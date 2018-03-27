«Флэшпойнт»: один из главных комиксов DC

В один странный день Барри Аллен просыпается и осознаёт, что его суперсилы исчезли, а окружающий мир изменился до неузнаваемости. О Супермене никто и не слышал, амазонки и атланты ведут беспощадную войну, а Европа обращена в руины. Барри берётся вернуть ход истории в норму, но в одиночку ему не справиться.

Flashpoint Жанр: супергеройский боевик

Сценарист: Джефф Джонс

Художник: Энди Кьюберт

Выход оригинала: 2011

Издательство: «Азбука-Аттикус», 2018

Много десятилетий DC обходились без глобальных перезапусков своих главных серий, но в 2011 году решились на перезапуск всей вселенной. Часть серий закрыли, другие стартовали заново, и, конечно, появилось несколько новых. Проект получил название The New 52 и существенно изменил облик вселенной DC.

Чтобы обосновать перемены, был запущен глобальный кроссовер «Флэшпойнт». Как и намекает заголовок, центральная роль в нём отведена самому быстрому человеку на Земле, Флэшу. Завязка сюжета оригинальностью не блещет: герой оказывается в альтернативной реальности, которая заметно отличается от привычной ему, и пытается вернуть историю в привычное русло. Забегая вперёд, скажем, что удалось ему это лишь отчасти — этим и объяснили перемены, произошедшие с миром и персонажами.

А вот альтернативный мир, где оказался Флэш, получился весьма оригинальным. Здесь нет Лиги cправедливости, в Старом свете бушует война, а Брюса Уэйна застрелили в детстве. Бэтмен, впрочем, тут есть — его роль взял на себя безутешный отец Брюса. Из Томаса Уэйна получился, пожалуй, даже более суровый и мрачный Тёмный рыцарь, чем тот, к которому привыкли Флэш и читатели. Именно к нему Барри обращается за помощью. Из недоверчивого Бэтмена выходит, конечно, не самый приятный товарищ, но выбирать не приходится.

Поначалу события разворачиваются неспешно. Но стоит Барри разобраться в происходящем и вернуть себе силы, «Флэшпойнт», как и положено глобальному кроссоверу, превращается в динамичный и масштабный боевик. Сюжет очень кинематографичен, не лишён сильных эмоциональных сцен и буквально просится на экраны. Недаром по кроссоверу уже сняли мультфильм и несколько эпизодов сериала «Флэш», а сейчас готовят и фильм в рамках киновселенной DC.

История «Флэшпойнта», конечно, не ограничена пятью выпусками про Флэша, которые вошли в сборник. DC выпустили массу побочных сюжетов, дополняющих кроссовер, но в российском издании для них не нашлось места. Впрочем, магистральная история самодостаточна и не требует дополнений. Правда, для новичков, кроссовер не очень подходит — для погружения в сюжет им потребуется знакомство с семейными проблемами Барри Аллена и такими персонажами, как Шазам и Обратный Флэш.

Итог: один из важнейших кроссоверов DC Comics, который определённо стоит прочитать, чтобы лучше разобраться в этой вселенной. Но особой оригинальности от него ждать не стоит.