пользу иномирцев, но это только кажется…

    Что нас ждёт: начальный роман трилогии социальной НФ «Неандертальский параллакс», лауреат премии Хьюго — 2003.

    Издательства: «Эксмо: Fanzon» / «Роберт Сойер. Образы будущего»

     

    Яцек Дукай «Старость аксолотля»

    Нейтронная волна неизвестного происхождения убивает на Земле всё живое — остаются лишь те, кто успел оцифровать свой разум… В будущем люди вступают в симбиоз с инопланетным организмом ради освоения дальнего космоса… Команда грузового звездолёта сталкивается в поясе астероидов с чем-то немыслимым…

    Что нас ждёт: сборник известного польского фантаста, куда вошёл небольшой заглавный роман, три повести и один рассказ.

    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Звёзды научной фантастики»

     

    Паоло Бачигалупи «Дети Морайбе»

    Группа разноплановых личностей вовлечена в борьбу за власть в крупнейшем городе Таиланда, ставшего новым центром Земли. Девушка внезапно начинает слышать голоса кракенов, убивших её отца. В мире, где вода в дефиците, её кража карается смертью. В антиутопичной Америке расцвёл новый феодализм, и с помощью биотехнологий людей легко могут превратить в игрушки богачей…

    Что нас ждёт: сборник, куда вошёл знаменитый роман «Заводная» и два десятка рассказов, половина из которых публикуются на русском впервые.

    Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики»

     

    Хью Хауи «Через пески»

    Цивилизация погребена под песками. В обществе выживших особую роль играют песчаные ныряльщики, такие как Палмер и его сестра Виктория. Однако остатки человечества оказываются под угрозой, когда группа гангстеров добывает из подземного бункера ядерное оружие.

    Что нас ждёт: второй роман цикла постапокалиптической НФ «Песчаные хроники».

    Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «The Big Book»

     

    Мер Лафферти «Станция Вечность»

    Будущее. Мэллори Виридиан живёт на космической станции «Вечность», где люди соседствуют с несколькими видами разумных инопланетян. Однажды на станции происходит загадочное убийство, которое может повлиять на взаимоотношения между расами.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Убийства в Мидсоларии», где космическая НФ сочетается с философской мистикой.

    Издательство: «Эксмо: Fanzon» / «Главные новинки фэнтези и фантастики»


    ФЭНТЕЗИ

    Кен Лю «Стена Бурь»

    После революции империя, на трон которой восходит один из лидеров восстания Куни Гару, процветает. Новый правитель действительно заботится о подданных. Однако сторонники поверженного императора Цзинду готовят мятеж, вокруг Куни плетутся интриги, связанные с престолонаследием, а в страну прибывают загадочные чужеземцы с севера, от которых непонятно чего ожидать.

    Что нас ждёт: второй роман цикла ориентального фэнтези «Династия Одуванчика».

    Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

     

    Джек Вэнс «Сад принцессы Сульдрун»

    Альтернативная средневековая Европа, архипелаг в Бискайском заливе, на островах которого находятся десять враждующих королевств. Правителя самого крупного из них, Лионесса, зовут Касмир, и он разжигает пламя интриг, чтобы подмять под себя весь архипелаг. Его дочь, принцесса Сульдрун, должна стать разменной монетой в этой игре, однако вовсе не желает мириться с судьбой.

    Что нас ждёт: первый роман трилогии «Лионесс» хотя его точнее будет назвать сборником историй о принцессе Сульдрун Доброй, её муже принце Эйласе Отважном и их сыне Друне Справедливом.

    Издательство: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

     

    Джим Батчер «Фурии Принцепса»

    Война с цивилизацией-роем ставит на грань выживания всех людей Карна. Центром сопротивления становится Алерская империя, которую теперь поддерживают даже заклятые враги, оборотни-канимы, чьи земли уже захватили насекомоподобные пришельцы. Бастард Тави ведёт союзников в битву, чтобы уничтожить царицу роя.

    Что нас ждёт: пятый и предпоследний роман фэнтезийной эпопеи «Кодекс Алеры».

    Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

     

    Уэсли Чу «Воин пяти Поднебесных. Судьба»

    Цзянь некогда считался Избранным Героем, который должен спасти мир. Вот только пророчество о нём было неверным. Потому парню нужно найти новое предназначение. И на этом пути ему предстоит встретить самых разных людей.

    Что нас ждёт: второй роман трилогии сянься (китайского фэнтези) «Воин пяти Поднебесных».

    Издательства, серия: «МИФ» / «Red Violet. Магия Азии»

     

    Ричард Суон «Тирания веры»

    Сэр Конрад Вольвальт, Правосудие Империи, отправляется в столицу, чтобы заручиться поддержкой правителя в борьбе с фанатичным священником Клавером. Однако сперва Конраду придётся отыскать похищенного императорского внука…

    Что нас ждёт: второй роман трилогии детективного фэнтези «Империя Волка».

    Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

     

    Сара Брукс «Территория чудовищ. Путеводитель для осторожных туристов»

    Альтернативный мир, конец XIX века. Между Москвой и Пекином лежат дикие земли, где водятся сонмы чудовищ. И единственный путь между великими городами — железная дорога, по которой идёт Транссибирский экспресс. В нынешнем рейсе услугами экспресса решают воспользоваться много странных личностей. И далеко не все из них доберутся до пункта назначения. Во всяком случае, живыми.

    Что нас ждёт: внецикловый триллер в стилистике стимпанка.

    Издательства: «Иностранка», «Азбука-Аттикус» / «Большой роман»

     

    Мосян Тунсю «Система „Спаси-Себя-Сам“ для главного злодея. Том 2»

    Попав внутрь популярного, но нелепого фэнтезийного веб-романа, Шэнь Цинцю изменил оригинальный сюжет. Последствия не заставили себя ждать, и теперь попаданец уже не может в точности предсказать, что его ожидает в будущем.

    Что нас ждёт: второй том комедийного фэнтези одного из самых популярных китайских авторов.

    Издательства, серия: «Эксмо» / «Хиты китайского фэнтези»

     

    Марина Тена Тена «Волки и боги»

    Богиня Селена создала оборотней для того, чтобы те оберегали её леса. Однако их расу вот уже несколько веков вытесняют люди. Двое оборотней, Сьерра и Нестор, отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти свой народ.

    Что нас ждёт: внецикловый роман одного из ведущих авторов испанского фэнтези и хоррора.

    Издательство, серия: «АСТ: NoSugar Books» / «NoSugar. Мифы»

     

    ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

    Каролина Роннефельдт «Квендель. Книга 1. Сумрачный лес»

    Квендели — мирный маленький народ, проживающий в Холмогорье. Они любят вкусно поесть, обожают покой и терпеть не могут всякие нелепые странности вроде путешествий и приключений (тьфу! тьфу!). Однако даже среди этого подобия хоббитов есть паршивая овца  самозваный картограф Бульрих Шаттенбарт, который бродит по Холмогорью, чтобы составить его подробное описание. Осталось исследовать только известный по мрачным легендам Сумрачный лес, и труд Бульриха будет завершён. Ох, напрасно беспокойный квендель полез куда не просят…

    Что нас ждёт: первый роман трилогии авантюрного фэнтези «Квендель» немецкой писательницы формально юношеский, но на деле предназначенный для любого возраста.

    Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Эпическая Фэнтези»

     

    Тони ДиТерлицци «Битва за УдивЛу»

    Мирный город Лакус разрушен, боевые роботы Кадма разоряют дома альционов. Зиа Девять скрывается в Блуждающем лесу, где её поджидает множество опасностей. Но как спасти охваченную огнём страну, если сложно даже разобраться, кому доверять?

    Что нас ждёт: финальный роман трилогии писателя и иллюстратора Тони ДиТерлицци, соавтора и художника знаменитого цикла «Спайдервик. Хроники».

    Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Детский кинобестселлер»

     

    МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

    Ирина Родионова «Душа для четверых»

    Этот мир похож на наш. За одним лишь исключением: некоторые люди способны принимать в себя память умерших.

    Четыре девушки регулярно имеют дело со смертью — они волонтёры, сохраняющие мысли тех, кто уже не с нами. Но у каждой из них есть своя жизнь… и своя драма. И всё же они снова и снова отвечают на вызов и отправляются проживать эхо чужих угасших жизней. Зачем?

    Что нас ждёт: психологическая драма с элементами мистики.

    Издательство: «РОСМЭН: Кислород»



    Иви Вудс «Затерянный книжный»

    На тихой улочке Дублина, между домами № 10 и № 12, находится неприметный книжный магазинчик. Настолько неприметный, что далеко не все способны его увидеть. Трое людей из разных времён, прошлого и настоящего, не только попали в загадочный книжный, но и нашли там свою судьбу…

    Что нас ждёт: роман ирландской писательницы, ставший большим хитом с тиражом в полмиллиона копий.

    Издательство, серия: «МИФ» / «Романы МИФ. Магия книжных страниц»

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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