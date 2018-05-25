One-Punch Man. Манга, с которой всё началось

Японию терроризируют суперзлодеи. То пришельцы вылезут из глубин Земли, то безумные учёные сотворят чудовищ, то обычные люди мутируют и начнут всё рушить. Но горе тем супостатам, кому не посчастливилось попасться на глаза Сайтаме — неприметному на вид супергерою, способному сокрушить любого врага одним ударом.

One-Punch Man Жанр: супергеройская комедия

Сценарист: One

Художник: Юскэ Мурата

Выход оригинала: 2012

Издательство: «Азбука», 2018

Супергероика — жанр удивительно гибкий. В нём хватает и боевиков, где хорошие ребята спасают мир от плохих, и трагедий об одиноких героях с мрачным прошлым, и уморительных комедий, высмеивающих жанровые штампы. К последним относится манга One-Punch Man, хорошо известная благодаря аниме-экранизации. Хотя её автор не чурается и простеньких шуток, порой ниже пояса, в первую очередь это отличный стёб над супергеройскими клише.

Сайтама, тот самый Ванпанчмен («Человек-с-одного-удара»), на героя не похож совершенно. Он флегматично отвечает «окей» на витиеватые угрозы злодеев и обрывает пламенные речи соратников на полуслове, потому что ему лень слушать. Сайтаму уже ничто не может ни впечатлить, ни напугать: он даже в пылу сражения переживает лишь о том, что забыл вынести мусор или опоздал на распродажу. И его история обретения сверхчеловеческой силы не особо крута: Сайтама просто много бегал, подтягивался и отжимался — с таким усердием, что аж облысел.

В мире пафосных супергероев и суперзлодеев такой персонаж смотрится особенно комично. Для усиления игры на контрастах Сайтаме придумали ученика — киборга Дженоса, импульсивного борца за добро и справедливость, который то и дело огребает тумаков в бою с силами зла. Вместе они не только сильная команда, но и невероятно смешной комедийный дуэт.

Контраст геройского и повседневного отлично обыгран и в графике. Боевые сцены старательно прорисованы в лучших традициях жанра, с динамичными ракурсами и предельно серьёзными выражениями на реалистичных лицах героев. Но стоит Сайтаме в очередной раз испортить возвышенную атмосферу своими ремарками, стоит вниманию сместиться на бытовые сцены, как рисунок сразу становится простым и карикатурным.

Впрочем, есть в One-Punch Man и печальные нотки, порой превращающие мангу из лихой комедии в злую сатиру, а то и в драму. Сайтама неспроста так невозмутим: сила стала его проклятием. Он надеется встретить достойного противника, в бою с которым кровь закипит в жилах и адреналин заставит сердце биться быстрее… но пока что убивает даже самых громадных чудовищ одним ударом. Для него подвиги превратились в рутину, и это на самом деле грустно.

К тому же героев в этом мире оценивают по внешности или популярности. Сайтаму не узнают и не благодарят за его подвиги, а из-за лысого черепа сторонятся и принимают за бандита. Вдобавок его дела приписывают другим, более харизматичным и известным героям. Тут даже скромному альтруисту обидно будет! Помочь Сайтаме могло бы вступление в ассоциацию профессиональных героев, но до этого он додумывается под самый конец книги.

Появление новых персонажей, развитие характеров и сюжета авторы отложили на потом. Первые два тома, выпущенные «Азбукой» под одной твёрдой обложкой, только знакомят нас с героями, их способностями и предысториями. Но благодаря обилию экшена и шуток книга читается на одном дыхании, оставляя вас с улыбкой на лице и в предвкушении ещё более эпичного и смешного продолжения.

Искромётная пародия на супергероику — с неглупым подтекстом, яркими персонажами и шикарными битвами. В первую книгу поместилась только завязка истории, но и она затягивает не на шутку. А то ли ещё будет!

Смотрите также One-Punch Man. Обзор аниме Каково всемогущему герою, которого не в силах сломить ни один злодей? Ему прежде всего очень скучно!