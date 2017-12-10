Пилот Хэл Джордан, известный отчаянной храбростью и самоубийственными манёврами, за конфликт с начальством вылетает с военной службы. Но вскоре судьба призывает его на иную службу — на Земле гибнет один из Зелёных фонарей, которые защищают мир во Вселенной. Именно Хэлу выпадает стать новым Зелёным фонарём.

Green Lantern: Secret Origin

Комикс «Зелёный фонарь. Тайное происхождение»

Жанр: супергеройский боевик
Сценарист: Джефф Джонс
Художник: Иван Рейс
Издательство: «Азбука», 2017
Выход оригинала: 2008

В 1990-х, чтобы освежить серию «Зелёный фонарь», авторы пошли на смелый шаг: заглавного героя превратили в нового персонажа по имени Параллакс, в котором осталось мало человеческого. Шаг был любопытный, но продажам на пользу не пошёл, и к рубежу веков они просели. Чтобы исправить ситуацию, издательство DC решило вернуть Хэла Джордана к роли Зелёного фонаря. Сделал это на страницах мини-серии Green Lantern: Rebirth сценарист Джефф Джонс, после чего перезапустил регулярную серию о Зелёном фонаре и трудился над ней шесть лет. В ней автор посвятил шесть выпусков истории становления Зелёного фонаря, рассказанной на новый лад.

Завязка «Тайного происхождения» мало отличается от биографии Зелёного фонаря, придуманной в 1980-х. Лётчик-испытатель Хэл случайно находит разбившийся в пустыне инопланетный корабль. Умирающий инопланетянин Абин Сур отдаёт пилоту Кольцо Силы, которое превращает Хэла в одного из бойцов корпуса Зелёных фонарей. Едва Джордан успевает освоиться с новыми способностями, как их приходится пустить в ход, чтобы защитить Землю от того, кто погубил его предшественника.

Комикс «Зелёный фонарь. Тайное происхождение» 2

Но предыстория Хэла из «Тайного происхождения» отличается от прежней тем, как она подана. Большую часть комикса Джонс концентрирует наше внимание не на супергерое Зелёном фонаре, а на человеке Хэле Джордане, который при всей своей храбрости далеко не безупречен. Он склонен отталкивать людей, в том числе родных, чрезмерно горяч и постоянно влипает в неприятности. «Тайная история» рассказывает не только о становлении супергероя, но и о том, как сорвиголова Хэл Джордан растёт над собой.

Другой интересной находкой стал необычный подход к врагу Зелёного фонаря — Синестро. В этом томе он ещё сам состоит в корпусе и отправляется на Землю, чтобы расследовать смерть своего друга Абина Сура. Синестро становится наставником молодого коллеги, но с первых мгновений знакомства между ними вспыхивает явная неприязнь — несмотря на то (а возможно, как раз потому), что эти двое похожи куда больше, чем сами готовы признать. Джонс здорово показывает непростые отношения между Хэлом и Синестро, которые в будущем выльются в беспощадную вражду.

Комикс «Зелёный фонарь. Тайное происхождение» 1

К сожалению, в самом «Тайного происхождении» нет антагониста масштаба Синестро: противники, с которыми приходится иметь дело Джордану и его наставнику, выглядят мелко. Но столкновения с ними всё равно достойны голливудского блокбастера благодаря изобретательному экшену и великолепному рисунку Ивана Рейса.

«Азбука» выбрала отличный комикс, чтобы представить Зелёного фонаря российскому читателю. «Тайное происхождение» идеально подходит для знакомства с героем.

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Комикс «Зелёный фонарь. Тайное происхождение»
УДАЧНО
  • Отношения Хэла и Синестро
  • Человечный образ главного героя
  • Боевые сцены
НЕУДАЧНО
  • Невыразительные злодеи
9ОТЛИЧНО
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Дмитрий Злотницкий
Дмитрий Злотницкий

Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Брал интервью у множества художников и фантастов. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.


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