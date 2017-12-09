Комикс «Порочные + Божества: В духе Фауста»

Каждые девяносто лет двенадцать богов воплощаются в телах простых людей. У них есть всего два года, прежде чем их аватара настигнет смерть, а потому они стремятся знатно зажечь. Но очередной цикл возрождения приносит Пантеону неприятный сюрприз: Люцифер оказывается в тюрьме по обвинению в убийстве, а настоящим преступником может оказаться любой из богов. Кто подставил Люци, пытается выяснить семнадцатилетняя фанатка Пантеона Лора.
The Wicked + The Divine, Vol. 1: The Faust Act
Жанр: городское фэнтези
Сценарист: Кирон Гиллен
Художник: Джейми Маккелви
Выход оригинала: 2014
Издательство: Jellyfish Jam, 2017
Британские авторы очень востребованны у американских издательств, и один из ярчайших примеров — Кирон Гиллен. Его «Дарт Вейдер» — одно из лучших произведений в новом каноне «Звёздных войн». Железного человека Гиллен отправил в космическое приключение и переосмыслил его происхождение. А «Молодых Мстителей» можно назвать одним из самых оригинальных комиксов Marvel, выходивших на русском. Российские читатели познакомились с творчеством Гиллена только в прошлом году, когда на русском почти разом вышли несколько его серий. Стало ясно, что Британия снова подарила миру комиксов большой талант. Первый авторский комикс Гиллена, «Порочные + Божества», это подтверждает.
Вопреки заповеди «Не сотвори себе кумира» многие люди поклоняются поп-звёздам как богам. Гиллен, наоборот, по образу и подобию современных звёзд вроде Рианны или Канье Уэста создаёт своих богов, воплотившихся на Земле, чтобы ненадолго порадовать смертных. Гиллен, конечно, не первым перенёс богов в современный мир, но его подход нетривиален, а герои вышли яркими и любопытными.
Под стать персонажам и история — неожиданная и многогранная, на стыке нескольких жанров. Это и эмоциональная молодёжная мелодрама о юных кумирах, которые слишком рано получили славу и огромные возможности. И интригующий детектив в духе «Десяти негритят» с ограниченным кругом подозреваемых. И фэнтезийный триллер вроде «Американских богов», где тесно переплелись древняя мифология и современная культура, а обретшие плоть боги живут среди людей и соперничают.
Лестных слов заслуживает и рисунок Джейми Маккелви, с которым Гиллен уже работал — например, над «Молодыми Мстителями». Маккелви отличается узнаваемым и самобытным стилем, любит делать акцент на лицах и умеет находить необычные визуальные решения. Например, когда героиня отправляется в клуб, где обосновалась богиня смерти Морриган, мы видим разворот, почти полностью погруженный во тьму. Виднеется только тоннель, по которому люди спускаются в «подземное царство».
Расстраивает в издании разве что отсутствие авторских комментариев. В своём блоге Гиллен делится с читателями «кухней», рассказывая, как рождались образы героев и отдельные сцены комикса. Эти заметки весьма интересны и позволяют глубже погрузиться в мир. К сожалению, издательство Image Comics решило не включать их в сборник — и в этом русское издание повторяет американское.
Смелый и необычный комикс, представляющий богов весьма интересным образом — как молодых суперзвёзд, опьянённых людским поклонением.
- Искромётные диалоги
- Необычный мир и колоритные персонажи
- Интригующий промежуточный финал
- Нет авторских комментариев
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