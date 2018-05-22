«Фиби и единорог»: обзор комикса

Phoebe and Her Unicorn. Book 1
Жанр: стрипы, сказка
Художник и сценарист: Дана Симпсон
Выход оригинала: 2014
Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2018
Кому из нас в детстве не хотелось познакомиться с волшебным существом? Неважно, сколько вам лет, — сборник стрипов Даны Симпсон в любом случае поможет понять, каково это — быть подругой самоуверенной, самовлюблённой и бесконечно прекрасной единорожки. Это комикс о магии детства, вере в чудо и настоящей дружбе, которой не мешают ни странности, ни сложный характер одного из друзей.
Коротенькие эпизоды из жизни девочки и её единорога практически не связаны общим сюжетом — книжку легко читать с любой страницы. «Фиби и её единорог» — история для семейного чтения и для взрослых, которые не разучились слышать своего внутреннего ребёнка. Юные читатели наверняка похихикают над выдумками Фиби и узнают пару полезных вещей о дружбе, вере в себя и отношениях с другими людьми, а взрослые улыбнутся ироничным беседам героинь на неожиданно серьёзные темы. Пожалуй, в этом кроется и главный плюс, и главный минус книги: на самом деле она подходит всем, но детям не всегда будет понятен юмор без комментариев, а взрослые читатели, споткнувшись о пару совсем детских шуток, могут посчитать книгу скучной.
«Фиби и её единорог» похож на уже ставший классическим «Кельвин и Хоббс» Билла Уоттерсона. Только, в отличии от тигра Хоббса, Мэриголд не воображаемый друг, а настоящий волшебный единорог, творящий реальную магию. А значит, девочке Фиби приходится учитывать, какие последствия могут вызвать её неосторожные просьбы поколдовать. Как и в «Кельвине и Хоббсе», отдельное внимание уделяется общению Фиби с родителями и семейным отношениям.
Комикс нарисован просто и ярко, в манере, свойственной юмористическим стрипам. Первый том снабжён дополнительными материалами — уроками рисования от Даны Симпсон и детскими мини-играми. Все тома планируется издавать в солидных твёрдых переплётах, так что смотреться на полке они будут отлично.
- лёгкий юмор
- обаятельные персонажи
- незанудная мораль
- слишком детские шутки перемежаются с непонятными детям
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