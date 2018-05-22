«Фиби и единорог»: обзор комикса

Знакомьтесь, это Фиби. Она учится в четвёртом классе, берёт уроки игры на фортепиано, обожает фантазировать и выдумывать приключения. Правда, сверстники считают Фиби чудачкой, а одноклассница Дакота даже обидно дразнит. Но всё меняется, когда Фиби спасает настоящего единорога по имени Мэриголд Райские Ноздри. В награду девочка получает одно желание — и загадывает, чтобы единорог стала её лучшей подругой.

Phoebe and Her Unicorn. Book 1 Жанр: стрипы, сказка

Художник и сценарист: Дана Симпсон

Выход оригинала: 2014

Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2018

Кому из нас в детстве не хотелось познакомиться с волшебным существом? Неважно, сколько вам лет, — сборник стрипов Даны Симпсон в любом случае поможет понять, каково это — быть подругой самоуверенной, самовлюблённой и бесконечно прекрасной единорожки. Это комикс о магии детства, вере в чудо и настоящей дружбе, которой не мешают ни странности, ни сложный характер одного из друзей.

Коротенькие эпизоды из жизни девочки и её единорога практически не связаны общим сюжетом — книжку легко читать с любой страницы. «Фиби и её единорог» — история для семейного чтения и для взрослых, которые не разучились слышать своего внутреннего ребёнка. Юные читатели наверняка похихикают над выдумками Фиби и узнают пару полезных вещей о дружбе, вере в себя и отношениях с другими людьми, а взрослые улыбнутся ироничным беседам героинь на неожиданно серьёзные темы. Пожалуй, в этом кроется и главный плюс, и главный минус книги: на самом деле она подходит всем, но детям не всегда будет понятен юмор без комментариев, а взрослые читатели, споткнувшись о пару совсем детских шуток, могут посчитать книгу скучной.

«Фиби и её единорог» похож на уже ставший классическим «Кельвин и Хоббс» Билла Уоттерсона. Только, в отличии от тигра Хоббса, Мэриголд не воображаемый друг, а настоящий волшебный единорог, творящий реальную магию. А значит, девочке Фиби приходится учитывать, какие последствия могут вызвать её неосторожные просьбы поколдовать. Как и в «Кельвине и Хоббсе», отдельное внимание уделяется общению Фиби с родителями и семейным отношениям.

Комикс нарисован просто и ярко, в манере, свойственной юмористическим стрипам. Первый том снабжён дополнительными материалами — уроками рисования от Даны Симпсон и детскими мини-играми. Все тома планируется издавать в солидных твёрдых переплётах, так что смотреться на полке они будут отлично.

Добрые и смешные стрипы о жизни девочки и единорога вряд ли откроют перед вами новые горизонты познания, но помогут улыбнуться и вспомнить о простых и важных вещах. Хорошая книга для чтения с детьми и для подарка маленькому любителю фантастики и комиксов.