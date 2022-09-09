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    Книги | Обзоры книг
    #восточное фэнтези #криминал

    Фонда Ли «Нефритовое наследие». Гангстеры на страже прогресса

    9 сентября 2022
    Борис Невский
    09.09.2022
    1492
    4 минуты на чтение
    #восточное фэнтези #криминал

    Островное государство Кекон, родина кланов Зелёной Кости, которые благодаря добываемому лишь здесь магическому нефриту обладают сверхспособностями, меняется год за годом. Точнее, вынуждено меняться, ведь борьба за контроль над «зеленью» становится уже глобальной, особенно после вмешательства в традиционные кеконские междоусобицы могущественной державы Эспении. И похоже, схватка близится к кульминации. Кто же победит: нацеленные на будущее Равнинные или их давние враги из Горного клана, мечтающие вернуться в прошлое?

    В предыдущих сериях

    Фонда Ли «Нефритовый город»

    Фонда Ли «Нефритовый город»

     Дмитрий Злотницкий |  30.10.2018

    Увлекательный фэнтезийный роман с необычным миром, пронизанным азиатскими мотивами, с великолепным экшеном и выразительными героями.

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     Борис Невский |  29.03.2020

    Боевых сцен стало меньше, а упор сделан на многоходовые интриги криминальных кланов.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 9

    Fonda Lee
    Jade Legacy
    Роман
    Жанр: криминальное ориентальное фэнтези, семейная сага
    Выход оригинала: 2021
    Художник: О. Закис
    Переводчик: Н. Рокачевская
    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2022
    Серия: «Fanzon. Наш выбор»
    Возрастной рейтинг: 16+
    688 с., 3000 экз.
    «Сага Зелёной Кости», часть 3
    Похоже на:
    Марио Пьюзо «Последний дон»
    Йен Макдональд, Лунная трилогия

    Романом «Нефритовый город», первой книгой трилогии о кланах Зелёной Кости, Фонда Ли, канадка китайского происхождения, сразу же мощно заявила о себе. Этот гибрид семейной гангстерской саги в духе «Крёстного отца» и гонконгских боевиков про мастеров единоборств, обладающих сверхспособностями, явно выделялся среди множества однотипных книг традиционного фэнтези. Однако нельзя не отметить, что к финальной части трилогии её новизна и оригинальность изрядно поистрепались.

    Пожалуй, цикл Фонды Ли неспроста сравнивают именно с книгами Марио Пьюзо (или даже скорее с кинотрилогией Копполы): первая часть отличная, вторая хорошая, а вот третья… не то чтобы плохая, но очень уж вторичная. Тем более что у «Нефритового наследия» есть недостатки, которые просто бросаются в глаза.

    С сюжетом как раз никаких проблем нет, отчего роман вполне интересно читать. Враждебность Равнинных и Горных всё обостряется — подковёрные интриги и закулисные козни то и дело переходят в кровавые схватки с использованием как нефритовой магии, так и обычного оружия. Иностранные агенты и наёмники злодействуют, политическая ситуация меняется на глазах, а с учётом того, что сюжет книги охватывает большой временной промежуток, неизбежны и серьёзные социальные потрясения. И всё это влияет как на кеконское общество в целом, так и на семью Коулов, которая выступает центром притяжения трилогии.

    К явным достоинствам романа стоит отнести и то, с какой удивительной тщательностью Фонда Ли заставляет выстрелить сюжетные ружья, так или иначе развешанные на страницах предыдущих томов. Всем бы авторам так логично завершать свои истории…

    Так что, в принципе, основные достоинства двух предыдущих романов цикла остались на своих местах. Потому «Нефритовое наследие» можно было назвать однозначной удачей, если бы не парочка элементов.

    Во-первых, схема книги во многом повторяет ту, что мы видели в предыдущих романах, особенно в первом. Опять разногласия внутри семьи Коулов, опять тайные измены, опять интриги внутри интриг. В «Нефритовом городе» многие такие ходы смотрелись как откровение, в «Наследии» это уже рутина. Пропал эффект неожиданности, что явно портит общее впечатление от книги.

    Во-вторых, здесь есть проблема с персонажами и их нравственной позицией. Дело в том, что очень важные герои двух предыдущих книг, Коул Шаэ и Эмери Анден, были во многом бунтарями, которые пытались найти своё индивидуальное место в жизни. Да, попытки героев оказались неудачными — клан вцепился в них мёртвой хваткой, прежде всего ментально, а потому Шаэ и Анден вернулись в семью, повторив путь Майкла Корлеоне. Но при этом автор, похоже, сама толком не могла определиться, считает ли она такую преданность мафиозной семье верным решением, и в итоге оставила читателю возможность вынести вердикт самому. А вот в «Нефритовом наследии» такого дуализма уже не наблюдается. Семья — превыше всего, даже если это семья бандитская. Примерно к такому выводу подталкивает нас автор. Главное — быть в стае. Жить ради стаи. И если потребуется, умереть за неё.

    Итог: эффектный и закономерный финал увлекательной трилогии ориентального технофэнтези. Правда, с очень сомнительным морально-этическим посылом.

    На новом уровне

    Фонда Ли начинала как автор юношеского фэнтези. Трилогия о Кланах Зелёной кости — её первое произведение для взрослого читателя, получившее несколько наград. Так, финальному роману «Нефритовое наследие» досталась премия журнала «Локус» за 2022 год в категории «Лучшее фэнтези».

    — Эспенское правительство само покупает нефрит на Кеконе для своей армии. Если нас объявят преступниками из-за тысячелетних традиций, то не будет ли тогда их собственное правительство действовать противозаконно?
    Хами поднял руки.
    — Это же Эспения, — заявил он. — Эти лицемеры творят что хотят. Для них деньги и хитроумные законы — как для нас нефритовые дисциплины, что-то вроде боевого искусства.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 9
    Фонда Ли «Нефритовое наследие»
    Стоит ли читать?
    Читавшим два первых тома — обязательно. Ну и любителям фантастики про преступников — всю трилогию.
    Удачно
    увлекательный, многослойный сюжет
    хорошо прописанный экшен
    запутанные интриги
    завершённость
    Неудачно
    вторичность
    сомнительная мораль
    7
    Оценка

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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