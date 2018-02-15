Комикс «Валериан», том 2: тут-то и начинается фантастика!

Суперагенты Валериан и Лорелин путешествуют по космосу, то и дело встречая новые и необычные инопланетные цивилизации. И каждый раз им приходится разрешать местные конфликты, где трудно найти правых и виноватых.

Издательство «Азбука» выпустило второй том «Валериана» очень оперативно, почти сразу после первого, да и экранизация от Люка Бессона ещё свежа в памяти. Это вдвойне хорошо, потому что новый сборник куда лучше предыдущего. Художник Мезьер и сценарист Кристен за годы работы над серией не только набрались опыта, но и стали мудрее и тоньше.

Валериану и Лорелин всё реже приходится бороться с конкретным злодеем, победив которого, можно праздновать победу. Всё чаще им нужно разбираться с ситуациями, в которых нет простых решений. Скажем, что делать с планетой, где идёт нелепая война сторонников матриархата и патриархата? «Оставить их и дать идти своей дорогой»™? Но тогда они разнесут не только свою планету, но и пару соседних… А как быть, если земляне колонизировали планету, а потом обнаружились её коренные жители? Вправе ли «индейцы» требовать назад свои земли? На чью сторону встать, когда туземцы нарушают порядок и власти требуют загнать их в резервации?

Только в третьем рассказе сборника, «Хозяйские птицы», есть однозначный злодей, поработивший «робинзонов» на кладбище звездолётов. Но и тут основная проблема не в нём, а в том, как разобщены рабы, не способные бороться совместно.

Эти сюжеты наивны и старомодны, и «Валериана» впору назвать детским или подростковым комиксом. Но простота — это не глупость. Валериан и особенно Лорелин показаны как герои с принципами, и их принципы — это свобода, мир и защита природы. Они открыто возражают «своим», когда считают их неправыми, и всякий раз пытаются решить проблему без лишнего насилия (разве что всадят упрямцу заряд успокоительного или изгонят тирана). Такие истории напоминают по духу уже не комиксы про Тинтина или Астерикса, как в начале первого тома, а «Звёздный путь» или советскую фантастику.

Рисунок Мезьера стал реалистичнее и приятнее глазу. Конечно, это не те роскошные детализированные картины, которыми нас избаловали «Метабароны», «Реквием, рыцарь-вампир» и «Блэксэд». Но Валериан больше не похож на мальчика с огромной головой — здесь у него яркая, запоминающаяся внешность и узнаваемое лицо.

Ну а красавицей Лорелин нельзя не залюбоваться. Тем более что в историях этого сборника она всё чаще выходит на первый план, оттесняя Валериана. А для любителей фансервиса она постоянно переодевается и однажды предстаёт в том самом «бронебикини», которое якобы стало прототипом костюма Леи-рабыни. По тем временам это, наверное, считалось вызывающим, но после десятилетий секса и насилия в комиксах выглядит совершенно невинным.

Но главное — всё более ярким и удивительным становится мир «Валериана». Гигантский плотоядный мозг, повелевающий стаями птиц. Воздушные флоты боевых дирижаблей, поливающие друг друга огнём в центре полой планеты. Живые ходячие дома и ездовые насекомые. Райские дворцы и средневековые крепости. Планета-база, до горизонта покрытая трубами и ангарами. Удивительные лица и костюмы пришельцев… После этих комиксов понимаешь, откуда Люк Бессон набрался впечатлений, которые позже вложил в «Пятый элемент».

Если вы хотите впервые познакомиться с «Валерианом», начните именно с этого сборника. «Пробы пера» Кристена и Мезьера тут закончились и началось именно то, что во Франции считается классикой bande dessinée.

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