Звёздный замок. 1869: Покорение космоса. Комикс в духе Жюля Верна

1869-й год. Исследовательница Клэр Дюлак стремится открыть эфир — таинственный элемент, делающий возможным путешествия среди звёзд. Но экспедиция на воздушном шаре кончается трагедией — Клэр таинственно пропадает. Через год её муж, инженер Арчибальд, и сын Серафин получают анонимное письмо с обещанием рассказать о судьбе Клэр. Герои отправляются в Баварию в замок молодого монарха, мечтающего полететь к звёздам на эфирном двигателе. Вскоре Серафин с отцом оказываются в центре политической борьбы за тайну эфира.

Chateau des etoiles. 1869: La Conquête de l’espace Жанр: приключения, стимпанк

Художник и сценарист: Алекс Алис

Выход оригинала: 2014–2015

Издание на русском: «Манн, Иванов и Фербер», 2017

Рисованные истории и графические романы в стимпанк-сеттинге — довольно редкая штука. Помимо сравнительной исторической подкованности, они требуют от автора незаурядного художественного мастерства. «Звёздный замок» — хороший пример правильного стимпанка.

В первую очередь стоит сказать о графике. Акварель Алекса Алиса завораживает с первого взгляда на обложку и влюбляет в себя с первой страницы. Графические романы художников такого уровня нужно не читать — их нужно смотреть. Детализация, цвета, проработка механизмов, техники и костюмов XIX века— всё выполнено на высоте. Пастельные оттенки и карандашный контур хорошо передают романтическую атмосферу стимпанка.

Можно долго спорить об определениях, но «Звёздный замок» — именно качественный стимпанк в духе альтернативной истории. Автор элегантно перерабатывает реальный исторический период и дополняет его подходящими деталями. Он не идёт по простому пути — запихнуть всех дам в корсеты, выдать джентльменам гогглы и сказать: «Так надо!» Стимпанк-мир изображён на совесть, хоть зачастую и крупными мазками.

Сюжет «Звёздного замка» похож на сценарии старых приключенческих фильмов — в хорошем смысле. Такая история могла бы выйти из-под пера Жюля Верна или родиться у аниматоров студии Ghibli. Здесь нет долгих экспозиций, повествование несётся вперёд на всех парах, и читателю остаётся только держаться за шляпу на крутых поворотах. «Звёздный замок» — роман для детей и юношества, поэтому в центре событий неизменно оказываются дети. Но в этом нет наигранности, автор честно и логично объясняет, почему взрослым никак не обойтись без помощи юных героев.

Полутонам в характерах, по крайней мере в первом томе, не нашлось места. Мальчик Серафин и его компаньоны — добрые и отважные, король Людвиг — загадочный и драматичный, злодеи — злодейские. Но эта наивность — один из главных плюсов книги. Ведь неважно, десять тебе лет или тридцать, в глубине души всем нам хочется захватывающих авантюр в компании верных друзей, опасных погонь и хэппи-эндов. Экзистенциальные материи оставим другим произведениям.

Отдельно хочется похвалить издание. Качественно локализовать любой комикс, особенно BD, в принципе непростая задача. Но издательству МИФ это удалось. Прекрасный перевод, кропотливо подобранный шрифт, обложка с золотым тиснением могут сделать честь любой книжной коллекции. Единственный минус «Звёздного замка» — первый том проглатывается за полчаса, обрывается на «самом интересном месте» и оставляет в томительном ожидании второй книги. Детям такой формат, возможно, в самый раз, а вот взрослому любителю комиксов хотелось бы получить хотя бы два тома серии под одной обложкой.

Итог: Практически эталонный образец стимпанк-комикса и отличная юношеская фантастика.