Раньше герои киновселенной Marvel к концу каждого фильма неизменно справлялись с проблемами и врагами. Третьи «Мстители» стали исключением — победителем из «Войны бесконечности» вышел безумный титан Танос, и только через год герои смогут взять реванш. Победить такого противника, как Танос — могущественного, хитроумного и целеустремлённого, — им будет непросто.

Впрочем, в комиксах защитникам Земли это удавалось, и не раз. Давайте вспомним, как именно, — тем более что многое из этого может перейти в «Мстителей 4».

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Осторожно, спойлеры!

Мы будем говорить о сюжетах комиксов Marvel.

Танос против Адама Ворлока

Не раз ключевую роль в победе над Таносом играл Адам Ворлок. Этот невероятно могущественный герой пока не появлялся в киновселенной Marvel, но финал вторых «Стражей галактики» недвусмысленно намекал, что его дебют на экране неизбежен.

В ежегоднике Avengers Annual 1977 года Таноса, собравшего шесть Камней Бесконечности, пытались остановить Мстители и Адам Ворлок. Они потерпели поражение, а Адам оказался заключён в Камне Души. Но уже вскоре, в выпуске серии Marvel Two-in-One, Человеку-пауку удалось освободить Ворлока, и тот превратил Таноса в гранитного истукана. Конечно, таким тот остался не навсегда.

Как победить Таноса? Примеры из комиксов 1

Финал вторых «Стражей галактики» намекает, что Ворлок появится в киновселенной Marvel. Но братья Руссо утверждают, что в четвёртых «Мстителях» мы его не увидим

Следующее большое противостояние героев и Таноса произошло на страницах глобального кроссовера The Infinity Gauntlet, вышедшего в 1991 году. Он послужил одним из источников вдохновения для сценаристов «Войны бесконечности». Его события начались примерно с того, чем кончается фильм: Таносу удалось завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности, и он использовал их силу, чтобы устроить геноцид, какого вселенная ещё не знала.

Героев, переживших эту трагедию, собрал в ударную команду Ворлок. Он также уговорил выступить против Таноса могущественных космических созданий вроде Галактуса и Эона. Возлюбленная Таноса, Смерть, и та была против него. Но даже совместных усилий таких сущностей оказалось недостаточно, чтобы одолеть титана, вооружённого Перчаткой Бесконечности. Танос в итоге потерял всё, чего достиг, лишь из-за собственной неосмотрительности. Решив, что одолел всех врагов, он отделил своё сознание от физического тела, что позволило Небьюле завладеть перчаткой.

Как победить Таноса? Примеры из комиксов 5

События «Перчатки Бесконечности» оказали большое влияние на вселенную Marvel, их последствия продолжают чувствоваться в комиксах по сей день

Ошарашенного Таноса от гнева Небьюлы спасли остальные герои. Более того, Ворлок убедил титана присоединиться к ним в борьбе против новой хозяйки Перчатки Бесконечности. Используя свою связь с Камнем Души, Ворлок сумел нарушить работу перчатки, завладеть ей и обратить вспять волну смертей, которая прокатилась по вселенной.

Танос же попытался покончить с собой, но в итоге остался жить и поселился на удалённой планете, где занялся фермерством. Вскоре его посетил Ворлок, которому титан рассказал, что завязал со стремлением к власти и собирается вести спокойную и уединённую жизнь. Но, конечно, удалился от злодейских дел лишь временно.

По слухам, четвёртые «Мстители» будут называться именно «Перчатка Бесконечности», и наверняка идеи из одноимённого комикса будут использованы в фильме. Например, можно предположить, что Небьюла сыграет ключевую роль в поражении Таноса.

Танос против Капитана Марвела и Дракса

За свою долгую жизнь, полную конфликтов и смертей, Танос успел обзавестись множеством врагов. Некоторым из них удавалось не просто бросить вызов безумному титану, но и одолеть его. Пожалуй, первым таким врагом стал Капитан Марвел, он же Мар-Велл — герой, который был послан на Землю как шпион империи Крии, но проникся симпатией к человечеству и стал одним из его защитников.

Как победить Таноса? Примеры из комиксов 11

Грядущий фильм «Капитан Марвел» посвящён новой героине, носящей это прозвище, — Кэрол Дэнверс. Но оригинальный Мар-Велл в фильме тоже появится — его сыграет Джуд Лоу

В «серебряный век» комиксов Капитан Марвел не раз сталкивался с безумным титаном. Самое важное их противостояние произошло, когда Танос завладел Космическим Кубом и использовал его, чтобы стереть с лица Земли человечество. Как и в прошлом случае, решив, что победил, Танос отделил своё сознание от тела, и это дало Капитану Марвелу шанс разбить Куб и обратить гибель населения Земли. После этого поражения Смерть охладела к Таносу, и он стал смертным, но его собственное увлечение Мрачной Жницей только возросло.

В битве за Космический Куб сражался герой, созданный специально, чтобы одолеть Таноса, — Дракс Разрушитель. Космическая сущность Кронос сотворила его именно с этой целью. Но в этот раз Танос ускользнул от Дракса, и тот в ярости набросился на Капитана Марвела, который помешал ему исполнить своё предназначение.

Как победить Таноса? Примеры из комиксов 7

Дракс долго ждал возможности убить Таноса

Сделать это Драксу удалось лишь спустя много лет на страницах глобального кроссовера Annihilation, выходившего с 2005 по 2007 год. Надеясь избавиться от назойливого преследователя, безумный титан взял в заложницы дочь Дракса и угрожал убить её, если тот не прекратит охотиться на Таноса. Но упрямый Разрушитель не из тех, кто пасует перед угрозами. Он добрался до Таноса и вырвал из груди титана его злобное сердце.

Танос против Мстителей

С Таносом не раз сходились в бою и Мстители, и на их счету тоже есть победы. В серии 2012 года «Мстители. К бою!» от Брайана Майкла Бендиса титан опять использовал Космический Куб, чтобы избавиться от главных земных героев и примкнувших к ним Стражей галактики.

Но это был не оригинальный Космический Куб, а лишь копия, созданная на Земле, — сильная, но заметно проигрывавшая подлинному артефакту. Так что вместо того, чтобы уничтожить героев, Танос просто отправил их в параллельное измерение. Выбираясь из него, герои заручились поддержкой древних космических сущностей, после чего всей толпой набросились на Таноса и попросту отдубасили его.

Как победить Таноса? Примеры из комиксов 12

Танос редко бежит от драки, даже когда ему противостоит множество врагов, и порой это выходит ему боком

Другая недавняя битва Мстителей и Таноса послужила прелюдией ко второй гражданской войне супергероев. Часть из них решила заманить безумного титана в ловушку — им это удалось, и они взяли злодея в плен, но ценой жизни одного из них. Эта трагедия стала причиной нового конфликта в рядах супергероев.

Танос против сына

Как победить Таноса? Примеры из комиксов 4

Сын Таноса впервые появился в кроссовере «Бесконечность» и сыграл ключевую роль в его развязке

Истинная любовь у Таноса лишь одна — Смерть. Но были у него в жизни и другие женщины. Одна из них, принадлежащая к племени Нелюдей, родила от безумного титана сына Тейна. Он вырос среди Нелюдей, не подозревая о своём происхождении, и стал целителем. Но стоило Тейну возмужать, как ему пришлось столкнуться с отцом.

Танос давно искал потерянного отпрыска и, узнав, где тот находится, атаковал город Нелюдей. Наблюдая, как папаша и его приспешники одолевают Мстителей, Тейн оказался перед непростым выбором. Он мог бежать, смирившись с с гибелью дома, или сразиться с отцом, использовав доставшиеся в наследство силы. Юноша принял бой и в итоге заточил Таноса в пространственно-временной парадокс, где пленник завис между жизнью и смертью.

Танос против Дэдпула и… зомби!

Большинство сюжетов с участием Таноса отличаются размахом и пафосом. Но бывают и исключения, в которых конфликт злодея и героев подаётся как шутка.

Как победить Таноса? Примеры из комиксов

При всей любви Таноса к Смерти зомби из него получился неказистый

Одно из самых нелепых поражений ожидало Таноса на страницах серии «Marvel Зомби». Вступив в перепалку с немёртвым Халком, зомби-Танос так его разозлил, что схлопотал от зелёного гиганта могучий хук. При жизни Танос легко держал удары Халка, но тут истлевшая плоть не выдержала, и титан вмиг расстался с головой.

Танос не единственный среди персонажей Marvel, кто питает нежные чувства к Смерти, — его соперником за её сердце всегда был Дэдпул. Однажды их возлюбленную похитили, и безумный титан вместе с болтливым наёмником вместе отправились её спасать, а после сошлись в поединке, чтобы выяснить, кто больше заслуживает её внимания. Заболтав Смерть, Дэдпул заставил её отвернуться от Таноса и вышел из боя победителем.

Как победить Таноса? Примеры из комиксов 8

Танос, Дэдпул и Смерть — пожалуй, самый безумный любовный треугольник вселенной Marvel

* * *

Танос — один из самых опасных и могущественных суперзлодеев Marvel. Но раз за разом он терпел поражения — зачастую уже после того, как добивался победы. Он часто переоценивал свои силы и недооценивал противников, что и становилось залогом его неудач. Рискнём предположить, что эти недостатки Таноса помогут справиться с ним и героям «Мстителей 4». Хотя сам путь к победе наверняка будет отличаться от всего, что мы видели в комиксах.

Как победить Таноса? Примеры из комиксов 3

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Дмитрий Злотницкий
Дмитрий Злотницкий
Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.


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