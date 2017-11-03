Если на вас в глухой американской пустыне с неба сваливается полуголый бородатый блондин, в горах Норвегии вы встречаете хромого и неуклюжего доктора, а в Центральном парке Нью-Йорка видите лягушонка в рогатом шлеме и с молотом в лапах, то не спешите вызывать неотложку или искать ближайший пункт экстренной связи с Мстителями. Вполне возможно, что перед вами бог грома Тор, пострадавший в результате очередных козней своего сводного брата, Локи. Просто нравы у них там, в Асгарде, весьма своеобразные, без рога с мёдом не разберёшься.

Тор, как и большинство классических персонажей вселенной Marvel, обязан своим появлением на свет легендарному Стэну Ли. В 1962 году Стэн, находясь в поиске свежих идей, решил ввести в повествование нескольких по-настоящему могущественных персонажей и обратился за вдохновением к богатой северной мифологии.

Как создать кого-то, кто будет сильнее самого могучего героя? Спустя какое-то время меня озарило. Зачем делать его человеком? Пусть он будет богом! Я подумал, что читатели уже достаточно хорошо знакомы с греческими и римскими богами, так что будет любопытно заглянуть в северные легенды. К тому же я представлял себе северных богов как настоящих викингов — с развевающимися волосами, рогатыми шлемами и боевыми дубинами. Journey into Mistery нуждалась в стимуле, и я решил сделать Тора новым двигателем серии. У меня не было времени заниматься этим лично, поэтому после того, как я набросал заготовки истории и характеров персонажей, я передал сценарий своему брату Ларри… ну и, само собой разумеется, выбрал художником Джека Кирби.

Стэн Ли

Бог грома впервые появился в 83-м выпуске Journey into Mistery и быстро стал главным героем серии, которую спустя три года и вовсе переименовали в «Тора». Длинноволосый блондин из Асгарда успел наследить и в других проектах Marvel: так, например, именно он был одним из основателей Мстителей и принял участие во множестве приключений этой команды. А в свободное время Тор сражался с ледяными великанами, противостоял козням своего сводного брата, пытался править миром асов и решал амурные дела. В общем, вёл крайне насыщенную жизнь.

Рождение героя

Всемогущий Один-всеотец, правитель золотого королевства Асгард, мечтал о наследнике, способном превзойти силой его самого. Он вступил в связь с богиней земли, и в далёкой норвежской пещере от этого союза родился Тор.

С самого начала Тор стремился сделать всё, чтобы завоевать славу самого уважаемого воина во всём королевстве. Один потакал желаниям сына и даже поручил искуснейшему гному-кузнецу Эйтри выковать для своего наследника уникальное оружие — молот Мьёльнир. Молот наделял своего владельца удивительными силами: способностью парить над землёй, перемещаться между измерениями и вызывать бурю. Однако на Мьёльнир было наложено одно особое заклятие. Оно гласило:

Любой достойный, овладевший молотом, овладеет и силой Тора.

По сути, Один встроил в Мьёльнир «предохранитель», который должен был удержать наследника престола от безрассудных поступков и ненужных схваток с нежелательными противниками. Однако могущественное оружие только подзадоривало молодого бога, и он рвался на поиски новых приключений.

Одним из первых спутников героя стал его сводный брат Локи, происходящий из племени ледяных великанов. Один убил родного отца Локи, когда сам Локи был ещё совсем юн, а затем, мучаясь угрызениями совести, принял сироту в собственную семью. Локи постепенно начал завидовать славе и почёту своего брата. Зависть сменилась обидой, обида переросла в ненависть, и Локи из верного напарника Тора превратился в его постоянного противника. Он регулярно строил козни против Тора и его друзей, причиняя жителям Асгарда всё новые и новые неприятности.

Тор тем временем нашёл себе более надёжных компаньонов. Среди самых преданных его друзей были Хеймдалль — страж Радужного моста, его сестра — прекрасная воительница Сиф, Бальдр Храбрый и трио приятелей, получивших в Асгарде прозвище «Тройка воинов»: Фендрал Лихой, Хоган Суровый и Вольстагг Громадный.

Во время своих странствий бог грома не раз забредал в Мидгард, где сдружился с викингами и даже возглавлял их отряды в славных походах. Однако всё изменилось, когда Тор узнал, что в его честь группа норманнов уничтожила монастырь и вырезала всех его обитателей. Наследник Асгарда разочаровался в своих земных последователях и вернулся домой.

Ссылка на Землю

Со временем характер Тора начал портиться. Он всё чаще совершал своевольные поступки, со- вершенно не заботясь о последствиях. Терпение Одина окончательно истощилось, когда Тор нарушил мирный договор между Асгардом и ледяными великанами. Всеотец решил преподать непутёвому сыну ценный урок.

Один лишил Тора божественной силы, воспоминаний и Мьёльнира и переместил сознание сына в тело скромного, неуклюжего и хромого студента медицинского колледжа Дональда Блейка. Сказав при этом так:

Не причинит отныне сын Одина боли другим, а будет исцелять их. Не будет вышагивать больше гордый принц Асгарда среди богов, а, опираясь на палку, будет ходить среди смертных.

Шли годы. Дональд Блейк жил своей жизнью, даже не догадываясь о скрытом потенциале. Он с отличием окончил колледж и поехал работать в Нью-Йорк, где влюбился в очаровательную медсестру Джейн Фостер.

Один пристально наблюдал за жизнью сына и спустя десять лет решил, что достаточно наказал его. Всеотец внушил Блейку мысль направиться в Норвегию, и там хромой доктор наткнулся на кронанов — каменных созданий, замышляющих напасть на Землю. Стремясь спрятаться от пришельцев, Блейк укрылся в непримечательной пещерке, в которой задолго до этого родился бог Тор.

В спешке Дональд обронил свою трость, но в пещере его как будто бы дожидалась старая сучковатая палка. Стоило Блейку взяться за неё, как деревяшка превратилась в Мьёльнир, а сам доктор обрёл силу и воспоминания Тора. Тор одолел кронанов и вернулся в Нью-Йорк, где стал вести двойную жизнь. Доктор Дональд Блейк продолжил лечить больных, а бог грома начал бороться за справедливость и помогать другим земным супергероям.

Дела амурные

Первой любовью Тора была отважная Сиф, сестра Хеймдалля и одна из лучших воительниц в Асгарде. Девушка нередко сопровождала бога грома в его приключениях, так что неудивительно, что между ними со временем завязались романтические отношения.

Когда Один сослал своего наследника на Землю, в жизни Дональда Блейка появилась Джейн Фостер. Очаровательная медсестра приглянулась не только скромному доктору, но и могучему богу грома. Когда Тор вернул себе силы и память, он продолжил встречаться с Джейн. Одину не понравилась связь между богом и смертной, и он запретил сыну открывать перед нею истинное лицо. Но Тору было не впервой нарушать запреты отца. Он тайком провёл Джейн в Асгард и вынудил Одина даровать девушке силу бессмертных.

Однако незнакомая обстановка и новообретённые способности оказались слишком тяжёлым испытанием для Джейн. Она решила расстаться с Тором и вернуться на Землю. Один стёр из памяти девушки все воспоминания о боге грома. Оказавшись дома, она вскоре влюбилась в доктора Кейта Кинкайда. А Тор горевал недолго. Очень скоро — и не без помощи Одина — бог грома вернулся к Сиф, и их роман вспыхнул с новой силой.

Ещё одной женщиной в жизни Тора стала Чаровница Амора. При первой встрече чародейка пыталась соблазнить бога грома, а потом — убить Джейн Фостер. Отношения между двумя обитателями Асгарда сложились неоднозначные: Амора могла как помочь Тору, так и насолить ему. Первое время Чаровница противостояла Мстителям, помогала Локи, пыталась захватить Асгард при помощи троллей.

Но потом в жизни Тора наступил непростой период, и именно она пришла ему на помощь. Когда бог грома временно утратил свою силу, Чаровница спасла ему жизнь, и двое асгардцев решили объединиться в борьбе с новой угрозой. Со временем напарники превратились в любовников и мирно жили в Нью-Йорке, пока очередное глобальное событие в истории Marvel не перетряхнуло жизни героев, разорвав их роман. В конце концов Тор вернулся к Сиф.

Том Хиддлстон, исполнитель роли Локи, как-то обмолвился, что не отказался бы от появления Чаровницы на экране, где она могла бы стать возлюбленной бога коварства.

На страже двух миров

Локи стал основным противником Тора. Бог обмана регулярно строил против брата новые козни, причём сам предпочитал оставаться в тени. Нередко действия Локи приводили к совершенно неожиданным последствиям: в результате одной из его выходок погиб Бальдр и чуть было не начался Рагнарёк. А после другой проделки Тор, Железный человек, Халк, Человек-муравей и Оса основали команду Мстителей.

Но Тор не был бы настоящим супергероем, если бы список его врагов ограничивался сводным братцем. У бога грома хватало и других противников, причём большая их часть была родом из всё той же северной мифологии. Не раз Асгарду угрожали госпожа Ниффльхейма Хел, правитель Муспельхейма Суртур, ледяной великан Имир, дракон Фафнир и гигантский волк Фенрис. Нередко злодеи объединяли усилия или вступали в союз с Локи.

Немало неприятностей Тору доставил Разрушитель. Это волшебная и почти неуязвимая броня изначально была выкована Одином для отражения угроз с далёких звёзд. Однако куда чаще броня угрожала самим асам. Локи повадился использовать Разрушителя против своего брата и нередко был близок к успеху, но обычно Тор выходил сухим из воды. Однажды Разрушитель даже стал причиной гибели всех жителей Асгарда, за исключением Тора, но с помощью матери богу грома удалось вмешаться в ход времени и возродить павших соплеменников.

Ещё одним серьёзным противником оказался монстр Мэнгог — совокупная ненависть миллиардов существ, когда-то погубленных Одином. Тор неоднократно побеждал своего врага, но Мэнгог всякий раз воскресал, заявляя, что ненависть можно подавить, но нельзя окончательно уничтожить.

После того как очередная битва унесла жизнь Одина, Тор унаследовал силу своего отца и сел на престол золотого королевства. Разрываясь между новыми обязанностями и стремлением уследить за миром смертных, бог грома перенёс Асгард на Землю. Однако не всем пришлись по нраву новые соседи. Вчерашние союзники Тора обернулись против него, и силы Земли атаковали город. В отместку Тор подчинил себе всю планету, сделал Амору своей королевой и правил миром на протяжении двух сотен лет. С каждым годом его режим становился всё деспотичнее.

Наконец бог грома осознал свои ошибки и снова вмешался в ход времени. Он вернулся в прошлое и перенёс Асгард обратно, на его исконное место в другом измерении. После этого Тор слился со своей более молодой версией, но сохранил воспоминания о двухсотлетнем правлении — в качестве своеобразного предостережения. После этого герой на некоторое время взял паузу.

Однако затишье продлилось недолго. Локи снова начал Рагнарёк. Он опять убил Бальдра, объединил усилия с Фенрисом и Суртуром, набрал новую армию и повёл своё воинство на Асгард. На этот раз Локи сопутствовал успех. В битве погибли почти все близкие и друзья Тора, а сам бог грома потерял свой молот. С немногими уцелевшими герой отступил в Ванахейм, после чего отправился к колодцу Мимира, чтобы узнать истину о Рагнарёке. Для этого богу грома сначала пришлось пожертвовать обоими глазами, а затем и жизнью. После смерти Тор встретился с Теми, Кто Сидит Высоко В Тени, загадочными богами, существующими за счёт бесконечного цикла смертей и возрождения асов. Они открыли герою истину, после чего он возродился, обрёл Силу Одина и легко справился с Локи.

Однако на этом сражение не закончилось. Тор решил разорвать бесконечный цикл Рагнарёка и позволил Суртуру напасть на Асгард в обмен на восстановление Мьёльнира. Все асы погибли в последней битве, а Тор уничтожил Иггдрасиль и расправился с Теми, Кто Сидит Высоко В Тени. И только после этого бог грома обрёл вечный покой вместе со своими друзьями и близкими.

Лучше не вспоминать

В биографии Тора немало достойных страниц, но случались в жизни бога грома и события, о которых он предпочёл бы забыть.

Так, на заре своей супергеройской карьеры Тор был связан странным ограничением — если он в облике бога грома выпускал Мьёльнир из рук более чем на шестьдесят секунд, то автоматически превращался в Дональда Блейка. Один придумал это заклинание, чтобы его сын особо не полагался на силу молота, но, по сути, Всеотец лично подарил противникам Тора преимущество в бою. Дело в том, что один из любимых боевых приёмов Тора — метнуть молот в особо приглянувшегося оппонента. И, хотя Мьёльнир всегда возвращался к хозяину, суперзлодеям было вполне под силу задержать возвращение на минуту, после чего они могли легко расправиться с Блейком.

Со временем ограничение перестало сковывать Тора: видимо, Один осознал опасность своего заклинания и снял его. Однако бог грома несколько раз терял свою силу и из-за другого ограничения, встроенного в молот и позволявшего достойным противникам забирать силу героя. К счастью для Асгарда, обычно сила Тора доставалась действительно благородным героям.

В результате одной из особо коварных выходок Локи Тор превратился в… лягушонка. К своей чести, бог грома и в такой ситуации не опустил лапы и возглавил лягушек Центрального парка в их борьбе с врагами. Могучий Лягушонок (игра слов: Mighty Thor — Mighty Throg) сражался с крысами и аллигаторами, в конечном итоге возвратил себе Мьёльнир и заставил Локи рассеять чары.

В другой раз Тор попал под действие чар Хел. Её заклинание сделало кости героя необычайно хрупкими, причём стоило богу грома хоть раз что-то сломать, как срастить это становилось уже невозможно. Однако и умереть Тор не мог. Поэтому, получив в очередном бою тяжёлые травмы, он выковал себе специальные доспехи. Узнав об этом, Локи послал Разрушителя добить бога грома, но Тору удалось перенести свой дух в Разрушителя и подчинить себе броню. В таком виде он спустился в царство богини смерти. Испугавшейся Хел не осталось иного выхода, кроме как снять свои чары и вернуть костям героя их былую прочность.

Ультимативный Тор Когда в 2000 году появилась вселенная Ultimate, образ Тора, как и других персонажей Marvel, был переосмыслен. Некоторые детали его современной трактовки нашли своё отражение в экранизации Кеннета Браны. Во вселенной Ultimate у Тора не было альтер эго, а божественную силу ему придавали пояс и молот. Из-за манипуляций Локи с реальностью окружающие не верили в божественное происхождение героя, которого здесь звали Торлиеф Голмен. Однажды Торлиеф сбежал из лаборатории, похитил молот с поясом и объявил себя реинкарнацией бога грома. Тор заявил, что пришёл в наш мир, чтобы избавить его от бездушных корпораций, последствий глобализации и коррумпированных политиков. Власти быстренько объявили Голмена сумасшедшим, однако это не помешало (а возможно, и помогло) ему стать знаменитостью и обрести огромное число последователей по всему миру. Тор получил известие, что Локи сбежал из заточения и готовится отомстить своим тюремщикам, но никто не верил предупреждениям Голмена. Ведь Локи искусно манипулировал общественным мнением, убеждая публику в том, что Торлиеф — банальный сумасшедший. Ник Фьюри поручил команде Альтимейтс нейтрализовать свихнувшегося и ставшего опасным супергероя, и после жестокой схватки Тор оказался повержен. На него надели смирительную рубашку и посадили в тюрьму. В камере к Голмену явился Локи и рассказал о своих зловещих планах. Тор позвал охрану, но ему никто не поверил, ибо охранники не видели в камере никого, кроме заключённого. Пока Локи пытался развязать Третью мировую войну, Тор помолился Одину и попросил о помощи. И произошло чудо: к Тору вернулись его сила и молот, а по Радужному мосту на землю спустились воины Асгарда.

Возрождение и новая жизнь

Нельзя просто так взять и окончательно умереть во вселенной Marvel, тем более если ты могущественный бог. Как известно, боги живут до тех пор, пока вера в них существует в сердцах и душах людей, а уничтожить веру очень непросто.

Когда Тор потерял необходимость в существовании своего альтер эго Дональда Блейка, новое заклинание Одина стёрло доктора из бытия. Но после смерти асгардских богов заклятие утратило свою силу, и Блейк возродился вновь. В Пустоте он встретил Тора и вернул героя к жизни. Блейк заявил Тору, что души жителей Асгарда заперты в телах простых смертных и нуждаются в пробуждении. Бог грома отправился на поиски своих друзей и возродил всех — за исключением Одина, ведущего вечную битву против Суртура в Вальхалле.

По пути Тору пришлось разобраться с Железным человеком. За время отсутствия асгардцев в США успели принять Акт регистрации супергероев, в результате которого развернулась гражданская война. Во время войны Тони Старк умудрился создать «клона Тора» — киборга по имени Рагнарёк, осквернив тем самым память бога грома. Узнав об этом, Тор пришёл в ярость, а Старк только подливал масла в огонь, заставляя бога грома пройти процедуру регистрации. Тор бросился в схватку и вывел из строя доспехи Железного человека. Побеждённый Тони Старк был вынужден уступить и предоставить всем жителям Асгарда дипломатическую неприкосновенность.

Когда Тони Старка на посту руководителя Щ.И.Т.а сменил Нормон Осборн, а сама организация переформировалась в М.О.Л.О.Т., подстрекаемый Локи Осборн устроил на территории США теракт, в организации которого обвинил жителей Асгарда. Силы М.О.Л.О.Т.а осадили город, а Тор при посильной поддержке Мстителей попытался оказать отпор захватчикам. Однако и они оказались бессильны, когда один из самых могущественных супергероев в мире, Часовой, убил Локи и уничтожил Асгард.

Тони Старк пообещал помочь в восстановлении города, однако в развитие событий вмешалась Син, дочка Красного черепа. Она освободила Кула — давно позабытого брата Одина, бога страха, известного под именем Змей. Они собрали новое воинство для уничтожения всех девяти миров, но Один, Тор и Мстители встали у них на пути. Союзники одержали победу, но дорогой ценой: Тор снова пожертвовал своей жизнью, а после его гибели Один увёл своих соплеменников обратно в Асгард, восстанавив барьеры между мирами.

На этот раз бог грома провёл среди мёртвых меньше года, после чего вернулся к живым. Ведь впереди у него ещё много работы.

* * *

При должном уходе за собой северные боги способны жить практически вечно. И хотя вселенная Marvel не гарантирует своим обитателям лёгкой жизни, можно не сомневаться, что в будущем Тор запишет на свой счёт ещё немало подвигов.