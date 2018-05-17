Привет, ребятки. Вы ведь знаете, кто я? Нет, не Человек-паук! Кто это сказал? Эй, эй, ты куда?

Ладно, для людей вроде того парня, который убежал, я всё-таки представлюсь.

Я — Дэдпул, а Дэдпул — это я.

Самый болтливый, несносный и обаятельный тип во вселенной Marvel — к вашим услугам. Конечно, если хорошенько заплатите!

Конечно, они знают.

Все тебя знают, детка.

А вот эти подлизы в рамочках — тоже я. Точнее, мои внутренние голоса. Иногда совершенно невыносимые.

Я всё слышу.

Историю героев обычно рассказывают с самого детства. Но, если честно, у меня в башке творится такой кавардак, что я не могу сказать наверняка, кем были мои родители и живы ли они вообще. Если бы в один ужасный день ко мне пришёл Дарт Вейдер и сказал: «Уэйд Уилсон, я твой отец!», я бы не удивился.

Да, меня зовут Уэйд Уилсон. По крайней мере, все так считают. Даже я — хотя я ни в чём до конца не уверен. Ну, разве что в том, что у меня шикарная задница.

Всё самое интересное в моей жизни началось, когда я заболел раком. Редкая пакость, кстати, никому не советую. Медленная мучительная смерть меня не прельщала, и я стал подопытным кроликом в проекте «Оружия Икс» — надеялся, что они меня вылечат и превратят во второго Росомаху, только ещё брутальнее. Но что-то пошло не так.

Никто не может быть брутальнее Росомахи.

Про это даже статья есть.

В итоге я стал почти бессмертным. Даже если вырвать у меня сердце, засунуть его в утку, утку — в зайца, зайца в жопу и так далее (я слышал, русские сказочные герои те ещё затейники — и заметьте, я не стал шутить про яйцо!), я всё равно рано или поздно регенерирую. Беда в том, что раковые клетки регенерирует вместе со мной — и из-за этого моя внешность слегка пострадала. Как бы это описать… Ну, представьте, что Фредди Крюгеру ляпнули на башку яичницу. А хотя зачем представлять, тут же есть моё прекрасное селфи!

Дэдпул в комиксах: Классная, обалденная, невероятно крутая статья обо мне! 5

Ну как вам зрелище, хе-хе?
Хотя я всё равно симпотнее, чем та баба из «Сумерек».

К тому же у меня появилось ещё несколько приятных бонусов вдобавок к без-пяти-минут-бессмертию. Например, на меня не действует почти никакая химическая дрянь. Когда в следующий раз будете мучаться похмельем, поймёте, насколько это круто! А в голове у меня творится такой хаос, что телепаты вроде Эммы Фрост скорее свихнутся, чем прочтут мои мысли. Правда, на уме у меня обычно одна порнуха, так что могли бы пару раз передёрнуть во время сеанса телепатии.

В общем, я не из тех, кто распускает нюни. Я добыл себе обтягивающий чёрно-красный костюмчик и стал наёмником Дэдпулом. Ваши локализаторы ещё не успели перевести моё имя? Слава Трубкозубу Серебасу!

Дэдпул в комиксах: Классная, обалденная, невероятно крутая статья обо мне! 9

Но дамочки от меня всё равно без ума.

Я не супергерой и не суперзлодей — я заноза в заднице у тех и у других. У меня есть куча разных пушечек, телепорт, две катаны и ещё кое-что по мелочи, но самое страшное оружие я прячу у себя во рту. Нет, я не ношу за щекой капсулу с ядом, хотя в моей жизни всякое бывало — однажды я протащил в заднице оружие для целой супергеройской команды, куда там капитану Кунцу с его часами!

Но моя главная убойная сила — длинный язык. Может, не такой длинный, как у Венома, зато я могу заболтать кого угодно. Да хоть Гамбита спросите: он мне даже приплачивал, чтобы я заткнулся.

Они не могут спросить Гамбита.

Он же не говорит с читателями.

Ах да, я и забыл главное: в отличие от моих дружков в цветных трико, я отлично знаю, что я персонаж комиксов. А прямо в данный момент — персонаж статьи на каком-то русском сайте.

Я даже помню имя того парня, который меня придумал, — Роб Лифилд, вот как его звали. Правда, он отчасти слизал меня с Дефстроука — героя из другой вселенной, которую-нельзя-называть. Но я куда круче этого унылого молчуна, это вам любой фанат подтвердит! А если не подтвердит — пожалеет, отвечаю.

Зачем мне эта суперспособность? Спросите лучше у того, кто меня придумал. Но у меня есть пара мыслишек. Во-первых, так я могу ставить своих противников в неловкое положение. И союзников тоже — невелика разница, если разобраться. А во-вторых, это даёт мне превосходство над всеми, кто не знает, что он вымышленный персонаж. Вот над вами, например. Вы-то небось уверены, что сейчас почитываете сайтик, и это ваше собственное зрелое решение. Ну-ну.

В общем, я известный мастер по слому четвёртой стены. Нет, речь не о том, чтобы ломать башкой стены — хотя в этом я тоже спец, уж поверьте!

Дэдпул в комиксах: Классная, обалденная, невероятно крутая статья обо мне! 14

Это моя жена Шикла, настоящая демоница — во всех смыслах. Аррр!)

 

А ещё я конченый псих. Отчасти это связано с тем, что клетки моего мозга то и дело регенерируют заново — и каждый раз встают в новом порядке. Но есть подозрение, что я был поехавшим ещё до того, как заболел раком. Подтвердить я это не могу — память у меня ни к чёрту, все воспоминания крутятся в голове, как лягушка в кузинатре.

Думаете, безумцем быть тяжело? Да ладно вам, это чертовски весело! И к тому же даёт преимущество в бою: мои противники никогда не знают, что я предприму в следующий момент. Правда, я и сам этого не знаю, но так даже интереснее.

Дэдпул в комиксах: Классная, обалденная, невероятно крутая статья обо мне! 2Вы, наверное, решили, что я беспечный псих, который без зазрения совести крошит в капусту плохих парней, досаждает хорошим и ни на минуту не затыкается. А вот и… да!

Но, знаете, Дэдпулу иногда тоже приходится несладко. И я говорю не о тех моментах, когда кто-то наступает мне на селезёнку, — хотя это больно. Видите ли, иногда я честно пытаюсь сделать всё правильно и стать чуть более эталонным «героем». Но снова и снова расшибаю лоб об стену. Не четвёртую, нет, — самую обычную метафорическую стену. И осознание, что меня выдумали, не добавляет мне оптимизма.

Хотите — верьте, хотите — нет, но иногда мне кажется, что я самый трагический герой в этой вселенной.

Эй, хватит ныть. Читателям нужен экшен!

Экшен. Да. Экшен-шмекшен, уиии! Что бы вам рассказать про мои приключения? Конечно, я не раз спасал мир. Куда без этого. Но это скучно. Все супергерои спасают мир — лузерам вообще часто надо привлекать к себе внимание, им-то не досталось такого бронебойного шарма, как мне! Но я побывал в массе передряг, которые и не снились какому-нибудь филантропу и плейбою, — хотя костюм у него действительно крутой.

У тебя круче.

Напомни, почему мы к нему подлизываемся?

Он обещал нам буррито.

Я пытался стать пиратом.

Я был призраком на собственных похоронах.

Меня спускали в унитаз, превращали в Тома Круза (я никогда ещё так не скучал по своим шрамам!) и пытались сделать из меня бесконечный источник пищи — но я оказался невкусным (вот это было обидно).

Я дал по яйцам Капитану Америке.

Я сражался с зомби-Линкольном!

Дэдпул в комиксах: Классная, обалденная, невероятно крутая статья обо мне! 10

Зомби — это всегда круто!

Я спас Ника Фьюри от Гитлера, путешествующего во времени.

Я пытался покончить жизнь самоубийством, подравшись с Халком, но всё равно не умер! Шах и мат, Чак Норрис!

У меня была команда, состоящая целиком из Дэдпулов: в ней были леди Дэдпул, малыш Дэдпул, пёс Догпул и даже оторванная летающая голова Джека… то есть Дэдпула.

Дэдпул в комиксах: Классная, обалденная, невероятно крутая статья обо мне! 16

Я превращался в Дзенпула — унылого пацифиста в безвкусных белых тряпках.

У меня был злой двойник, сшитый из кусков моего собственного тела, ещё более безумный, чем я!

Я дрался с Росомахой — и не просто из любви к старому доброму ультранасилию, а по совету психотерапевта!

Дэдпул в комиксах: Классная, обалденная, невероятно крутая статья обо мне! 15
Кстати, помогло!

Есть лишь одна сила, способная меня убить. Сценаристы. И надо же было этим подлецам прикончить меня именно тогда, когда у меня в жизни всё наладилось!

Правда, убить меня непросто, даже если ты сценарист. Для этого им пришлось столкнуть между собой две планеты. Проверенный приём, так же убили Чубакку — обрушили планету ему на голову… Хотя это было в Расширенной вселенной, а её отменили. Но катись к чёрту, «Дисней», для меня это до сих пор канон! Это — и оригинальная трилогия.

Когда-то я отстрелил башку парню, который сказал, что трилогия приквелов лучше оригинальной. Ненавижу Джа Джа Бинкса. И мидихлорианы. Вы, кстати, знали, что мидихлорианы — это миллионы микроскопических Джа Джа Бинксов?

Дэдпул в комиксах: Классная, обалденная, невероятно крутая статья обо мне!
Так, о чём я говорил?

О том, что тебя убили.

Да. Но в следующей же серии воскресили. Потому что вселенная Marvel без Дэдпула — как ноль без палки. Я, кстати, однажды уничтожил её в одном унылом комиксе, о нём тоже где-то тут написано.

А недавно про меня наконец сняли фильм, даже целых два! Я подсуетился, чтобы протолкнуть на главную роль обаяшку Рейнольдса. Редакция какого-то журнальчика однажды даже объявила его самым сексуальным мужчиной в мире. Их главред определённо голубой, но не суть.

Я уже появлялся на экране в «Росомахе», но предпочитаю об этом помалкивать. А если я, самый болтливый парень во вселенной, о чём-то молчу, это что-то да значит! В фильме мне зашили рот, представляете? Зашили рот! Это всё равно что отобрать щит у Капитана Америки, или молот у Тора, или сиськи у Чёрной вдовы.

Но в новых фильмах эту оплошность исправили. А тот парень, Райан, и правда неплох — быть мне снова Томом Крузом, если он не рождён для этой роли! В общем, топайте в кино.

Дэдпул в комиксах: Классная, обалденная, невероятно крутая статья обо мне! 8
Только попробуйте не сходить! Я слежу за вами.

Но интересные дела: ещё до выхода фильма меня уже знали и любили — даже те, кто не читал комиксы. (Ну признайтесь, признайтесь себе, что это правда!) Почему так, спросите вы?

Это не они. Это ты сам себя спрашиваешь.

Дэдпул в комиксах: Классная, обалденная, невероятно крутая статья обо мне! 6

Ай, отстаньте! Кто бы ни спрашивал, у меня есть ответ — и он даже не связан с моей шикарной задницей.

Я освежающий глоток безумия в мире пафоса. Пока среди ребят в цветных трико, которые с серьёзными лицами сражаются на стороне зла или добра, есть парень в цветном трико, который плевал на все условности и может посмеяться даже над собственной отрубленной рукой, эта вселенная не безнадёжна — сколько бы раз её ни перезагружали.

Я именно тот герой, который нужен интернету, и уж точно тот, которого он заслуживает.

Почему?

Потому что я… нет, не тот, кто вы подумали, он вообще из другой вселенной.

Я Дэдпул.

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Екатерина Пташкина
Екатерина Пташкина
Выпускающий редактор журнала, главная по соцсетям, а также по точкам и запятым.


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