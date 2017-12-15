Комикс «Гамбит»: «воровская» трилогия

Устав от героических подвигов и работы в школе для мутантов, Гамбит вспоминает о воровском прошлом и решает провернуть лихую аферу. Но она оборачивается большими неприятностями, навлекая на него настоящее проклятие и провоцируя череду злоключений, которые столкнут ловкого вора с могущественными криминальными боссами, роковыми красотками, британскими спецслужбами и созданиями из иных миров.

Гамбит.

Том 1. Рождённый вором.

Том 2. Надгробный блюз.

Том 3. Король воров Gambit, Vol. 1: Once A Thief.

Vol. 2: Tombstone Blues.

Vol. 3: King of Thieves Жанр: супергеройский боевик

Сценарист: Джеймс Асмус

Художники: Клэй Манн, Леонард Кирк и другие

Выход оригинала: 2013

Издательство: fanzon, 2017

Реми Лебо, он же Гамбит, — один из самых популярных мутантов вселенной Marvel. Издательство не раз запускало серии о нём, но коммерческого успеха они почему-то не имели. Самая свежая серия от Джеймса Асмуса просуществовала около полутора лет и насчитывает семнадцать выпусков.

В комиксах Гамбит представал в самых разных амплуа. Он был преступником, героем, лидером, учителем и даже одним из всадников Апокалипсиса. Асмус в своей серии поставил во главу угла воровское начало Реми. Завязка незамысловата: Гамбит решает развеяться и провернуть кражу, которая считается невозможной. Конечно, дело оборачивается проблемами, и не успевает Реми справиться с одной, как тут же появляется новая.

Сюжет серии развивается по принципу домино. Стоит Гамбиту совершить кражу, как ему нужно нестись на другой конец света в компании таинственной незнакомки и столкнуться с самым настоящим драконом. Не успевает Реми перевести дыхание, как пора спасаться от им же обчищенных бандитов, а следом он оказывается на крючке у британских спецслужб… И это только цветочки.

Сюжет здесь динамичный и увлекательный. Во всех трёх томах хватает ярких сцен — например, когда герой совершает рыцарские подвиги на глазах у английской королевы или проникает в особняк Тони Старка и крадёт один из его костюмов. Асмус сочинил отличное приключение, которое читается влёт. Но глубины и подлинного драматизма оно лишено, а потому не вызывает эмоционального вовлечения. Гамбит с первого до последнего выпуска остаётся просто лихим авантюристом с воровскими привычками, но добрым сердцем. Да, именно такого персонажа мы знаем и любим, но сложно не вспомнить недавно вышедшую на русском серию «Мистик», где заглавная героиня показана в необычной роли и предстаёт в новом свете. На этом фоне серия, которые может предложить только приключения, выглядит бледновато.

Разочаровывает и чехарда с художниками. От выпуска к выпуску иллюстраторы не раз менялись, и хотя плохо нарисованных глав в «Гамбите» нет, постоянная смена стиля всё-таки режет глаз.

До недавнего времени на русском выходили в основном знаковые комиксы — от ведущих авторов, о героях первой величины или о важных событиях. Но они не бесконечны, поэтому издатели всё чаще обращают внимание на такие комиксы, как «Гамбит», — бодрые и динамичные, но в целом проходные.

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