Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2024-го

Первый летний месяц порадует немалым числом новых книг, причём очень разнообразных. Тут и научная фантастика Роберта Сойера, Яцека Дукая, Паоло Бачигалупи, и фэнтези Джека Вэнса, Кена Лю, Уэсли Чу, и магреализм из России и Ирландии, и книги для юношества… О потенциально интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Роберт Сойер «Гоминиды»

Два параллельных мира: первый для нас привычен, а во втором доминирующий вид — неандертальцы. Один из них, квантовый физик Понтер Боддит, попадает в нашу реальность и видит разницу между цивилизациями. Кажется, сравнение в пользу иномирцев, но это только кажется…

Что нас ждёт: начальный роман трилогии социальной НФ «Неандертальский параллакс», лауреат премии Хьюго — 2003.

Издательства: «Эксмо: Fanzon» / «Роберт Сойер. Образы будущего»

Яцек Дукай «Старость аксолотля»

Нейтронная волна неизвестного происхождения убивает на Земле всё живое — остаются лишь те, кто успел оцифровать свой разум… В будущем люди вступают в симбиоз с инопланетным организмом ради освоения дальнего космоса… Команда грузового звездолёта сталкивается в поясе астероидов с чем-то немыслимым…

Что нас ждёт: сборник известного польского фантаста, куда вошёл небольшой заглавный роман, три повести и один рассказ.

Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Звёзды научной фантастики»

Паоло Бачигалупи «Дети Морайбе»

Группа разноплановых личностей вовлечена в борьбу за власть в крупнейшем городе Таиланда, ставшего новым центром Земли. Девушка внезапно начинает слышать голоса кракенов, убивших её отца. В мире, где вода в дефиците, её кража карается смертью. В антиутопичной Америке расцвёл новый феодализм, и с помощью биотехнологий людей легко могут превратить в игрушки богачей…

Что нас ждёт: сборник, куда вошёл знаменитый роман «Заводная» и два десятка рассказов, половина из которых публикуются на русском впервые.

Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики»

Хью Хауи «Через пески»

Цивилизация погребена под песками. В обществе выживших особую роль играют песчаные ныряльщики, такие как Палмер и его сестра Виктория. Однако остатки человечества оказываются под угрозой, когда группа гангстеров добывает из подземного бункера ядерное оружие.

Что нас ждёт: второй роман цикла постапокалиптической НФ «Песчаные хроники».

Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «The Big Book»

Мер Лафферти «Станция Вечность»

Будущее. Мэллори Виридиан живёт на космической станции «Вечность», где люди соседствуют с несколькими видами разумных инопланетян. Однажды на станции происходит загадочное убийство, которое может повлиять на взаимоотношения между расами.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Убийства в Мидсоларии», где космическая НФ сочетается с философской мистикой.

Издательство: «Эксмо: Fanzon» / «Главные новинки фэнтези и фантастики»



ФЭНТЕЗИ

Кен Лю «Стена Бурь»

После революции империя, на трон которой восходит один из лидеров восстания Куни Гару, процветает. Новый правитель действительно заботится о подданных. Однако сторонники поверженного императора Цзинду готовят мятеж, вокруг Куни плетутся интриги, связанные с престолонаследием, а в страну прибывают загадочные чужеземцы с севера, от которых непонятно чего ожидать.

Что нас ждёт: второй роман цикла ориентального фэнтези «Династия Одуванчика».

Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Джек Вэнс «Сад принцессы Сульдрун»

Альтернативная средневековая Европа, архипелаг в Бискайском заливе, на островах которого находятся десять враждующих королевств. Правителя самого крупного из них, Лионесса, зовут Касмир, и он разжигает пламя интриг, чтобы подмять под себя весь архипелаг. Его дочь, принцесса Сульдрун, должна стать разменной монетой в этой игре, однако вовсе не желает мириться с судьбой.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Лионесс» — хотя его точнее будет назвать сборником историй о принцессе Сульдрун Доброй, её муже принце Эйласе Отважном и их сыне Друне Справедливом.

Издательство: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Джим Батчер «Фурии Принцепса»

Война с цивилизацией-роем ставит на грань выживания всех людей Карна. Центром сопротивления становится Алерская империя, которую теперь поддерживают даже заклятые враги, оборотни-канимы, чьи земли уже захватили насекомоподобные пришельцы. Бастард Тави ведёт союзников в битву, чтобы уничтожить царицу роя.

Что нас ждёт: пятый и предпоследний роман фэнтезийной эпопеи «Кодекс Алеры».

Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Уэсли Чу «Воин пяти Поднебесных. Судьба»

Цзянь некогда считался Избранным Героем, который должен спасти мир. Вот только пророчество о нём было неверным. Потому парню нужно найти новое предназначение. И на этом пути ему предстоит встретить самых разных людей.

Что нас ждёт: второй роман трилогии сянься (китайского фэнтези) «Воин пяти Поднебесных».

Издательства, серия: «МИФ» / «Red Violet. Магия Азии»

Ричард Суон «Тирания веры»

Сэр Конрад Вольвальт, Правосудие Империи, отправляется в столицу, чтобы заручиться поддержкой правителя в борьбе с фанатичным священником Клавером. Однако сперва Конраду придётся отыскать похищенного императорского внука…

Что нас ждёт: второй роман трилогии детективного фэнтези «Империя Волка».

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Сара Брукс «Территория чудовищ. Путеводитель для осторожных туристов»

Альтернативный мир, конец XIX века. Между Москвой и Пекином лежат дикие земли, где водятся сонмы чудовищ. И единственный путь между великими городами — железная дорога, по которой идёт Транссибирский экспресс. В нынешнем рейсе услугами экспресса решают воспользоваться много странных личностей. И далеко не все из них доберутся до пункта назначения. Во всяком случае, живыми.

Что нас ждёт: внецикловый триллер в стилистике стимпанка.

Издательства: «Иностранка», «Азбука-Аттикус» / «Большой роман»

Мосян Тунсю «Система „Спаси-Себя-Сам“ для главного злодея. Том 2»

Попав внутрь популярного, но нелепого фэнтезийного веб-романа, Шэнь Цинцю изменил оригинальный сюжет. Последствия не заставили себя ждать, и теперь попаданец уже не может в точности предсказать, что его ожидает в будущем.

Что нас ждёт: второй том комедийного фэнтези одного из самых популярных китайских авторов.

Издательства, серия: «Эксмо» / «Хиты китайского фэнтези»

Марина Тена Тена «Волки и боги»

Богиня Селена создала оборотней для того, чтобы те оберегали её леса. Однако их расу вот уже несколько веков вытесняют люди. Двое оборотней, Сьерра и Нестор, отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти свой народ.

Что нас ждёт: внецикловый роман одного из ведущих авторов испанского фэнтези и хоррора.

Издательство, серия: «АСТ: NoSugar Books» / «NoSugar. Мифы»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Каролина Роннефельдт «Квендель. Книга 1. Сумрачный лес»

Квендели — мирный маленький народ, проживающий в Холмогорье. Они любят вкусно поесть, обожают покой и терпеть не могут всякие нелепые странности вроде путешествий и приключений (тьфу! тьфу!). Однако даже среди этого подобия хоббитов есть паршивая овца — самозваный картограф Бульрих Шаттенбарт, который бродит по Холмогорью, чтобы составить его подробное описание. Осталось исследовать только известный по мрачным легендам Сумрачный лес, и труд Бульриха будет завершён. Ох, напрасно беспокойный квендель полез куда не просят…

Что нас ждёт: первый роман трилогии авантюрного фэнтези «Квендель» немецкой писательницы — формально юношеский, но на деле предназначенный для любого возраста.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Эпическая Фэнтези»

Тони ДиТерлицци «Битва за УдивЛу»

Мирный город Лакус разрушен, боевые роботы Кадма разоряют дома альционов. Зиа Девять скрывается в Блуждающем лесу, где её поджидает множество опасностей. Но как спасти охваченную огнём страну, если сложно даже разобраться, кому доверять?

Что нас ждёт: финальный роман трилогии писателя и иллюстратора Тони ДиТерлицци, соавтора и художника знаменитого цикла «Спайдервик. Хроники».

Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Детский кинобестселлер»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Ирина Родионова «Душа для четверых»

Этот мир похож на наш. За одним лишь исключением: некоторые люди способны принимать в себя память умерших.

Четыре девушки регулярно имеют дело со смертью — они волонтёры, сохраняющие мысли тех, кто уже не с нами. Но у каждой из них есть своя жизнь… и своя драма. И всё же они снова и снова отвечают на вызов и отправляются проживать эхо чужих угасших жизней. Зачем?

Что нас ждёт: психологическая драма с элементами мистики.

Издательство: «РОСМЭН: Кислород»





Иви Вудс «Затерянный книжный»

На тихой улочке Дублина, между домами № 10 и № 12, находится неприметный книжный магазинчик. Настолько неприметный, что далеко не все способны его увидеть. Трое людей из разных времён, прошлого и настоящего, не только попали в загадочный книжный, но и нашли там свою судьбу…

Что нас ждёт: роман ирландской писательницы, ставший большим хитом с тиражом в полмиллиона копий.

Издательство, серия: «МИФ» / «Романы МИФ. Магия книжных страниц»

