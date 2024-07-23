Что почитать? Реалистичные попаданцы… в фэнтези!

Мы вновь возвращаемся к нашим излюбленным баранам… в смысле к попаданцам, столь популярным у отечественных любителей фантастики. Ранее мы рассказывали о более-менее вменяемых исторических попаданцах, рождённых фантазией авторов зарубежных и отечественных. А также обсудили попаданцев нелепых и комичных. Сегодня мы поговорим о попаданцах реалистичных, причём тех, кто очутился в волшебных мирах.

Реализм в попаданческом фэнтези — насколько он вообще возможен? К реалистичным попаданиям в миры с магией можно отнести два варианта.

Первый вариант отличается определённым уровнем реалистичности событий, которые происходят с попаданцем. Человек из нашего мира каким-то образом переносится в мир, где существует волшебство. Никакой бог или сверхсущность ему не помогают. Никаких читов или сверхспособностей он не получает. Могущественных артефактов вроде меча-кладенца, которым одним махом сотню побивахом, тоже не наблюдается. Герой вынужден выживать исключительно благодаря своим способностям — вроде мозгов, знаний и навыков из обычной жизни. Причём он никакой не спецназовец, не супершпион и не великий гений. Понятное дело, что какие-то плюшки от автора герой наверняка получит, иначе быстро склеит ласты. Но всё очень умеренно и постепенно. Даже если вдруг протагонист обретает могущественный скилл, то, чтобы его освоить, приходится серьёзно раскинуть мозгами, пролить семь потов, а то и немало крови. В общем, сказка, но с множеством препятствий — никакого «по щучьему веленью, по моему хотенью».

Второй вариант реалистичности касается личности протагониста, точнее, его поведения, его внутреннего мира. Подавляющее число попаданцев, особенно отечественных, напоминают бездушных роботов. Схема практически идентична — герой переносится в другой мир и с места в карьер начинает приключаться. Семья, друзья, домашние животные, да даже недосмотренный сериал или воскресный финал чемпионата мира по футболу — всё забыто. Сразу, в момент. Никакой рефлексии, никакой тоски по утраченному миру. О, я попал? Круто! Вперёд! Как будто героя вытащили из хрустального гробика, где он спал крепким сном в ожидании грядущих подвигов.

Азиаты в своих исекаях разных сортов неспроста чаще всего используют две модели переноса. Герой либо погибает в нашем мире, перерождаясь в другом, — концы обрублены, возвращаться некуда. Либо он/она сиротинушка, к тому же асоциальный и с очень тяжёлой жизнью. То есть бездушная реакция попаданца нуждается в логичных причинах. Нашим же авторам недосуг заморачиваться объяснениями — нечего сопли жевать, пора мочить в сортире!

Потому реалистичность попаданца как раз в его реакции на перенос. Понятно, что часто ему с места в карьер надо подсуетиться, чтобы просто выжить. Но это вовсе не значит, что герой на досуге не тоскует, не впадает в депрессию, вспоминая потерянный мир и утраченных любимых. Не пытается понять, как бы вернуться обратно.

А ещё реалистичность внутреннего мира человека проявляется в его реакции на происходящее вокруг и на необычный сеттинг. Например, очень многие попаданцы с лёгкостью неимоверной убивают, причём безо всяких внутренних терзаний. Даже если в обычной жизни были школьниками или офисными служащими и убивали только в видеоиграх. Или они не испытывают никакого дискомфорта, попав в средневековый мир с чуждыми современному человеку нравами. А вот реалистичный попаданец на такие вещи реагирует совсем иначе — потому что автор даёт себе труд задуматься о том, что обычный человек почувствует, например, впервые вспоров кому-нибудь брюхо или прогулявшись по улицам средневекового города, жители которого привыкли выливать нечистоты прямо на головы прохожих. Или увидев, скажем, какой-нибудь милый местный обычай вроде сожжения человека на костре.

Именно о более-менее реалистичных попаданцах мы и расскажем. Тех, кто выживает в магическом мире без особых способностей. Или тех, кто, «попав», чувствует, мыслит и ведёт себя как нормальный человек, а не как бесчувственный кадавр.

Джоэль Розенберг «Спящий дракон» (1983)

Сюжет: шестеро студентов обожают играть в настольную RPG — текстовую, естественно (были же времена!). У каждого есть любимый прокачанный персонаж — воин, маг, гном, клирик, вор… И вот однажды вся шестёрка и случайно, на один раз примкнувшая к ним девушка внезапно переносятся в мир игры, в тела своих персонажей! Им нужно выполнить квест, только так они смогут вернуться обратно. Вот только реальный мир меча и магии — это вам не игра…

Впечатления: роман открывает целый цикл о приключениях героев (а потом даже их детей) — но наиболее реалистичен именно первый том. Потому что герои, обычные молодые люди, попав в фэнтези, ведут себя… ну как любые юнцы из благополучного общества, внезапно оказавшиеся в смертельной опасности у чёрта на куличках. Растерянность. Паника. Депрессия. И немного эйфория — ведь они получают облик, знания и навыки своих персонажей. Изломанный калека становится могучим гномом. Вечно сомневающийся юнец — крутым воином. И так далее. Впрочем, эйфория может сыграть злую шутку, ведь этот мир не игра. Здесь нельзя перезагрузиться и начать заново. Потому один из парней, заигравшись, погибает мучительной смертью в первой же передряге. Ситуация осложняется тем, что ребята, как становится ясно по ходу дела, вовсе не друзья. Они просто товарищи по развлечению, потому вполне могут яростно ссориться и испытывать неприязнь друг к другу. Хотя они вынуждены держаться вместе, иначе этот сказочный мир просто убьёт их…

Итог: цикл Розенберга стал одним из пионеров попаданческого портального фэнтези, да ещё с геймерским уклоном. Не все романы цикла одинаково хороши — в более поздних автор слишком благоволит своим персонажам. Но первый и, пожалуй, второй том насыщены множеством достоверных деталей — как в приключениях героев, так и в их переживаниях.

Гарри Тертлдав «Хроники пропавшего легиона» (1987)

Сюжет: 56 год до н. э., Галлия, которую пытается покорить Юлий Цезарь. Трибун Марк Амелий Скавр с тремя когортами своего легиона, сражаясь с галлами, внезапно переносится в другой мир, похожий на Землю времён Византийской империи. А ещё здесь существует магия. Чтобы выжить в незнакомом мире, Скавр и его легионеры вынуждены стать наёмниками на службе видесского императора…

Впечатления: Гарри Тертлдав — дипломированный историк, чья специализация как раз Византия. Неудивительно, что ему удалось убедительно нарисовать мир, который очень похож на реальный. И придумывать особо ничего не пришлось. Кроме византийцев тут есть аналоги персов, армян, турок-сельджуков. Кое у кого из персонажей даже есть исторические прототипы. Культура, традиции, обычаи, военная тактика, политические интриги — цикл (точнее, роман-эпопея в четырёх томах) вполне может послужить своеобразным пособием тем, кто интересуется жизнью Византии и её соседей раннего Средневековья.

Что до попаданцев-римлян, то их поведение подано достаточно реалистично. Все они — профессиональные солдаты, хорошо владеющие своим ремеслом. И их выбор вполне логичен: три когорты — это чуть более тысячи человек, с таким отрядом огромную империю не завоюешь. Ведь на стороне римлян лишь дисциплина и выучка. Да ещё Скавр может использовать неизвестные здесь тактические приёмы из практики как римлян, так и их противников вроде Ганнибала. Маловато для установления господства — потому решение встроиться в уже существующий порядок напрашивается.

Итог: в отличие от наших современников-попаданцев, Скавру и его легионерам особо привыкать к чужому миру не приходится. Ведь Рим поздней республики и псевдо-Византия раннего Средневековья во многом похожи — прежде всего, по ментальности. Потому успехи героев в чужом мире, быстро ставшем для них своим, выглядят вполне логичными. Тем более что и магия здесь, как правило, носит чисто утилитарный характер. А римские легионеры всякое видали!

Дэйв Дункан «Седьмой меч» (1989)

Сюжет: Уолтер (Уолли) Смит, инженер тридцати шести лет, укушенный клещом, умирает от энцефалита. Однако его разум переносится в другой мир, напоминающий Древнюю Азию, в тело великого воина Шонсу. И теперь Уолли-Шонсу предстоит выполнить волю Богини — победить колдунов, чья сила грозит поколебать сложившиеся устои…

Впечатления: на первый взгляд, трёхтомный роман-эпопея канадского писателя — типичное попаданчество в лучших (или худших, как посмотреть) традициях жанра. Современный человек ментально переносится в мир меча и магии по воле богов, получив от них задания и дары вроде знания языка, высокого статуса, воинского искусства и шикарного меча. И всё это в теле молодого и могучего красавца. Ну явные же клише! Однако есть существенные нюансы.

Так, знания и навыки, полученные Уолли, очень обрывочны. Да, он отлично фехтует и наизусть помнит местные воинские обряды, но в остальном — пустота. Всё нужно познавать методом проб и ошибок. И хотя Уолли почти с самого начала обретает верных спутников, он допускает множество ляпов — цивилизованному человеку из Америки конца XX века очень непросто освоиться в мире, где могут прирезать просто за косой взгляд. И ведь приходится убивать самому, и часто — навыки свирепого головореза Шонсу этому, конечно, помогают; но и мешают иногда, когда отголоски жестокой души прежнего владельца тела выходят из-под контроля.

А ещё боги постоянно подбрасывают Уолли всякие испытания, и практически без подсказок. И герою приходится преодолевать их именно благодаря знаниям и нравственным установкам из нашего мира.

Вообще, в романе, невзирая на приключения, интриги и сражения, коих в достатке, очень много внимания уделяется именно внутреннему миру героя. Потому что выполнить волю Богини (а она очень не очевидна) Уолли может лишь работая головой и сердцем. А для этого ему придётся победить не только спесивых воинов, высокомерных жрецов и коварных колдунов. Прежде всего Уолли придётся победить самого себя…

Итог: невзирая на некоторые шероховатости, этот роман (или трилогия) вполне можно считать жемчужиной фэнтези о реалистичном попаданце. Потому что даже сила как у Конана-варвара и божественный меч не принесут победы без логики, здравого смысла и… милосердия.

Марк Энтони «За гранью» (1998)

Сюжет: в маленьком городке Касл-Сити, затерянном в горах штата Колорадо, происходят странные события. В результате владелец местного салуна Трэвис Уайлдер и врач из Денвера Грейс Беккетт, каждый наособицу, переносятся в другой мир — Зею, где существует магия и монстры. Мир, где возрождается великое зло, способное захлестнуть даже Землю…

Впечатления: первый роман объёмного цикла, каждый том которого имеет законченный сюжет. Но именно начальная книга самая «попаданческая». Двое землян переносятся в магический мир и пытаются найти там своё место. Конечно, автор им помогает — так, у обоих есть врождённые способности к магии. Их нужно только развить, чем герои и занимаются, попутно спасая мир. В общем, шаблон. Потому за реалистичность здесь отвечают характеры героев.

Их реакция на происходящее достаточно адекватна. Главный достоверный момент — в готовности брать на себя ответственность. Человек, выросший в современном обществе (особенно американском), естественным образом нерешителен. Случись чего, он первым делом будет звать полицию, надеяться на спасателей, врачей, в общем, на общественную систему. Он так привык с рождения. Но в мире средневекового феодализма ничего этого нет. Потому героям приходится самим отвечать за свою жизнь. Конечно, автор им помогает, буквально с первых шагов подкинув надёжных товарищей. Но героям предстоит многое переосмыслить. Особенно трудно приходится Трэвису, который трусоват и нерешителен. Временами его бесконечные колебания откровенно бесят! Но ведь именно так всё и бывает. Кто сказал, что трусливый обыватель за считаные дни станет великим героем? Однако жизнь заставит. Стань героем или сдохни!

Итог: с одной стороны, несколько шаблонное попаданческое фэнтези. С другой — эти шаблоны во времена написания книги ещё таковыми не были. Впрочем, автор к своим героям жесток, временами даже слишком — бедолаги просто не вылезают из неприятностей! Зато постепенно они начинают понимать простую истину — чтобы выжить и победить, в первую очередь нужно рассчитывать только на себя!

Тэд Уильямс «Война цветов» (2003)

Сюжет: Тео Вильмос из Сан-Франциско — неудачник. Ему тридцать лет, он работает в цветочном магазине, поёт в захудалой рок-группе, подруга бросила, денег нет. Когда-то Тео подавал огромные надежды как музыкант, но не срослось. А тут ещё умирает мама… Парень утопает в депрессии, как вдруг в его жизни появляется прекрасная девушка. Правда, в полфута ростом, с манерами и лексиконом портового грузчика, да ещё по имени Кочерыжка. Зато она фея! И прибыла за Тео, чтобы отвести его в Эльфландию. Там живут настоящие эльфы — примерно три десятка разновидностей, и многие, говоря откровенно, те ещё злобные засранцы. Причём Тео, похоже, один из них…

Впечатления: роман Уильямса — можно сказать, образцовый фэнтезийный реализм, и не только попаданческий. И это невзирая на сказочный антураж эльфийского королевства (впрочем, порядком модернизированный) и «цветочные» имена его обитателей. Потому что и события книги (кстати, это внецикловый и полностью законченный роман), и её главный герой вполне укладываются в обычную жизнь. Эльфландия, невзирая на магию и экзотических обитателей, мало чем отличается от нашего мира. Богатые и сильные, бедные и слабые. И чем человек (пардон, эльф) богаче и сильнее, тем больше его алчность и амбициозность. Интриги ради денег, ради власти, ради тщеславия. Если сказка, то порядком мрачноватая. А герой… Реакция Тео на другой мир и свою роль в нём настолько реалистичная, что часто вызывает читательское раздражение. Иногда Тео легкомысленен до ужаса, иногда труслив, часто растерян. Самый обычный парень (точнее, необычный, но он и сам в это долго не верит) — с совершенно естественной реакцией на экзотический мир вокруг и происходящие с ним события. Не великий маг и не блистательный воин. Не Избранный. И именно ему придётся не только выжить и спасти Эльфландию, но и отыскать своё место в этом мире. Неизвестно, что сложнее…

Итог: роман, как всегда у Уильямса, очень неспешный, временами (особенно в начале) даже чересчур — поэтому любителям попаданчества, где приключаются «с места в карьер», пожалуй, может не зайти. Но тем, кто хотел бы представить себя на месте относительно нормального человека в ненормальных условиях — вполне. Кстати, приключений здесь тоже немало, просто до них нужно ещё дожить. Если мозги не вышибут по дороге…

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Вот и закончилось наше знакомство с очередной партией попаданцев. Естественно, это ещё не конец. И в следующий раз мы поговорим о самых оригинальных попаданцах. Будь то они сами или миры, в которых они оказались.