Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа. (Почти) правдивая история первого компьютера

Эксцентричный изобретатель Чарльз Бэббидж и первый программист Ада Лавлейс стоят на страже Британской короны, вооружившись паровой Аналитической машиной. Учёные исследуют пределы математики, борются с преступностью, спасают Англию от экономического кризиса и помогают светилам викторианской литературы. И всё это с тонким математически-английским юмором.

The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage. The (Mostly) True Story of the First Computer

Жанр: альтернативная история, научпоп

Художник и сценарист: Сидни Падуа

Выход оригинала: 2015

Издание на русском: Манн, Иванов и Фербер, 2017

«Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа» сложно назвать фантастикой как таковой, хотя в комиксе прямым текстом говорится, что всё действие происходит в альтернативной «карманной» вселенной. В реальности Лавлейс, дочка великого Байрона, умерла в 38 лет от рака, а Бэббидж не построил Разностную и Аналитическую машины и доживал свой век желчным стариком. Да и к традиционному стимпанку комикс причислить непросто. Да, действие происходит в викторианской Англии, фантастически развившей паровые технологии, иногда персонажи щеголяют в гогглах, но на этом атрибуты кончаются. Так что же такое «Приключения Лавлейс и Бэббиджа»?

Однажды Сидни Падуа так увлеклась биографией Ады Лавлейс и историей вычислительных машин Бэббиджа, что начала рисовать об этом смешные стрипы и выкладывать их в интернет. Из веб-комикса, широко известного в узких кругах, получился фундаментальный научно-популярный труд с налётом альтернативной истории о двух великих учёных. Фундаментальный — потому что из 320 страниц комикса львиную долю занимают не рисунки, а примечания. Благодаря им книга похожа на монолог увлечённого и слегка чудаковатого знакомого, который настолько заинтересовался некой темой, что готов часами рассказывать о ней в мельчайших подробностях.

Комментарии Сидни зачастую увлекательнее самих иллюстраций — она раскрывает малоизвестные факты из биографий Лавлейс, Бэббиджа и других выдающихся личностей викторианской эпохи, приводит отрывки из переписок и объясняет разные аспекты математики, логики и программирования. Эти комментарии иногда просто необходимы, потому что научные шутки и некоторые фразы невозможно понять без подробной справки — с ходу смеяться будут разве что математики с глубокими познаниями в английской истории. Но хватает и просто забавных и метких высказываний и ситуационных гэгов.

Профессиональный аниматор, Падуа мастерски передаёт эмоции персонажей и динамику — иногда кажется, что изображения вот-вот начнут двигаться. В комиксе есть интересные графические решения — детальные схемы вычислительных устройств, развороты с подробным изображением Аналитической машины, перевёрнутые страницы, перекрытый текст, графики и репринты викторианских гравюр. Русское издание напечатано на хорошей мелованной бумаге, но в мягкой обложке — есть риск, что при активном чтении странички со временем могут выпасть.

Несмотря на кажущуюся тяжеловесность и серьёзную тему, «Приключения Лавлейс и Бэббиджа» — очень лёгкая книга с «большим коэффициентом развлекательности», как выражается сама Сидни Падуа. Автор с симпатией, искренним интересом и теплотой выписывает характеры героев и обыгрывает эпизоды их реальной жизни. К концу комикса настолько привыкаешь к самовлюблённому, одержимому наукой Бэббиджу и суровой и слегка безумной Лавлейс, будто лично их знал и защищал курсовую под их руководством.

Кстати о курсовых: многие зарубежные преподаватели действительно знакомили с комиксом своих студентов. Если бы все учебники были такими, люди давно перестали бы считать точные науки скучными.

Увлекательная и познавательная альтернативная история — с огромным количеством научных и исторических фактов и юмором «не для всех».

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