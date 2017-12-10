Комикс «Зелёный фонарь. Тайное происхождение»

Пилот Хэл Джордан, известный отчаянной храбростью и самоубийственными манёврами, за конфликт с начальством вылетает с военной службы. Но вскоре судьба призывает его на иную службу — на Земле гибнет один из Зелёных фонарей, которые защищают мир во Вселенной. Именно Хэлу выпадает стать новым Зелёным фонарём.

Green Lantern: Secret Origin Жанр: супергеройский боевик

Сценарист: Джефф Джонс

Художник: Иван Рейс

Издательство: «Азбука», 2017

Выход оригинала: 2008

В 1990-х, чтобы освежить серию «Зелёный фонарь», авторы пошли на смелый шаг: заглавного героя превратили в нового персонажа по имени Параллакс, в котором осталось мало человеческого. Шаг был любопытный, но продажам на пользу не пошёл, и к рубежу веков они просели. Чтобы исправить ситуацию, издательство DC решило вернуть Хэла Джордана к роли Зелёного фонаря. Сделал это на страницах мини-серии Green Lantern: Rebirth сценарист Джефф Джонс, после чего перезапустил регулярную серию о Зелёном фонаре и трудился над ней шесть лет. В ней автор посвятил шесть выпусков истории становления Зелёного фонаря, рассказанной на новый лад.

Завязка «Тайного происхождения» мало отличается от биографии Зелёного фонаря, придуманной в 1980-х. Лётчик-испытатель Хэл случайно находит разбившийся в пустыне инопланетный корабль. Умирающий инопланетянин Абин Сур отдаёт пилоту Кольцо Силы, которое превращает Хэла в одного из бойцов корпуса Зелёных фонарей. Едва Джордан успевает освоиться с новыми способностями, как их приходится пустить в ход, чтобы защитить Землю от того, кто погубил его предшественника.

Но предыстория Хэла из «Тайного происхождения» отличается от прежней тем, как она подана. Большую часть комикса Джонс концентрирует наше внимание не на супергерое Зелёном фонаре, а на человеке Хэле Джордане, который при всей своей храбрости далеко не безупречен. Он склонен отталкивать людей, в том числе родных, чрезмерно горяч и постоянно влипает в неприятности. «Тайная история» рассказывает не только о становлении супергероя, но и о том, как сорвиголова Хэл Джордан растёт над собой.

Другой интересной находкой стал необычный подход к врагу Зелёного фонаря — Синестро. В этом томе он ещё сам состоит в корпусе и отправляется на Землю, чтобы расследовать смерть своего друга Абина Сура. Синестро становится наставником молодого коллеги, но с первых мгновений знакомства между ними вспыхивает явная неприязнь — несмотря на то (а возможно, как раз потому), что эти двое похожи куда больше, чем сами готовы признать. Джонс здорово показывает непростые отношения между Хэлом и Синестро, которые в будущем выльются в беспощадную вражду.

К сожалению, в самом «Тайного происхождении» нет антагониста масштаба Синестро: противники, с которыми приходится иметь дело Джордану и его наставнику, выглядят мелко. Но столкновения с ними всё равно достойны голливудского блокбастера благодаря изобретательному экшену и великолепному рисунку Ивана Рейса.

«Азбука» выбрала отличный комикс, чтобы представить Зелёного фонаря российскому читателю. «Тайное происхождение» идеально подходит для знакомства с героем.

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