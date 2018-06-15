«Светлячки»: обзор волшебного комикса

Маленькая Сэнди обожает рисовать, но ни дома, ни в школе её увлечение не находит отклика. Каждую ночь девочка отправляется в волшебную страну своих нарисованных фантазий вслед за таинственными светлячками. Однажды в школе появляется новенькая по имени Морфи, которой приходятся по душе рисунки Сэнди. Даже слишком, слишком по душе.

Nightlights Жанр: детская сказка, магический реализм

Художник и сценарист: Лорена Альварез

Выход оригинала: 2017

Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2018

Прошло время, когда книги для детей выдавали чёрно-белую мораль, что хороших и добрых малышей ждёт страна, полная конфет, а злых — наказания и горести. Современная детская литература не боится затрагивать «недетские» темы, будь то поиск своего места в мире, борьба со страхами, развод родителей или потеря близкого человека. Авторы стараются легко и — главное — безобидно рассказывать о сложных вещах. Так на стыке наивного и серьёзного рождаются глубокие, интересные и неоднозначные произведения.

«Светлячки» Альварез — одно из них. Это волшебная и непростая книга. В лучших традициях магического реализма её сюжет оставляет простор для интерпретаций.

Автор затрагивает сложнейшую тему — отношение человека к своему творчеству. Жизнь художника полна трудностей, даже если он ещё ходит в начальную школу. Непросто понять, что важнее: творить для себя или получать восторженные отклики благодарной публики? А если зрительской любви будет слишком много и ты окажешься в ловушке собственного эго?

История Сэнди — это ещё и история об отношениях ребёнка и воображаемого друга. Детское одиночество — невыдуманная проблема. Дети, чувствующие себя ненужными, предпочитают прятаться в мире грёз, заручившись поддержкой волшебного товарища, который всегда одобрит любое начинание. Кто-то со временем понимает важность реальной жизни, а для кого-то эскапизм может обернуться отнюдь не сказочным кошмаром.

Но всё это — взрослый взгляд на книгу. А вот младшему школьнику, на которого она в том числе ориентирована, будет сложно уловить подтекст без комментариев старших. Скорее всего, ребёнок увидит в «Светлячках» красивую и немного страшную сказку про девочку-художницу и её таинственную подругу.

Добрая волшебная атмосфера роднит этот комикс с мультфильмами «Тайна Келлс» и «Песнь моря» Томма Мура. От рисунков Лорина Альварез просто захватывает дух — «Светлячков» можно долго листать, рассматривая картинки, а потом уже вникать в сюжет. Финал которого, честно говоря, выглядит слегка скомканным: читателю предоставляется самому делать выводы вместе с Сэнди. Эта довольно короткая история прямо-таки напрашивается на продолжение.

Красивая, яркая и неоднозначная детская книга, которая оставляет ощущение незавершённости. Отличный подарок для творческих людей любого возраста, но детям читать её лучше с родителями.