Постапокалиптика у комиксистов популярна не меньше, чем фэнтези или космическая опера. И дело даже не в повальном тренде на мрачные антиутопии или воскрешение классических серий о суровых героях в шипастых наплечниках. Просто всегда интересно, пусть и немного жутко, заглянуть за грань и увидеть, каким может стать человечество, дошедшее до ручки. Тем более что наша с вами реальность каждый день подкидывает поводы понервничать и убедиться, что перспектива всеобщей гибели от ядерной бомбы, цунами или техновируса — это не такая уж фантастика. Но все постапокалиптические истории роднит одна обнадёживающая черта: даже после конца света люди остаются людьми — в хорошем смысле этого слова. Художники каждый год придумывают десятки новых катастрофических исходов для нашей планеты и выдуманных миров. Чтобы рассказать про все интересные веб-комиксы в этом жанре, не хватит целого журнала. Но мы будем есть этого Когтя смерти по частям. В сегодняшнем выпуске — три веб-комикса про конец света.

Romantically Apocalyptic

Мир кончился. На радиоактивных развалинах не осталось ни животных, ни людей, ни здравого смысла. Хотя постойте, что это за фигура в фуражке браво шагает на фоне зловещего марева с чашкой кофе в руках? Зовите его Капитан. Он ваш лучший и единственный друг в этом безумной постапокалиптической вселенной.

Романтически апокалиптический Жанр: постапокалипсис, антиутопия, комедия

Язык: английский

Автор: Виталий С. Алексиус (Vitaly S Alexius)

Объём: около 300 веб-страниц (продолжается)

Формат: цветные страницы

Сайт: romanticallyapocalyptic.com

Русский перевод: comicsia.ru/collections/ra

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Gone with the Blast Wave

Капитан с оптимизмом смотрит на мир (и иногда буквально видит радужных единорогов), всегда имеет в запасе пару-тройку жизнеутверждающих историй, по-детски наивен и, скорее всего, безумен. Также Капитан хороший стратег, феноменально удачлив, может справиться с любой опасностью и обладает последней нерадиоактивной соломинкой для коктейлей в мире. В скитаниях по обломкам цивилизации Капитана сопровождает снайпер Сниппи — последний оплот рассудительности и благоразумия. Иногда в сюжете появляются ещё два человеческих персонажа: серьёзный Инженер и таинственный Пилот, разделяющий с Капитаном и взгляды на жизнь, и сумасшествие.

Конец света — штука не очень весёлая. Но только не в случае Romantically Apocalyptic. Весь комикс — «театр четырёх актёров», полный иронии и юмора. К персонажам привязываешься уже со второй страницы, а некоторые диалоги сделали бы честь лучшим ситкомам. Виталий С. Алексиус — мастер эпических CG-пейзажей, поэтому при взгляде на каждую вторую страницу хочется кричать: «Шедевр!» Не так давно комикс основательно переработали — появились анимационные вставки, новые кадры и дополнительные текстовые материалы, так что даже если вы знакомы с Romantically Apocalyptic, то можете неожиданно открыть для себя что-то новое.

Итог: отличный образец юмористического веб-комикса о мире после конце света. После прочтения возможно повышение радиационного фона и непреодолимое желание косплеить Капитана.

Мальчик или девочка? Гендерная принадлежность Капитана из Romantically Apocalyptic — практически главная интрига комикса и нескончаемый повод для шуток. Некоторые фанаты склоняются к версии, что до войны Капитан был женщиной, а потом подвергся генной модификации и сменил пол.

Tinkers of the Wasteland: Cool Chickens of the Apocalуpse

В один ужасный день на Землю начали падать метеориты, да так и не прекратили. Разумеется, человечество быстро погрузилось во тьму и анархию, а практические все обитаемые земли превратились в опасную Пустошь. Ценнейшим ресурсом стали… нет, не канистры с бензаком, а куриные тушки! Именно за обладание пернатыми квочками ведут войну разномастные банды головорезов. Жестянщики — не исключение.

Жестянщики из Пустошей: Крутые цыплята апокалипсиса Жанр: постапокалипсис, манга

Язык: английский

Автор: Рауль Тревино (Raul Trevino)

Объём: 445 веб-страниц (1 том), 2 и 3 том доступны только в печати

Формат: чёрно-белые страницы

Сайт: fixion.co/en/shop/tinkers-of-the-wasteland-1/

Русский перевод: tinkers.ru/comic/1

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One Piece

Сироты Милла, Чаппи и Сплиттер — банда Жестянщиков — бороздят постапокалиптические развалины на фургоне «Пират», воруют цыплят у маститых варлордов и пытаются выжить. Когда в руки их шайки попадает таинственная карта, Жестянщики отправляются на поиски бункера, который дарует владычество над Пустошами. По пути им встречаются мутанты, монструозные курицы-зомби и прочие персонажи разной степени абсурдности.

Если вы уже представили себе милую историю в духе «Времени приключений», вас ждёт сюрприз. «Жестянщики из пустошей» — внебрачное детище «Безумного Макса», «Танкистки» Джейми Хьюлетта и манги с графикой Bleach и One Piece. Это динамичный экшен с погонями, драками, массой нецензурной брани и толикой генитального юмора. А что вы хотели? Это апокалипсис! Комикс не даёт заскучать ни на минуту — сюжет несётся вперёд и выделывает всё новые сумасшедшие кульбиты. Поначалу, правда, бросается в глаза излишняя зацикленность автора на куриной теме, но этой странности есть объяснение: родные Рауля Тревино разводили куриц, и художник испытывает особую привязанность к этой домашней птице.

Итог: если вы любите старую мангу и пересматриваете раз в год «Безумного Макса» — вам понравится. Единственная проблема «Жестянщиков» — в открытый доступ выложен только первый том. Но это повод воздать автору должное и приобрести все тома в бумажном виде.

Не рейдерами едиными Рауль Тревино знаменит не только веб-комиксами. Художник успел поработать на таких гигантов, как Marvel, DC Comics, EA Entertainment и Dark Horse, и приложить руку к сериям «Халк», «Каратель», «Призрачный гонщик», «Звёздные войны» и Dragon Age. Забавное совпадение: в 14-м номере арки Empire: The Savage Heart, который раскрашивал Рауль, Дарт Вейдер ведёт себя как заправский рейдер, яростно кроша представителей фауны одной дикой планеты.

The Din

Однажды все приборы в мире, от тостеров и компьютеров до машин и заводских станков, начали испускать смертоносный акустический сигнал. Шум выкосил миллионы и через несколько лет неожиданно стих, оставив после себя «шумовую болезнь» — генетические мутации у новорождённых. Напуганные люди бросились уничтожать все технологии, буквально отбросив себя на несколько веков в прошлое. После ста лет тишины человечество осторожно начало заново изобретать машины, всё ещё не зная причин Шума. Но не все боятся технологий — кто-то жаждет власти и оружия, а кто-то грезит полётами на аэропланах. Мир тем временем стоит на пороге глобального конфликта с расой кинов — потомков людей с «шумовой болезнью».

Шум Жанр: постапокалипсис, драма, приключения

Язык: английский

Автор: Карин Риндевалл (Karin Rindevall)

Объём: более 200 страниц (продолжается)

Формат: цветные страницы

Сайт: comic-rocket.com/read/the-din/196

Русский перевод: нет

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Stand Still. Stay Silent

Если вы начнёте читать «Шум», есть вероятность заскучать и бросить. Комикс бодро стартует с пролога, где описан весьма нетипичный конец известной нам цивилизации, а потом медленно вводит читателя в курс дела, нагнетая драму. Автор постоянно переключается между линиями повествования, «перепрыгивает» из века в век и вводит всё новых и новых персонажей. Тем не менее сюжет «Шума» увлекает: постепенно начинаешь понимать, кому отведена роль главных героев и в чём причины основных конфликтов. А потом… комикс обрывается. На сегодняшний день нарисовано три главы, не считая пролога, — новые страницы загружаются по понедельникам, и, к сожалению, нерегулярно. Так что, чтобы узнать, куда пропал Грегг Эмилио и к чему приведёт геноцид кинов, придётся запастись терпением. Впрочем, неторопливость автора идёт на пользу рисунку: заметно, как от главы к главе растёт художественный уровень.

Итог: веб-комикс для терпеливых. Небанальная и вдохновляющая история о мире после апокалипсиса, которая медленно разгоняется и обрывается «на самом интересном месте». Стоит добавить в закладки и проверять время от времени.

Смертельный шум Теоретически убить человека шумом можно. Для этого понадобится звук мощностью около 195 дБ. Хорошая новость: пока что ни один прибор в мире не может транслировать звуковой сигнал такой мощности. Однако в прошлом году Европейское космическое агентство проводило эксперименты со звуком в 154 дБ. Так что вероятность «шумового» апокалипсиса исключать нельзя.