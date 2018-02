Осторожно, спойлеры! Статья рассказывает о сюжете комикса «Часы судного дня», и он полон сюрпризов!

СССР и США как никогда близки к войне, несмотря на старания Озимандии. Роршах (да, живой) освобождает из тюрьмы мима, который умеет стрелять из невидимого пистолета, и они пытаются найти Доктора Манхэттена. Озимандия отправляется на переговоры с Лексом Лютором, но их прерывает Комедиант (да, живой). Это не сюжет фанфика по «Хранителям». Все эти события происходят на страницах нового 12-серийного комикс-события «Часы Cудного дня», которое дает оригинальному комиксу Алана Мура каноническое продолжение и сводит его героев с Бэтменом и Суперменом.

Кто и зачем пишет «Часы Cудного дня»?

За событие отвечает Джефф Джонс. Это едва ли не главный человек в издательстве: креативный редактор DC Comics и до недавних пор глава DC Films — то есть киновселенную развивал тоже он. Вы наверняка слышали о его комиксах «Бэтмен: Земля 1», «Бесконечный кризис», «Темнейшая ночь», «Флэшпойнт», «52». Во многом именно он определял все, что происходило в комиксах DC в последние годы. Нынешнее глобальное событие DC Rebirth, затрагивающее все основные серии издательства, тоже его рук дело. И именно «Перерождение» в 2016 году дало старт событиям, которые привели к «Часам Судного дня».

DC Rebirth — это очередной перезапуск всей вселенной DC, который отменил многие события предыдущего перезапуска The New 52. И не просто отменил, а дал вполне прозрачный намек на то, что события The New 52 — дело рук… Доктора Манхэттена.

В 2017 году читателям лишь изредка давали какую-то новую информацию. Дальше всего в глобальном сюжете продвинулись Бэтмен, Флэш, а также Обратный Флэш, которого преследовали герои. Обратный Флэш завладел значком Комедианта, узнал, кому он принадлежит, и решил найти владельца. Закончилось это смертью Обратного Флэша от рук Доктора Манхэттена. Хотя его имя и не прозвучало, авторы четко дали понять, что Манхэттен теперь часть вселенной DC.

Джонс признавал, что «Часы Судного дня» — один из самых важных и личных проектов в его жизни. В теории это событие и конкретно Доктор Манхэттен должны склеить все временные линии и все перезапуски, объяснить частые возрождения погибших супергероев и даже пролить свет на историю происхождения всех суперов вообще.

Серия выходит без тай-инов. Но авторы обещают, что ее события впоследствии отразятся на всей комикс-вселенной DC.

Как история продолжает «Хранителей»?

Все начинается там, где и закончилось. Дневник Роршаха обнародован, человечество в ярости. План Озимандии провалился, СССР и США вот-вот развяжут ядерную войну, конец не просто близок, а уже настал. Надежда снова лишь на Доктора Манхэттена, но он исчез, и где его искать, неизвестно.

Поисками Манхэттена занимаются Роршах и Озимандия. Роршах теперь темнокожий — Ковачу позволили остаться мертвым. Но разницу заметить трудно: поведение персонажей идентичное, и новый Роршах почти не снимает маску. А у Озимандии рак, потому что как же без рака.

Вместе они отправляются на ту Землю, где живут основные супергерои DC. В этой вселенной, оказывается, все неспокойно. Настроения общества очень похожи на те, что мы видели в «Хранителях»: люди выходят на массовые акции протеста против Бэтмена лично и супергероев в целом. Все из-за всплывших слухов о том, что супергерои неспроста в большом количестве стали появляться именно в США и именно после обнаружения Супермена. В обществе обретает популярность теория, что сверхлюди — проект американского правительства.

Пока что вышло всего три выпуска из запланированных 12, но кое-какие вещи уже сильно удивили читателей. Во-первых, Роршах и Озимандия полагают, что Манхэттен может скрываться в образе супергероя, уже существующего во вселенной DC. Во-вторых, выясняется, что среди персонажей DC были герои комиксов из вселенной «Хранителей».

В-третьих, из той же вселенной приходит новый персонаж, Мим, который умеет стрелять из несуществующего пистолета. Это идет вразрез с каноном «Хранителей», по которому Доктор Манхэттен был единственным сверхчеловеком с реальными суперспособностями.

Но главный удар — Комедиант жив. Да, персонаж, смерть которого стала завязкой всей оригинальной истории, отлично себя чувствует. Потому что, оказывается, Доктор Манхэттен спас его, не дав разбиться об асфальт.

Доктор Манхэттен и его мотивы — главная загадка «Часов Судного дня». Пока что известные факты о сюжете серии говорят о том, что он будет главным антагонистом, а противостоять ему станет Супермен. Джонсу было интересно столкнуть пришельца, который нашел в себе силы влиться в человеческое общество, и человека, который сделал все, чтобы максимально отдалиться от человечества.

Что говорят о «Часах Судного дня» читатели и критики?

Первый выпуск «Часов Судного дня» критики приняли очень тепло. Издание ComicBook хоть и задалось вопросом, нужен ли вообще этот комикс, назвало его «чертовски хорошим» началом. «Скептики не победят после выхода первого номера, потому что сложно представить, как люди откажутся от загадки, которую несет в себе комикс», — писал ScreenRant. Кто-то назвал это лучшей работой Джонса. На Gamespot остались под впечатлением от первого выпуска, хотя и усомнились, что по новаторству сиквел уступит оригиналу.

Второй выпуск, в котором Озимандия встретился с Лексом Лютором, а Роршах — с Бэтменом, получил восхищенные отзывы. На сайте Comicbook Round Up собрано 39 рецензий, из которых лишь в восьми оценка ниже восьмерки. Самый разгромный отзыв оставил Дастин Кабил, который назвал комикс скучной попыткой Джонса написать что-то взрослое. Оценки третьего, последнего на сегодня выпуска более сдержанные, но все равно высокие.

Из критики стоит обратить внимание на огромную (из четырех частей) колонку журналиста Чейза Магнетта на Comic Bulletin о том, почему «Часы Судного дня» не должны выходить (колонка была опубликована до релиза первого выпуска). По мнению автора, DC не имели права продолжать историю Алана Мура, покинувшего издательство из-за серьезных конфликтов.

Что касается обычных читателей, их оценки разнятся. Идею продолжения «Хранителей» и их кроссовера с основным миром DC массы приняли хорошо. А вот само DC Rebirth поругивают за нестыковки в сценарии и слабую привязку к канону — читатели замечают, что история как будто происходит на какой-то иной Земле. Но все хвалят рисунок, который отличается выдающейся детализацией и явно отсылает к стилю оригинальных «Хранителей». Визуально «Часы Судного дня» действительно выглядят как официальное продолжение.

По большей части читатели пока довольны возвращением героев, которые, по мнению многих, заслуживали новой истории. Но та ли это история, которую заслужили мы, будет ясно только к концу года, когда выйдет последний выпуск «Часов Судного дня».