Как победить Таноса? Примеры из комиксов

Раньше герои киновселенной Marvel к концу каждого фильма неизменно справлялись с проблемами и врагами. Третьи «Мстители» стали исключением — победителем из «Войны бесконечности» вышел безумный титан Танос, и только через год герои смогут взять реванш. Победить такого противника, как Танос — могущественного, хитроумного и целеустремлённого, — им будет непросто. Впрочем, в комиксах защитникам Земли это удавалось, и не раз. Давайте вспомним, как именно, — тем более что многое из этого может перейти в «Мстителей 4».

Осторожно, спойлеры! Мы будем говорить о сюжетах комиксов Marvel.

Танос против Адама Ворлока

Не раз ключевую роль в победе над Таносом играл Адам Ворлок. Этот невероятно могущественный герой пока не появлялся в киновселенной Marvel, но финал вторых «Стражей галактики» недвусмысленно намекал, что его дебют на экране неизбежен.

В ежегоднике Avengers Annual 1977 года Таноса, собравшего шесть Камней Бесконечности, пытались остановить Мстители и Адам Ворлок. Они потерпели поражение, а Адам оказался заключён в Камне Души. Но уже вскоре, в выпуске серии Marvel Two-in-One, Человеку-пауку удалось освободить Ворлока, и тот превратил Таноса в гранитного истукана. Конечно, таким тот остался не навсегда.

Следующее большое противостояние героев и Таноса произошло на страницах глобального кроссовера The Infinity Gauntlet, вышедшего в 1991 году. Он послужил одним из источников вдохновения для сценаристов «Войны бесконечности». Его события начались примерно с того, чем кончается фильм: Таносу удалось завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности, и он использовал их силу, чтобы устроить геноцид, какого вселенная ещё не знала.

Героев, переживших эту трагедию, собрал в ударную команду Ворлок. Он также уговорил выступить против Таноса могущественных космических созданий вроде Галактуса и Эона. Возлюбленная Таноса, Смерть, и та была против него. Но даже совместных усилий таких сущностей оказалось недостаточно, чтобы одолеть титана, вооружённого Перчаткой Бесконечности. Танос в итоге потерял всё, чего достиг, лишь из-за собственной неосмотрительности. Решив, что одолел всех врагов, он отделил своё сознание от физического тела, что позволило Небьюле завладеть перчаткой.

Ошарашенного Таноса от гнева Небьюлы спасли остальные герои. Более того, Ворлок убедил титана присоединиться к ним в борьбе против новой хозяйки Перчатки Бесконечности. Используя свою связь с Камнем Души, Ворлок сумел нарушить работу перчатки, завладеть ей и обратить вспять волну смертей, которая прокатилась по вселенной.

Танос же попытался покончить с собой, но в итоге остался жить и поселился на удалённой планете, где занялся фермерством. Вскоре его посетил Ворлок, которому титан рассказал, что завязал со стремлением к власти и собирается вести спокойную и уединённую жизнь. Но, конечно, удалился от злодейских дел лишь временно.

По слухам, четвёртые «Мстители» будут называться именно «Перчатка Бесконечности», и наверняка идеи из одноимённого комикса будут использованы в фильме. Например, можно предположить, что Небьюла сыграет ключевую роль в поражении Таноса.

Танос против Капитана Марвела и Дракса

За свою долгую жизнь, полную конфликтов и смертей, Танос успел обзавестись множеством врагов. Некоторым из них удавалось не просто бросить вызов безумному титану, но и одолеть его. Пожалуй, первым таким врагом стал Капитан Марвел, он же Мар-Велл — герой, который был послан на Землю как шпион империи Крии, но проникся симпатией к человечеству и стал одним из его защитников.

В «серебряный век» комиксов Капитан Марвел не раз сталкивался с безумным титаном. Самое важное их противостояние произошло, когда Танос завладел Космическим Кубом и использовал его, чтобы стереть с лица Земли человечество. Как и в прошлом случае, решив, что победил, Танос отделил своё сознание от тела, и это дало Капитану Марвелу шанс разбить Куб и обратить гибель населения Земли. После этого поражения Смерть охладела к Таносу, и он стал смертным, но его собственное увлечение Мрачной Жницей только возросло.

В битве за Космический Куб сражался герой, созданный специально, чтобы одолеть Таноса, — Дракс Разрушитель. Космическая сущность Кронос сотворила его именно с этой целью. Но в этот раз Танос ускользнул от Дракса, и тот в ярости набросился на Капитана Марвела, который помешал ему исполнить своё предназначение.

Сделать это Драксу удалось лишь спустя много лет на страницах глобального кроссовера Annihilation, выходившего с 2005 по 2007 год. Надеясь избавиться от назойливого преследователя, безумный титан взял в заложницы дочь Дракса и угрожал убить её, если тот не прекратит охотиться на Таноса. Но упрямый Разрушитель не из тех, кто пасует перед угрозами. Он добрался до Таноса и вырвал из груди титана его злобное сердце.

Танос против Мстителей

С Таносом не раз сходились в бою и Мстители, и на их счету тоже есть победы. В серии 2012 года «Мстители. К бою!» от Брайана Майкла Бендиса титан опять использовал Космический Куб, чтобы избавиться от главных земных героев и примкнувших к ним Стражей галактики.

Но это был не оригинальный Космический Куб, а лишь копия, созданная на Земле, — сильная, но заметно проигрывавшая подлинному артефакту. Так что вместо того, чтобы уничтожить героев, Танос просто отправил их в параллельное измерение. Выбираясь из него, герои заручились поддержкой древних космических сущностей, после чего всей толпой набросились на Таноса и попросту отдубасили его.

Другая недавняя битва Мстителей и Таноса послужила прелюдией ко второй гражданской войне супергероев. Часть из них решила заманить безумного титана в ловушку — им это удалось, и они взяли злодея в плен, но ценой жизни одного из них. Эта трагедия стала причиной нового конфликта в рядах супергероев.

Танос против сына

Истинная любовь у Таноса лишь одна — Смерть. Но были у него в жизни и другие женщины. Одна из них, принадлежащая к племени Нелюдей, родила от безумного титана сына Тейна. Он вырос среди Нелюдей, не подозревая о своём происхождении, и стал целителем. Но стоило Тейну возмужать, как ему пришлось столкнуться с отцом.

Танос давно искал потерянного отпрыска и, узнав, где тот находится, атаковал город Нелюдей. Наблюдая, как папаша и его приспешники одолевают Мстителей, Тейн оказался перед непростым выбором. Он мог бежать, смирившись с с гибелью дома, или сразиться с отцом, использовав доставшиеся в наследство силы. Юноша принял бой и в итоге заточил Таноса в пространственно-временной парадокс, где пленник завис между жизнью и смертью.

Танос против Дэдпула и… зомби!

Большинство сюжетов с участием Таноса отличаются размахом и пафосом. Но бывают и исключения, в которых конфликт злодея и героев подаётся как шутка.

Одно из самых нелепых поражений ожидало Таноса на страницах серии «Marvel Зомби». Вступив в перепалку с немёртвым Халком, зомби-Танос так его разозлил, что схлопотал от зелёного гиганта могучий хук. При жизни Танос легко держал удары Халка, но тут истлевшая плоть не выдержала, и титан вмиг расстался с головой.

Танос не единственный среди персонажей Marvel, кто питает нежные чувства к Смерти, — его соперником за её сердце всегда был Дэдпул. Однажды их возлюбленную похитили, и безумный титан вместе с болтливым наёмником вместе отправились её спасать, а после сошлись в поединке, чтобы выяснить, кто больше заслуживает её внимания. Заболтав Смерть, Дэдпул заставил её отвернуться от Таноса и вышел из боя победителем.

* * *

Танос — один из самых опасных и могущественных суперзлодеев Marvel. Но раз за разом он терпел поражения — зачастую уже после того, как добивался победы. Он часто переоценивал свои силы и недооценивал противников, что и становилось залогом его неудач. Рискнём предположить, что эти недостатки Таноса помогут справиться с ним и героям «Мстителей 4». Хотя сам путь к победе наверняка будет отличаться от всего, что мы видели в комиксах.