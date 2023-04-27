Девин Мэдсон «Мы обнимем смерть»

Предыдущий роман, «Мы оседлаем бурю», закончился большими проблемами для трёх главных героев. Императрица Мико потерпела поражение и чуть не лишилась жизни, капитан наёмников-кочевников Рах э’Торин пленён своими бывшими соратниками, а убийца-проститутка Кассандра продана в рабство могущественному колдуну. Во втором романе герои должны побороть внутренних демонов и снова взять судьбу в свои руки или сдаться и умереть. Но сделать выбор не так-то просто, когда вокруг одни враги и никому нельзя доверять.

Devin Madson

We Lie with Death

Роман

Жанр: ориентальное интриганское фэнтези

Выход оригинала: 2021

Художник: В. Иванова

Переводчик: Н. Рокачевская

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

Возрастной рейтинг: 16+

512 с., 3000 экз.

«Возрождённая империя», том 2

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Первый роман тетралогии привлекал внимание глубокими и неоднозначными персонажами, сложно прописанными политическими интригами и жестоким отношением к героям в духе Мартина или Аберкромби. «Мы обнимем смерть» написан в точно такой же манере и не уступает предшественнику по эмоциональному напряжению и высоте ставок. Однако писательница ослабила динамику в пользу большего психологического раскрытия персонажей и добавила несколько новых тем, которые явно сыграют важную роль в последующих книгах.

Структурно второй роман тоже построен по образцу первого и концентрируется на нескольких главных героях: Мико, Рахе и Кассандре, а также на наёмнице Дишиве, которая до этого появлялась лишь эпизодически.

Императрица Мико, талантливый стратег и манипулятор, до последних нескольких глав романа выглядит скорее девой в беде, чем правительницей государства. Однако благодаря такой уязвимости Мико раскрывается по-новому, кажется хрупкой и человечной.

Кассандра во втором томе отвечает за сюжетную динамику и магическую составляющую. Она наконец узнаёт, что за голос сидит у неё в голове и в чём секрет постоянных воскрешений священника Лео Виллиуса, к которому уже стекается множество паломников. И этот секрет не несёт ничего хорошего для всего мира.

Дишива, новый персонаж и доверенное лицо правителя левантийцев Гидеона, отвечает за политические интриги и заговоры. Она, как и Рах в первом томе, недовольна сломом кочевых обычаев, но согласна, что это необходимо для выживания. Линия Дишивы самая напряжённая, и она в очередной раз доказывает, что наблюдать за битвой умов иногда гораздо любопытнее, чем за сражениями с оружием в руках.

Если в первом романе герои в основном действовали автономно, то во втором писательница начинает их чаще сталкивать. И это приводит к созданию невероятных союзов. Так, временный альянс Раха и Мико не только не выглядит натянутым, но и привносит в историю добрый юмор. Чего только стоят попытки Раха разговаривать с собакой Мико о своей жизни и о том, как бы ей понравилось в степи. А союз Кассандры с одним из антагонистов первой книги показывает обоих персонажей с другой стороны.

Также писательница больше концентрируется на религиозных особенностях народов, к которым принадлежат герои, особенно в части, касающейся Лео Виллиуса. Но эти особенности стандартны и, за парой исключений, напоминают то, что есть в христианстве, — а хотелось бы чего-то более оригинального. То же можно сказать о культуре и географии. Впрочем, это неприятно, но не смертельно для фэнтези, построенного вокруг политики и борьбы за власть. А с конструированием интриг Мэдсон по-прежнему справляется великолепно.

Итог: вторая книга цикла не уступает первой по жестокости, числу неожиданных поворотов и насыщенности политическими интригами. Темп немного замедлился, зато писательница раскрыла несколько важных тайн и подготовила почву для эпической борьбы в финале. И выглядит всё очень многообещающе.

Все книги в одной вселенной «Возрождённая империя» — второй цикл Мэдсон. Действие её «Трилогии мести» происходит в том же мире за 17 лет до событий тетралогии. Причём писательница намеревается продолжать развивать свою вселенную и далее. У неё уже есть планы на пять-шесть (!) новых циклов с хронологическим продвижением в будущее — от условного средневековья к периоду промышленной революции в духе стимпанка.

— Быть верной Чилтею — означает отдавать за него свою жизнь, ничего не получая взамен. Можно убедить дураков в том, что это честь, что их жертва что-то значит для великого дела, но за что на самом деле им умирать. Ведь Чилтей не личность, не вещь. Это просто название места. — Это идея. — Ещё хуже. Умирать за идею?