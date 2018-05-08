«Чудо-женщина» Аззарелло: новые комиксы на русском

Wonder Woman. Vol 1-6
Жанр: супергеройское фэнтези
Сценарист: Брайан Аззарелло
Художник: Клиф Чан
Выход оригинала: 2012
Издательство: «Азбука-Аттикус», 2017–2018
История Чудо-женщины неразрывно связана с древнегреческими мифами — как-никак, она принцесса амазонок, и ей доводилось сражаться с богами вроде Ареса. Но сценаристы комиксов о Диане обычно использовали античные легенды лишь постольку-поскольку. Куда серьёзнее к ним подошёл Брайан Аззарелло, когда ему доверили заняться серией о Чудо-женщине в рамках проекта The New 52, ставшего своего рода перезапуском комиксной вселенной DC.
Большинство серий The New 52 создавались с таким расчётом, чтобы их можно было читать в отрыве от предшествующих и параллельных сюжетов. Такой стала и «Чудо-женщина» Аззарелло, где рассказана самостоятельная история. Причём весьма необычная — в духе не столько супергероики, сколько городского фэнтези вроде «Архивов Дрездена» или «Американских богов».
Аззарелло как никогда глубоко погружает Диану в дела олимпийцев. Зевс оставил трон, а смертная женщина вынашивает его дитя, которому предначертана особая судьба. Среди богов царит переполох — кто-то метит на престол, другие сводят давние счёты, третьи просто стараются уцелеть в этом хаосе. А жена Зевса Гера, вечная жертва его супружеской неверности, пылает жаждой мщения и стремится перебить незаконных отпрысков Зевса. Встав на защиту сводного братика, Чудо-женщина втягивается в разборки греческого пантеона.
Так начинаются, пожалуй, самые интересные приключения Дианы. Каких только испытаний не подготовил Аззарелло героине! Ей предстоят и схватки с богами и полубогами, и свадебная церемония в загробном мире, и знакомство с мужчинами — отпрысками амазонок, и даже превращение в одного из олимпийских богов…
Читая три тома «Чудо-женщины», порой забываешь, что они входят во вселенную DC, настолько самобытную историю создал Аззарелло. Это отличное городское фэнтези о богах и полубогах, выясняющих отношения в современном мире. Сценаристу великолепно удались образы богов и их отпрысков — как переосмысленных олимпийцев вроде Геры или Ареса, так и персонажей, созданных самим Аззарелло: выразительные, порой удивляющие и неизменно запоминающиеся.
На динамичный, полный неожиданностей сюжет нанизано множество великолепных эпизодов. Есть тут и эпические схватки — как столкновение Дианы с Посейдоном. И комичные зарисовки о жизни богов в современном мире — например, когда Гере приходится узнать, каково быть смертной. И, конечно, словесные баталии олимпийцев, для которых, как для опытных игроков в престолы, язык порой служит более убийственным оружием, чем клинок или магия.
Правда, время от времени автор всё же напоминает, что комикс входит во вселенную DC. Иногда это уместно — так, между делом Аззарелло изобретательно даёт новую трактовку происхождения Дианы. А порой не очень: когда в события вмешиваются герои из космоса, это выглядит откровенно чужеродным.
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- Опора на греческую мифологию
- Напряжённый сюжет
- Самодостаточность
- Появление героев из космоса
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