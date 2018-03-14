Новый фильм Marvel «Чёрная Пантера» собрал массу положительных отзывов в прессе, некоторые критики даже называют его лучшей частью киновселенной. Это, пожалуй, преувеличение, но появление «Черной Пантеры» точно не прошло незамеченным.

Любителям Marvel в России повезло вдвойне: почти одновременно с фильмом в продаже появилось первое русское издание комикса «Черная Пантера. Народ под нашими ногами». До этого российские издатели не баловали нас историями об этом супергерое. А теперь у нас есть возможность познакомиться сразу с двумя версиями: от режиссёра Райана Куглера и Та-Нахаси Коатса, публициста и лауреата Национальной книжной премии. А потом сравнить и выбрать, что лучше — или решить, что обе версии хороши.

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Сначала о сходстве. И комикс, и фильм поднимают вопросы, которых жанр супергероики касается редко. Здесь супергерой — правитель страны, и он должен заботиться не только о борьбе со злом, но также нести ответственность за свою родину, Ваканду. И это куда сложнее, чем побеждать монстров и злодеев. Ваканда обладает запасами ценного металла вибраниума и самыми продвинутыми технологиями, которые она скрывает от всего мира. Лакомый кусок для тех, кто хочет обернуть прогресс во вред человечеству. Т’Чалла, правитель Ваканды, учится понимать, что нельзя заставить тысячи людей поступать так, как нужно тебе. Даже если они идут в неверную сторону, а то и к гибели.

И фильм, и комикс показывают не только экшен, но и политические интриги, национальные конфликты и судьбу целого народа в большом и жестоком мире. Здесь люди ни в коем случае не фон. Они — главный компонент сюжета, одновременно и препятствие для Черной Пантеры, и его внутренняя движущая сила. Главный герой, по сути, не Т’Чалла, а народ Ваканды, умеющий выстоять в суровом водовороте истории.

И фильм, и комикс пронизаны атмосферой Африки. Традиции, пронесённые сквозь века, узор танца и хоровой напев — всё это делает повествование живым и очень ярким. И там, и там нет однозначных ответов, кто добрый, а кто злой. Друзья могут предать и стать врагами, а те, кого ты опасался, протянут руку помощи в трудную минуту.

Но между фильмом и комиксом есть и существенные различия. Кино кажется более цельным, а его конфликт — более простым. Мы видим историю становления правителя, у которого большая часть проблем связана не с внешним миром, а со скелетами в семейном шкафу. В начале фильма Т’Чалла еще не управляет Вакандой: он получает право стать царем в ходе поединка с другим претендентом и лишь потом осознает, насколько тяжело бремя власти. Далее ошибки его отца в прошлом приводят к бунту в настоящем. Задача Т’Чаллы — победить в локальной битве до того, как конфликт перерастет в мировой.

А вот в начале комикса Пантера оказывается в куда более сложной ситуации. Он уже король, но страна охвачена войной, часть подданных отвернулась от него, верные стражи взбунтовались, и нужно нырять в гущу событий, очертя голову. Если в фильме рядом с Т’Чаллой всегда была его сестра, на которую можно опереться и которой можно доверять, то в комиксе герой этого лишен. Нет времени размышлять. Надо действовать. А ведь настоящий правитель обязан обдумывать свои поступки… В общем, Черная Пантера из комикса изначально втянут в более острые конфликты, чем его киноверсия. А для любопытного читателя в русское издание вошли дополнительные материалы, которые позволяют сложить более полное впечатление об этом супергерое и Ваканде.

Еще стоит упомянуть о визуальных образах. В комиксе очень красиво показана трансформация Т’Чаллы в Чёрную пантеру. В фильме его преображение происходит очень быстро, и на нём не акцентируют внимания, а вот на страницах книги его можно в подробностях рассмотреть.

Как видите, фильм и комикс похожи идеями и атмосферой, но рассказывают разные истории. Поэтому можно смело знакомиться с ними в любом порядке. Если вам нравятся более сложные сюжеты для вдумчивого изучения, то сначала берите комикс. А если хочется лишний раз посмеяться над хорошими шутками и полюбоваться экшеном — обратите внимание на фильм. В любом случае скучно не будет!