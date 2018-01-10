Наша комикс-индустрия выросла настолько, что на русском регулярно выходят не только супергеройские истории Marvel или DC, но и графические романы для гурманов-ценителей. В этом году большинство самых интересных комиксов — это BD, стимпанк, сказки и космическая опера. Этот список — не рейтинг от лучшего к худшему или наоборот. Это просто подборка графических романов, которые вышли в России и лично нам показались самыми интересными.



Список основан на голосовании постоянных авторов МирФ.

Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшей фантастике 2017 года. Кликните, чтобы почитать другие топы.



Метабароны

Это не первое издание «Метабаронов» на русском — один том уже выпускало издательство Talking Head. Увы, в тот раз дело заглохло. Теперь за издание серии взялись fanzon и уже продвинулись до второго тома.

«Метабароны» — это брутальная космоопера, стоящая в одном ряду с «Дюной» и Warhammer. Это сага о нескольких поколениях воинственного клана метабаронов, полная крови, шекспировских страстей и неоднозначных антигероев. Мечи сверкают, киборги скрипят протезами, герои гибнут и калечатся во имя чести и семьи, а роботы-рассказчики искрят от избытка высоких чувств.

Творец этой вселенной, мистик и сюрреалист Алехандро Ходоровски, наплевал на все табу по части насилия, секса и принципов построения сюжета. А художник Хуан Хименес превратил его буйные фантазии в детальные, совсем не «комиксные» рисунки.

Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа

Математико-исторические приключения великого изобретателя Чарльза Бэббиджа и гениальной дочки Байрона Ады Лавлейс в параллельной стимпанк-реальности. Альтернативная история, кажется, ещё не обращалась с настоящей так бережно. Автор Сидни Падуа проделала огромную исследовательскую работу и нарисовала комикс о двух опередивших время ученых, полуфантастической Разностной машине и самой Математике.

Безусловно, «Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа» увлекут не каждого. Но прежде всего это интересный интеллектуальный и графический эксперимент, в котором приятно и познавательно принять участие. Даже если вы бесконечно далеки от сложных вычислений, математических теорий и биографических очерков о викторианских ученых.

Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа. (Почти) правдивая история первого компьютера Научно-популярный комикс с иронией рассказывает о реальной и вымышленной истории первого компьютера и его создателей.

Валериан

Самая долгожданная новинка года: до России наконец добралась классика BD аж из 1960-х и 1970-х. Всего-то и понадобилось, чтобы Люк Бессон снял дорогущую экранизацию!

В наши дни, когда комиксы стали взрослыми и суперсерьёзными, «Валериан» смотрится поразительно добрым и наивным. Его ближайший аналог даже не «Звёздный путь», а «Алиса Селезнёва». Только Алиса выросла и стала рыжей чаровницей Лорелин, а Пашка Гераскин — бравым космонавтом Валерианом, не утратившим мальчишеской бесшабашности. А вокруг них — пёстрые инопланетные цивилизации, сотни диковинных созданий и сложные конфликты, которые не всегда решаются победой над злом…

Только учтите: первые выпуски «Валериана» — совсем детские, и рисунок в них куда слабее, чем в поздних. Если вы не настроены ностальгировать по детству, начните со второго тома.

Комикс «Валериан»: добрая наивная фантастика Старомодная классика BD наконец-то вышла на русском. Правда, самые первые части «Валериана» — не лучшие.

Мышиная гвардия

По задумке этот комикс напоминает цикл «Рэдволл», только более взрослый и серьёзный. Дэвид Питерсон придумал и изобразил удивительный мир, в котором обитают разумные мыши. Их цивилизация напоминает наши Средние века. Грызуны живут в укреплённых городах, которые охраняет Мышиная гвардия. Благородные мыши поклялись защищать собратьев и бороться с опасностями вроде гигантских змей и бандитов на дорогах.

Сюжет первого тома немного простоват, но при этом действие выписано очень динамично. А детальный рисунок придаёт «Мышиной гвардии» уникальный стиль. Если вы любите приключенческое фэнтези, в котором есть место храбрости и чести, но привычный антураж вам наскучил, обязательно обратите внимание на этот комикс.

Из ада

Впервые на русском вышел один из главных и самых странных комиксов Алана Мура. Да ещё и первый экранизированный — в 2001 году по нему сняли фильм с Джонни Деппом в главной роли.

«Из ада» — викторианский детективный триллер про Джека-потрошителя. В отличие от многих других фантазий про знаменитого маньяка, эта старается использовать реальные исторические источники (само название, «Из ада», взято из писем, приписываемых Джеку) и выглядит настолько реалистичной, насколько возможно. Сеть заговоров, связанных с королевской семьёй и ложей масонов, вымышлена, но отлично передаёт атмосферу викторианской эпохи.

При этом «Из ада» — один из тех комиксов, которые надо именно читать, а не смотреть. Чёрно-белая графика Эдди Кэмпбелла нарочито скупа и старается не отвлекать от сюжета.

Джессика Джонс. Элиас

Брайан Майкл Бендис — сценарист многогранный, но в России известен прежде всего по классическим супергеройским комиксам в духе голливудских блокбастеров. Большинство его работ, выходивших у нас, насыщены событиями, экшеном, героями, но не глубиной или оригинальностью. Достаточно вспомнить «День М», «Секретную войну» или «Мстителей против Людей Икс».

Но Бендис способен и на куда более смелые и неординарные работы. Доказательство тому — серия «Джессика Джонс», послужившая основой для популярного сериала на Netfix. Взрослый, смелый и необычный комикс рассказывает о девушке, которая некогда была второразрядным супергероем, а теперь переквалифицировалась в частного детектива. Джессика сталкивается с приземлёнными проблемами, которые ускользают от внимания её более известных коллег вроде Капитана Америки или Железного человека.

Injustice. Год первый

Обычно комиксы по играм служат необязательными приложениями к первоисточнику и не обладают ни самостоятельной ценностью, ни выдающимися сюжетами. Как ни удивительно, редким исключением из этого правила оказалась предыстория файтинга Injustice.

Сюжет в игре, по сути, служил лишь поводом для разборок героев и злодеев из вселенной DC Comics. Комикс же — великолепная история о том, как Супермен встал на путь тирании, что повлекло за собой раскол в рядах былых товарищей. По драматизму, накалу страстей и проработке персонажей комикс Injustice не уступает, а порой даже превосходит магистральные серии DC Comics и вполне достоин стоять в одном ряду с культовой «Гражданской войной» от Marvel.

Звёздный замок 1869

К счастью, прошли времена, когда с французскими BD-комиксами приходилось знакомиться или в оригинале, или по любительским переводам в интернете. «Звёздный замок 1869» — потрясающей красоты акварельный роман художника Алекса Алиса. Это не только произведение искусства, но и проработанное стимпанк-приключение, что для жанра не слишком типично.

Кроме того, история про альтернативный XIX век, отважных эфиронавтов и летающие корабли — реверанс в сторону произведений Жюля Верна и хороший пример качественной юношеской фантастики. Русское издание получило роскошную тисненую обложку и насчитывает уже два тома — не за горами и следующая часть.

Единорог

Никаких волшебных пони в этом BD нет. Это жёсткое мистическое фэнтези, пропитанное духом астрологии, алхимии и гностицизма. На дворе 1565 год, в Европе бушуют религиозные войны, лютует инквизиция. Только в этой версии Земли существуют ещё и примордиалы — древние чудовища. Орден учёных-асклепиадов пытается разгадать их тайну, связанную с загадкой физиологии самого человека. А за героями охотится враг, которому их открытия поперёк горла…

Знатоков истории порадует (или шокирует), как лихо авторы жонглируют именами мудрецов эпохи Возрождения. Среди действующих лиц появляются не только банальные Нострадамус и Парацельс, но и, скажем, Амбруаз Паре, Конрад Геснер и Фракасторо.

Дядюшка Скрудж

Все мы в детстве засматривались приключениями Скруджа Макдака и его племянников и подпевали в воскресенье у телевизора: «Утки! У-у-у!» И даже не подозревали, что знаменитого селезня-миллиардера создал американский комиксист Карл Баркс в 1950-х годах.

«Дядюшка Скрудж: Всего лишь бедный старичок» — сборник его ранних работ. Благодаря этому комиксу у российских читателей появился шанс познакомиться с истоками «Утиных историй» и побольше узнать об увлекательном прошлом дядюшки Скруджа. Настоящая классика комикса в очень добротном издании с комментариями самого Баркса растопит сердца родившихся и в 1980-е, и в 1990-е, и в 2000-е.