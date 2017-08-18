Комикс «Аватар. Легенда об Аанге. Обещание; Поиск»

Одолев хозяина огня, аватар Аанг положил конец войне. Но с наступлением мира у Аанга появляются новые заботы. Восстановление отношений между народами огня и земли оборачивается сложностями, которые грозят привести к новому столкновению. А новый хозяин огня Зуко отправляется на поиски исчезнувшей матери, и его друзья во главе с Аангом не могут остаться в стороне.

Avatar: The Last Airbender

The Promise; The Search Жанр: фэнтези

Сценарист: Джин Люэн Янг

Художник: Гурихиру

Издательство: Illusion Studios, 2017

Выход оригинала: 2012–2013

В 2008 году завершился мультсериал «Аватар. Легенда об Аанге». Конечно, его поклонникам не хотелось прощаться с полюбившимися героями и миром, и то и дело звучали вопросы о продолжении. В 2012 году оно наконец появилось — вернее, сразу два. На телеэкраны вышел мультсериал «Легенда о Корре», который рассказывал о следующем Аватаре. А приключения самого Аанга продолжились на страницах комиксов. Благо, хотя глобальный конфликт в мультсериале был исчерпан, задел для новых сюжетов всё же оставался.

Действие первой мини-серии, «Обещание», стартует почти сразу после финала мультсериала и служит своего рода эпилогом к нему. Героям предстоит убедиться, что победы над тираном недостаточно, чтобы наступили мир и процветание. Переселение колонистов народа огня грозит вылиться в новый конфликт между ними и народом земли. Проблема, конечно, не столь масштабна, как те, с которыми герои имели дело в сериале, но по сути куда сложнее. Ведь её не решишь победой над злодеем — тут по обе стороны баррикад недавние союзники Аанга.

Вторая мини-серия, «Поиск», рассказывает куда более личную историю и раскрывает одну из главных загадок мультсериала — что случилось с матерью Зуко. Вместе с новым хозяином огня на поиски отправляются не только его друзья, но и психованная сестрица Азула, что моментально накаляет ситуацию. А многочисленные флэшбеки знакомят нас с матерью Зуко и показывают её непростые отношения с супругом.

В обеих сериях на первый план выходит не Аанг, а именно Зуко. В «Обещании» мы видим его становление как правителя — непростая роль, тем более когда твоя страна оказывается на грани новой войны. А «Поиск» даёт нам взглянуть на семью и молодые годы Зуко и лучше узнать его отца, раскрытию которого в мультсериале уделили сравнительно немного внимания.

К сожалению, Зуко оказался единственным важным персонажем, получившим толковое развитие в «Обещании» и «Поиске». Сам Аанг завершил становление в мультфильме, и, похоже, авторы комикса не понимают, куда дальше вести героя. Катара остаётся на вторых ролях, Сокка выполняет привычную роль главного юмориста команды, а Тоф появляется только в «Обещании» в побочной линии.

Но это, пожалуй, единственный серьёзный недостаток комиксов. В остальном они под стать мультсериалу — с увлекательными сюжетами, остроумными диалогами, яркими сценами и красочным экшеном. Да и рисунок на высоте — он практически идеально воспроизводит фирменный стиль «Аватара».

Итог: достойное продолжение приключений Аанга и его друзей. Смена формата не помешала историям сохранить практически все достоинства сериала.

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Комикс «Аватар. Легенда об Аанге. Обещание; Поиск» удачно Верность духу первоисточника

Интересные конфликты

Раскрытие секретов прошлого неудачно Слабое развитие большинства персонажей 2017-08-18 8 хорошо

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