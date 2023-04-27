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    #восточное фэнтези #Девин Мэдсон #интриги

    Девин Мэдсон «Мы обнимем смерть». Борьба за власть в экзотическом антураже

    27 апреля 2023
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    27.04.2023
    9440
    3 минуты на чтение
    #восточное фэнтези #Девин Мэдсон #интриги

    Предыдущий роман, «Мы оседлаем бурю», закончился большими проблемами для трёх главных героев. Императрица Мико потерпела поражение и чуть не лишилась жизни, капитан наёмников-кочевников Рах э’Торин пленён своими бывшими соратниками, а убийца-проститутка Кассандра продана в рабство могущественному колдуну. Во втором романе герои должны побороть внутренних демонов и снова взять судьбу в свои руки или сдаться и умереть. Но сделать выбор не так-то просто, когда вокруг одни враги и никому нельзя доверять.

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    Девин Мэдсон о своем романе «Мы оседлаем бурю»

     Издательство fanzon |  13.09.2021 |  4

    Фэнтези в азиатских декорациях с политическими интригами, жестокими войнами и неоднозначными персонажами. Но сама писательница выражается лаконичнее: «Дерьмо продолжает попадать на вентилятор».

    Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю».

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    Ориентальное фэнтези с тремя героями, которые пытаются оседлать бурю перемен.

    Девин Мэдсон «Мы обнимем смерть». Борьба за власть в экзотическом антураже

     

    Devin Madson
    We Lie with Death
    Роман
    Жанр: ориентальное интриганское фэнтези
    Выход оригинала: 2021
    Художник: В. Иванова
    Переводчик: Н. Рокачевская
    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023
    Серия: «Fanzon. Наш выбор»
    Возрастной рейтинг: 16+
    512 с., 3000 экз.
    «Возрождённая империя», том 2
    Похоже на:
    Ребекка Куанг «Республика Дракон»
    Андреа Стюарт «Тонущая империя. Книга 2. Император костяных осколков»

    Первый роман тетралогии привлекал внимание глубокими и неоднозначными персонажами, сложно прописанными политическими интригами и жестоким отношением к героям в духе Мартина или Аберкромби. «Мы обнимем смерть» написан в точно такой же манере и не уступает предшественнику по эмоциональному напряжению и высоте ставок. Однако писательница ослабила динамику в пользу большего психологического раскрытия персонажей и добавила несколько новых тем, которые явно сыграют важную роль в последующих книгах.

    Структурно второй роман тоже построен по образцу первого и концентрируется на нескольких главных героях: Мико, Рахе и Кассандре, а также на наёмнице Дишиве, которая до этого появлялась лишь эпизодически.

    Императрица Мико, талантливый стратег и манипулятор, до последних нескольких глав романа выглядит скорее девой в беде, чем правительницей государства. Однако благодаря такой уязвимости Мико раскрывается по-новому, кажется хрупкой и человечной.

    Кассандра во втором томе отвечает за сюжетную динамику и магическую составляющую. Она наконец узнаёт, что за голос сидит у неё в голове и в чём секрет постоянных воскрешений священника Лео Виллиуса, к которому уже стекается множество паломников. И этот секрет не несёт ничего хорошего для всего мира.

    Дишива, новый персонаж и доверенное лицо правителя левантийцев Гидеона, отвечает за политические интриги и заговоры. Она, как и Рах в первом томе, недовольна сломом кочевых обычаев, но согласна, что это необходимо для выживания. Линия Дишивы самая напряжённая, и она в очередной раз доказывает, что наблюдать за битвой умов иногда гораздо любопытнее, чем за сражениями с оружием в руках.

    Если в первом романе герои в основном действовали автономно, то во втором писательница начинает их чаще сталкивать. И это приводит к созданию невероятных союзов. Так, временный альянс Раха и Мико не только не выглядит натянутым, но и привносит в историю добрый юмор. Чего только стоят попытки Раха разговаривать с собакой Мико о своей жизни и о том, как бы ей понравилось в степи. А союз Кассандры с одним из антагонистов первой книги показывает обоих персонажей с другой стороны.

    Также писательница больше концентрируется на религиозных особенностях народов, к которым принадлежат герои, особенно в части, касающейся Лео Виллиуса. Но эти особенности стандартны и, за парой исключений, напоминают то, что есть в христианстве, — а хотелось бы чего-то более оригинального. То же можно сказать о культуре и географии. Впрочем, это неприятно, но не смертельно для фэнтези, построенного вокруг политики и борьбы за власть. А с конструированием интриг Мэдсон по-прежнему справляется великолепно.

    Итог: вторая книга цикла не уступает первой по жестокости, числу неожиданных поворотов и насыщенности политическими интригами. Темп немного замедлился, зато писательница раскрыла несколько важных тайн и подготовила почву для эпической борьбы в финале. И выглядит всё очень многообещающе.

    Все книги в одной вселенной

    «Возрождённая империя» — второй цикл Мэдсон. Действие её «Трилогии мести» происходит в том же мире за 17 лет до событий тетралогии. Причём писательница намеревается продолжать развивать свою вселенную и далее. У неё уже есть планы на пять-шесть (!) новых циклов с хронологическим продвижением в будущее — от условного средневековья к периоду промышленной революции в духе стимпанка.

    — Быть верной Чилтею — означает отдавать за него свою жизнь, ничего не получая взамен. Можно убедить дураков в том, что это честь, что их жертва что-то значит для великого дела, но за что на самом деле им умирать. Ведь Чилтей не личность, не вещь. Это просто название места.

    — Это идея.

    — Ещё хуже. Умирать за идею?

    Девин Мэдсон «Мы обнимем смерть»
    Стоит ли читать?
    Да, если понравился первый том цикла, — автор держит напряжение на том же уровне.
    Удачно
    развитие характеров героев
    сложные политические интриги
    неожиданные альянсы
    Неудачно
    медленное развитие сюжета
    излишнее везение некоторых героев
    8
    хорошо

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