Дэдпул в комиксах: Классная, обалденная, невероятно крутая статья обо мне!

Привет, ребятки. Вы ведь знаете, кто я? Нет, не Человек-паук! Кто это сказал? Эй, эй, ты куда?

Ладно, для людей вроде того парня, который убежал, я всё-таки представлюсь.

Я — Дэдпул, а Дэдпул — это я.

Самый болтливый, несносный и обаятельный тип во вселенной Marvel — к вашим услугам. Конечно, если хорошенько заплатите!

Конечно, они знают. Все тебя знают, детка.

А вот эти подлизы в рамочках — тоже я. Точнее, мои внутренние голоса. Иногда совершенно невыносимые.

Я всё слышу.

Историю героев обычно рассказывают с самого детства. Но, если честно, у меня в башке творится такой кавардак, что я не могу сказать наверняка, кем были мои родители и живы ли они вообще. Если бы в один ужасный день ко мне пришёл Дарт Вейдер и сказал: «Уэйд Уилсон, я твой отец!», я бы не удивился.

Да, меня зовут Уэйд Уилсон. По крайней мере, все так считают. Даже я — хотя я ни в чём до конца не уверен. Ну, разве что в том, что у меня шикарная задница.

Всё самое интересное в моей жизни началось, когда я заболел раком. Редкая пакость, кстати, никому не советую. Медленная мучительная смерть меня не прельщала, и я стал подопытным кроликом в проекте «Оружия Икс» — надеялся, что они меня вылечат и превратят во второго Росомаху, только ещё брутальнее. Но что-то пошло не так.

Никто не может быть брутальнее Росомахи. Про это даже статья есть.

В итоге я стал почти бессмертным. Даже если вырвать у меня сердце, засунуть его в утку, утку — в зайца, зайца в жопу и так далее (я слышал, русские сказочные герои те ещё затейники — и заметьте, я не стал шутить про яйцо!), я всё равно рано или поздно регенерирую. Беда в том, что раковые клетки регенерирует вместе со мной — и из-за этого моя внешность слегка пострадала. Как бы это описать… Ну, представьте, что Фредди Крюгеру ляпнули на башку яичницу. А хотя зачем представлять, тут же есть моё прекрасное селфи!

Ну как вам зрелище, хе-хе?

Хотя я всё равно симпотнее, чем та баба из «Сумерек».

К тому же у меня появилось ещё несколько приятных бонусов вдобавок к без-пяти-минут-бессмертию. Например, на меня не действует почти никакая химическая дрянь. Когда в следующий раз будете мучаться похмельем, поймёте, насколько это круто! А в голове у меня творится такой хаос, что телепаты вроде Эммы Фрост скорее свихнутся, чем прочтут мои мысли. Правда, на уме у меня обычно одна порнуха, так что могли бы пару раз передёрнуть во время сеанса телепатии.

В общем, я не из тех, кто распускает нюни. Я добыл себе обтягивающий чёрно-красный костюмчик и стал наёмником Дэдпулом. Ваши локализаторы ещё не успели перевести моё имя? Слава Трубкозубу Серебасу!

Но дамочки от меня всё равно без ума.

Я не супергерой и не суперзлодей — я заноза в заднице у тех и у других. У меня есть куча разных пушечек, телепорт, две катаны и ещё кое-что по мелочи, но самое страшное оружие я прячу у себя во рту. Нет, я не ношу за щекой капсулу с ядом, хотя в моей жизни всякое бывало — однажды я протащил в заднице оружие для целой супергеройской команды, куда там капитану Кунцу с его часами!

Но моя главная убойная сила — длинный язык. Может, не такой длинный, как у Венома, зато я могу заболтать кого угодно. Да хоть Гамбита спросите: он мне даже приплачивал, чтобы я заткнулся.

Они не могут спросить Гамбита. Он же не говорит с читателями.

Ах да, я и забыл главное: в отличие от моих дружков в цветных трико, я отлично знаю, что я персонаж комиксов. А прямо в данный момент — персонаж статьи на каком-то русском сайте.

Я даже помню имя того парня, который меня придумал, — Роб Лифилд, вот как его звали. Правда, он отчасти слизал меня с Дефстроука — героя из другой вселенной, которую-нельзя-называть. Но я куда круче этого унылого молчуна, это вам любой фанат подтвердит! А если не подтвердит — пожалеет, отвечаю.

Зачем мне эта суперспособность? Спросите лучше у того, кто меня придумал. Но у меня есть пара мыслишек. Во-первых, так я могу ставить своих противников в неловкое положение. И союзников тоже — невелика разница, если разобраться. А во-вторых, это даёт мне превосходство над всеми, кто не знает, что он вымышленный персонаж. Вот над вами, например. Вы-то небось уверены, что сейчас почитываете сайтик, и это ваше собственное зрелое решение. Ну-ну.

В общем, я известный мастер по слому четвёртой стены. Нет, речь не о том, чтобы ломать башкой стены — хотя в этом я тоже спец, уж поверьте!

Это моя жена Шикла, настоящая демоница — во всех смыслах. Аррр!)



А ещё я конченый псих. Отчасти это связано с тем, что клетки моего мозга то и дело регенерируют заново — и каждый раз встают в новом порядке. Но есть подозрение, что я был поехавшим ещё до того, как заболел раком. Подтвердить я это не могу — память у меня ни к чёрту, все воспоминания крутятся в голове, как лягушка в кузинатре.

Думаете, безумцем быть тяжело? Да ладно вам, это чертовски весело! И к тому же даёт преимущество в бою: мои противники никогда не знают, что я предприму в следующий момент. Правда, я и сам этого не знаю, но так даже интереснее.

Вы, наверное, решили, что я беспечный псих, который без зазрения совести крошит в капусту плохих парней, досаждает хорошим и ни на минуту не затыкается. А вот и… да!

Но, знаете, Дэдпулу иногда тоже приходится несладко. И я говорю не о тех моментах, когда кто-то наступает мне на селезёнку, — хотя это больно. Видите ли, иногда я честно пытаюсь сделать всё правильно и стать чуть более эталонным «героем». Но снова и снова расшибаю лоб об стену. Не четвёртую, нет, — самую обычную метафорическую стену. И осознание, что меня выдумали, не добавляет мне оптимизма.

Хотите — верьте, хотите — нет, но иногда мне кажется, что я самый трагический герой в этой вселенной.

Эй, хватит ныть. Читателям нужен экшен!

Экшен. Да. Экшен-шмекшен, уиии! Что бы вам рассказать про мои приключения? Конечно, я не раз спасал мир. Куда без этого. Но это скучно. Все супергерои спасают мир — лузерам вообще часто надо привлекать к себе внимание, им-то не досталось такого бронебойного шарма, как мне! Но я побывал в массе передряг, которые и не снились какому-нибудь филантропу и плейбою, — хотя костюм у него действительно крутой.



У тебя круче. Напомни, почему мы к нему подлизываемся? Он обещал нам буррито.

Я пытался стать пиратом.

Я был призраком на собственных похоронах.

Меня спускали в унитаз, превращали в Тома Круза (я никогда ещё так не скучал по своим шрамам!) и пытались сделать из меня бесконечный источник пищи — но я оказался невкусным (вот это было обидно).

Я дал по яйцам Капитану Америке.

Я сражался с зомби-Линкольном!

Зомби — это всегда круто!



Я спас Ника Фьюри от Гитлера, путешествующего во времени.

Я пытался покончить жизнь самоубийством, подравшись с Халком, но всё равно не умер! Шах и мат, Чак Норрис!

У меня была команда, состоящая целиком из Дэдпулов: в ней были леди Дэдпул, малыш Дэдпул, пёс Догпул и даже оторванная летающая голова Джека… то есть Дэдпула.

Я превращался в Дзенпула — унылого пацифиста в безвкусных белых тряпках.



У меня был злой двойник, сшитый из кусков моего собственного тела, ещё более безумный, чем я!

Я дрался с Росомахой — и не просто из любви к старому доброму ультранасилию, а по совету психотерапевта!

Кстати, помогло!



Есть лишь одна сила, способная меня убить. Сценаристы. И надо же было этим подлецам прикончить меня именно тогда, когда у меня в жизни всё наладилось!

Правда, убить меня непросто, даже если ты сценарист. Для этого им пришлось столкнуть между собой две планеты. Проверенный приём, так же убили Чубакку — обрушили планету ему на голову… Хотя это было в Расширенной вселенной, а её отменили. Но катись к чёрту, «Дисней», для меня это до сих пор канон! Это — и оригинальная трилогия.

Когда-то я отстрелил башку парню, который сказал, что трилогия приквелов лучше оригинальной. Ненавижу Джа Джа Бинкса. И мидихлорианы. Вы, кстати, знали, что мидихлорианы — это миллионы микроскопических Джа Джа Бинксов?

Так, о чём я говорил?



О том, что тебя убили.

Да. Но в следующей же серии воскресили. Потому что вселенная Marvel без Дэдпула — как ноль без палки. Я, кстати, однажды уничтожил её в одном унылом комиксе, о нём тоже где-то тут написано.

А недавно про меня наконец сняли фильм, даже целых два! Я подсуетился, чтобы протолкнуть на главную роль обаяшку Рейнольдса. Редакция какого-то журнальчика однажды даже объявила его самым сексуальным мужчиной в мире. Их главред определённо голубой, но не суть.

Я уже появлялся на экране в «Росомахе», но предпочитаю об этом помалкивать. А если я, самый болтливый парень во вселенной, о чём-то молчу, это что-то да значит! В фильме мне зашили рот, представляете? Зашили рот! Это всё равно что отобрать щит у Капитана Америки, или молот у Тора, или сиськи у Чёрной вдовы.

Но в новых фильмах эту оплошность исправили. А тот парень, Райан, и правда неплох — быть мне снова Томом Крузом, если он не рождён для этой роли! В общем, топайте в кино.

Только попробуйте не сходить! Я слежу за вами.



Но интересные дела: ещё до выхода фильма меня уже знали и любили — даже те, кто не читал комиксы. (Ну признайтесь, признайтесь себе, что это правда!) Почему так, спросите вы?

Это не они. Это ты сам себя спрашиваешь.

Ай, отстаньте! Кто бы ни спрашивал, у меня есть ответ — и он даже не связан с моей шикарной задницей.

Я освежающий глоток безумия в мире пафоса. Пока среди ребят в цветных трико, которые с серьёзными лицами сражаются на стороне зла или добра, есть парень в цветном трико, который плевал на все условности и может посмеяться даже над собственной отрубленной рукой, эта вселенная не безнадёжна — сколько бы раз её ни перезагружали.

Я именно тот герой, который нужен интернету, и уж точно тот, которого он заслуживает.

Почему?

Потому что я… нет, не тот, кто вы подумали, он вообще из другой вселенной.

Я Дэдпул.